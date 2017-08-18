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«Я не вижу фотографии, но я их чувствую»: самый необычный фотограф живет в Екатеринбурге

«Я не вижу фотографии, но я их чувствую»: самый необычный фотограф живет в Екатеринбурге
16+
Фото: Евгений Стоянов / "Наша Газета"
Практически полное отсутствие зрения не помешало активно жить и самореализовываться.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.08.2017

Екатеринбуржец Александр Журавлев стал широко известен после выхода короткометражного фильма "За горизонт" уральского режиссера Ивана Соснина. Герой картины вместе с собакой по кличке Умка путешествовал по зимним сопкам уральских гор, пытаясь передать красоту заснеженных склонов через фото. Что же здесь необычного? – спросите вы.

Все дело в том, что после травмы, полученной в 11-летнем возрасте, Александр Журавлев лишился 98% зрения. Но это не помешало ему вести активный образ жизни. Журавлев путешествует по России и миру, катается на коньках и горных лыжах и даже фотографирует.

Фото: Александр Журавлев.

Весной в Москве открылась персональная выставка его работ. А уже осенью Александр Журавлев отправится в Южную Корею для торжественного проноса олимпийского огня от России.

Мы встретились с Александром, чтобы узнать, как ему все это удается, а также попросили дать совет людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Невозможное - возможно

Александр родом их Пермского края. В Екатеринбурге он получил образование по специальности медицинский массажист. Ездить к родным в соседний регион ему приходилось на электричках, так и начались его масштабные путешествия. По словам Журавлева, когда человек лишается одного из органов чувств, то у него обостряются остальные. Также он старается прислушиваться к интуиции.

– Сначала изучал Екатеринбург: улицы, все виды транспорта. Поначалу все это казалось за пределами ума и возможностей. Но оказалось, что в жизни возможно и реально все.

Масштабные путешествия по России и миру у Александра начались три года назад.

– В каких странах вы побывали?

– Самая первая была Индия в 2015 году, причем так получилось, что из страны мне пришлось выбираться в одиночку, к тому же все усугублялось моим незнанием языка... Потом была Польша, Киргизия и Кипр. По России я проехал от Алтая до Кавказа, был на Поволжье, Урале…

Мужчина старается путешествовать с друзьями, хотя иногда он это делает и один. В основном Александр ездит на электричках и поездах.

Видеть значит - чувствовать

– Расскажите, как вы фотографируете?

– Я не считаю себя профессионалом. Это мое хобби. Сначала давали попробовать друзья и знакомые на свои фотоаппараты и телефоны. Мой остаток зрения – 2%. Я им вижу настолько, насколько могу. Сохранились цвета, формы, хотя и достаточно расплывчато. Стараюсь направлять так, как я чувствую, именно чувствую. Знаете, ведь можно снимать не только глазами, но и сердцем и душой. 

Александр рассказал, что предпочитает снимать горы, реки, небо, море и лес. Остаточное зрение позволяет ему видеть эти крупные объекты. К тому же ему всегда комфортнее находиться на природе.

– Слышал, что вы катаетесь на коньках и лыжах

– Да, мне нравится активный образ жизни. Перед новым годом я попробовал горные лыжи. До 11 лет я как раз занимался этим видом спорта, даже имел спортивный разряд. Когда я ослеп, то бросил. Мне казалось, что теперь этим заниматься невозможно. Но спустя 18 лет я встретил хорошую семью. У них ребенок занимается лыжами. Тогда я тоже решил попробовать и все получилось. 

Коньки Александр освоил еще когда учился в школе-интернате для слабовидящих в Верхней Пышме. Он рассказал, что это было не так сложно, как горные лыжи.

Утрата как путь к самосовершенстованию

Можете дать какой-то совет людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию?

– Хороший вопрос. Думаю, самое главное не бояться! Надо верить в себя, в свой потенциал, в свои возможности. Когда мы что-то утрачиваем, это дает нам возможность что-то изменить в себе, начать новое, может быть открыть в себе какие-то новые таланты.

Я считаю, что все закономерно. И все, что с человеком происходит, нужно для его блага и роста. Даже физические потери это повод задуматься о чем-то. Может быть нужно в чем-то остановиться, может быть, человек шел или бежал куда-то не туда.

– Что вас самого вдохновляет и мотивирует?

– Такие люди, как Ник Вуйчич. Я всегда привожу его в пример. Человек без рук, без ног, при этом очень позитивный. Или Мисс Мира Ксения Безуглова. Тоже очень позитивный и добрый человек, несмотря на то, что после аварии находится в инвалидном кресле.

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Евгений Стоянов, 19.08.2017, 14:50
Тэги: Необычное, Интервью, Эксклюзив
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