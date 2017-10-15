«Поставьте на сцену 50 девушек в бикини – русскую увидите сразу!»

Екатерина Рыкова из Екатеринбурга стала серебряным призером в номинации "фитнес–бикини" на турнире Arnold Classic Europe по бодибилдингу и фитнесу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

В конце сентября в Барселоне прошел именной турнир Арнольда Шварценеггера, который по своему престижу приравнивается к чемпионату мира, потому что на сцене титулованные спортсмены из 70 стран. НАША поговорила с Екатериной о бодибилдинге, женственности и материнстве.

– Катя, что оценивается в номинации "фитнес-бикини"?

– Красота тела, его гибкость, умение двигаться, привлекательный вид. Полная глупость, когда кто-то говорит, мол, "будешь страшная, как мужик", "детей не родишь потом", "замуж не выйдешь". Я замужем и ребенка уже родила. Бикинистки – это девушки, приближенные к идеалу: у них отличная фигура, атласная кожа, ухоженные волосы, белоснежные зубы. Поклонники в очереди стоят.

– Как давно вы в этом спорте?

– Мне 29 лет и "строительством тела" (от англ. body – тело и building – строительство) занимаюсь 10 лет, из них на сцене 2,5 года.

– Вы – молодая мама, у вас хватает времени и сил на тренировки и выступления?

– Я стала выступать как раз после рождения ребенка, чтобы показать: молодая мама может иметь спортивное и сексуальное тело. Не пользоваться отговорками в духе "я так устаю, мне можно, у меня маленький ребенок…" Открыла свою школу фитнеса и питания, помогаю девушкам совершенствовать свое тело.

На сцене доказываю, что русские девушки – самые красивые в мире. Могу вам честно сказать: если поставить в ряд 50 спортсменок в бикини, русских вы увидите сразу. У наших стать особая. Хотя конкуренция год от года увеличивается. Но тем приятнее победа!

– А кто сидит с дочкой, когда вы на соревнованиях?

– Муж. Кроме того, нам очень помогают бабушки и дедушки, за что им благодарна. Но главные заботы берет на себя наш папа.

– У вас два образования. Наверное, со спортивным уклоном?

– Нет. По первому, высшему, я инженер многоканальных систем, второе образование экономическое.

– К слову об экономике. Бодибилдинг – затратный спорт?

– Да, я часто слышу: "Я и рад бы ходить в тренажерку, но такие траты…" На любительском уровне это недорого, было бы желание. Вот для профессионалов, которые ездят на соревнования – да, траты большие, это спорт не для бедных. "Выступательный сезон" у нас идет полгода, за это время спортсменка может потратить от 200 тысяч рублей до миллиона. Одна поездка на соревнования выходит от 60 до 200 тысяч рублей: цена очень сильно зависит от отеля, который ты сам себе заказываешь. Кроме того, оплачиваешь работу двух тренеров: один помогает войти в форму, другой занимается "позированием". Добавьте сюда 7-разовое специальное спортивное питание. За границей это влетает в копеечку. Мейкап, грим, костюмы, обувь, турнирный взнос… Как правило, у именитых спортсменов есть спонсоры.

– У вас тоже есть?

– Да, у меня тоже есть. Но все затраты – финансовые, физические, психологические – того стоят, ведь наш спорт показывает и пропагандирует красоту, молодость, здоровье.

Использованы фото Ondra Cecetka, Владимир Кулаков, Михаил Шестаков, by Rykova.

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