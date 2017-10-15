«Тяжелее всего было прийти на кастинг»: обладательница короны «Краса России» поделилась с НАШЕЙ эмоциями от победы

Теперь Мария Миронова представит Екатеринбург на всероссийском этапе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

В Екатеринбурге из трех десятков претенденток выбрали "Красу России 2017". Заветная корона победительницы конкурса досталась 25-летней Марии Мироновой. Теперь девушка представит наш регион на всероссийском этапе конкурса. В интервью екатеринбурженка поделилась секретом своей красоты и объяснила, чего, по ее мнению, не хватает современным мужчинам.

"Ставила цель попасть в тройку"

– Какая была первая реакция на победу?

– Я была в шоке, так как ставила себе цель попасть в тройку. И когда объявили имена девушек, занявших второе и третье места, стояла и прикидывала, кто из участниц получит корону. Свое имя я не расслышала, но увидела как мои близкие и друзья в зале встали. И первая мысль, которая промелькнула: "Как им не стыдно негодовать, что выбрали не меня?!". Но потом я поняла, что они радуются моей победе.

– Что в подготовке давалось тяжелее всего? Слышал, с нуля учились танцевать.

– Да, и мне кажется, так и не научилась. (смеется) Но самым сложным было решиться прийти на кастинг. Мне 25 лет, я занимаю руководящую должность. Но одно дело, когда на работе оценивают твои знания, которые можно подтянуть, другое – когда смотрят на твою внешность, и ты можешь не пройти кастинг, потому что ростом невысокая. Это неприятно для любой девушки.

– Сейчас будете представлять Екатеринбург на всероссийском этапе конкурса. Как будете готовиться?

– Если честно, то я особо и не узнавала про этот этап, так как не рассчитывала на победу! Знаю, что в нем участвуют не только победительницы региональных этапов конкурса, но и другие девушки, которых отбирают через кастинги. Всех участниц заселят в какое-то отдельное здание, где репетиции будут идти с раннего утра до позднего вечера с перерывами только на обед.

Знакомство "вживую" стало чем-то необычным

– С вами часто знакомятся мужчины? Как они это делают?

– Знакомятся часто, но редко делают это вживую, предпочитая общение в социальных сетях. Например, если молодой человек сидит за соседним столиком в ресторане, он не подойдет к тебе, а потом найдет твою страничку в Instagram и напишет там.

– Как думаете, с чем это связано? С нерешительностью?

– Возможно с тем, что девушки зачастую отказывают в живом общении и лучше реагируют в соцсетях. Но там так часто пишут, что ты уже даже не открываешь странички мужчин и не читаешь сообщения. К сожалению, в наше время знакомство "вживую" стало более необычным, нежели в интернете.

Советы от "Красы России"

– Что посоветуете будущим участницам конкурсов красоты?

– Нужно развивать лидерские качества, быть позитивным человеком и иметь активную жизненную позицию.

– Расскажите ваш секрет красоты?

– Правильно питаться и заниматься спортом! Я человек склонный к полноте, и до конкурса примерно полгода совсем не следила за собой и набрала 7 килограммов. Поэтому вернуться в форму – это был один из стимулов прийти на кастинг.

– Бытует мнение, что сером осенне-зимнем Екатеринбурге невозможно выглядеть красиво и ярко. Вы с этим согласны?

– Нет! И есть простой секрет – зимой нужно раньше вставать по утрам, чтобы было больше времени привести себя в порядок. А для этого нужна сила воли!

ДОСЬЕ

Рост: 164 см

Вес: 49,7 кг

Параметры: 86/60/90