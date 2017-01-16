Ноу-хау из старой «Приоры» и офисного кресла: екатеринбуржец сваял раритетный велосипед

Так мужчина решил воплотить в жизнь детскую мечту. Сегодня – Всемирный день детских изобретений.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

Автослесарь из Екатеринбурга Валерий Назипов исполнил свою детскую мечту – из металлолома он собрал трехколесный велосипед. Выглядит изобретение необычно: высотой пониже, чем обычный велосипед, а крутить педали нужно сидя на офисном сиденье.

Детали автослесарь брал буквально отовсюду: рулевые карданы от «Приоры» и «Калины», рамы – старых велосипедов, что-то купил, а что-то ему отдали в дар пользователи интернета. Готовый велосипед Валерий покрасил черной и золотой краской.

– Я делал велосипед из такого, что было. Собрать такой мечтал с самого детства, – рассказал автослесарь Валерий Назипов.

На все про все – и изобретение, и сборку самодельного транспорта – у Валерия ушло две недели. Велосипед он собирал по вечерам в гараже, когда возвращался с работы. Все это время он вел онлайн-дневник на одном из городских порталов.

Пользователи реагировали на фотографии и отчеты по-разному, одни поддерживали, давали советы и предлагали подарить какие-то детали, другие – ругали: то велосипед казался им ненадежным, то небезопасным.

– Поздравляю! Обалденный агрегат. Автор умничка и рукастый, – похвалила изобретателя жительница Екатеринбурга Екатерина Князева.

– Если изобретатель доведет проект до конца, то пожертвую ему зонтик. У меня есть пять штук новых, все разных цветов, двухметровые – как раз для чоппера такого сгодятся, – пообещал екатеринбуржец Максим. – Рукодельник. Но посмотри, как ты расположил заднюю ось: она находится между твоим центром тяжести и передней осью – сядешь на такой и кувыркнешься назад, – предостерегал житель Екатеринбурга Дмитрий.

Ездить на своем изобретении Валерий не планирует. Говорит, что главным для него был сам процесс сборки и детская мечта, которую он сумел воплотить в жизнь.

– Цели и задачи выполнены: занять себя по вечерам, чтобы не умереть от скуки, потренироваться в сварочном деле, ну и порадовать жену, детей и друзей, – делится Валерий Назипов.



