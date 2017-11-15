«Огненная красавица»: студентка из Екатеринбурга рассказала о победе на всемирном конкурсе красоты на Филиппинах

Девушку особенно поразила заокеанская страна и ее жители, для которых она стала Гулливером из-за своего роста.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

И месяца не прошло, как в Екатеринбурге назвали имя новой претендентки на титул «Красы России», а об уральской столице снова заговорили как о городе с самыми красивыми девушками. Поводом послужил конкурс «Мисс Земля», который по традиции прошел на Филиппинах в начале ноября. За короны красавиц четырех стихий в этом году боролись претендентки из 85 стран. И хотя главный титул уже не в первый раз достался филиппинке, в номинации «Огонь» победила 19-летняя студентка Уральского горного университета Лада Акимова, которая учится там на специальности «Международный менеджер».

Девушка дала интервью «Нашей Газете» прямо из Манилы (столицы Филлипин).

«Нужно быть терпеливой и выносливой»

– В чем главные отличия «Мисс Земля» от других конкурсов?

– Большое количество участниц со всего мира, все посвящено экологии и, конечно, надо хорошо знать иностранный язык. В финал на Филиппины из русских приезжали только помощница Стивена Сигала Кристина и мой национальный директор Татьяна Андреева.

– Сколько продолжалась подготовка к конкурсу, из чего состояла?

– В течение месяца мы ходили на экологические презентации, рассказывали о проблемах нашей страны и возможных способах их решения, сажали растения на разных островах Филиппин. Посещали музеи и деревни с целью узнать больше о местных культуре и обычаях. Проводили мини-конкурсы: купальников, вечерних платьев, талантов, лучшего тела, лучшего лица без макияжа, пляжной одежды и другие.

– Какие главные параметры оценивало жюри? По-вашему, какими качествами должна обладать «Мисс Земля»?

– Жюри оценивало подачу девушки: выигрывает тот, кто ярче себя покажет. На конкурсе даже самая прекрасная девушка запросто потеряется, если она застенчивая. Победительница должна обладать харизмой, привлекательной внешностью, умением говорить и слушать, она должна быть очень терпеливой и выносливой.

«Была Хозяйкой Медной горы»

– Из чего состоял сам конкурс?

– Был общий выход 85 девушек с представлением своего супергероя и страны: я была Хозяйкой Медной горы. После объявляли результаты мини-конкурсов, которые проходили в течение подготовки. Я попала в топ-16 в конкурсах на лучшее лицо и лучшую фигуру. На следующем этапе из всех девушек, стоящих на сцене в вечерних платьях, выбирали 16, которые в итоге остались бороться за корону. Главной задачей интеллектуального тура было раскрыть определенную тему, которую вытягивали жребием. Мне досталась тема "Как меня изменила "Мисс Земля". Я ответила, что только в лучшую сторону. Конкурс помог мне понять, что все мы – дети одной матери-Земли. И мы, люди, должны заботиться о своей планете, как дети заботятся о своих родителях. После этого выбрали четверку лучших.

– Что было самым сложным для вас?

– Во время подготовки первое время было очень тяжело без родных в незнакомой стране, с далеко не совершенным знанием английского. Родители поддерживали издалека, говорили теплые слова, за что я им безмерно благодарна! Я понимала, что хочу оправдать их надежды. Перед выступлением очень волновалась, но с первым же выходом забыла обо всем на свете и получала удовольствие от мероприятия, от внимания зрителей, от музыки и масштабности.

– Что расскажете о других девочках, с кем-то подружились?

– Девчонки все очень добрые. Особенно подружилась с представительницей Кыргызстана по имени Бегимай. Мы обе разговариваем по-русски, жили месяц в одной комнате.

– Как отметили день рождения, который прошел во время подготовки к конкурсу?

– Меня поздравили все: девочки, жюри, некоторые спонсоры, подарили тортики и мороженое. Мы с конкурсантками в этот день проходили один из этапов подготовки: отвечали на вопросы об экологии. Вечером посидели в уличном бассейне и джакузи. Было весело!

«Если выше 170 см – ты уже Гулливер»

– Как впечатления от заокеанской страны?

– Здесь поражает все! Это мой первый вылет за пределы России. Филиппины оказались будто бы перевернутым миром: здесь жарко на улице, а в зданиях прохладно, пьют холодный кофе вместо горячего, а «холодно» здесь – это когда температура в тени +25 и все надевают кофты! Если у девушки рост – 170 сантиметров, на нее смотрят, как на Гулливера. А если ходишь без улыбки, то люди думают: что-то случилось... Для них яблоки – как для нас манго, просто экзотика. Рис у них – как для нас картофель, может быть на завтрак, обед и ужин. Вот только пробки у них иногда хуже нашего. Ко всем странам здесь относятся одинаково хорошо, очень позитивные люди.

– После завершения конкурса какие еще мероприятия должна посетить «Мисс Огонь»?

– После победы мы задержались на две недели в Маниле. Ходим на экологические акции, даем интервью, фотографируемся для спонсоров и отдыхаем. Места, которые должна посетить мисс, зависят от того, когда она сможет отправиться в поездки с экологической миссией.

– Тем временем на родине полным ходом идет учебный год. Планируете заканчивать обучение в Горном?

– Я перевелась в этом году на заочку, чтобы освободить время для работы и открывшихся перспектив. Заканчивать вуз собираюсь в Екатеринбурге, но думаю о переезде в Москву.

– У вас есть молодой человек сейчас или сердце пока свободно? О создании семьи и детях пока не думали?

– Про сердце не скажу, а вот детей люблю. Думаю о создании семьи лет через пять, пока рано.

ПАРАМЕТРЫ «МИСС ОГОНЬ»: 88-62-90, рост – 171 см.

СЕКРЕТ КРАСОТЫ

Лада рассказала, благодаря чему у нее такие красивые волосы и фигура:

– Волосы отращиваю с 8 лет. Каждый месяц подстригаю кончики, делаю маски, и раз в полгода – кератиновое выпрямление. Фигуру помог сделать пожарно-спасательный спорт, которым я занимаюсь с 10-го класса. При этом очень люблю поесть! Всегда ношу с собой фрукты или овощи, чтобы перекусить.