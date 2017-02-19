Екатеринбуржец в Лондоне: «Транспортная схема такая удобная, что в метро ездят даже министры»

Зато за аренду жилья приходится отдавать по 120 тысяч рублей в месяц.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.02.2017

Наш собеседник – Георгий, инженер-программист, переехал из Екатеринбурга в Лондон около 2 лет назад. Женат.

– Георгий, помните свои первые впечатления от Лондона? Что сделали сразу, как приехали? Наверное, бросили сумки и сразу побежали смотреть Музей мадам Тюссо, лондонский центр, двухэтажные автобусы…

– Я достаточно спокойный человек, так что у меня почти не бывает порывов в стиле «бросить сумки и бежать». Как только немного устроились, осмотрели первые достопримечательности и с интересом прогулялись по центру города.

– Вы – человек спокойный, а Лондон - город с высоким ритмом. Совпали с городом по настроению?

– Здесь нет противоречия. Сами лондонцы, да и англичане в целом, весьма сдержанные, воспитанные и тактичные люди. При этом Лондон высокотехнологичный город, современный, яркий, интересный. Тут каждому найдется место. По одежде, например, вы не поймете – богатый перед вами человек или нет, роскошью не меряются. В Лондоне огромное количество представителей субкультур – одни панки с ирокезами на головах чего стоят! Но при этом часто успешные люди ездят наравне со всеми в метро. Как-то ехал в вагоне в метре от бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона (тогда он был нынешним).

Хотя определенно найдутся люди, которым такой огромный город не придется по душе. Жена часто жалуется на перенаселенность и загруженность транспорта. Я согласен, Лондон может изматывать своими часовыми поездками на работу, проблематичностью найти жилье с хорошим соотношением цена/качество, но умение уходить в себя (очень помогает в часы пик в метро) и навык отпускать проблемы, на которые не можешь повлиять, помогают наслаждаться жизнью в таком мегаполисе.

– А кроме медитаций, как отдыхаете?

– Ходим в кино, в кафешки, на концерты. Здесь постоянно выступают какие-нибудь звезды и яркие исполнители. Гуляем по паркам, которых в Лондоне просто невероятное количество, по настроению ходим в театр. В последний раз были на невероятно крутом мюзикле «Загадочное ночное убийство собаки». Иногда катаемся по Великобритании, прошлые выходные провели в шотландском Эдинбурге.

– Вы хорошо говорите по-английски? Уровень языка позволяет без проблем понимать других на работе, смотреть кино и спектакли, общаться со сферой услуг?

– С английским у меня нет проблем. Школа, университет, чтение литературы, самостоятельные занятия – все это дает о себе знать. Признаться, до 9 класса был уверен, что хочу стать послом-дипломатом, пока не увлекся математикой и программированием. Так что я давно знал, что язык мне пригодится, и вот, видите, не ошибся. Сейчас на английском мне даже комфортнее общаться, чем на русском: скажу вам по правде, формулировать мысли по-русски для этого интервью удается уже с некоторым трудом.

– Итак, Англия пришлась вам по вкусу.

– Как всякому современному человеку. Великобритания активно внедряет технологии – где это имеет смысл. К примеру, за последние полгода я ни разу не воспользовался наличкой. Оплачиваю одной и той же банковской картой везде или могу расплатиться Android Pay, просто прикладывая телефон к турникетам в метро. Это клево и очень удобно.

Или другой пример – большинство телефонных услуг, например, запись на прием к врачу или звонок в налоговую – заменены телефонными ботами. Они терпеливы, у них не бывает обедов или плохого настроения. Пара кнопок в телефоне, несколько фраз – и у вас запись на понедельник 9 утра.

– Если весь многомиллионный город, а в Лондоне живет 8,5 миллионов человек, жмет на кнопки и покупает продукты через Интернет, нет ли сбоев, жалоб на пробки или отсутствие товара? Как быстро приедут-привезут?

– Скажу так: я уже забыл, как это – нести целую кучу пакетов из супермаркета. Все привозят к порогу. В большинстве случаев доставку можно заказать на следующий день. Есть отдельные сервисы, где доставляют «прямо сейчас», но их немного.

– Где вы живете в Лондоне?

– Снимаем квартиру-студию в районе относительно недалеко от центра. Наш квартал есть в энциклопедиях – называется Канэ́ри-Уорф (Канарский Причал, англ. Canary Wharf). В свое время именно сюда приходили корабли с фруктами с Канарских островов. Канэри-Уорф – конкурент Сити, исторического и делового центра.

Еще лет пять назад здесь находились три высочайших небоскреба Великобритании. Сейчас самое высокое здание в городе – 72-этажный The Shard («Осколок»).

А до этого лидировал «наш» небоскреб – 50-этажный One Canada Square, фото его пирамидальной крыши часто помещают на открытках Лондона. Для широкой публики он закрыт, кроме первого этажа – там работает большой торговый центр.

One Canada Square. Фото: SkyscraperCity

– Ваш «Канарский причал» – это ведь часть исторического Собачьего Острова Лондона? Говорят, что это место получило свое название из-за находившихся здесь в 16 веке псарен короля. По другой версии, место назвали островом Собак из-за своей формы, напоминающей высунутый собачий язык.

– Да. Был полуостровом – до тех пор, пока не построили док North Dock. Сейчас здесь находится деловой центр: офисы финансовых корпораций, крупнейшие банки, жилые многоэтажки.

– К слову о собаках. А много в Лондоне домашних собак? Как живется им и их владельцам в мегаполисе? Есть ли у вас домашнее животное?

– У нас – нет. В Лондоне домашних животных немного, по крайней мере, у людей, живущих в центре. Жилые площади не очень большие, и животным некомфортно. Для тех, кто снимает жилье, наличие собаки – лишняя головная боль. На любого кандидата с питомцем, желающего снять апартаменты, найдется еще несколько человек без животных. Предпочтения лендлордов (собственников) очевидны. Хотя, с другой стороны, в большинство кафе и общественный транспорт разрешено заходить с животными.

– Аренда жилья дорогая?

– Достаточно дорогая. За аренду нашей студии, на коммуналку и охрану-уборку территории в месяц мы тратим примерно 120 тысяч рублей. Сама аренда выходит в 1 400 фунтов (около 104 тысяч рублей – прим. ред.) Цена определяется престижностью района, новизной дома, даже финансовым благополучием соседей! А также «плюшками» в виде консьержа, вело/авто парковками, тренажерным залом с бассейном.

Плюс Council tax – плата за уборку улиц, вывоз мусора, охранные камеры и поддержку района в хорошем состоянии, ремонт дорог – 100 фунтов (7 300 рублей).

– Европейцы, с которыми мы уже делали интервью, все как один говорят о высокой стоимости отопления в домах и о разных способах экономии семейного бюджета по этой статье. А у вас в квартире тепло?

– Да, тепло. Отопление мы включаем только в самые холодные ночи, когда температура за окном достигает -3 градуса. В 5-6 тысяч рублей, на российские деньги, выходит вода-свет и отопление.

– Вы много работаете. Наверняка нет возможности постоянно готовить дома. Дорого ли и вкусно ли пообедать в пабе или купить готовые блюда в магазине?

– Если посидеть в пабе, то пинта пива (0,5 литра) обойдется в 4-5 фунтов (до 370 рублей), а гамбургер - еще в 10 (740 рублей). Сэндвич из супермаркета – около 3 фунтов (до 222 рублей), хлеб – до 1.5 фунтов (до 111 рублей), 2-литровая бутылка колы – 2 фунта (148 рублей).

Пожалуй, единственный момент, который мне не нравится в Англии – это то, что рано закрываются продуктовые магазины или аптеки. Засидишься до позднего вечера, и уже ничего не купишь. В Екатеринбурге как-то с этим попроще было: парочка круглосуточных ларьков работала в округе.

– А утром – овсянка на завтрак?

– Большинство из стереотипов – всего лишь желание видеть Англию именно такой. Альбион не туманный, овсянку не видел ни разу, «5 o’clock tea» уже давно заменен на кофе из Starbucks в любое время суток.

Фасоль, сосиска, бекон, яйцо, тосты, наггетсы и помидорка – вот английский завтрак. Но это только если вам довелось работать в хорошей компании, которая предоставляет завтраки, или вы турист в отеле с опцией «завтрак включен». Лондон – типичный мегаполис, в котором люди делают деньги, так что для многих завтрак начинается по пути на работу, в метро или в кафешке около офиса. И обычно это все-таки сэндвич и кофе. Я практически никогда не завтракаю и пью только кофе с утра, это помогает оставаться достаточно сосредоточенным на утренних встречах.

– Говорят, англичане охотно пьют чай из пакетиков – Tatley, PG, Липтон и чаще покупают тот сорт, который подешевле, а если по акции, то берут с запасом. Англичане экономные?

– Я бы не сказал, что они отдают предпочтение какому-либо конкретному виду или марке чая. Но одно безусловно: здесь есть культура траты денег. В нее входят правильное расставление приоритетов (среднестатистический лондонец не будет брать дорогой смартфон, если потом придется бегать от кондукторов в поезде), определение целей и планирование (например, та же покупка чая по скидке, потому что этот товар может стоять годами и ему ничего не будет).

Несомненно, это вынужденное поведение, учитывая стоимость жизни в столице, но и в целом полезное умение, в какой стране вы бы ни жили.

– Неужели в Лондоне ничего осталось из того, о чем мы читали в исторических романах или видели в фильмах? Никакой английской экзотики?

– Кое-что осталось. Стереотип о дождливом Лондоне правдив в зимнее время – очень часто пасмурно и морось. Такая погода клонит в сон. Пасмурная погода зимой может стоять неделями. Не обязательно с дождем, но часто с низкой серой давящей облачностью. Но мне некогда унывать – работы много.

Еще можно увидеть истинно британских денди. Очень много, особенно молодых людей в возрасте до 35 лет, носят костюмы.

И конечно, надо упомянуть о кэбах – знаменитом лондонском такси. Оно все еще в ходу, хотя и берут невероятные деньги за поездку: от аэропорта Хитроу до центра города вы доедете за 100 фунтов (7 300 рублей), в то время как поездка на такси Uber будет стоить порядка 30 (2 200 рублей).

– Часто ездите на такси? Покупать свою машину не думали?

– Чаще всего езжу на метро. Своя машина попросту не нужна. Метро ходит очень часто, на станции в среднем жду около 2 минут, на большинстве веток поезда ходят с интервалом в 4-6 минут. К сожалению, не все ветки работают 24/7, иногда приходится глубокой ночью ехать на автобусе. Но это тоже не проблема: ходят каждые полчаса и отслеживаются на приложениях в телефоне.

Большинство лондонцев пользуются либо общественным транспортом, либо катаются на велосипеде. Для этого созданы все условия – есть велодорожки, аренда велосипедов внутри города.

– Лондон гордится своим метро – первым в мире.

– Первым и самым дорогим в мире по стоимости билета на данный момент. Кстати, недавно узнал, что первая ветка в конце 19 века называлась Metropolitan Railway (столичная железная дорога). Сократив длинное название до пяти букв, получили слово «метро».

Транспорт – одна из достопримечательностей Лондона. Другой такой продуманной и развитой системы я пока не встречал. Будучи очень старым городом и по большей части достаточно «низеньким» (среднее количество этажей в центре около 6-7, за центром - 2-4 и 1-2 на окраинах), с узкими улицами и почти полным отсутствием парковочных мест, проблема транспорта в Лондоне всегда актуальна. Для личного транспорта въезд сделали платным, так что в центре ездит только общественный транспорт, такси и служебные машины.

– Сколько вы добираетесь до работы?

– Минут 45 минут в одну сторону, жена – около часа. Стоимость одноразового проезда на метро варьируется от времени суток и расстояния. Если упрощать, одна дорога обойдется примерно в 200 рублей.

– Когда узнают, что вы русский, что спрашивают чаще всего?

– Ох, если бы спрашивали! Большинство начинает выдавать все русские слова, которые они знают. Обычно это «привет-спасибо-до свидания». Если человек пытается что-то сказать тебе на русском, то он или показывает, что расположен к тебе, или думает, что ты турист, и хочет на тебе немного заработать.

– Каким образом?

– Оказать какую-то услугу и получить чаевые. Здесь система чаевых не так развита, как в США, но кто же откажется получить лишние деньги?

– Да, туристам в Лондоне есть, что посмотреть и что рассказать-обсудить после поездки. А чем живут сами англичане сегодня? Какие новости не сходят с первых полос?

– Наиболее обсуждаемая тема – Брекзит (выход Великобритании из состава ЕС). Споры не утихают, и все хотят высказать свое мнение. СМИ наживаются на этом, пишут буквально каждую новость из парламента, создают «информационный шум».

Другими обсуждаемыми темами являются «тьюб страйки» – забастовки работников метрополитена. Эти протесты переворачивают жизнь людей на несколько дней. Когда едешь на работу три часа в одну сторону, перескакивая из одного переполненного автобуса в другой автобус, тебя это очень волнует. И, конечно же, избрание Дональда Трампа.

– А про королеву и дворцовые новости?

– Местные газеты не упускают ни одного шанса посплетничать про королевскую семью, и люди это охотно читают. В Лондоне много бесплатных газет (70% в них рекламы). Газет можно набрать на любой станции и почитать в метро. Я для себя принял решение – игнорировать желтую прессу и читать, хоть и немного, полезную литературу.

– Вы говорили, что после переезда в Лондон в Екатеринбурге еще не были. Воспользуйтесь случаем, передайте через «Нашу Газету» приветы и пожелания родному городу.

– Привет тебе, Екатеринбург! Желаю вам расширять зону своего комфорта: чтобы вам было хорошо не только в собственной квартире/доме, но и рядом с домом, на улице или в квартале. Пусть улицы будут чистыми, а люди тактичными. К слову, британские коммунальщики открыли в себе талант обработки земли, смежной с тротуарами и дорогами, и никакой ливень не подмывает газоны и не разносит грязь по улицам. Можно не бояться испачкать джинсы или обувь в сырую погоду. И если уж «столица дождей» – с ее туристами, приезжими, мигрантами, своими миллионами жителями – победила мусор и грязь, то столице Урала это и вовсе по плечу.

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