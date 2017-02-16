Смущение за метро, большая сцена и гордость: детский хор из Екатеринбурга рассказал о поездке на «Золотую Маску – 2017»

В Москву отправляли 32 участника хора из уральской столицы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017

Участники детского хора при екатеринбургском Оперном театре, которые в четверг, 16 февраля, вернулись домой из Москвы, встретились с журналистом НАШЕЙ. В столице ребята были задействованы в опере «Кармен» в рамках фестиваля «Золотая Маска – 2017», а также открыли серию флешмобов, приуроченную к этому событию, в метрополитене Москвы.

32 ребенка улетели в столицу 14 февраля, 16 февраля часть ребят уже была в Екатеринбурге, остальные остались выступить на опере «Пассажирка». Программа в Москве была насыщенной – времени расслабиться не было совсем. Сопровождали ребят в этой поездке хормейстер и концертмейстер детского хора при екатеринбургском Оперном театре.

В Москву отправили самых мобильных

Хормейстер Елена Коновалова занимается с детским хором Оперного театра уже пять лет. По ее словам, на фестиваль «Золотая Маска» отправили лучших и самых ярких участников хора. Кроме того, учитывали скорость сборов и мобильность детей.

– В поездке дети очень мало спали. Утром мы прилетели в Москву, накормили и отправились на флешмоб. С него отправились в театр репетировать. В гостиницу вернулись только в половине первого ночи. На следующий день уже был спектакль, – вспоминает Елена Коновалова.

Петь в метро было некомфортно

Наставники ребят уверены: флешмоб в столичном место – не то, чем можно гордиться. И согласились они на этот эксперимент, только чтобы не обидеть организаторов «Золотой Маски».

– Понятие флешмоба – это, как нам сказали, вхождение в народ. В метро акустика не приспособлена для концертного исполнения и кондиционер мешает. Шумы от электричек, эскалаторов, передвижения народа не способствуют тому, чтобы слушать красивую музыку. Зрители приближались очень близко, и было некомфортно, – рассказала концертмейстер Надежда Козлова.

Ребята из детского хора о «Золотой Маске» и планах на взрослое будущее

Журналист НАШЕЙ расспросила детей из хора о том, чем запомнилось им участие в «Золотой Маске», работе в хоре и чем они займутся, когда перестанут быть детьми.

Максим Орлов, 11 лет (занимается в хоре 3 года)

– Нам сказали, что зал на 1 000 человек. Зрителей я не видел и страха поэтому не ощущал. Петь дальше, наверное, хочу.

Лера Поткина, 10 лет (в хоре 3 года) – Было интересно в первый раз побывать в Москве. Очень запомнился флешмоб. Когда мы танцевали цыплят, мальчики, стоявшие рядом, очень удивились, что мы двигаемся. Они думали, что дети-певцы не такие, как все. Но мы доказали, что все дети обычные. Здесь в Екатеринбурге в театре для нас все привычно, а там были моменты, где путались, непривычно было выходить. Другая сцена, другой масштаб. Пока ждали своего выхода за сценой, мы играли, настраивались. О будущем пока не думаю, возможно, свяжу жизнь со сценой.

Настя Савина, 13 лет (солистка, в хоре 6 лет)

– Нам приходилось выступать на разных сценах – маленьких, больших, общественных. Я выступала в Праге на Грачанской площади, в Санкт-Петербурге… Руководитель подбирает нам песни под характер, голос. Поем на разных языках: азербайджанском, английском, французском, немецком, итальянском, японском. Спектакли идут на языке оригинала. О будущем я не очень задумывалась. Но, наверное, буду продолжать петь в хоре. Мне очень нравится дружеская атмосфера, которая у нас царит.

Даша Азовская, 16 лет (в хоре 8 лет)

– Все говорят: «Наверное, это легко. Вышел и спел». Нет, это очень сложная работа. Первые пару лет в театре мне было страшно, потом стало легче. Но когда нас ставят солистами, там сердце уходит в пятки, коленки трясутся. И ничего с этим не сделать. Стараемся наставлять младших ребят. Мы к ним подсаживаемся, помогаем петь по партиям, разбираться в партитурах. Я дополнительно хожу на вокал, где развиваюсь сольно. Хочу дальше идти в музыку, это моя среда. Но куда именно, пока не знаю.