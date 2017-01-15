«Мечтаю сразиться с Карякиным!»: обездвиженный житель Первоуральска языком обыгрывает лучших шахматистов мира

Николай - старший из двойняшек. Его брат родился полностью здоровым, а Коле в 1,5 года поставили диагноз ДЦП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

28-летний Николай Грудинкин из Первоуральска из-за тяжелой стадии ДЦП полностью лишен возможности двигаться. Но это не мешает ему обыгрывать сильнейших игроков в шахматы. Не имея возможности передвигать фигурки по доске, Коля играет через Интернет, уверенно стуча по клавишам языком.

Главная страсть - шахматы

В шахматы молодой мужчина играет последние пять лет. За это время успел стать капитаном виртуальной команды «СССР».

- Все это время никто не знал, что Коля на инвалидности. Только совсем недавно он раскрыл перед игроками клуба свой секрет и признался, что играет языком, - вспоминает мама Нина Михайловна.

Играя, молодой человек хотел быть уверен, что борьба будет честной и соперники не захотят поддаться.

Опережая большинство игроков, Коля теперь мечтает сыграть с любимым шахматистом – Сергеем Корякиным, за игрой которого следит регулярно.

- Хочу сыграть с ним через Интернет и проверить свои силы, - говорит Коля Грудинкин.

Жизнь несмотря на ДЦП

Николай – старший из братьев двойняшек. Его брат Миша родился на 15 минут позднее и вырос абсолютно здоровым мужчиной. О том, что Коля растет не таким как все, родители заподозрили в 8 месяцев, когда Миша начал вставать на ноги, а старшему сыну это не удавалось. Страшный диагноз ДЦП мальчику поставили в 1,5 года. Последующие годы семья вспоминать не любит и это понятно: нескончаемая череда больниц, 5 операций и никаких улучшений. В 2006 году у Коли возникли проблемы с сердцем, и лечение пришлось закончить.

На фото: братья Коля и Миша

Несмотря на недуг, молодой человек сумел без троек окончить 11 классов. Учителя приходили заниматься к нему домой. Уроки делали всей семьей – Коля диктовал, а родители и брат писали его ответы на школьной доске, которую поставили в его комнате. Любимыми предметами были история и география.

- Сын всегда был самостоятельным. Сам научился считать, складывая в уме узорчики на ковре, где были нарисованы футбольные поля. В 13 лет сам освоил шахматы. Не зная теории, он начинал сразу с практики. Тогда нам подарили старенький компьютер. Папа сделал для него подставочку под клавиатуру и Коля начал играть, - делится Нина Михайловна.

В то же время Мишу отдали в шахматную школу и братья начали играть на шахматной доске дома. Потом был турнир при Шалинской администрации, куда пригласили и Николая. С первой попытки мальчик занял третье место, соревнуясь с сильными командами. Проигравшие игроки, со слов Колиной мамы, так расстроились, что даже не остались на награждение.

На фото: Николай учит папу играть

Без юмора никак

Семья Грудинкиных сумела привыкнуть к нескончаемой борьбе за здоровье сына и научилась ко всему относиться с юмором. Вот один из забавных случаев, который они часто вспоминают с улыбкой. Когда для Миши пришло время отправиться в армию, на комиссию вызвали и Колю. Каким-то образом молодой человек оказался в списке призывников. После слов мамы про инвалидность, в военкомате потребовали, чтобы Коля явился за воинским билетом.

- Я тогда сказала: надо – забирайте. Пусть послужит, - смеется Нина Михайловна.

О своих мечтах Коля говорит скромно

У Коли две главных страсти – футбол и шахматы. Особенно ему нравится наблюдать за игрой аргентинского футболиста Месси. Мечты об этом виде спорта видно уже по детскому фотоальбому мальчика, где родители помещали его снимки рядом с изображениями футболистов. В свободное время он любит посмотреть спортивные программы и надеется когда-нибудь хоть одним глазком увидеть настоящий футбольный матч. И совсем не важно, что за команда будет на поле – главное, чтобы поболеть за игроков вживую, а не через экран телевизора.

А еще Коля узнал про специальный электронный девайс, который надевают на голову, чтобы управлять компьютерной мышкой при помощи мысли. Родители узнавали об этом приспособлении. Но в Министерстве социальной политики отказались помочь с его покупкой, а стоит устройство недешево.

Сейчас Коля живет в квартире втроем с родителями. Мама и папа не отходят от него буквально ни на шаг, помогая справляться со всеми делами. Брат-ровесник Миша не так давно женился и поселился неподалеку от родителей. Он часто навещает Колю.

Коля пользуется успехом у девушек

Улыбчивый и обаятельный парень завел много друзей из разных городов России, с которыми каждый день общается в Интернете. Большинство из них – девушки.

- Коля, можно?, - робко спрашивает Нина Михайловна, с любовью глядя на сына. Коля чуть смущается и одобрительно кивает.

После этого мама признается, что в последнее время Николай только и рассказывает о своей новой подруге Ольге, с которой познакомился на сайте знакомств. Девушка живет в Екатеринбурге и вскоре приедет к нему в гости. И кто знает - вдруг семья Грудинкиных когда-нибудь отгуляет еще одну свадьбу.

- Главное, ставить перед собой цели и не переставать верить, - эти слова не перестает повторять Колина мама.