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«Соколовский меня не задел»: выпускник духовной семинарии рассказал, почему поддерживает ловца покемонов

«Соколовский меня не задел»: выпускник духовной семинарии рассказал, почему поддерживает ловца покемонов
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Верующий со стажем Виктор Норкин объяснил, почему Руслан Соколовский оказался в суде.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

На четвертый день громкого процесса по делу ловца покемонов в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга пришли сторонники Руслана Соколовского в подрясниках. Они не выступали на процессе, но своим присутствием хотели показать, что нельзя всех верующих записывать в число оскорбленных.

Корреспондент «Нашей Газеты» 16 марта после процесса побеседовал с одним из сторонников – выпускником Екатеринбургской духовной семинарии и Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия – Виктором Норкиным.

Выпускнику НАША задала те же вопросы, что чаще всего задают на процессе оскорбленным верующим.

Нельзя дать определение чувствам верующих

— Виктор, расскажи, зачем ты сегодня пришел на процесс?

— Я сегодня пришел в суд, чтобы поддержать Руслана и выразить от лица других верующих, моих друзей среди священства, которые поддерживают позицию Руслана, что на такие вещи не нужно оскорбляться. Что нужно сотворять дела милосердия, добра, а оскорбление — это негативное чувство, которое осуждается отцами Церкви. Это сразу христианина отсекает от духовной струи.

— Много ли выпускников семинарии и представителей духовенства солидарны с тобой?

— Один из выпускников духовной семинарии будет выступать свидетелем за Руслана. Также среди таковых есть священники и диаконы — некоторые мои однокурсники, некоторые с других курсов.

Они предпочитают не афишировать это, поскольку за такое в нашей Церкви бывают прещения (канонические наказания. – Прим. ред.). Поэтому они не афишируют свои имена. Они в меньшинстве как всегда, но они есть.

— Я так понимаю, что ты верующий?

— Да.

— В суде адвокаты пытаются узнать, кто такие верующие и что такое религиозные чувства. Ты можешь ответить на этот вопрос или этому нельзя дать юридическое определение?

— Я с юристом однажды это обсуждал. Для меня этот вопрос нельзя сформулировать в юридическом поле, поскольку для меня это личные отношения с Богом. У тебя либо есть эти отношения и их плоды: милосердие, любовь, добро, либо их нет и ты порождаешь злобу, негатив, какую-то ненависть.

Например, тебе не понравился концерт — ты его запретил. При чем тут концерт и твое личное отношение с Богом? Он не мешает твоему отношению с Богом. Просто не смотри и не слушай.

Тебе не понравилась одежда женщины, ты сорвал одежду с женщины. Так Дмитрий Энтео (скандально известный православный активист. — Прим. ред.) поступает.

Это везде. Негатив какой-то — это не божественное и не является чувством верующих. Чувства верующих всегда в другом – в доброте, милосердии и любви.

Руслан Соколовский в перерыве на процессе

Руслан не угодил епархии

— Ролики Руслана Соколовского задели твои чувства? Как ты вообще оцениваешь его деятельность?

— Я посмотрел два ролика. Про патриарха и про покемонов давненько. Мои чувства они не задели. На YouTube достаточно много блогеров, которые смеются над Церковью, смеются над верой. Но они остаются вне поля зрения Церкви, суда. Руслану в каком-то смысле не повезло. Видимо он не угодил нашей епархии, отдельным лицам.

— Ты как человек, знакомый с «внутренней кухней», как думаешь, почему он мог не угодить нашей епархии и почему так совпало?

— К сожалению, в нашей епархии есть некоторые лица, которые являются руководящим звеном. Они достаточно правоконсервативно настроены в плане взглядов. Поэтому такие ролики, как ролики Руслана, их оскорбляют.

У нас, как все помнят, пытались концерты провести такие группы, как Behemoth, как группа «Батюшка». Такие тяжелые металлические группы, которые православные не слушали и не будут слушать, но они оскорбили нашу епархию, и им запретили здесь выступать.

Я бы не удивился бы, если бы в нашу епархию приехал Мерлин Мэнсон и его тоже бы запретили.

Эти правоконсервативные взгляды в чем-то радикальны. Они в каком-то смысле культивируются в нашей епархии.

Настоятель храма Большой Златоуст, иерей Виктор Явич (оскорбленный священник)

— Ты не опасаешься, что за твою публичную поддержку, за твой подрясник в суде ты столкнешься с ограничениями в твоей религиозной жизни?

—  Они будут, но я не священник. Мне нечего бояться. Я могу приходить в Церковь исповедоваться, причащаться. Здесь мне не будет никакого запрета. Я хотя и закончил семинарию формально, мне не могут ничего запретить.

  • Отметим, что 17 марта 2017 года в Верх-Исетском районном суде продолжится процесс по делу Руслана Соколовского. На процессе от лица оскорбленных верующих выступит однокурсник Норкина — Николай Васильев.
  • Дата выступления еще одного выпускника духовной семинарии в защиту Соколовского — Владимира Головина еще не назначена.
Сергей Беляев, 16.03.2017, 16:57
Тэги: Суд, Религия, Эксклюзив
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Горожанин16 марта 2017, 17:54
Будет забавно,если церковные чиновники вспомнят про анафему.
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