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«Вкусная еда – залог хорошего настроения»: какой вес и рост у «Мисс Россия» Полины Поповой из Екатеринбурга

«Вкусная еда – залог хорошего настроения»: какой вес и рост у «Мисс Россия» Полины Поповой из Екатеринбурга
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Фото: Инстаграм Полины Поповой
Есть ли у нее молодой человек и сколько языков знает 21-летняя модель.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

15 апреля в Москве состоялась юбилейная 25-ая церемония конкурса «Мисс Россия». Победительницей, как и в предыдущие два года, стала представительница Уральского федерального округа, а именно Свердловской области, 21-летняя Полина Попова. 

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Ведущими церемонии стали DJ Love Radio Максим Привалов и телеведущая, фотомодель и обладательница титула «Мисс Россия 2003» Виктория Лопырева. 

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В состав жюри вошли: Ляйсан Утяшева, Оксана Федорова, дизайнер Игорь Чапурин, София Никитчук, Ксения Сухинова (Мисс Россия 2007, Мисс Мира 2008) и легендарный портретный фотограф Джонатан Беккер.

В интеллектуальном конкурсе ведущие поинтересовались у участниц, какими качествами должна обладать современная девушка. Ответ Полины был краток: «Доброе сердце и красивая улыбка». 

После объявления результатов победительница поспешила поблагодарить зрителей и болельщиков за поддержку.

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- Я люблю тебя, Россия! Благодарю каждого. Моя победа - это вы! С праздником всех православных! В день светлой, доброй Пасхи от чистого сердца желаю любить и непременно быть любимым человеком, мечтать о сокровенном и всей душой стремиться к чудесам, ни дня не проживать без веры и надежды, всегда быть под надежной защитой крыльев своего ангела, - написала девушка в микроблоге.

  • «Мисс Россия» - самый известный и престижный национальный конкурс красоты, действующий при поддержке Министерства культуры РФ. Традиционно победительница «Мисс Россия 2017» получает эксклюзивную корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, денежный приз - банковскую карту в эксклюзивном дизайне «Мисс Россия» - достоинством 3 000 000 рублей, новую модель автомобиля Hyundai Solaris, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

мисс

Топ-5 красавиц, прославивших Екатеринбург

Виктория Лопырева

лопырева

«Мисс Россия - 2003», посол чемпионата мира по футболу 2018, экс-жена футболиста Федора Смолова, во время его контракта с ФК «Урал» жила в Екатеринбурге.

Дарья Дементьева

дементьева

«Мисс Екатеринбург - 2006» получила в 16 лет. Работала  на московском телеканале «360». Проходила свидетельницей по делу Лошагина: якобы уже на утро после убийства она пришла в лофт к Дмитрию Лошагину и собиралась ехать с ним в Крым.

Ирина Антоненко

Антоненко

Выпускница школы № 156, «Мисс Екатеринбург - 2009», «Мисс Россия - 2010», топ-15 «Мисс Вселенная», актриса, модель.

Анна Лесун

лесун

«Мисс Екатеринбург - 2012», «лицо» презентации Екатеринбурга в заявке на EXPO-2020, была лицом ТЦ «Алатырь», участница «Мисс Россия». Жила в США, снималась в кино, владеет тремя иностранными языками: испанским, английским и японским.

София Никитчук

никитчук

«Мисс Екатеринбург - 2014», «Мисс Россия 2015», 1 вице-мисс Мира - 2015, актриса, модель.

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О Полине Поповой: 

Полина Попова родилась и выросла в столице Урала, является успешной моделью, работает в Азии, в Европе, недавно прилетела из Америки. Призовые миллионы тратить пока не собирается: по ее признанию, она зарабатывает хорошие деньги.  

Полина много путешествовала и пришла к выводу, что «Россия - лучшее место для жизни, для будущего, для семьи, для детей». 

Полина изучала китайский язык и планировала учиться в Китае. Однако после победы она пересмотрела свои планы. Своим единственным минусом Полина называет то, что она пока не определилась, кем хочет стать.

 

По словам девушки, залог хорошего настроения - вкусная еда. Поэтому перед конкурсом она не изнуряла себя диетами и тренировками. 

Девушка получила корону из белого золота с бриллиантами и жемчугом, призовые 3 миллиона рублей, автомобиль Hyundai, а также возможность представлять Россию на конкурсах «Мисс Вселенная» и «Мисс мира».  

Всего в конкурсе «Мисс Россия-2017» участвовали 50 красавиц со всей страны. Требования к претенденткам: рост не ниже 173 см, возраст 18 - 23 года, отсутствие эротических фотосъемок, татуировок и штампа в паспорте. 

Победительница решила связать с Россией свое будущее и отменила запланированное поступление в один из китайских университетов. 

На протяжении трех недель все участницы конкурса проживали и проходили подготовку к финалу в официальном отеле конкурса «Мисс Россия 2017» - Imperial Park Hotel & SPA.

В этом году конкурс «Мисс Россия проходил в 25-й раз. Уже отмечено, что шоу 2017 года получилось одним из самых зрелищных в своей истории. Подготовку участниц «Мисс Россия - 2017» проводили стилисты сети салонов красоты. 

Звание 1-й Вице-мисс Россия 2017 досталось Ксении Александровой из города Москва, 2-й Вице-мисс стала Альбина Ахтямова, Республика Башкортостан. Конкурсантки, занявшие второе и третье место, получили гранты на обучение в любом высшем учебном заведении.

Рост Полины Поповой 173 см, вес 48 кг, параметры 86-61-86. На заднем плане - поет Стас Пьеха, от которого нам видно только руку и ногу. 

В этом году организаторы конкурса заявляли, что ждали моделей plus size, то есть «с формами». Трудно сказать, как они чувствовали бы себя на фотосъемке и в дефиле в открытых купальниках. 

Ведущая конкурса Виктория Лопырева: «Мисс Россиями не становятся - ими рождаются!»  

Призовые три миллиона рублей дарят в виде банковской карты в эксклюзивном дизайне.

Блондинки, пусть и искусственные, радуются: главной красавицей стала светловолосая девушка. Хотя соотношение было 7 против 43 в пользу темноволосых. По статистике, в национальных и городских конкурсах красоты чаще всего побеждают шатенки. Так, среди победительниц «Мисс Екатеринбург» шатенок было 12, блондинок 5, рыжих 2. По словам пиарщиков конкурсов такого ранга, перекрашиваться девушкам можно только с разрешения или по рекомендации стилиста конкурса, а татуировки и пирсинг запрещены совсем. 

Галина Исакова, 17.04.2017, 19:48
Тэги: Шоу-бизнес, Фото, Красота
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