Наверх
Обездвиженный шахматист из Первоуральска стал героем на шоу Аниты Цой
20:30, сегодня
Юлия Михалкова снова в колонии: актриса «Уральских пельменей» поболела за хоккеистов из Кировградской ВК
20:52, сегодня
Законом не запрещено: как в Екатеринбурге подростков втягивают в курение электронных сигарет
20:19, сегодня
В Кировграде бывшему бухгалтеру детсада вынесен приговор за мошенничество
19:56, сегодня
Грузовое такси «Служба 27»: перевозки в один клик
На строительство ЖК «Макаровский квартал» в центре Екатеринбурга потратят 8 миллиардов рублей
19:55, сегодня
15 февраля в Екатеринбурге: Новое котокафе и старые шутки «Лексуса»
19:21, сегодня
В центре Екатеринбурга построят мечеть к ЧМ-2018
19:02, сегодня
Как превратить свой балкон в комнату для отдыха или работы
«Ну что, ребята, еще хотите?»: екатеринбургский пранкер разыграл сенатора США Джона Маккейна
18:40, сегодня
«Лыжные гонки – это весело!». Как слабовидящая спортсменка из Екатеринбурга стала чемпионом
18:31, сегодня
В Екатеринбурге с 15 февраля введены новые тарифы Екарты
17:19, сегодня2
«Больше шерсти!» В Екатеринбурге открылось кото-кафе, где можно не просто поиграть с хвостатыми, но и забрать их домой
16:53, сегодня2
В Екатеринбурге впервые покажут фрагменты челябинского метеорита
16:45, сегодня
Маг Симаков готов отдать Руслану Соколовскому 830 тысяч рублей после продажи своей картины
16:30, сегодня
Дело екатеринбургского блогера Руслана Соколовского передадут в суд
15:58, сегодня
В Екатеринбурге задержали парня, напавшего на учащихся колледжа
15:50, сегодня
В Екатеринбурге составят единую карту кладбищ домашних животных
15:33, сегодня
В Свердловской области школьник покончил с собой
15:17, сегодня
В Екатеринбурге ищут мужчину, пытавшегося ограбить ломбард в День всех влюбленных
15:10, сегодня
Отказалась сообщить, где лежат деньги: в Свердловской области осудили грузчика, забившего пенсионерку до смерти
14:31, сегодня2
Саентологи подали в суд на свердловскую полицию
14:00, сегодня
В Екатеринбурге должник лишился двух автомобилей
13:37, сегодня
В Первоуральске пьяная женщина на «Ладе» сбила пешехода и сбежала с места ДТП
13:12, сегодня
Футбольный клуб «Урал» придумал свое реалити
13:02, сегодня
В нужном месте в нужное время: в Свердловской области полицейские спасли спящую в горящем доме семью
12:40, сегодня2
Правительство РФ продаст подвалы Городка чекистов в Екатеринбурге
12:20, сегодня
В Екатеринбурге театральная школа для слепоглухих людей «Со-единение» поставит первый спектакль
11:30, сегодня
В Екатеринбурге лоб в лоб столкнулись «Тойота» и УАЗ
11:13, сегодня
Стартуем с ЭКСПО: «Лыжня России» пройдет в Екатеринбурге уже в выходные
11:00, сегодня
«Она напала первой»: мужчина, ударивший девушку на остановке за курение, написал на нее заявление в полицию
10:40, сегодня10
В Екатеринбурге отремонтируют главный проспект
10:16, сегодня
В Екатеринбурге 60-летний водитель иномарки сбил ребенка
09:26, сегодня
Под Нижним Тагилом влюбленные дайверы из Екатеринбурга в честь 14 февраля нырнули в прорубь в виде сердца
09:20, сегодня
На Объездной «Рено Сандеро», уходя от погони, врезался на полной скорости в «Газель»
08:50, сегодня
В Екатеринбурге более сотни жилых домов остались без отопления
08:48, сегодня
Пять человек серьезно пострадали в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
08:35, сегодня
Мечты сбываются: Евгений Куйвашев подарил школьнице из Красноуфимска хаски
20:55, 14.02.2017
Уже пострадали два ребенка: бродячие собаки запугали жителей Нижнего Тагила
20:16, 14.02.2017
Уровень подростковой преступности в Екатеринбурге снизился на 17%
20:12, 14.02.2017
Екатеринбургский бард Александр Новиков отказался отпускать пайщиков из «Бухты Квинс»
19:33, 14.02.2017
14 февраля в Екатеринбурге: никто не помнит про Валентина
19:13, 14.02.2017
На Уктусе загорелось здание кирпичного завода
18:40, 14.02.2017
Бунт дольщиков и суды с кредиторами: как депутат Игорь Плаксин заставил Екатеринбург долгостроями
18:38, 14.02.2017
Пропавшую в Нижнем Тагиле женщину нашли спустя четыре дня
18:20, 14.02.2017
Бывший прокурор Скуратов пытается посадить журналистку из Екатеринбурга
17:51, 14.02.20174
Особые приметы – шрамы от порезов: полиция ищет молодого мужчину, пропавшего в Верхотурье в канун Нового года
17:35, 14.02.2017
Иномарку разорвало на части: в страшной аварии на свердловской трассе погибла женщина
17:09, 14.02.2017
Уральские таможенники раскрыли схему вывоза особо опасных веществ за границу
16:45, 14.02.2017
Собакам и лошадям запретят гулять в парках Екатеринбурга
16:28, 14.02.20175
В Екатеринбурге судебные приставы помогли забрать у бывшего мужа Porsche Cayenne
16:12, 14.02.2017
Массовая авария на Уралмаше парализовала движение трамваев
15:54, 14.02.2017
В Екатеринбурге по делу о нападении на оппонента барда Новикова задержали бойцов ММА
15:37, 14.02.2017

«Больше шерсти!» В Екатеринбурге открылось кото-кафе, где можно не просто поиграть с хвостатыми, но и забрать их домой

«Больше шерсти!» В Екатеринбурге открылось кото-кафе, где можно не просто поиграть с хвостатыми, но и забрать их домой
16+
Фото: Марина Подкорытова/«Наша Газета»
Сейчас там обитает пять кошек и два кота, каждый – со своим уникальным характером и харизмой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017

В Екатеринбурге во вторник, 14 февраля, появилось новое необычное антикафе «Больше шерсти!» – с настоящими кошками. Сами владельцы называют его кото-пространством. Здесь ждут тех, кто любит пушистиков, а особо будут рады всем, кто ищет себе четвероногого друга, любимца и члена семьи. Питомцы заведения – члены частного приюта-передержки «Чеширские кошки».

Что такое кото-пространство

Кото-пространство открылось на Крылова, 26, неподалеку от строящегося Центрального стадиона, на первом этаже жилого дома. У него в здании отдельный вход с крыльцом на несколько офисов. Работать «Больше шерсти!» планирует ежедневно с 11 и до последнего гостя, а точнее – до полуночи.

– Говорят, что в доме кошатника шерсть – это приправа. Если у вас в доме нет котиков, но возникает желание провести уютный вечер в обнимку с меховым мурлыкой – наше пространство в вашем распоряжении, – именно так зазывают к себе в гости владельцы заведения.

 
Пока кото-кафе – это просторная светлая комната со столиками и диванчиками, кулером, чаем-кофе и конфетами, интересными книгами, а также большим выбором настольных игр. В дальнейшем планируется добавить больше уюта и дизайна. Но самой главной особенностью заведения стали, конечно, кошки. 
Их тут пока семь: пять кошечек и два кота. Все они обихожены, вымыты, вычесаны, обработаны от паразитов и очень ждут новых хозяев. 
 
 
Владельцы кото-пространства ждут в гости тех, кто любит пушистых питомцев, но не может по каким-то причинам завести себе дома кошку. Здесь можно будет поддаться кототерапии, воспользоваться wi-fi для работы и учебы, выпить чая с вкусняшками, позвать друзей поиграть в настольные игры, которых тут почти 2 десятка.
 
Сами хозяйки очень любят настолки, так что всегда составят гостям компанию: в арсенале кото-кафе всегда лежат «Игра престолов», «Рококо», «Пандемия», «Зельеварение», «Крокодил», «Стартап», «Эволюция», LibertEx, «Диксит», «Мистериум», «Нефариус», «ДаНетким, «Страшные сказки», «Окийя» и «Дженга».
  • Оплата за пребывание в антикафе стандартная, за время: один час – 100 рублей. Есть спецтарифы, акции, а также стоп-чеки. С детьми сюда тоже можно прийти, но только в сопровождении взрослого, один час для ребенка со взрослым будет стоить 300 рублей. С кошками можно играть, разговаривать, брать на руки, гладить, угощать – все в меру разумного.
 
Как рассказали хозяйки, они очень надеются, что питомцы, благодаря кото-кафе, найдут себе настоящий хороший дом с любящими хозяевами.

— Здесь будут жить общительные и дружелюбные кошки, которые хорошо относятся к людям и друг к другу, — рассказала Юля. 

Все началось всего с одной кошки

НАША побывала в уютном месте и познакомилась с питомцами заведения, а также с его хозяйками, двумя Юлиями. Как оказалось, обе они являются владелицами частного приюта-передержки.

– Года три назад у нас возникла идея открыть некое пространство с кошками, куда можно будет приходить в гости, общаться с ними, наблюдать, а потом и забрать домой. Но когда в 2014 году открылось кото-кафе, мы временно отложили идею. Конечно, кото-кафе отличалось от нашего: там были все породистые, молодые и их не отдавали, – рассказала Юлия Новоселова.

– Первый кот у меня появился в 2012 году, неожиданно так. Потом увидела объявление о том, что на улице сидит кошка, забрала ее себе. А потом что-то случилось, и их стало 8. Все находили меня сами: на улице, через знакомых. Так и образовалась наша передержка, – рассказала Юлия Олеговна.

 
Девушки часто подбирают кошек на улице (как-то за день нашли троих), кого-то принесли прямо на работу.
  • Сейчас на передержке у девушек живет 20 кошек и котов, а также крупная и небольшая собаки. За 4 года работы передержки было всего 4 возврата, при этом пристроили девушки уже больше 200 питомцев. Новые хозяева поддерживают хорошие отношения, помогают во многом, часто возвращаются за 2-3 животными.

Иногда за ними возвращаются

Когда девушки находят питомцев на улице, первое время им пытаются найти старых хозяев через объявления на форумах, в соцсетях и прочее. Но, к сожалению, за кошками редко кто возвращается. Юлии вспомнили всего две истории.

– Нашли мы трехлапую кошку. Удивились, конечно, ухоженная и чистая. Разместили объявления. И хозяйка нашлась! Причем по счастливой случайности: она не знала о работе нашей передержки, не была в тех местах, где мы писали о находке, но наши знакомые ей рассказали о трехлапой кошке. Животное забрали в тот же вечер: оказалось, она выскочила в подъезд за дверь и убежала, – рассказала Юля.

 
А вторая история вообще чуть ли не с детективным сюжетом. Главной героиней стала огромная черная кошка, которую назвали Тьмой.
 
Ее прошлая хозяйка жила с мамой, которая не хотела животных. В итоге, пока девушки не было дома, мама отдала ее своим знакомым в сад. Ее увезли, но связь поддерживалась. Потом хозяйка переехала в Академический, контакты потерялись, а кошка убежала. Тьму нашли на улице и отдали на передержку к «чеширам», где она прожила около года. Когда стали искать хозяев – девушка увидела объявление и ночью приехала за любимицей, не веря своему счастью.
 
Вот так кошка Тьма снова стала Бусей и через год вернулась домой.

Кто может забрать кошку в кото-кафе и приюте

К потенциальным хозяевам животных Юли активно будут присматриваться. Самое главное – понимать, что решение взять кошку должно быть осознанным. Когда кошку забирают из приюта, Юли выдают все рекомендации по содержанию, лечению и оказывают посильную помощь.

– Должно быть понимание, что кошке могут потребоваться и лекарства, и лечение, и хороший корм. Каждый месяц на кошку уходят определенные траты. Важно, чтобы у человека была собственная квартира – чаще всего возвраты идут именно со съемного жилья. Стараемся не отдавать студентам, хотя смотрим на человека, конечно. Нужны сетки на окнах – для безопасности питомцев. Также заключаем договор и просим потом присылать фотографии с небольшими рассказами, как у кошки дела, — рассказала Юля Новоселова.

Как заметили хозяйки передержки, почему-то чаще отдают предпочтения котам, их на передержке сейчас меньше – 7 из 20: к коту второго кота или кошку взять проще.
 

 

О питомцах, которые обитают в кото-пространстве «Больше шерсти!»

Большой рыжуля Макс

Макс подойдет в семью для детей, несмотря на его суровый вид. Он очень хорошо относится к котятам, к детям, заботится о них. Самому рыжуле около 4 лет. Это кот-загадка, попал на передержку с ПКС и долгое время был нелюдим, кидался на животных и людей, жил в клетке. Зато потом показал, что у него характер собаки: как признает своего хозяина — полное доверие. 
 

«Гималайский мишка» Магда

Магда – кошка, которая знает себе цену. Раньше она была Марусей, в прошлой жизни. Когда пожилая хозяйка умерла, кошку выставили на лестничную площадку. Не захотев уходить, кошка жила на коврике около двери. В итоге ей придавили хвост. На передержку Магда попала в возрасте чуть больше года, сейчас ей около 3 лет. Несмотря на операцию по удалению хвоста, у нее сохранились все функции, только смешно прыгает. Кошка игривая, спокойная, самостоятельная. Подойдет сама, когда ей это нужно, самодостаточная личность. 

Игривый малыш-пушистик Мартюша

Мартин приехал в Екатеринбург из туристической базы в Казахстане. Он был там единственным котенком и любимцем. Последний заезд забрал его с пустой базы и привез на передержку. Когда Мартюша попал в Екатеринбург, ему было всего 2 месяца, сейчас котику полтора года. У него косметическая проблема – из-за узкого слезного канала слегка подтекает глазик, но это нисколько не мешает Мартину быть веселым, добрым, общительным обаяшкой.

Дымчатая Блюз

Кошка попала в руки Юлей совсем недавно, около полугода назад. Эта серая кошечка в духе «русских голубых» подойдет вообще в любую семью. У нее очень спокойный характер и стальные нервы, покладистая, готова играть. Блюз может подружиться с любыми животными, при этом она ласкова и к людям. 
 
Фото: vk.com/cheshire_houm

Черно-белая грация Стефани

Стеша была найдена в подъезде, она успела попутешествовать по разным местам, прежде чем попала к Юлиям. Кошка молодая, всего ей около полутора лет. К людям и животным также хорошо относится, любит играть, охотница.

Черепашка Ханна

Эта кошка подойдет далеко не в каждую семью. У Ханечки довольно строгий характер, кошка уже в возрасте, ей около семи. Зато она спокойная, любит спать и лежать, не беспокоя хозяев. Если захочет погладиться – придет к вам. А так – на руках сидеть не будет. Интерьерная кошка.

Пушистая Лаура с Уралмаша

Ее нашли на Уралмаше друзья передержки. Девочке сейчас около 2,5 года. Как говорят Юлии, это идеальная кошка для семьи, легко находит общий язык с домочадцами, безумно любит людей, но при этом ненавязчива. В доме она не будет шкодить, не будет воровать со стола и попрошайничать. 
 
 
  • В 2014 году в Екатеринбурге уже открывали кото-кафе. «Кошкин дом» проработал в течение года на Хохрякова. Как рассказали НАШЕЙ в «Кошкином доме», кафе закрывали из-за того, что его доходы заметно превышают расходы, и этот бизнес стал невыгоден. При этом час нахождения там стоил 200 рублей, также можно было купить игрушки и вкусняшки котикам.

 

Фотоальбом:

Марина Подкорытова, 15.02.2017, 16:53
Тэги: Видео, Фото, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

А15 февраля 2017, 18:27
>Как рассказали НАШЕЙ в «Кошкином доме», кафе закрывали из-за того, что его доходы заметно превышают расходы, и этот бизнес стал невыгоден.

Что-что? Может, расходы превышали доходы?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2017, 21:03
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com
0
0
Согласны с автором?

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Спорт Музыка ЖКХ Деньги Медицина Слухи Взятки Необычное Баскетбол Интернет Расписание Животные Семья Высокие технологии Грипп в Екатеринбурге Рейтинг Ельцин-центр Горячее Военный репортаж Производство В Екатеринбурге -40 градусов Смерть Конкурсы Эксклюзив Растения Голодовка в колонии Опрос Убийство в Рахмангулово Расстрел История успеха Новости Волейбол Шоу-бизнес Лайфхак Кризис и санкции Еда Политика СМИ Приговор Лошагину Здоровье Красота Бизнес Отключение света Уралмаш, Эльмаш Катастрофа Приостановка полетов в Египет Самолет Транспортная реформа Рецензия Транспорт Видео Мультимедиа Мировые новости Кто заработал ЗАГС Религия Статистика Война ритуальных агентств Футбол Психология Гололед Корь Суд Репортаж Образование Искусство Экономика Путин ЧМ-2018 Пожар Ту 154 Развлечения МЧС Дороги Мода Дети Знаменитости Дорожные воины Скандал с Новиковым Скандалы Хэллоуин-2015 Недвижимость Храм святой Екатерины Самолет Минобороны упал в Якутии ДТП Фото Мистика Мотоциклы Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Отношения Погода Афиша Студенты Строительство Общественный транспорт Происшествия Расстрел на Депутатской Взрыв Экономия Бэби-боксы Тест ВУЗ Культура История Екатеринбурга Секс Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Биатлон Снос монастыря на Качканаре Обрушение крыши на Калинина Новости дня Ловец покемонов Туризм Новости России ИГИЛ Авто Женщины Хоккей Дело Пьянкова Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Криминал Выставки Интервью Жизнь в городе Парковки Пусть говорят Дом-2 Скорая помощь Новый год Сибирская язва В Египте разбился самолет с российскими туристами Крушение самолета под Ростовом ГИБДД Ошибки врачей Грипп Мужчины Коллекторы Доска позора Отдых Личное Горящие авто Школа Розыск Позитив

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru