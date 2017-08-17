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«Мама увидела Фиделя Кастро – и влюбилась»: екатеринбуржец с необычным именем рассказал о своей жизни

"Мама увидела Фиделя Кастро – и влюбилась": екатеринбуржец с необычным именем рассказал о своей жизни
16+
Фото: Галина Исакова / "Наша Газета"
Человек, названный в честь Фиделя Кастро, считает, что имя накладывает отпечаток на судьбу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

Идея написать статью с уральцем по имени Фидель редакции газеты пришла после изучения архивов города. В 1963 году в Свердловск приезжал кубинский лидер Фидель Кастро и так впечатлил уральцев, точнее, уральских женщин, что они дали своим новорожденным детям имя Фидель.

фидель

Таких Фиделей в городе официально было зарегистрировано одиннадцать человек. "Наша Газета" решила найти кого-то из Фиделей и узнать, как сложилась их судьба.

Фидель Колесник охотно согласился на встречу. С журналистом договорились встретиться в Дендропарке, у фонтана. То, что человек будет неординарным, стало понятно еще при первом звонке. "Мне надо видеть ваши глаза, а по телефону не люблю", – Фидель сразу взял инициативу в свои руки. 

фидель

Подтянутый, короткая спортивная стрижка, этакий бывалый сержант из американской армии, цвета хаки – вот он главный герой нашей статьи.

фидель

Сразу выясняется, что ситуация – как в анекдоте про выигранную в лотерею "Волгу". Помните? "Да, но не в лотерею, в покер, и не "Волгу", а "Москвич", и не выиграл, а проиграл, а в остальном все верно". Фидель родился не в Свердловске, а в Запорожье, и не в 63-м, а в 66-м. А так все верно - после визита Кастро в СССР.

Все по-честному: мама увидела Фиделя и влюбилась

– Да, меня назвали в честь Фиделя Кастро. Я родился в 1966 году, и молодость провел в Днепропетровске. Потом поездил по стране: жил и на юге, и на севере, теперь вот 11 лет живу в Екатеринбурге. Мне здесь нравится.

фидель

Мама увидела Кастро, когда тот приезжал встречаться с рабочими завода. Построили их всех, раздали флажки, хлеб-соль… Мама из деревни была и, когда увидела самого Фиделя Кастро, влюбилась. Не в политического лидера, не в борца, а в классного мужика – яркого, харизматичного, который любит жизнь и женщин. Мама говорила, что влюбиться в такого дядьку было очень просто. А биологический отец у меня, конечно, другой. Но, знаете, я как профессиональный врач вам скажу: с четвертый по шестой месяц в утробе матери у ребенка закладывается генетическая программа. И когда женщина влюбляется, то ребенок может родиться похожим на объект материнской любви.

кастро

Что думал по этому поводу мой папа, я никогда не узнал: батя оказался кочевником и почти сразу после моего рождения ускакал. Я искал его потом по стране, не нашел. А вообще он веселый был человек, тоже харизматичный – деревенский гитарист и гуляка. Мама рассказывала, мол, поставит меня на тыкву стоять – для того, чтоб сын родился, я стою как дура, а муженек до утра пропадает на гулянках. Догулялся до Всесоюзного розыска. Мне мама и бабушка никогда не рассказывали про папу-"летчика" или разведчика. Сказали правду: был – и нету.

фидель

- Историю семьи знаю неплохо, - продолжает Фидель Колесник, - прадед работал управляющим Алупкинского дворца в Крыму, дед воевал за Севастополь, бабушка была директором школы и депутатом, мама работала на заводе, потом выучилась, стала следователем. Я же учился хорошо, а вел себя плохо. Характер закалял на улице. Потом взялся за ум, получил два высших: в медицине и в химии.

Фидель - последний из романтиков

– Друзья шутят, что с именем Фидель нельзя было стать просто инженером. Хотя кем я только не был! И на заводе, и в торговле, и в медицине, и химиком. Шел непроторенными дорогами. Теперь изучаю и преподаю хирологию – науку о руке. Консультирую людей от Горного Алтая до Пицунды. Всегда объясняю, что хирология - это наука, ее можно изучить, а хиромантия – дар ясновидения, научиться ему нельзя. Хирология пишется через "и", а не "е". Это для тех, кто путает значение (смеется).

фидель

Соглашусь, что имя накладывает отпечаток на характер и на судьбу. Кастро был искусным оратором – я тоже читаю лекции без бумажки. Его называли последним романтиком – есть и во мне такая черта. Сколько покушений было на Кастро, какое давление, а он не прогнулся под Америку. А как он поднял национальную медицину! Кубинская медицина считается одной из лучших в мире, без шуток. Причем там за копейки можно лечить серьезные недуги.

Тезок ни разу не встречал

– С другими Фиделями я не знаком, да и самого Кастро не видел вживую. А имя свое выстрадал. По молодости был очень шебутной и, когда попадал в милицию, то меня били за то, что представляюсь кличкой. Когда получил паспорт, стало по-другому: сначала били, а потом говорили: "Извините, Фидель Николаевич, мы ошиблись". Но никто никогда не верил, что хохол – и вдруг Фидель!

Лет в 15-16 придумал себе кличку – Саша. Так двое моих друзей поссорились, передрались: один доказывал, что я Фидель, другой – что Саша.

Время было дикое, беспредел. И для кого-то "Фидель" звучало как самая страшная кличка. Как-то представился – и человек обомлел от страха. Чтобы не попасть за решетку, написал в областном военкомате заявление в армию и из-за имени попал в показательные части МВД в самый центр Прибалтики. И после этого блатная романтика быстро из головы выветрилась.

Со мной служил также Феликс Эдмундович Пак. Говорят, случайность, что нас из-за имен взяли. Но случайностей в жизни не бывает, это закономерность.

фидель

Внепапочный сын

– Бывает, кто-то не расслышит имя - и понеслось. Кем я только не был: Альфредом, Альфонсом, Адольфом, Генрихом, Феликсом… Сокращенного и ласкового варианта у имени нет, а попытки придумать варианты сразу пресекаю. "Фиделюшка"? Длинновато. Слишком запупырчато, так что представляюсь просто Фидель, без отчества.

Первая реакция у людей на имя, как правило, одна и та же: "Кастро?" Отвечаю: "В честь него, да!" Многие думают, что я тайный или, как они говорят, "внепапочный" сын Кастро. Хитро подмигивают, мол, мы же знаем, мы же все понимаем. Отношусь с юмором.

фидель

У детей имена обычные

– У моих детей, сына и дочерей, имена обычные, не экзотические. Дети взрослые уже, самостоятельные.

Рассказываю любимую семейную историю. Дочь Оля влюбилась в садике - в пацана по имени Эдик Либерзон. Я его на всю жизнь запомнил, этакого пушистого "хомячка". Мы на севере тогда жили, и я в 47 градусов мороза бегал, ему подарки искал: девочка же влюбилась, она же плачет! Как же не купить ее мальчику подарок? Но потом она меня уже так достала с этим Эдиком, что сказал: "Дочь, ну ты представь, ты будешь Либерзон Ольга Фидельевна. Еврейско-испанский сбор с украинскими корнями!" (смеется) Она, в ужасе: "Не-е-е, пап! Я никогда фамилию не поменяю!" С этого момента она его разлюбила. Тем более что он ей изменял с беззубой Лизкой. До сих пор в семье Либерзона вспоминаем.

фидель

Хотите - мучайтесь

– Часто спрашивают, что скажу, если дети решат назвать своих отпрысков необычными именами. Отвечаю: "Ни-че-го".

Дети у меня всегда говорили так: "Папа, дай денег и не мешай жить", поэтому ничего предлагать не буду. Все просто: хотите – мучайтесь. Я нормальный папа, мои дети всегда гордились тем, что им никогда не вру. Дети очень чутко понимают, когда их обманывают. Испорченные детские программы ломают всю жизнь. А насчет имен… Хотят себе детей с редкими именами – пусть. Каждый отвечает за себя сам.

У меня тоже был выбор – поменять имя или оставить. Не поменял. Оно мне нравится, честно. Привык к нему, сросся. К слову, значение имени "Фидель" – верный, преданный. Меня били – я гордился, ребра ломали - я гордился. Моя жизнь - история грехов и побед, и связана с великим именем. Сам Кастро был сложным человеком, неординарным: да, патриот, да, лидер, но кого-то гонял, притеснял, сделал 56 детей, из них 8 только узаконена, и оставил им 40 миллиардов денег… Но он – Фидель. А победителей не судят.

фидель

Редкое имя - чего больше плюсов или минусов?

– Однозначного ответа нет. Например, на линиях руки отображается слава и известность, но нет статуса – хорошая это будет слава или плохая. Так и имя: как сам себя поставишь, так и будет. Но определенно накладывает ответственность, и ты становишься либо непохожим на других, либо изгоем. Две крайности.

Мама не жалела, что дала мне такое имя

– Думаю, нет, не жалела. Когда женщина влюбляется, да и не только женщина, все мы, то живем этими моментами любви, храним их в памяти. Это и есть самые яркие моменты нашей жизни. Я напоминаю ей о моменте, когда она была счастлива.

Кстати, на Кубе я никогда не был, кружки и футболки с Кастро не коллекционировал, какой-то повышенной тягой к кубинским сувенирам не страдал. Разве на некоторых фотографиях отчетливо вижу, что мы с Кастро похожи. Но когда надоедает отстреливаться от одних и тех же вопросов, говорю, что это он похож на меня!

фидель

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Галина Исакова, 18.08.2017, 20:00
Тэги: Необычное, Фото, Мужчины
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