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Первый мини-пиг в Екатеринбурге отмечает 10-летний юбилей

Первый мини-пиг в Екатеринбурге отмечает 10-летний юбилей
16+
Фото: предоставлено героем публикации
Хозяйка домашней хрюши рассказала о прелестях жизни с необычным домашним животным.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

Напросившись в гости к Елене Беляшовой, в семье которой вот уже 10 лет живет первый в Екатеринбурге мини-пиг или карликовая домашняя свинка по имени Джульетта, я размышляла лишь об одном: удастся ли сфотографировать миниатюрный электромоторчик? Как снять на камеру неугомонное и веселое животное с «хвостиком крючком»?

мини-пиг в екатеринбурге

Я знала, что в свое время появление Джульетты в Екатеринбурге не то чтобы произвело фурор, но стало ярким событием. Елену, мастерицу, шьющую одежду для животных, и ее смышленую питомицу приглашали на выставки, на выступления, на дефиле и детские праздники: поросенок в костюмчике, знающий команды, ласковый и умный, как собачка, пользовался огромным успехом. 

мини-пиг в екатеринбурге

«Попрошу Елену подержать Джульетту и быстро нащелкаю столько кадров, сколько нужно, - решила я. – Заодно и сделаю семейный портрет в интерьере».

Зайдя в гостеприимную квартиру в обычной многоэтажке на Юго-Западе, я невольно закрутила головой, выискивая поросенка. На матрасе спал «сторожевой кот Марс», приоткрыл глаз – кто пришел?

кот

Вился под ногами йорк: «Меня люби, меня гладь, а ты кто, а что ты принесла?»

Джульетты не было.

Елена улыбнулась: «Жунечка спит. Как где? Так вот же, на своем матрасе!»

В прихожей, почти как в домике с крышей, под высокой полкой стеллажа, расстилался, как мини луг, зеленый велюровый матрас. На нем спал огромный свин. Размером с хорошего ротвейлера. Или маленького бегемота. Или мини-слоника. 

мини-пиг в екатеринбурге

Я захлопала глазами и подобрала челюсть с пола. Даже предварительное чтение форумов про мини-пигов и просмотр картинок не внушили мне мысли, что мини-пиг – вовсе не размером с кошку, а вполне себе самостоятельное внушительное обнимательное животное, которое уж как обнимешь, так обнимешь, не боясь сломать или что-то в нем повредить. 

мини-пиг в екатеринбурге

«Жунечка» оказалась натуральным мини-пигом, без обмана. Если нормальная свинья – та, которая на свинофермах, может вымахать под 300, а то и 500 кг, то карликовая, домашняя свинка - до 70 см в холке и до 150 кг. Жунечка – еще вполне миниатюрная среди мини-пигов, в ней весу – «всего-то» около 50 килограммов.

мини-пиг в екатеринбурге

Теперь до меня дошло, почему все форумы пестрят объявлениями и предупреждениями – не дарите мини-пигов, не думайте, что поросенок – это игрушка в семью, не покупайте свинок для забавы! Они вырастают, причем некоторые вырастают до тех самых, «нормальных», кабаньих размеров – и пополняют собой ряды брошенных и отказных животных.

...Джульетта предавалась послеобеденному сну, уютно похрапывая. Впрочем, дрыхла не без задних ног - в доме все-таки был посторонний человек с непонятными намерениями. Поэтому сквозь веки за мной наблюдали. От принесенного угощения - яблок и банана - тоже не отказались, но потом снова ушли на свой матрас: к чему ноги топтать, если и отсюда все видно?

свин

Глаза, надо заметить у Джульетты, красивые, взгляд внимательный. Свиньи входят в десятку самых умных животных, где-то между слоном и собакой, после дельфина и приматов. Пиги - большие и маленькие - отлично дрессируются, великолепно чувствуют время, обожают порядок, привязываются к человеку, при этом обладают уживчивым характером: если хозяин не расположен к играм и общению, навязываться не станут, уйдут на свое место и будут дремать. Не обижаются, не таят зло: стоит хозяину отдохнуть и позвать к себе, тут же радостно бегут – чтобы угостили, поиграли или почесали за ушком. 

мини-пиг в екатеринбурге

Щетина, кстати, у Джульетты довольно жесткая. Никаких мягких мехов! Надеюсь, Джульетта на меня не обидится, но по мягкости и пушистости ее гривка и щетина сильнее всего напоминают… веник. Вот примерно такое ощущение, когда гладишь домашнюю свинку. 

Спросила у Елены, почему же назвали мини-пига таким романтичным именем - Джульетта?

- По паспорту и родословной она у нас Валерия, - улыбается Елена. – Но «свинья Валерия» звучало как-то странно, как-то не очень, согласитесь? А вот Джульетта – в самый раз. Можно и Жулькой назвать, но чаще она у нас Жуня, Жунечка.

мини-пиг в екатеринбурге

Своего Ромео Жуня не встретила. Так получилось. Не из принципа хозяев, не из прихоти, не от капризности нрава. Но везти большое животное специально на вязку в Москву или в Новосибирск было трудновато, а в Екатеринбурге ни подходящих, ни любых других женихов не нашлось. Елена знает, что в городе есть мини-пиги, но лично, что называется, не знакома. А Джульетта и вовсе выросла под присмотром кота и в компании собаки, своих сородичей не видела никогда. Поэтому потомства у нее нет и уже вряд ли будет: девушка она уже в глубоком пенсионном возрасте.

свин

- Когда мы ее покупали, нам сказали, что живут они мало – лет 5-6. А нам уже 10. Склоняюсь к тому, что это из-за диеты и благополучной жизни, - говорит Елена. – Мы не кормим ее объедками со стола, не даем мяса, кормим два раза в день, по часам овощами, кашами, молочными продуктами. Очень любит Джульетта тыкву и кабачки! Как-то угостили ее суши и роллами, так лопала с бо-ольшим удовольствием. Дело в том, что у свинок нет чувства насыщения, сигнала о сытости. Сколько дашь- столько и съест, пока не лопнет. Поэтому мы кормим Жуню строго утром и вечером. Насыпали еды, она поела – миску убрали. Ровно в 8 вечера слышим – миска брякает, свинка на посту, по ней часы проверять можно! Попробуй пропустить ужин! 

мини-пиг

На вопрос, много ли в день ест домашняя свинка, Елена задумалась. Наверное, такая же реакция была бы у человека, если бы у него спросили, сколько граммов в день ест его ребенок. Или муж. То есть примерно подсчитать можно, плюс-минус, но кто считает вот так, дотошно до грамма?

- Наверное, где-то килограмм в день, может, меньше, - неуверенно говорит Елена, для понимания показывая большую специальную блестящую миску. - Вот столько насыпаю.

мини-пиг в екатеринбурге

В этой неуверенности - вся прелесть, вся непоказная любовь, вся искренность отношений между человеком и его животным.

Когда дома живет существо, которое покупалось не на показ, не для хвастовства, когда ответы - сколько ест, сколько спит, сколько весит - не отскакивают от зубов, как на медосмотре, это и есть обычная жизнь, с ее радостями, обидами и обожаниями, веселыми ситуациями и проблемами. Когда в какой-то момент ты перестаешь видеть внешнюю оболочку существа, которое рядом – будь у него курносый нос или клыки, или шерсть, вертикальные зрачки, кривые ноги или копыта, - ты находишься в диалоге с его душой, с тем добрым и верным сердцем, которое бьется под шкурой или под кожей.

мини-пиг в екатеринбурге

- Когда я вижу или читаю про свиней в свинарнике, мне как-то даже нехорошо становится, - говорит Елена. – Как они, бедные, стоят по колено в своем… навозе… Они вынуждены так жить, а на самом деле свиньи - чрезвычайно чистоплотные животные. И все их валяние по лужам или в грязи – для очистки шкуры. Грязный как свинья - это не про нас. Чуть какое-то пятнышко на матрасе, Жуня подходит ко мне, мол, все, надо стирать, хочу чистое! А вы видели миску? Она блестит, как самовар! 

Джульетта ест аккуратно, а если что не нравится, деликатно оставляет в миске. Даже не чавкает, вопреки стереотипам. Джульетта, как все свиньи, нюхач. Сперва все, любое угощение, надо понюхать! Обоняние расскажет ей - съедобное или нет, вкусное или не очень. Обожает купаться, раз в неделю у нее ванный день. Елена с мужем вдвоем поднимают животину, ставят в ванну. На даче есть настоящая ванночка для Джульетты, она ее знает, сразу бежит туда и лежит, нежится! А маленькая была - так и вовсе плавала в реке. Она умеет плавать!  

мини-пиг в екатеринбурге

С туалетом проблем нет: на второй день пребывания в доме, свинка выучила свой горшок и с тех пор ходит только туда. Со временем горшок стал больше, теперь это лоток полметра в длину. Дела свои мини-пиг делает тихо и почти незаметно, так что, когда непогода или мороз, свинку можно не выгуливать на улице.

мини-пиг в екатеринбурге

На променад Джульетту выводят, как и полагается нормальным людям, по хорошей погоде, когда хочется пройтись, размяться, походить в удовольствие, понюхать редкие городские цветочки-травку. Надевают на нее шлейку, курточку…

мини-пиг в екатеринбурге

Окрестных собак-кошек свин не боится, хотя и в друзья не набивается. А те в свою очередь находятся в перманентном «офигевании» - потому что «оно большое, как собака, а пахнет по-другому». Люди тоже, в основном, любопытны и доброжелательны. По крайней мере, Елена не смогла вспомнить ни одной истории про диких и невоспитанных людей, которым все мешают – другие люди, собаки, машины, голуби, свиньи, дети и прочие жители Земли. Которые сказали бы что-то недоброе. А вот сам свин людей чувствует очень хорошо. 

- Елена, извините за бестактный вопрос, а вы в семье едите свинину?

- Да, - спокойно отвечает она. – Едим. Мы не вегетарианцы. Это Жуня у нас вегетарианка, любимое лакомство - сухарики без соли и специй. Еще цитрусовые не ест, слышали поговорку «как свинья в апельсинах»? Вот, это потому что мини-пиги не едят мандарины и лимоны. Ну, у всех есть нелюбимая еда!

Жуня в это время, поняв, что поспать не удастся, вздыхает совсем по-человечески, встает, идет на кухню – шумно пить воду. Напившись, ложится на пол – охлаждаться. К лесу, то есть окну, передом, к нам задом. Хвост у нее вовсе не завитушкой, а ниточкой-веревочкой с «бахромой» на конце.

мини-пиг в екатеринбурге

В мирном настроении хвост все время в движении. В этом есть что-то неуловимо собачье: кажется, что свинка постоянно тебе дружелюбно машет хвостиком. А завитушкой он и в самом деле заворачивается, когда мини-пиг в приподнятом настроении и бегает, например, по дачному участку или увлечен игрой.

- Мне кажется, что с ней даже легче, чем с собакой, - признается Елена. – В том плане, что ты не так завязан на жестком режиме: гулять - кормить - играть - гулять - кормить. Конечно, время на уход и занятия надо выделять, это бесспорно. Беспроблемных или воспитанных с рождения животных не бывает. Нам, например, никто не объяснил, что за зиму копыта отрастают такие, что их ни один лобзик не берет! Ждем тепла и сухого асфальта, будем гулять, стачивать.

- А что вам еще не объяснили при покупке?

- Например, что они линяют. Хотя мы взяли Джульетту почти спонтанно. У нас к тому времени умерла любимая собака, мы никак не могли отойти от потери… А тут поехали на отдых в Подмосковье и догуляли до питомника вот таких хрюшек. Я когда увидела эти глаза – умные, внимательные – поняла, что хочу такое чудо домой. Характер поросенка виден с его рождения. Стало интересно воспитать этого поросенка. Купили за 30 тысяч рублей, сейчас цены не знаю, и не пожалели ни разу. Позовешь, она с удовольствием приходила, могла залезть на колени и поспать. Вот одна из первых наших фотографий. 

мини-пиг в екатеринбурге

Правда, не думаю, - сделав небольшую паузу, подводит итог беседы хозяйка мини-пига, - что будем брать следующего, разведем тут ферму – нет. Жунечка у нас единственная в своем роде. Я иногда смотрю на нее и мне кажется, что она даже не как кошка или как собака, а ближе к лошади, что ли… Это животное – эмпат, оно чувствует и твое настроение, перенимает тревогу, беспокойство, нервничает, и состояние окружающих людей. Свинки любят и умеют жить на позитиве, они обаятельны и деликатны, умны и чистоплотны, поэтому не удивительно, что мода на них распространяется по всему миру: итальянцы, французы и англичане повально заводят себе их в качестве домашних животных.

мини-пиг в екатеринбурге

Прощаясь, я говорю «Пока, Джульетта» и с удивлением вижу, как она выходит меня проводить.

«Видите, она все понимает», - улыбается Елена.

Чешу жесткую гривку, легонько похлопываю по черным бокам.

- Пока-пока, - говорит мне Джульетта. – Будет что вкусное, заходи!

НАША СПРАВКА:

В России моду на пини-пигов ввела Илона Броневицкая. А самым известным «свиным папой» в мире считается Джорж Клуни. Его 135 килограммов счастья по имени Макс прожили 18 лет. Клуни так любил своего Макса, что обзавелся специальным свиным поваром и массажистом.

мини-пиг в екатеринбурге

По стопам Клуни сейчас пошел рыжий Руперт Гринт, друг «Гарри Поттера», который купил за нескольких тысяч долларов маленького домашнего поросенка.

  • Порода была выведена в Германии в 20 веке, цель селекции – получить миниатюрных животных: кроме мини – есть еще и микро-пиги.
  • В СССР маленькие свинки нужны были для лабораторных исследований и как потенциальные доноры для трансплантации органов человеку - из-за тканевой схожести. Однако, по некоторым данным, после перестройки широкомасштабные проекты в этой сфере заморозили. 

Джульетта быстро стала любимицей семьи. 

Даже прирученная свинья - не домоседка. Ей необходимо много двигаться, причем на свежем воздухе.

Для хрюши сшили теплый кафтан и специальный поводок. Первое время поросенок опасался людей и громких звуков, и проводил на прогулке минут 15-20. 

Когда Джульетту привезли домой, она была размером меньше кошки
Через месяц поросенок весил около 6 кг, в 10 лет - 50 кг.

Свинка гуляет по комнатам наравне с домашними животными, жаль, что на ламинате от таких прогулок не стачиваются жесткие копытца. Педикюр приходится делать у ветеринара. 

Мини-пиг полностью привык к городской жизни. 

Мини-пиги питаются преимущественно вегетарианской пищей с большим количеством фруктов, овощей и злаков, при этом они остаются подвижными и могут прожить около 15 лет. 

Галина Исакова, 18.04.2017, 08:24
Тэги: Семья, Видео, Фото
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