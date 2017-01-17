Екатеринбуржец рассказал, зачем полицейские в Испании вкалывают себе в макушку ботокс

Андрей Ушатинский живет в Испании полтора года и уже успел узнать много удивительного об этой стране.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

Актер и режиссер Андрей Ушатинский и его жена живут недалеко от Барселоны, в небольшом городке Марторель. Занимаются на полном серьезе клоунадой - показом веселых представлений для взрослых и детей. Мы поговорили с Андреем о том, как им живется в новой стране, привыкли ли они к новому климату, соседям, о том, что удивляет, смешит и поражает в Испании обычного россиянина.

Впрочем, назвать Андрея Ушатинского обычным – неверно.

Родился в Бишкеке, учился в Свердловске – в театральном, работал в театре, сыграл большое количество ролей и поставил много спектаклей, получал призы и «почетные грамоты» за роли и спектакли.

Наверняка кто-то его помнит его в роли Лакки в постановке «В ожидании Годо» или в нескольких ролях в спектакле «Мириам и все такое».

Переехав в Москву, выступил режиссером-постановщиком в нескольких популярных российских сериалах, таких как «Метод Лавровой», «Море по колено», «Однажды будет любовь», «Дворик» и других.

- Андрей, к переездам тебе не привыкать, к поиску новых впечатлений тоже. Но почему именно Испания?

- Побывал в этой стране два-три раза, показалось, что тут все хорошо с клоунадой...

- В смысле, «вы все клоуны»?

- Нет! (смеется). С жанром эксцентрики. Мне сейчас интересно пробовать себя в этом жанре. Знаешь, чем отличается реакция выходцев из России от испанцев на клоунов? у испанцев, когда их видят, реакция такая: «О!!! ПаЯсос!!! АААА! Паясос!!!» (payaso - по-испански клоун, прим. ред.) Родители садятся вместе с детьми, включаются моментально, смотрят с восторгом, реагируют на любые игровые провокации с удовольствием. У детей и родителей появляется совместный опыт, который они смогут обсуждать друг с другом.

Русские, не все, конечно, делают иначе. Видят клоунов и реакция такая: «Клоуны? Ну, давайте, веселите нас». Мамы усаживают своих чад на стульчики и уходят в дальний угол, а то и за угол. Лишь бы дети их не трогали, не дергали, не мешали общаться друг с другом. Для меня это два типа поведения: показная забота о детях, мол, мы вам даже артистов пригласили, и настоящая включенность в своего ребенка.

Потом, когда дети вырастают, эта забота, в которой они развивались, переходит на других людей - на инвалидов, на пожилых, на собственных родителей. Хотя, здесь пожилые люди до глубокой старости сами следят за собой: причепуриваются, надевают во-от такие серьги, бусы, красятся, выходят на танцульки! Они все двигаются, занимаются спортом. Пожилые люди на велосипеде? Да запросто! Много велосипедных сообществ, много объединений любителей бега, ходьбы, прогулок.

Никогда не забуду такую картину. Еду я себе на велосипеде, а из аптеки выходит «дед сто лет». Он в обтягивающем лыжном костюме, ноги маленькие, тоненькие, кривенькие… Он весь маленький, сгорбленный… Видно, что ему очень, очень много лет. Но он в каске! Велосипедной! И вот он кое-как, еле-еле, на полусогнутых, спускается по этой лесенке аптечной - медленно, осторожно. Подползает к велосипеду… Садится… И пулей улетает!

- Марторель - небольшой городок. Много у вас спортивных комплексов, танцплощадок, бассейнов - для спорта и отдыха?

Марторель. Фото: llobregatdigital.cat.

- В Мартореле живет 27 тысяч человек – это меньше, чем на Ботанике в Екатеринбурге. На такой город несколько бассейнов и спортивных комплексов. Билет в них единый: хочешь – сегодня сюда иди, завтра – туда. Людям комфортно самим, и в этом комфорте они стараются помочь тем, кому нужна забота. Даже в бассейнах все сделано для того, чтобы инвалиды могли без проблем спускаться в воду, работать на тренажерах. А как сами работники няньчатся с пожилыми и инвалидами с потрясающим терпением, вниманием, юмором. И нам такие взаимоотношения очень нравятся.

- Одним словом, испанцы - добрые и отзывчивые люди.

- На быструю помощь – да, отзывчивые. Купили мы тут на машину, «Киа», нам же нужно перевозить реквизит, костюмы. Машина смешная, старенькая, 2001 года, взяли за тысячу евро, но она хорошая! Главное, ездит. Так вот, однажды в ней сел аккумулятор. Стоим на улице, сиеста, никого вокруг нет, но какой-то мужик выезжает со стоянки.

- Есть, - спрашиваем, - «подкуриться»? - С собой нет, - говорит. – А дома есть. Сейчас, подождите!

Оказалось, что мужик съездил в соседний город! И это не единичный случай. Или такой вариант. В большом городе в России спросишь, как пройти туда-то? Народ на бегу, равнодушно: «Не знаю». Такого в Испании не встречал ни разу. Человек, если не знает, дико извиняется! Такая-де неудобная ситуация, такую он проблему тебе создал, что он лично не знает, как тебе найти улицу. Особенно, если слышат, что спрашивает не местный, тем более пытаются помочь, спрашивают соседей, других прохожих… В общем, включенность и готовность помочь большая.

-Ты сказал, «на быструю помощь». А если нужно помочь войти в общество, получить работу, стать полноценным гражданином?

- С этим сложнее. Нация закрытая. Пробиваться тяжело. Ну, вот по моей профессии. Очень много непрофессиональных артистов, желающих заниматься искусством - потому что ХОЧЕТСЯ. И каждому кажется, что уж он-то точно артист! Средний артистический уровень в стране довольно низкий. Но предпочтут брать на работу своих испанцев, с ними легче работать, с ними проще по документам, налогам. Мы часто слышали в свой адрес:

«О, мы такого не видели никогда! Вот это уровень! Ух ты, ух ты, какие вы профессиональные люди», одним словом, приятные медовые речи на уши, но договориться попасть даже на фестиваль сложно.

- А открыть свое предприятие?

- Вариантов вхождения много. Но, если ты открываешь предприятие, то должен взять на работу только местного директора и местных специалистов. Прежде чем предлагать должность русскому или англичанину, или корейцу, не важно, ты должен дать работу испанцу. Тут даже есть такая шутка: «через много лет ты сможешь стать директором своего собственного предприятия».

- Но ты пока не теряешь оптимизм? Нет ностальгии?

- Ностальгию считаю российским заболеванием. Оно возникало у людей, которые вынуждены были уехать из страны. Ключевое слово - вынуждены. Они не хотели менять среду, окружение, менталитет, их вырвали из контекста. Поэтому их душила, крутила, мучила тоска - чувство в данном случае понятное.

Но возьмите современную Европу. Огромное количество людей свободно переезжает туда-сюда, в одну страну, в другую, в третью… Ищут себя в другом языке, в другой культуре. И не страдают никакой ностальгией, ведь их поступок обдуманный. «Я хочу теперь пожить в этом месте мира, здесь будут новые друзья, но и со старыми связь не потеряю». Так и я - хотел попробовать пожить в другом месте, пусть и без излишеств.

У меня нет ностальгии – есть воспоминания, интерес к жизни друзей, которые остались в России, но есть понимание: в новой жизни будут сложности, но будут и приятности.

- И как? Приятности уже чувствуются?

- Испания затягивает. Количество солнечных дней в году, круглогодичная зелень… Ты все время наслаждаешься картинкой, улицы, дома – все сделано КРАСИВО. Глаз радуется, ты не находишься в какой-то постоянной серости, тумане, холоде, некрасивости. Ты понимаешь: здесь классный воздух, здорово дышится. Дождя здесь часто ЖДУТ. Продукты великолепные. Те самые санкции, которые сделали плохо производителям, обернулись плюсом для потребителей. Потому что продукты стали дешевле, потребители их лихо покупают. Я как-то выкладывал фотографию: 17 килограмм продуктов за 11 евро (около 693 рубля по курсу на январь, - прим. ред.) Это в нашем городке, в Барселоне цены выше.

- Получается, ностальгия, как разруха, «в голове»? По профессору Преображенскому.

- Именно. Вот у нас в квартире с балкона видна гора Монсеррат – испанская туристическая Мекка. С нее видно чуть ли не половину Испании. Шучу. Но виды волшебные.

НАША справка:

Монсерра́т (кат. Montserrat - разрезанная, или зубчатая) - гора, имеющая причудливые очертания, в 50 км от Барселоны. Здесь находится знаменитый бенедиктинский монастырь, духовный символ и религиозный центр Каталонии и центр паломничества туристов со всего мира.

- Так вот, ровно по курсу - от нашего балкона до горы - располагается экологически чистый, но все-таки завод по производству и обработке кукурузы. Гости, которые приезжают к нам, отличаются друг от друга. Одни говорят: «Блин, клево, конечно, Монсеррат, но завод все перекрывает… Мешает наслаждаться…» Другие: «О, какая гора!» А вам, спрашиваю, завод не мешает? «Какой завод?.. А, я и не заметил».

Каждый человек, приезжая в какое-то место и пробуя продукты, видя картинки и встречаясь с людьми, реагирует, исходя из своего характера. Это я все пытаюсь ответить на вопрос, классно ли в Испании. Сказать, умильно улыбаясь: «Дорогие люди, тут так чудесно, переезжайте в Испанию все!» - нельзя. На этот вопрос каждый должен понять ответ сам. Хорошо ли тут тебе, комфортно ли именно тебе.

- Одними видами, да и овощами, сыт не будешь. Как там у вас цены в евро, не кусаются?

- Минимальная зарплата тут от 700 евро (44 тысячи рублей - прим. ред.), в среднем специалист получает 1350 евро в месяц (85 тысяч рублей). Это очень и очень усредненный показатель, понятно, да?

Мы с женой в неделю на двоих на продукты тратим чуть больше 50 евро (3 150 рублей). Россияне начинают эту сумму примеривать на себя, считать, наелись бы они на такую сумму или нет. Я сначала тоже так делал - постоянно сравнивал, но потом понял, что это бессмысленно. Тут другой климат, ритм, привычки питания. Я, например, раньше любил свинину. А тут - не хочу и все. Зато «подсел» на индейку и авокадо.

Траты примерно такие (цены Мартореля, то есть провинции):

бензин - от 75 рублей/литр по российскому курсу,

сотовая связь - 630 рублей/месяц. Бесплатно говорим с женой, у нее тот же тариф. Но сейчас подбираем другой тариф, чтоб много Интернета,

мандарины – 30 рублей/кг в сезон,

помидоры - от 60 до 300 рублей/кг в зависимости от сорта,

бананы – от 60 рублей, фасоль дорогая - 180 рублей/кг,

порезанные кусочки курицы - 135 рублей/кг, полностью курица - 250 рублей,

свинина - 180-300 рублей/кг, говядина дороже.

- Испанцы, как и другие европейцы, часто завтракают и обедают вне дома. Выпить чашечку кофе с круассаном - во сколько выйдет? Просто интересно.

- У нас кофе-круассан стоит 110 рублей, в Барселоне - 130, на границе с Францией - 190, во Франции - 220, в Германии - 300. А в Петропавловске-Камчатском - полночь! Помнишь, такую присказку? (смеется)

- Чем выше к центру Европы, тем дороже, понятно. Авокадо, круассаны… А пельменей неужели не хочется?

- Могу и сам слепить, но пока не хочу. Я люблю гречку. Тут ее нет ни в одном магазине, ну, не прижилась. Для них это не продукт. Мы поискали, нашли в русских магазинах, купили, сварили, наслаждаемся. Хочется иногда малосольных огурцов. На мой взгляд, огурцы тут не очень вкусные. Не такие, как надо, а то бы засолили сами. Плохо растет укроп, я даже сам пытался высаживать и выращивать! Загибается и все.

- Не подходит укропчику испанский климат. Или отопление в домах ему не нравится. Экономят, наверное, европейцы на обогреве квартир?

- Да, газовые обогреватели – это довольно дорого. Поневоле начнешь экономить. Тут народ даже сам смеется - как они экономят. Мол, утром идут в кафешку, выключают у себя отопление. Сидят в этой кафешке день. Газ у себя не тратят. Си-идят, чашечку кофе взя-яли, со всеми поговорили, со всеми поболтали. Потом приходят домой, быстро пообедают и выскакивают обратно, опять куда-нибудь идут. Вечером быстренько прогревают квартиру, спят и на следующий день опять куда-нибудь сбегают.

Есть такая фраза, нам она очень нравится, ее все тут произносят: «Нигде так не мерз, как в Испании!»

Потому что тут толком жилье не предназначено для холодов. Как бы стеклопакет на окне, но все в сплошных дырах, все сделано плохо. По российской привычке залепил скотчем. Жаль, что не сообразил сразу, но просто некогда было об этом подумать, и мы бы меньше тратили на отопление. Квартира у нас пока съемная – пока присматриваемся к месту и стране.

- Слышала, что Марторель - второй по числу проживающих в Испании арабов.

- Не знаю, официальная это статистика или народная. Да, арабы тут есть. Но никаких проблем не было. Все очень доброжелательные, приветливые - и каталанцы, и арабы.

- Когда понимают, что вы русские, что-то особенное спрашивают? По медведей на улицах Сибири, например, или про текущую политическую ситуацию…

- Испанцам все равно, что происходит в России. Они даже толком о ней и не знают. «А, - кивают, - ты русский? Интересно… А что вы делаете в Мартореле? Живете тут?» Вся ж политика - она в основном в телевизоре. А для моих соседей важно, за какие деньги они покупают продукты, какого они качества, сегодня холодно или тепло, надо им тратить на отопление или нет…

Людям важно то, что происходит рядом с ними: чистая ли их улица, вода нормальная в кране или нет. Поэтому у них можно сидеть на вокзале на полу, не боясь, что ты испачкаешься. Ты едешь в электричке, в которой ничего не гремит, она чистая, там постоянно убирают. В холода там тепло, в жару там прохладно. Едешь, тебя не сдувает с места - потому что они этим озабочены - комфортом вокруг себя.

- Кроме воды в кране и чистоты электрички они еще добиваются отделения богатой Каталонии от Испании. А это ведь политика.

- О да, это их волнует очень. Потому что это про них, а не про чужие земли. Львиную долю в бюджет Испании приносит именно Барселона – столица Каталонии. Тут туризм, тут бизнес, тут деньги. И каталанам хочется отделиться от Испании и стать независимыми.

Кстати, если испанцам хочется возмутиться по поводу политики или, скажем, повышенных тарифов, они идут на демонстрацию. Сейчас расскажу, как это выглядит.

Они достают краски, бумагу, рисуют плакаты, надувают шарики, дуют в свистульки, машут флажочками, берут собак, детей! Собираются компаниями, раскрашенные, в париках, в костюмах. Садятся перед администрацией, кофе пьют, веселятся, смеются.

Потом говорят: «Ну все, здорово повозмущались!»

Поднялись, обнялись и ушли. Прекрасная радостная испанская демонстрация. Но они сделали свою работу, они донесли до властей, что недовольны - ведь им даже пришлось сюда приходить.

Или как в Барселоне в аэропорту была забастовка мусорщиков. Они принесли с собой мусор, красиво разбросали рядом с урнами. При этом туалеты не перестали убирать, ведь пассажирам неприятно ходить в грязные туалеты. А мусор, знаешь, какой они разбрасывали? Аккуратно порезанную газетную бумагу. Это эстетично и при этом видно, что мусорщики не довольны. Вот, они чем живут и чем недовольны. А что там происходит в России - им до лампочки.

Хотя бывают и другие. Есть у нас тут один знакомый дядечка. Местный. Он любит русских, любит русский язык, а испанцев не любит. Говорит, что с русскими работать лучше, они единственные, кто его ни разу не попытался обмануть. Россию обожает, был несколько раз, с удовольствием ездит, учит дочь русскому языку. Он очень много знает о России, о мифах, о реальности, о текущей ситуации, о политике и так далее. Такие люди здесь есть, да. Они объединяются в сообщества любителей русского языка, культуры и истории. В школах есть курсы изучения русского языка и, мы слышали, что эти курсы хорошо заполняются, есть интерес.

- Мы вот про Испанию знаем, что там много мачо.

- А самые мачистые из мачо – это испанские полицейские! Это, как правило, высокие, красивые парни. Представьите: летом в рубашечках, короткий рукав, все подкаченные, спортивные, подтянутые. Ни одного пузатого полицейского тут не увидишь.

Испанские полицейские. Фото: NEWSru.co.il

Говорят, в Испании одна из самых распространенных косметологических операций – вкалывание в макушку ботокса. Мол, в полицийские берут высоких мужчин, и если парень чувствует себя спортивным красавцем, но ему не хватает нескольких миллиметров роста, то он вкачивает ботокс и получает социально обеспеченную работу с хорошей зарплатой.

- Говорят, испанцы похожи на русских. Так что все будет хорошо. Не сегодня, так завтра…

- Могу сказать, что по сравнению с русскими - это очень спокойные и медленные люди. Вначале нам очень мешало, что они такие медленные. Очень частая картина: очередь у кассы в магазине и человек, даже уже рассчитавшись, продолжает общаться с кассиром. Хоть бы кто-нибудь возмущался. Нет. Все стоят спокойные и ждут - потому что через два человека будет еще знакомый, он тоже начнет общаться, обсуждать родственников, праздники, какие-то дела. Все очень спокойно.

Пресловутая маньяна («завтра» по-испански - прим. ред.) - она действительно существует. Люди не принимают решения сразу. Помочь - пожалуйста, а решение, которое за собой повлечет дальнейшие и долгие действия, - это фигу добьешься.

Есть большая проблема с общением по электронке - они не отвечают на письма. Например, встретился с кем-то на деловом свидании, обговорили, обсудили, он говорит: «Ну, все хорошо, пишите мне». Ты пишешь, но ответа на письма не дождешься. Они предпочитают личное общение. На это раздражаться нет никакого смысла, лучше принимать спокойно и знать, что впереди у тебя до-олгая, дли-инная жизнь.

Кстати, медицина тут хорошая и есть бесплатная, в том числе и для живущих здесь иностранцев. И без очередей в поликлиники – они не создают очередей. Тебе назначают время, ты приходишь к врачу, он тебя смотрит и говорит: в следующий раз придешь… и назначает месяца через два. За это время ты вылечиваешься сам.

- Мы сами творцы своего здоровья?

- И счастья, и здоровья тоже. И настроения. Неважно, какая вокруг тебя страна, важно, как ты себя в ней чувствуешь и с каким настроем встаешь по утрам смотреть на гору Монсеррат.

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