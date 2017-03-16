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Екатеринбурженка во Франции: «Весь город - это сплошные каменные лестницы, арки, тайные проходы»

Екатеринбурженка во Франции: «Весь город - это сплошные каменные лестницы, арки, тайные проходы»
16+
Фото: предоставлено героем публикации
Во Франции не хватает екатеринбургского сервиса, мужской галантности и женской ухоженности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

Анна, в замужестве Ла Форж (La Forge), работала в коммерческом отделе «Нашей Газеты – Екатеринбург». 

аня

Фото предоставлено героиней материала.

Теперь Анна живет во Франции, в небольшом городке Кре (Crest) на юго-востоке страны, в предгорье Альп.

кре

Сама Анна называет городок с его шестью тысячами жителями - «деревней», но надо слышать, с какой симпатией и теплотой она это делает. Впрочем, можете послушать сами: Аня записала небольшое видео с приветствием для читателей «Нашей Газеты», в котором рассказала, как она попала во Францию.

Для справки. Некоторые цены, о которых говорит Анна, в переводе на рубли:

• Молоко - 78 центов (49 рублей), 73 цента (46 рублей), 68 центов (42 рубля), обезжиренное - 66 центов (42 рубля).

• Яйца - 1.59 (100 рублей), 1.15 (72 рубля), 30 штук за 2.99 (188 рублей)

• Багет из замороженного теста - 35 центов (22 рубля), хлеб с зернышками - 1.19 (75 рублей).

• Курица - 3.15 за кг (198 рублей), сыр - 9.95 за кг (626 рублей), картошка - 60 центов за кг (38 рублей).

• Аренда дома 80 кв. м - 1020 евро + комиссионные агентству = 1120 евро в месяц (около 70 тысяч рублей).

- Городку Кре, где я живу с мужем и дочкой, - продолжает Аня свой рассказ, - можно подобрать эпитеты: красивый, солнечный, старинный, очень ветреный, с резными завитушками, средневековый, обшарпанный, неповторимый. Отношусь к категории людей, которые любят то место, где живут. Мне нравится это место и французская пока еще экзотика. Вслушайтесь в мелодию названий соседних городков: Диважё, Ауст-Сюр-Си, Вонаве-ла-Рошет, Мирабель-Э-Блакон, Шабрийан, Пьегро-ла-Кластр, Ла Репара-Орипль, Сюз-ла-Рус...

кре

Панорама Кре и окрестностей. Вдалеке - Альпы. 

Кре построен в Средние века и разрастался вокруг башни-крепости. Вокруг холмы, вдалеке видны белоснежные шапки величественных Альп, а весь город – это сплошные каменные лестницы, арки, тайные проходы, узкие переулки, булыжные улочки. Кажется, что вот-вот и услышишь цокот копыт – мушкетеры скачут в крепость Ла-Рошель…

кре

Сейчас от боевой славы мало что осталось: в округе живут в основном фермеры, ремесленники, служащие муниципалитета. Кре любят хиппи, музыканты и туристы. За рекой, в новом городе, построены уже современные дома. Не такие красивые, как в исторической части города, но более комфортные для жилья.

кре

В это время года туристов не очень много, и днем почти все магазинчики в центре закрыты: здесь есть подобие испанской сиесты или «обеденного перерыва», как было в СССР. Магазины не работают с полудня до 14.30, а кафешки закрыты с трех до шести вечера. Отдыхать французы любят!

кре

Главная пешеходная улица городка. 

- Ты уже полтора года во Франции. Привыкла?

- Привыкаю. Французы, по российским меркам, люди медленные, расслабленные, иногда безалаберные. Но они умеют наслаждаться жизнью, отдыхать, веселиться - и делают это чаще и больше, чем я привыкла в России. А я, в свою очередь, им кажусь резкой, прямой, иногда грубой. Мне надо все быстро, сейчас - решить, организовать, сделать.

В изучении культуры и языка помогает то, что в русском несколько тысяч слов заимствованы из французского: вираж, фея, дежурный, рулить (rouler - ездить, вращать), кошмар, шедевр, жалюзи, пальто, шапка (chape – крышка)…

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Каменные лестницы пронизывают Кре насквозь. Очень неудобно гулять с детской коляской. Ребенка ношу в переноске. Погуляешь так вверх-вниз и весь день в тонусе!

- Неужели, уехав из России и поселившись в двух часах езды от Лазурного побережья, тебе нужны шапки и пальто?

- Нечасто, ты права, но иногда их сильно не хватает. Я тут мерзну. Французы спрашивают: «Почему ты мерзнешь, ты же из России!» Не могут понять, что у русских в домах очень тепло, а от мороза можно быстро бегать, как заяц. В местных домах и квартирах холодно: если в помещении +20, то для них это дикие тропики, плюс огромные счета за отопление. С детства живут в дубариловке, поэтому и на улицу одеваются очень легко.

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Кадр из фильма «Жизнь Адель» (Франция-Бельгия, 2013 год).

Может, из-за сквозняков, но мне кажется, что квартиры в России гораздо уютнее, теплее, милее французских. В Европе мебель поинтереснее, но в России обстановка душевнее. Помню, придешь в Екатеринбурге к подружке в гости, заберешься с ногами на диван, включим кино, выпьем чая, поваляемся. Хорошо! Или засядешь в кафешке часа на два: музыка приятная, тепло, атмосфера, симпатично, вкусно. Расслабляешься. Именно физически расслабляешься: согреваешься, успокаиваешься, выдыхаешь - и заботы дня отпускают. Во Франции кафешки все простые, без наворотов: полчаса посидел, кофе выпил и дальше побежал.

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В обеденный перевыв люди вынесли столик у реке, устроили спонтанный пикник. Солнце уже вовсю пригревает, днем воздух нагревается до +20 градусов. 

- А сервис хороший?

- В Екатеринбурге однозначно лучше. Во Франции в порядке вещей такая картина: приносит официант тебе напиток - сок или кофе. И допустим, случайно капнул на стол, пролил, что-то расплескал. Ну, бывает. Так ему даже в голову не придет вытереть стол! Нет, спокойно удаляется. Сиди за грязным столом и пей свой расплескавшийся кофе. Спрашиваю у мужа: «Это нормально?» Тот удивляется: «Да. А что такого?» В Екатеринбурге такого не встречала ни разу.

- Еще чего-то тебе не хватает?

- Если кто-то едет ко мне в гости, прошу привезти мне малосольную селедку. Здесь продается только копченая рыба.

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- Зато есть настоящее шампанское, коньяки, устрицы, сыры… Много духов, ароматов, косметики. Это же Франция - столица вкуса и моды!

- Шампанское из Шампани попробовала. Не мое. Очень сухое. Мне понравилось игристое, сладкое, делают в нашем регионе. Духами француженки почти не пользуются. Если честно, я даже не уверена, что у каждой из них есть флакончик духов. Этим больше увлекаются местные арабские женщины. Мыла и косметики здесь много, это правда. А где их сейчас мало?

Насчет устриц и «ананасов в шампанском»… Знаешь, Франция и России схожи больше, чем многие думают. Также давит кризис, экономия; пособия урезают, зарплаты не повышают, за хорошую работу держатся, деньги пытаются откладывать, экономить. Даже богатые люди не гнушаются, например, покупать одежду в секонд-хэндах или на сайтах вроде «Авито».

Французы так же, как и русские, стараются вкладывать накопления в недвижимость, а купив «лишнюю», сдавать в аренду. Те же, у кого квартир и домов нет, считают, что недвижимость растет в цене и купить ее им не по карману.

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Вывески: квартиры продаются.

- Сколько стоит дом в вашем городе, к примеру?

- В нашем захолустье домик 80 кв. метров с малюсеньким садиком продают за 165 тысяч евро + 10-20 тысяч налог (около 11 миллионов рублей - прим. ред.), однокомнатную квартиру можно найти за 60 тысяч евро (3.7 миллиона рублей).

Теперь, когда в семье работает только один человек, а я сижу с ребенком, нам дали так называемое социальное жилье. Это небольшая симпатичная трешка, 70 метров, в обычном доме. Мы за нее платим 460 евро (около 29 тысяч рублей) в месяц со всей коммуналкой.

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Так выглядит наша ванная комната. Как в обычной российской квартире, может, чуть побольше по площади: в нишу входит небольшой шкафчик.

- Ты сказала, что, несмотря на кризис, французы любят и умеют отдыхать. Как они проводят свободное время?

- Очень любят ходить на концерты и фестивали. Популярны занятия танцами – современными и национальными, например, кельтскими, бретонскими. Активно ходят в горы – увлекаются альпинизмом, скалолазанием, пешим туризмом.

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Обратите внимание : рядом с домом с синими окнами - лестница к храму! Много-много ступенек до уровня третьего-четвертого этажа. Горный туризм начинается уже в городе! Несколько раз в день спустишься - поднимешься и можно сдавать нормативы на мастера спорта! 

Французы с удовольствием ездят на велосипедах. На дорогах к велосипедистам относятся бережно: потому что каждый водитель еще и велосипедист. Надо сказать, что инфраструктура приспособлена для занятий спортом и для велопрогулок.

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- Ты уже поняла, какая главная черта характера французов?

- Приветливость, разговорчивость, открытость, дружелюбие. Тебе всегда улыбнутся, поздороваются в магазинчике, пожелают хорошего дня или вечера.

Помню, когда только приехала в нашу деревню, пошла гулять одна. Иду по улицам, смотрю по сторонам. Навстречу - пожилая дама с собачкой. Сразу предложила обращаться к ней на «ты», показала рукой - вон в том доме живет, вот тут гуляет. А мой разговорный французский тогда был в час по чайной ложке, медленный, не очень уверенный. Дама терпеливо ждала, улыбалась, хотя сказать, что мы «болтали», было бы сильным преувеличением! (смеется).

Свекровь со свекром тоже сразу предложили говорить им «ты». «Мы же теперь родные!» Обращение на «ты» не зависит от возраста собеседника, скорее - от расположения друг к другу.

С другой стороны, у этой открытости есть лимиты. Тебя никто не пустит «близко к сердцу», не будут расстраиваться, если ты переедешь в другое место или не сможешь общаться, как раньше. Складывается впечатление, что французы не так, как русские, привязываются к своим друзьям, они легки в отношениях и к своему отношению к жизни.

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- Наверное, этой легкости можно поучиться у французов. А чему они могли бы у нас научиться?

- Смекалке! Особенно в быту. Из подручных средств можем соорудить все, что угодно. Я уже много раз удивила своего мужа этой русской смекалкой. Русские женщины многое могут сами делать - маникюр, какие-то косметические домашние процедуры. Например, в этом городке не нашла салона красоты. Ну, не нашла и не нашла, в субботу муж берет дочку, они идут гулять, а у меня есть пара часов для себя. С удовольствием «чищу перышки» дома, навожу красоту.

Еще у россиян можно поучиться мужской галантности. Да, да, как ни удивительно! Здесь уже не увидишь, как перед женщиной открывают дверь, помогают в чем-то. Подать даме пальто? Вообще нереально! Я своего мужа этому учила с нуля. А теперь идем в гости, он помогает мне снять или надеть куртку, так его французские подруги смеются над ним! Для них это дикость.

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Надпись на стене: «Я тебя люблю».

- Какие они, французские молодые женщины?

- Они классные - легкие, свободные, но, в нашем понимании, выглядят простовато: не причесываются, не красятся, не наряжаются. Самая распространенная французская прическа у женщин, знаешь, какая?

- Хвостик? 

- Нет! Прическа такая - нечесаные волосы, собранные на макушке в пучок, обмотанные резинкой. «Петухи» по всей голове, волосы торчат в разные стороны. Когда я лет в 14 делала такие пучки, то причесывалась тщательно, волосок к волоску, не дай бог где-то торчит! Еще и лаком «приклеиваешь», чтобы ничего не торчало. Для француженок это нереально. В повседневной жизни никто не будет наводить прическу по полчаса.

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Кадр из фильма «Жизнь Адель» (Франция-Бельгия, 2013 год).

- Им все равно? Или нет времени? Или каноны красоты другие?

- Если спросишь об этом француженку, она даже не поймет. Спросит: «А зачем? На кого я должна производить впечатление?» Им неважно, что подумают окружающие. Они очень уверены в себе. Красятся только на праздничные мероприятия, да и то не всегда.

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Кадр из фильма «Жизнь Адель».

- А что считается «мероприятием»?

- Концерт, ярмарка, большой праздник в городе. А вот день рождения друга или знакомого - это не «мероприятие». Наряжаться туда не надо: джинсы, футболка, обычный вид. Хозяева тоже не сильно заморачиваются: кровать может быть не заправлена, на столе – какая-то посуда от завтрака, крошки… Никого это не беспокоит, не напрягает. В этом плане они свободные люди.

- И топлесс загорают на пляже?

- Запросто. Причем не в каком-то там нудистском месте, в кустах за углом, а на городском пляже посреди общественной жизни. Были мы как-то в Марселе. Огромный город, мегаполис, международный порт! Половина дам на пляже - топлесс. Тут же ходят городские автобусы, машины, в них едут дети и прочие чувствительные категории граждан. Все очень спокойно. Женщины не стесняются, мужчины не акцентируют внимания, дети не обращают внимания.

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- Еще говорят, француженки много курят и не очень любят эпиляцию. Небритые ноги - норма жизни.

- Курят действительно многие. И мужчины, и женщины. Сама я не курю, и бывает, что на летних концертах иной раз приходится уходить с середины шоу, потому что все вокруг дымят. Насчет небритости... Мы живем в фермерском регионе, близком, так сказать, к природным корням, тут женщин а-ля натюрель довольно много.

Моя подруга здесь записалась в кружок танцев, так там руководительница была в открытой майке и …с небритыми подмышками. Спокойно руками размахивала и не смущалась. Подругу это видение так потрясло, что больше на танцы не пошла.

Но нельзя сказать, что вся Франция такая и все француженки такие. Большинство женщин все-таки более или менее следят за собой, хотя в плане ухоженности и парадного вида до россиянок им далеко. Поэтому именно россиянкам французские мужчины предлагают руку и сердце! 

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Одна из свадебных фотографий Анны.

- Екатеринбургский стилист Наталья Соломеина в одном интервью сказала, что Франция - «страна стильных старух». Согласишься?

- Да, вот с этим соглашусь. Французские «старухи» - стильные, стройные, крепкие, поджарые. Они занимаются спортом, катаются на велосипедах, работают волонтерами - хоть на марафоне, хоть в языковом центре. Меня, например, языку учила французская пожилая дама, которая раз в неделю занимается с приезжими бесплатно. Пожилым интересно жить, глаз у них горит, щеки румянятся, кровь по жилам бегает. Они заняты, они приносят пользу, они востребованы. Есть куда наряжаться и с кем разделить радость от жизни. 

- А молодежь какая?

- В глаза не бросается. Они поголовно носят очень простые вещи. В нашем городке можно проводить конкурс «Кто сильнее сольется с асфальтом» (смеется). Доминирующие цвета в одежде - серый, черный, коричневый и синий. Зато, вопреки стереотипам, многие неплохо говорят по-английски.

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Административное здание в Кре. Здесь туристы могут получить карты и путеводители по городу. 

- Но ведь считается, что французы не любят «англичан»? Могут и не ответить, если заговоришь по-английски…

- Неправда. Просто они не знают язык. Это же самое, что сказать про русских - они, мол, не любят, когда к ним обращаются по-английски. Процент людей, не говорящих на инглише, одинаковый - что в России, что во Франции. Молодежь, конечно, активнее изучает иностранные языки. Если бы французские мужчины совсем не говорили по-английски, то русские девушки не выходили бы за них замуж.

- А ты с мужем на каком языке разговариваешь?

- На английском. Французский активно учу, но пока не хватает словарного запаса. Если прихожу куда-то в гости, то со мной спокойно говорят по-английски. Не все, но стараются. Общаться-то надо!

- Зато, когда выучишь, у тебя в активе будет аж три языка - русский, английский и французкий. Будешь как настоящая европейская девушка.

- Настоящие европейцы отличаются от россиян еще отношением к природе, к окружающей среде. Например, у нас в квартире стоит четыре мусорных ведра. Одно для стекла, второе для пластика и упаковки, третье для бумаги, и последнее - для оставшегося мусора.

- Четыре - это же половина кухни!

- Да, место они занимают. Но меня это не раздражает. Наоборот, не поверишь, испытываю что-то вроде гордости или, по крайней мере, удовлетворения: ведь этот мусор, который я отсортировала, на заводах переработают и снова пустят в производство, и природе не будет нанесен ущерб.

кре

Набережная реки Дром. Река разделяет старый и новый город.

- Кроме борьбы за сохранность лесов, чем еще живет современная Франция? Какие новости занимают первые полосы газет?

- Извини, за новостями не слежу. Ребенок маленький, у нас свои новости каждый день. Да и вокруг столько интересного! Могу лишь сказать, что французы боятся Путина. Считают его непредсказуемым человеком, наделенным большой властью. Это французов пугает.

Меня неоднократно спрашивали: «Аня, а что ты думаешь про Путина?»

А я про него и не думаю совсем.

кре

Присматриваем для дочки ясельки. Гуляем на детских площадках. Они большие, просторные, всегда огорожены от проезжей части специальной сеткой. Никаких компаний и взрослых посиделок на детских площадках не бывает. 

- В России и дома в Екатеринбурге часто бываешь?

- Не часто. Но планирую летом прилететь, показать малышку дедушке с бабушкой. Девочка у меня - француженка, ей нужна виза, а это 200 евро (12,5 тысяч рублей) плюс билеты. Кстати, немногие знают, что одни и те же билеты чуть ли не на один самолет при покупке в Европе и в России стоят по-разному: для европейцев дороже.

кре

- Приедешь и будешь есть селедку, по которой соскучилась?

- Обязательно! (смеется) А уральцев научу варить французский суп-пюре из шампиньонов!

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Галина Исакова, 17.03.2017, 08:30
Тэги: Дети, Семья, Видео
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