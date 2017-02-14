«Больше шерсти!» В Екатеринбурге открылось кото-кафе, где можно не просто поиграть с хвостатыми, но и забрать их домой

Сейчас там обитает пять кошек и два кота, каждый – со своим уникальным характером и харизмой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017

В Екатеринбурге во вторник, 14 февраля, появилось новое необычное антикафе «Больше шерсти!» – с настоящими кошками. Сами владельцы называют его кото-пространством. Здесь ждут тех, кто любит пушистиков, а особо будут рады всем, кто ищет себе четвероногого друга, любимца и члена семьи. Питомцы заведения – члены частного приюта-передержки «Чеширские кошки»

Что такое кото-пространство

Кото-пространство открылось на Крылова, 26, неподалеку от строящегося Центрального стадиона, на первом этаже жилого дома. У него в здании отдельный вход с крыльцом на несколько офисов. Работать «Больше шерсти!» планирует ежедневно с 11 и до последнего гостя, а точнее – до полуночи.

– Говорят, что в доме кошатника шерсть – это приправа. Если у вас в доме нет котиков, но возникает желание провести уютный вечер в обнимку с меховым мурлыкой – наше пространство в вашем распоряжении, – именно так зазывают к себе в гости владельцы заведения.

Пока кото-кафе – это просторная светлая комната со столиками и диванчиками, кулером, чаем-кофе и конфетами, интересными книгами, а также большим выбором настольных игр. В дальнейшем планируется добавить больше уюта и дизайна. Но самой главной особенностью заведения стали, конечно, кошки.

Их тут пока семь: пять кошечек и два кота. Все они обихожены, вымыты, вычесаны, обработаны от паразитов и очень ждут новых хозяев.

Владельцы кото-пространства ждут в гости тех, кто любит пушистых питомцев, но не может по каким-то причинам завести себе дома кошку. Здесь можно будет поддаться кототерапии, воспользоваться wi-fi для работы и учебы, выпить чая с вкусняшками, позвать друзей поиграть в настольные игры, которых тут почти 2 десятка.

Сами хозяйки очень любят настолки, так что всегда составят гостям компанию: в арсенале кото-кафе всегда лежат «Игра престолов», «Рококо», «Пандемия», «Зельеварение», «Крокодил», «Стартап», «Эволюция», LibertEx, «Диксит», «Мистериум», «Нефариус», «ДаНетким, «Страшные сказки», «Окийя» и «Дженга».

Оплата за пребывание в антикафе стандартная, за время: один час – 100 рублей. Есть спецтарифы, акции, а также стоп-чеки. С детьми сюда тоже можно прийти, но только в сопровождении взрослого, один час для ребенка со взрослым будет стоить 300 рублей. С кошками можно играть, разговаривать, брать на руки, гладить, угощать – все в меру разумного. Как рассказали хозяйки, они очень надеются, что питомцы, благодаря кото-кафе, найдут себе настоящий хороший дом с любящими хозяевами. — Здесь будут жить общительные и дружелюбные кошки, которые хорошо относятся к людям и друг к другу, — рассказала Юля.

Все началось всего с одной кошки

НАША побывала в уютном месте и познакомилась с питомцами заведения, а также с его хозяйками, двумя Юлиями. Как оказалось, обе они являются владелицами частного приюта-передержки.

– Года три назад у нас возникла идея открыть некое пространство с кошками, куда можно будет приходить в гости, общаться с ними, наблюдать, а потом и забрать домой. Но когда в 2014 году открылось кото-кафе, мы временно отложили идею. Конечно, кото-кафе отличалось от нашего: там были все породистые, молодые и их не отдавали, – рассказала Юлия Новоселова.

– Первый кот у меня появился в 2012 году, неожиданно так. Потом увидела объявление о том, что на улице сидит кошка, забрала ее себе. А потом что-то случилось, и их стало 8. Все находили меня сами: на улице, через знакомых. Так и образовалась наша передержка, – рассказала Юлия Олеговна.

Девушки часто подбирают кошек на улице (как-то за день нашли троих), кого-то принесли прямо на работу.

Сейчас на передержке у девушек живет 20 кошек и котов, а также крупная и небольшая собаки. За 4 года работы передержки было всего 4 возврата, при этом пристроили девушки уже больше 200 питомцев. Новые хозяева поддерживают хорошие отношения, помогают во многом, часто возвращаются за 2-3 животными.

Иногда за ними возвращаются

Когда девушки находят питомцев на улице, первое время им пытаются найти старых хозяев через объявления на форумах, в соцсетях и прочее. Но, к сожалению, за кошками редко кто возвращается. Юлии вспомнили всего две истории.

– Нашли мы трехлапую кошку. Удивились, конечно, ухоженная и чистая. Разместили объявления. И хозяйка нашлась! Причем по счастливой случайности: она не знала о работе нашей передержки, не была в тех местах, где мы писали о находке, но наши знакомые ей рассказали о трехлапой кошке. Животное забрали в тот же вечер: оказалось, она выскочила в подъезд за дверь и убежала, – рассказала Юля.

А вторая история вообще чуть ли не с детективным сюжетом. Главной героиней стала огромная черная кошка, которую назвали Тьмой.

Ее прошлая хозяйка жила с мамой, которая не хотела животных. В итоге, пока девушки не было дома, мама отдала ее своим знакомым в сад. Ее увезли, но связь поддерживалась. Потом хозяйка переехала в Академический, контакты потерялись, а кошка убежала. Тьму нашли на улице и отдали на передержку к «чеширам», где она прожила около года. Когда стали искать хозяев – девушка увидела объявление и ночью приехала за любимицей, не веря своему счастью.

Вот так кошка Тьма снова стала Бусей и через год вернулась домой.

Кто может забрать кошку в кото-кафе и приюте

К потенциальным хозяевам животных Юли активно будут присматриваться. Самое главное – понимать, что решение взять кошку должно быть осознанным. Когда кошку забирают из приюта, Юли выдают все рекомендации по содержанию, лечению и оказывают посильную помощь. – Должно быть понимание, что кошке могут потребоваться и лекарства, и лечение, и хороший корм. Каждый месяц на кошку уходят определенные траты. Важно, чтобы у человека была собственная квартира – чаще всего возвраты идут именно со съемного жилья. Стараемся не отдавать студентам, хотя смотрим на человека, конечно. Нужны сетки на окнах – для безопасности питомцев. Также заключаем договор и просим потом присылать фотографии с небольшими рассказами, как у кошки дела, — рассказала Юля Новоселова. Как заметили хозяйки передержки, почему-то чаще отдают предпочтения котам, их на передержке сейчас меньше – 7 из 20: к коту второго кота или кошку взять проще.

О питомцах, которые обитают в кото-пространстве «Больше шерсти!»