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Моржевание – это по-русски: любители зимнего плавания в Екатеринбурге рассказали, как не мерзнуть в холода

Моржевание – это по-русски: любители зимнего плавания в Екатеринбурге рассказали, как не мерзнуть в холода
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Фото: Василий Ястребов
Василий Ястребов – морж со стажем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

Василия Ястребова, руководителя федерации зимнего плавания Свердловской области, язык не поворачивается называть по отчеству. Ему 43, он крепкий, улыбчивый, молодой. Сказывается закалка и круглогодичное плавание. 

моржи

– Ну, не такой уж у меня и стаж, – поправляет нас спортсмен. – Я плаваю семь лет. Пришел к этому случайно. История вам расскажу. «Мы с друзьями ходим в баню…» (смеется) Итак, мы лет шесть-семь ходили с друзьями в баню. И однажды наш товарищ на Крещение пошел и окунулся в прорубь. Потом показал нам видео, как они купаются. Мы загорелись, и уже через неделю всей компанией искупались в первый раз. С этого момента начали нырять. Несколько месяцев окунались, потом захотелось поплавать. Нашли большую прорубь, затем стали участвовать в соревнованиях, и вот сейчас считаемся уже более или менее профессионалами.

– Говорят, любители зимнего плавания не любят, когда их называют «моржами»?

– Есть неформальное разделение: морж – это просто любитель: окунулся, нырнул – и все. А мы любим именно плавать в холодной воде, мы плаваем с удовольствием и относительно подолгу. Мой рекорд – 21 минута, но это немного, есть куда расти. Но как нас называть – это не принципиально. 

моржи

– Не очень понятно, как плавать в небольшой проруби? Это же просто дырка во льду.

– О, вот приезжайте к нам, мы вам покажем! Мы пилим прорубь, вычищаем лед. Делаем дорожки, как в бассейне – длинные, по 25 метров. Глыбы вытаскиваем. Дорожек делаем две: а вдруг соревнования?

моржи

– А где вы купаетесь в Екатеринбурге?

– На Шарташе, на улице Отдыха. Качество воды соответствует нормам. Серьезно вам говорю: мы берем пробу, идем в санэпидемстанцию, делаем экспертизу. И со спокойной совестью в чистой воде купаемся.

– Много таких любителей зимнего купания в Екатеринбурге?

– Мы плаваем по вторникам, четвергам и субботам. В субботу больше всего народу приезжает. Человек по 150 набирается. Но народ приходит не в одно и то же время, а подтягиваются в течение пары-тройки часов, кому как удобнее. Ваш следующий вопрос должен быть про возраст моржей! Докладываю: дети и старики, и беременные женщины присутствуют! Самой маленькой девочке, из тех семей, которые регулярно приходят, 7 лет. Она ходит в первый класс. Есть у нас и пожилые люди, дед Витя, например, ему 79 лет. Но мы возраст не спрашиваем у людей. Это ж не поликлиника. Мы по именам всех знаем.

моржи

– На дворе – ноябрь, формально – осень еще. Вы уже открыли зимний сезон?

– Мы плаваем круглогодично, поэтому дата на календаре неважна. Официально зимний сезон открывается с того момента, когда можно сделать прорубь во льду. В этом году сезон «Зима 2016» стартовал уже практически во всех городах области.

– Посмотришь на моржей и захочется тоже стать крепким и здоровым. Надо как-то закаляться, наверное? Не сигать же в прорубь без подготовки?

– Совет для начинающих один, но он важный: главное – это психологически быть готовым залезть в холодную воду.

А если серьезно, то меня часто спрашивают: с чего начать? Начать надо с уточнения, а есть ли в том месте, в котором собираетесь нырять, прорубь (смеется).

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Второй момент – приходить не одному, а с товарищем, единомышленником, который бы тебя поддержал и обеспечил бы твою безопасность. В-третьих, человек должен быть трезв, не иметь хронических заболеваний, то есть быть относительно здоровым. А предварительное закаливание, я считаю, не нужно. Оно в жизни, конечно, не помешает, но тут необязательно. Это мое мнение.

Правильно к проруби приехать тепло одетым, по погоде, чувствовать себя комфортно. Смотрите: если человек мерзнет, зябнет, дрожит, ему холодно, то ни в какую прорубь ему не захочется нырять, правильно? А так – тепло, хорошо, скинули одежку, нырнули. Окунулись, выбрались на берег. Сразу ноги, руки, голову – в тепло! В тапочки, в варежки, в шапку. Прежде всего от низкой температуры у человека мерзнут конечности и голова. А если ногам-рукам тепло, то в принципе можно спокойно стоять на морозном воздухе и не замерзать.

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Если хочется вытереться, обтереться, то полотенце лучше брать самое-самое мягкое, пушистое, махровое. Потому что ткань дубеет на морозе – запросто кожу сдерешь, если жестким полотенцем усиленно себя обхаживать. Можно самому обсохнуть, не вытираясь, если нет сильного ветра. Потом переодеться в сухое-теплое, попить чаю и почувствовать себя молодым и крепким.

– А бегать, разминаться перед погружением надо?

– Не надо. Разминка может дать противоположный эффект: человек вспотеет и простынет. Мы иногда делаем это для телевидения: бегаем, прыгаем, кувыркаемся на льду. Но это мы, люди подготовленные. Мы же не только моржуемся, но и в спортивных соревнованиях участвуем круглый год, дружим с финнами, латышами, эстонцами, англичанами – любителями купания в зимней воде. У меня друзья есть и в Чили, и в Австралии, и – вы удивитесь – парни из Африки постоянно к нам приезжают! Наша команда называется «Моржи Екатеринбург» или «Моржи Спарта» – ну, аналогии понятны, да?моржи

– Вы живого моржа видели? Тот, который млекопитающее.

– Нет, как-то не довелось. Но знаете, что интересно. Люди-моржи, которые в воде много находятся, они такие  же крепкие ребята, у них тоже прослоечка жировая образуется, даже у некоторых – животик. Потому что прослойка жира – она дает тепло. И человек меньше замерзает. Если человек худой, вегетарианец, – он моментально замерзает на холоде. 

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– Василий, что посоветуете, если человек мерзнет на улице? Вот стоит на остановке, холодно. Как согреться, как одеваться?

– Вместо перчаток лучше носить варежки, чтобы пальцы были вместе. На горло – шарфик, под кофту/футболку – майку, легкую, но хлопчатобумажную, чтобы к телу прилегала и сохраняла тепло. Если стоите и начинаете замерзать, попрыгайте. Очень эффективное упражнение. Это разгонит кровь, и ногам станет тепло. Двигайтесь, не стойте. Знаете поговорку? Сибиряк – не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Только  я бы поправил – одевается по погоде. Даже мы, моржи, – это не те, кто ходит в мороз в летних ботиночках или без носков. А те, кто не кутается. Да, есть индивидуумы, которые ходят зимой босиком, но это для экстремалов и негигиенично – в городе.

Если интересно, то любители зимнего купания зимой одеваются так: обязательно носки, пусть тонкие, но они есть, под курткой – футболка или рубашка. Трико под брюки и варежки-перчатки – по погоде, но чаще не носим. Но так мы и плаваем в ледяной воде! 

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– Получается, лето и жару вы не любите? Неужели вы не мечтаете поехать летом на море? 

– Жару не люблю. Лето люблю, когда оно холодное. Потому что на наших екатеринбургских пляжах народу сразу становится мало. Людей нет и мусора нет. Хорошо! На море ездит жена с детьми, а я один-два раза был, совмещал работу с отдыхом. А специально не езжу. Лежать и загорать – нет, это не для меня.

Друг соблазняет съездить в Антарктиду, поплавать. Вот это классный отпуск! Но цены – где-то за миллион. Как говорится, возможность-то есть, а денег нет. Так что пока плаваем в свое удовольствие зимой на Шарташе. Приезжайте к нам в субботу, искупаемся!

моржи

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Галина Исакова, 17.01.2017, 08:30
Тэги: Фото, Интервью, Здоровье
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