«Вкусная еда – залог хорошего настроения»: какой вес и рост у «Мисс Россия» Полины Поповой из Екатеринбурга

Есть ли у нее молодой человек и сколько языков знает 21-летняя модель.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

15 апреля в Москве состоялась юбилейная 25-ая церемония конкурса «Мисс Россия». Победительницей, как и в предыдущие два года, стала представительница Уральского федерального округа, а именно Свердловской области, 21-летняя Полина Попова.



Ведущими церемонии стали DJ Love Radio Максим Привалов и телеведущая, фотомодель и обладательница титула «Мисс Россия 2003» Виктория Лопырева.



В состав жюри вошли: Ляйсан Утяшева, Оксана Федорова, дизайнер Игорь Чапурин, София Никитчук, Ксения Сухинова (Мисс Россия 2007, Мисс Мира 2008) и легендарный портретный фотограф Джонатан Беккер.

В интеллектуальном конкурсе ведущие поинтересовались у участниц, какими качествами должна обладать современная девушка. Ответ Полины был краток: «Доброе сердце и красивая улыбка».

После объявления результатов победительница поспешила поблагодарить зрителей и болельщиков за поддержку.

- Я люблю тебя, Россия! Благодарю каждого. Моя победа - это вы! С праздником всех православных! В день светлой, доброй Пасхи от чистого сердца желаю любить и непременно быть любимым человеком, мечтать о сокровенном и всей душой стремиться к чудесам, ни дня не проживать без веры и надежды, всегда быть под надежной защитой крыльев своего ангела, - написала девушка в микроблоге.

«Мисс Россия» - самый известный и престижный национальный конкурс красоты, действующий при поддержке Министерства культуры РФ. Традиционно победительница «Мисс Россия 2017» получает эксклюзивную корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, денежный приз - банковскую карту в эксклюзивном дизайне «Мисс Россия» - достоинством 3 000 000 рублей, новую модель автомобиля Hyundai Solaris, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Топ-5 красавиц, прославивших Екатеринбург

Виктория Лопырева

«Мисс Россия - 2003», посол чемпионата мира по футболу 2018, экс-жена футболиста Федора Смолова, во время его контракта с ФК «Урал» жила в Екатеринбурге.

Дарья Дементьева

«Мисс Екатеринбург - 2006» получила в 16 лет. Работала на московском телеканале «360». Проходила свидетельницей по делу Лошагина: якобы уже на утро после убийства она пришла в лофт к Дмитрию Лошагину и собиралась ехать с ним в Крым.

Ирина Антоненко

Выпускница школы № 156, «Мисс Екатеринбург - 2009», «Мисс Россия - 2010», топ-15 «Мисс Вселенная», актриса, модель.

Анна Лесун

«Мисс Екатеринбург - 2012», «лицо» презентации Екатеринбурга в заявке на EXPO-2020, была лицом ТЦ «Алатырь», участница «Мисс Россия». Жила в США, снималась в кино, владеет тремя иностранными языками: испанским, английским и японским.

София Никитчук

«Мисс Екатеринбург - 2014», «Мисс Россия 2015», 1 вице-мисс Мира - 2015, актриса, модель.

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О Полине Поповой: