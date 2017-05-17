Наверх
В Карпинске в лесопарке нашли труп женщины с перерезанным горлом
13:10, сегодня
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами: пострадали 18 человек
13:45, сегодня
«Показания искажены»: в облсуде начали рассматривать апелляцию на приговор экс-главе «Северной казны» Меренкову
13:05, сегодня
Рейс Екатеринбург - Анталья задержали на несколько часов
12:48, сегодня
Рулонные шторы – идеальное решение для ваших окон
«Главное принять себя»: истории жителей Екатеринбурга, которые живут с ВИЧ
12:13, сегодня
В Екатеринбурге силовики проводят обыски в офисе информагентства Ura.ru
12:08, сегодня1
В Нижнем Тагиле женщина на «Ладе» сбила девятилетнюю девочку
11:44, сегодня
Если деньги не работают, то их становится меньше: банкиры Екатеринбурга рассказали, как выгодно вложить свои сбережения
В Екатеринбурге автомобилиста арестовали за отказ снять тонировку
11:15, сегодня
Бывший екатеринбургский банкир Владимир Фролов в Сингапуре начал торговать виртуальным золотом
10:38, сегодня
Над свердловской колонией сбили квадрокоптер с мобильниками для заключенных
10:26, сегодня
В Свердловской области прокуратура заставила управляющую компанию мыть подъезды еженедельно
10:08, сегодня1
В Екатеринбурге на ходу загорелся пассажирский автобус
09:27, сегодня
Реванш не удался: фоторепортаж с домашнего матча «Урала» с московским «Локомотивом»
09:12, сегодня
В Екатеринбурге возле Южного автовокзала построят пять новых кварталов
09:10, сегодня
Наталья Поклонская прилетит в Екатеринбург на празднование дня рождения Николая II
08:46, сегодня1
В Екатеринбурге просыпаются клещи: как от них защититься и что делать, если подцепил кровососа
08:22, сегодня
В Екатеринбурге неадекватный мужчина поджег свою квартиру и выкинул из окна кошку
08:16, сегодня
«Урал» уступил «Локомотиву» в домашнем матче со счетом 1:2
21:49, 17.05.2017
Чистая Исеть и новые мосты: рассказываем, как будет выглядеть набережная в Екатеринбурге через год
20:42, 17.05.20171
Жительница Екатеринбурга требует от Сбербанка 100 тысяч рублей за отравление хлоркой на рабочем месте
20:25, 17.05.20171
17 мая в Екатеринбурге: приговор Новоселова и отключение тепла
20:23, 17.05.2017
Люди ждут по 7 часов: в Екатеринбурге скопились огромные очереди за испанскими визами
20:00, 17.05.2017
В Екатеринбурге на несколько месяцев перекроют улицу Фурманова
19:52, 17.05.2017
В Екатеринбурге молодые люди угнали автомобиль и пытались спрятаться от полиции в лесу
19:14, 17.05.2017
В Ревде после столкновения с легковушкой перевернулся грузовик
19:00, 17.05.2017
В Екатеринбурге автобусы изменят маршруты из-за ремонта на Московской
18:39, 17.05.2017
Это похоже на массовое увольнение: как преподаватели УрФУ отреагировали на слияния институтов
18:19, 17.05.20171
Стала известна точная дата отключения отопления в Екатеринбурге
18:15, 17.05.2017
В российских магазинах подорожали сладости
18:13, 17.05.2017
Баттлы на воде: в «Ночь музыки» девушки станцуют в бикини на городском пруду
17:44, 17.05.2017
Грозе Пионерки Игорю Новоселову дали 9 месяцев за налет на квартиру блогера
17:15, 17.05.2017
Полицейский спас своих соседей из горящего в Екатеринбурге дома
16:50, 17.05.2017
Госдума не поверила в исправление екатеринбургского блогера Руслана Соколовского
16:43, 17.05.2017
Приговор грозе Пионерки Игорю Новоселову по делу о налете на квартиру блогера: онлайн-трансляция из зала суда
16:39, 17.05.2017
В Екатеринбурге на Советской в окне застрял упитанный кот: владельцы бросили его в закрытой квартире
16:35, 17.05.2017
В Екатеринбурге сошьют огромное одеяло с именами жертв СПИДа
16:05, 17.05.2017
«Рыцарь» из Асбеста воткнул нож в грудь обидчика дамы
15:25, 17.05.2017
В свердловском санатории 8-летнюю девочку отравили «коктейлем» из нафтизина, клея и ваты
15:15, 17.05.20173
В Первоуральске коллекторы взялись за должников по квартплате: они наведались к льготникам
14:20, 17.05.20171
Российские телеканалы не хотят покупать права на трансляцию матчей ЧМ-2018
14:12, 17.05.2017
«Прошу не наказывать строго»: гроза Пионерки Игорь Новоселов произнес последнее слово в суде по делу об избиении блогера
13:54, 17.05.2017
Жителя Каменска-Уральского нашли мертвым возле церкви в Сургуте
13:46, 17.05.2017
В Екатеринбурге суд дал «банде Тропиканки» 48 лет тюрьмы на троих
13:25, 17.05.2017
В Екатеринбурге эвакуировали крупный торговый центр
12:49, 17.05.2017
Появилось видео с давкой и дракой за сахар в крупном гипермаркете Екатеринбурга
12:40, 17.05.20172
Старший брат Никиты Михалкова Андрей Кончаловский назвал Ельцин Центр серьезным предприятием
12:34, 17.05.20173
В Екатеринбурге таксист и экспедитор угнали шесть машин
12:07, 17.05.2017
В Екатеринбурге автохам избил пешехода за замечание
11:55, 17.05.2017
С летним городским лагерем Детской технологической школы "Легокомп" лето будет умным и энергичным!
11:47, 17.05.2017
В свердловской колонии заключенный платил сотруднику за доставку мобильников
11:29, 17.05.2017
Вписать в историческую часть: на заседании Градсовета Евгению Куйвашеву покажут проект нового квартала за Царским мостом
11:16, 17.05.2017

«Главное принять себя»: истории жителей Екатеринбурга, которые живут с ВИЧ

«Главное принять себя»: истории жителей Екатеринбурга, которые живут с ВИЧ
16+
Фото: Вера Коваленко, руководитель фонда «Новая жизнь»
Как горожане принимали для себя новую реальность.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

В воскресенье, 21 мая по всему миру, включая Екатеринбург, будут вспоминать людей, умерших от СПИДа. До настоящего времени ВИЧ/СПИД оброс рядом легенд и страшилок, которые далеки от реальности.

Корреспондент «Нашей Газеты» пообщался с жителями Екатеринбурга, которые живут с ВИЧ. В разговоре с НАШЕЙ они рассказали, как они принимали свой новый статус и насколько изменилась их жизнь.

Алена — ведущий группы взаимопомощи для людей, живущих с ВИЧ:

— О том, что у меня может быть ВИЧ, стало известно с 99-го года. Мне тогда был 21 год, и я узнала, что анализы моего мужа дали положительные результаты. Таким образом, я сразу попадала в группу риска.

Мне было трудно принять эту новость. У меня сработала защитная реакция — я решила, что все проблемы, все болезни — они в голове. Я решила, что, если я буду думать — я здорова, со мной ничего не случится. Иногда ко мне приходили мысли, что невозможно бесконечно бегать от правды. Но я решила, что ради ребенка я буду жить полноценно — работать и воспитывать его.

Так я жила 10 лет. Варилась в собственном соку, и так и не ходила в больницу, не сдавала анализы. К тому времени муж начал терапию, поскольку он начал медленно умирать. В СПИД-центре есть правило, что если у одного из партнеров обнаружен ВИЧ, то должны обследовать всех, с кем он близко контактировал.

Мне начали приходить письма с приглашением обследоваться. Я пришла в центр и попросила больше не присылать мне эти письма, что у меня все хорошо. На тот момент у меня не было никаких симптомов. Мне сказали: «Вы сдайте анализы, а там уже как хотите».

«Мне повезло с врачом»

Как и ожидалось, результат анализов оказался положительным. Для меня это шоком не стало. Хоть 10 лет я и загоняла эту мысль в себя, но осознание было, что раз у мужа есть ВИЧ, то и меня это не избежит.

Мне повезло больше с врачом: он популярно смог объяснить, почему мне надо лечиться. Где надо, он поднажал. В итоге я полгода принимала эту новость, что мне надо начинать терапию. Я боялась побочных эффектов (страхи эти не подтвердились). Меня спасла группа взаимопомощи. На данный момент никто не знает о моем статусе, даже близкие. И эта группа стала моим спасением. Я была закрыта, мне было сложно разговаривать. Я в основном слушала, но мне было легче от того, что я осознала — я не одна.

Как работает группа взаимопомощи

Постепенно я пришла к тому, что сама хочу помогать таким людям. Сейчас я веду группу взаимопомощи. Хочу помочь людям, которые чувствуют себя в изоляции и не может себя принять. На этом фоне у них развивается депрессия и организм начинает рушиться. Некоторые за несколько месяцев сгорают из тех, кто не могут этого принять.

Иногда, я сталкивалась в группе с людьми, у которых большая проблема с принятием диагноза. Была, женщина, которой за 50 лет. Она вела здоровый образ жизни, жила с одним мужем, растила детей. Для какой-то операции ей надо было сдать анализы на ВИЧ и они оказались положительными.

Для нее это был шок. Она не то, что себя не может принять, она не знает, как детям об этом сказать. Она себя считала примером и правильным человеком. Всегда она считала, что ВИЧ это болезнь наркоманов и проституток.

Сейчас она на стадии принятия и для такой возрастной группы лучшего всего общение со сверстниками. По опыту скажу, что либо общение наедине помогает в таких случаях, либо со сверстниками.

Вера Коваленко, руководитель фонда «Новая жизнь», человек с открытым ВИЧ-статусом:

— На самом деле не было бы таких сложностей с принятием, если бы везде не писали: «ВИЧ — чума 21 века» и не нагоняли страха. Когда мне сказали результаты анализа, у меня была первая картинка: Африка, умирающие люди с отваливающимися ушами и вспомнился Фредди Меркьюри. Это то, что взялось в голове из СМИ. И я тогда действительно почувствовала, что значит, когда земля уходит из-под ног.

Но самое главное для человека — принять себя в такой ситуации. Какой-то был этап, когда для меня было важно сказать вслух слово ВИЧ. Был период, когда мне надо было побыть одной, осознать это. У каждого все индивидуально.

Вера Коваленко

Ключевой была группа взаимопомощи, когда ты обсуждаешь это с равными тебе людьми. Когда ты встаешь и говоришь: «Здравствуйте, я — Вера. У меня ВИЧ». Если это говорить хотя бы раз в неделю, на протяжении какого-то времени, становится легче.

Группа выявляет тех, кому тяжелее всего принять новую реальность. Дальше уже смотришь, что им подойдет. Кому-то требуется и психолог.

Очень часто первый этап принятия сопровождается слезами. Человек должен упасть на самое дно своего горя, но главное, чтобы был рядом тот, кто может поддержать. У кого-то истерика бывает. Но достигнув дна, человек начинает подниматься. Это как умер близкий человек. Пока его не оплачешь, пока ты его не отпустишь… Его надо отпустить. По-другому не получится.

«Я живу как все обычные люди»

Сейчас я живу как все — никаких ограничений. Я делаю, то, что мне нравится, я ем то, что мне нравится. Я радуюсь жизни. Недавно, к примеру, переболела гриппом и ничего страшного не произошло.

Единственное, что отличает — каждый день я принимаю препараты. В одно и тоже время. Пропускать нельзя, опаздывать тоже. И, поверьте, это труд.

Приняв себя, я открыла свой статус. Я занимаюсь общественной деятельностью, мы помогаем людям, которые живут с ВИЧ. Я хотела сказать тогда обществу: «Вы хотели узнать, что это такое? Вот смотрите теперь». Для меня было важно сказать: что это не Африка, не отваливающиеся уши.

Меня можно обнять, поцеловать. Я открыта, иначе сложно менять стереотипы о людях, живущих с ВИЧ. Не все готовы это сделать — открыть себя, поскольку это может отразиться на жизни их детей, на карьере близких. Но проблему надо решать. И когда это говорят люди, чьи лица закрыты, это один посыл. Но когда конкретные люди говорят о дискриминации, к этому могут прислушаться.

Алексей, волонтер, бывший ВИЧ-диссидент:

— О своем ВИЧ-статусе я узнал, когда находился в местах лишения свободы и все обстоятельства складывались так, что на принятие этого диагноза у меня было минут 15. Меня тогда перевели из одной камеры в другую, оказалось, что это «ВИЧ-камера».

Раньше отдельно ВИЧ-инфицированные сидели. Эта камера стала для меня своего рода психотерапевтической коммуной потому, что люди живущие с ВИЧ до 2005 года содержались отдельно. Когда с кем-то варишься в одном котле, проще принять диагноз.

Еще узнав только-только об этом, я думал, что проживу десять лет и мне казалось, что это целая жизнь. Сейчас я живу уже 18 лет, с того времени как узнал свой статус, и, думаю, что на этом не остановлюсь.

Про ВИЧ-диссидентство

Однажды мне попала в руки книжка про ВИЧ-диссидентство. Я ее штудировал и принимал это все. Освободившись, я и сам стал проповедовать эти вещи себе и окружению.

В общем, я прошел все этапы отрицание, потому что для людей, которые живут с ВИЧ это диссидентство такая психологическая защита. Они не могут принять новую реальность в своей жизни, цепляются за любые моменты. Думаю, процентов 80 по несколько раз сдавали анализы, не веря в произошедшее.

К терапии я пришел уже тогда, когда у меня был разрушен иммунитет — уже был СПИД и туберкулез. Специалисты давали мне 25% того, что я выкарабкаюсь, но, слава Богу, я оклемался. Попал в эти 25% из 100. Оклемавшись, я стал потихоньку помогать в работе с другими людьми, которые оказались в такой ситуации.

  • Впервые в Екатеринбурге в самом центре города, на ступеньках Исторического сквера 21 мая 2017 года, будет растянут квилт – в память о тех, кто умер от СПИДа.
  • В рамках акции «Квилт» все желающие - волонтеры, родственники и друзья людей, умерших от СПИДа, ВИЧ-активисты, представители общественных организаций, - смогут принять участие в сшивании кусков тканей в единый квилт, в изготовлении своих лоскутов.
  • В этот же день на улице Вайнера (в районе пересечения с улице Попова) с 12.00 до 20.00 будет работать  мобильный пункт Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД будет работать с 12.00 до 20.00 на улице Вайнера (перекресток (Вайнера-Попова). 
Сергей Беляев, 18.05.2017, 12:13
Тэги: Интервью, Здоровье
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Голодовка в колонии Убийство в Рахмангулово Культура Высокие технологии ЖКХ Здоровье Горячее Позитив Самолет Минобороны упал в Якутии Война ритуальных агентств Путин ВУЗ Шоу-бизнес Знаменитости Экономия Хэллоуин-2015 Отдых Новости Мистика Рецензия Музыка Выставки Политика Транспортная реформа Дороги Общественный транспорт Криминал Школа Медицина Спорт Новости России Корь Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Секс Мультимедиа Истории 9 мая Студенты Рейтинг Авто Ельцин-центр Взрыв ИГИЛ Катастрофа Деньги Опрос Конкурсы Животные Необычное Интернет Эксклюзив История успеха Мировые новости Пусть говорят Растения Тест Афиша Погода Снос монастыря на Качканаре Ту 154 Хоккей 9 мая МЧС Горящие авто Скандалы Лайфхак Интервью В Екатеринбурге -40 градусов Обрушение крыши на Калинина Доска позора Жизнь в городе Транспорт Новости дня Ошибки врачей ДТП Экономика Пожар История Екатеринбурга Репортаж Скандал с Новиковым Смерть Религия Коллекторы Отключение света Уралмаш, Эльмаш Грипп Футбол Убийство Ирины Вахрушевой Производство Биатлон Дом-2 Розыск Происшествия Волейбол Расписание Туризм Образование Слухи Бизнес Военный репортаж Екатеринбуржцы в разных странах Крушение самолета под Ростовом Дело Пьянкова Храм святой Екатерины Красота Расстрел на Депутатской Суд Мужчины Развлечения Статистика Самолет Баскетбол Бэби-боксы Кризис и санкции Приговор Лошагину Строительство Семья Ловец покемонов Взятки Кто заработал ЧМ-2018 Расстрел ГИБДД ЗАГС Парковки В Египте разбился самолет с российскими туристами Еда Скорая помощь Дети Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Фото Женщины Видео Сибирская язва Отношения Недвижимость Личное Мода Психология Дорожные воины Гололед СМИ Искусство Приостановка полетов в Египет Грипп в Екатеринбурге Мотоциклы Новый год

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru