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Атмосфера 90-х, высокие цены, маленькие зарплаты: экс-уральцы рассказали о том, как теперь живет Крым

Атмосфера 90-х, высокие цены, маленькие зарплаты: экс-уральцы рассказали о том, как теперь живет Крым
16+
Фото: Татьяна Казарина
Три истории от тех, кто переехал к морю - после присоединения Республики к России.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

Сегодня, 20 января, День Республики Крым. Это праздник не имеет отношения к недавним политическим событиям - 2014 года - когда полуостров Крым и город Севастополь вошли в состав РФ - тот день отмечается 18 марта.

Разве что косвенно. 

В январе отмечается, и на территории Крыма является нерабочим, - День Республики Крым, в память о референдуме далекого 1991 года. Тогда, как говорят официальные исторические документы, «большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии». Это предопределило статус Крыма в составе Украины (куда Республика тогда входила на договорных отношениях).

Именно этот праздник - получение Крыма статуса Республики - будут широко отмечать на полуострове сегодня.  

крым

Мало кто знает, что у Крыма есть свой герб и свой флаг. Причем у крымского герба и флага тоже есть свой официальный День, он отмечается в сентябре.

крым

На флаге полуострова - неравномерные по размеру синяя, белая и красная полосы. Это не обман зрения, это так есть. И если красный цвет в вексиллогии (наука, изучающая флаги и знамена) традиционно считается символом исторического героизма, то синий, вопреки стереотипам, - вовсе не «море/вода», а «надежда на светлое будущее», а белый в данном случае - «это чистая страница, на которой пишется современная история Крыма». По крайней мере, именно в такой интерпретации о флаге Республики рассказала в одном из интервью Екатерина Евмина, заведующая одним из загсов Симферополя.

Крылатое существо на гербе - грифон, зверь с туловищем льва и головой орла. В руках у него раковина с жемчужиной, символизирующей уникальность этого уголка планеты. Колонны на гербе - это отражение прошлых цивилизаций, которые оставили свои следы на полуострове.

Жизнь в Крыму

Сейчас в Крыму работают экс-уральцы, которых мы попросили ответить на несколько простых вопросов:

  • когда и почему они переехали в Крым,
  • как им там живется,
  • что нравится и что не нравится.

Большую землю, Россию, крымчане называют «материк» - это слово встречается в ответах. Так что, когда увидите слово «материк», то знайте, - это крымчане говорят о нас с вами.

Татьяна Казарина, руководит одной из газет, живет в Севастополе.

крым

- В 2015 году я приехала с материка открывать филиал одного предприятия. Что могу сказать. Здесь атмосфера «легких» 90-х годов. Во-первых, идет передел собственности, в основном – земли, но без стрельбы и бандитских разборок на улицах. Во-вторых, уровень развития всех сфер примерно соответствует тем годам в Екатеринбурге. Это значит, что возможностей найти свою нишу, развиваться - море.

крым

С ценами-зарплатами ситуация примерно аналогичная: цены – дикие (процентов на 30 выше, чем на материке), а зарплаты – низкие (15-20 тысяч рублей – это норма). На гастроли приезжает достаточно звезд, есть и свои сильные театры, и художники. Но уровень организации развлекательных мероприятий «ниже плинтуса». Здесь даже афиши нормальной не увидишь и в Интернете не найдешь.

- Что считают местные жители, лучше им живется, чем раньше, или хуже?

- По-разному считают. В Севастополе гордятся, что присоединились к России, но цены задавили многих - раньше полегче было. Я лчино Севастополь нежно полюбила и переезжать отсюда пока не собираюсь.

крым

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Ирина Щербинина, работала помощником руководителя сети предприятий в нескольких крымских городах, через полтора года вернулась на материк, теперь живет в Санкт-Петербурге.

крым

- В 2015 году пригласили на хорошую должность. Казалось, перспективы отличные! Поехала в Крым на своей машине, полная идей и замыслов. Через какое-то время стало ясно: Крым хорош только тем, что это Крым. Море рядом, всегда тепло, природа… На этом все хорошее заканчивается.

Все дорого, народ работать не хочет. Я их называла «утомленные солнцем». Все очень «колхозненько». Тяжело найти хорошее жилье. Если снимать квартиру, то меньше, чем за 20 тысяч в месяц, не найти. Продукты дорогие, да и в целом цены высокие практически на все товары и услуги.

Пожила в Крыму, поработала, посмотрела вокруг - и поняла, что перестала получать удовольствие как моральное, так и материальное. Об этом не принято говорить, но материальный аспект – он очень важен. Особенно, когда работаешь за десятерых, а в денежном эквиваленте это никак не отражается.

Страшно переезжать только первый раз. Когда ты осознанно выбираешь себе место, ездишь по стране, приехал в один город, в другой, потом в Крым, то уже не хочешь терпеть и молча тянуть лямку. Приняла решение и покинула Крым, нашла новую работу на другом конце страны.

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Кристина Андреева, работает в рекламном бизнесе, живет в Севастополе. 

крым

- Я приехала в Крым в июне 2015 года. Позвали работать - открывался филиал компании с материка. В принципе здесь нравится: тепло, море, доброжелательные люди. Вот три пункта, которые сразу приходят в голову.

Не нравится то, что здесь все дорого. Начиная от продуктов и заканчивая жильем. Я снимаю однокомнатную квартиру за 15 тысяч рублей плюс сверху плачу еще за коммуналку. И это считается, что мне повезло: сейчас очень проблематично найти квартиру за такую низкую цену. Тем более недалеко от центра.

- Для Севастополя с его населением в 400 тысяч человек такая сумма за аренду квартиры в центре - это дорого или нет? 

- При средней месячной зарплате в те же 15 тысяч рублей - дорого. Но многие крымчане довольны и такой зарплатой. Они не голодают: почти у всех есть вторые квартиры, которые сдают приезжим. На этот бонус и живут. По моим наблюдениям, местные товарищи не особо хотят работать, особенно летом. В офисах уж точно. Много ИП, частных лавочек и так далее. Ждут лета, тогда спокойно поднимут цену на аренду и наварят еще чуть-чуть денежек.

Литр 95-го бензина стоит 41 рубль, хлеб - от 25 рублей. Стоматологии тут очень дорогие: поставили мне пломбу обычную - отдала пять тысяч с копейками!

Мнение у народа разделилось: кто-то считает, что «с приходом советской власти» стало хуже, кто-то говорит наоборот: теперь лучше. У моего знакомого вообще раскол произошел в семье. Ему родители сказали, что он предатель - за то, что тот поддерживает Путина и остается жить в России, а не уезжает из Крыма на Украину. Они теперь не общаются. Родители свою квартиру закрыли - она стоит пустая, а он живет на съемной.

крым

Севастополь. Фото: pososhokru

Приезжих с материка много, большинство здесь приживается, как-то устраивается. Например, в офисе у нас - все с материка: Питер, Екат, Тюмень, Молдова, только одна девочка севастопольская. Среди моих клиентов, которые сюда переехали, есть и питерцы, и москвичи, и наши, уральские. Очень много питерских, не знаю, почему. Может, у них там мобилизацию объявляли? Шучу. Или устали от своих дождей и при первой возможности рванули жить «в провинции, у моря».

- Часто кто-то переезжает на море, а купаться ходит реже, чем отпускники. Купаетесь хоть на море?

- Летом почти каждый день после работы. Закончили, офис закрыли и идем купаться. Да и от дома у меня море - метров 300. Близко, да. С компанией часто по выходным ездим куда-нибудь - в Балаклаву, например. Или устраивали экскурсии - в Бахчисарай, смотрели дворцы. Ездили в Чифут-Кале (это средневековый пещерный город).

крым

Побывали в Ильяс-Кая (местное «место силы», его еще называют Храм Солнца) - там часто собираются язычники и свои ритуалы проводят.

крым

- Что, кроме цен, еще огорчает?

- Дорогие плохие. Просто ужасные! Даже по трассе Севастополь - Симферополь попадаются такие колдобины, что просто туши свет! Общественный транспорт немножко допотопно выглядит, автобусы старенькие, но зато ходят круглосуточно.

крым

- Круглосуточно? Я правильно услышала?

- Да, круглосуточно. Ночью нормально ходят. Правда, хоть днем, хоть ночью могут спокойно проехать остановку - тормозят только по просьбе пассажиров. Заснул в салоне - твои проблемы. Проезд по городу в Севасе (Севастополе - прим. ред.) на трамвае - 10 рублей, на автобусах и маршрутках - 15 рублей, в Ялте и Симферополе - 13 рублей.

Вот фотография, которую я сейчас, по твоей просьбе, сделала из окна офиса. Травка зеленая, старенькие автобусы. Через минуту снег пошел. По уральским меркам, снег, конечно, не серьезный, так, промелькивает.

крым

- Не хочется вернуться в Екатеринбург?

- Неа! Приезжала к вам на новогодние праздники. Мелькнула мысль остаться, но постоянно тянуло обратно в Севастополь. И когда вернулась в Севас (Севастополь - прим. ред), то было такое ощущение: «Ну, все, я дома». Хотя зима тут довольно прохладная. Например, в эти дни +3 градуса, но сильный северный ветер. Хожу в пуховике, в котором мне было жарко ходить на Урале, так вот тут в нем совсем не жарко. Так что мы тут у моря и в теплых пуховиках. Весело, парадоксально, немножко допотопно, но зато сердечно и интересно - что будет дальше.

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Галина Исакова, 20.01.2017, 08:30
Тэги: Новости дня, Политика, Туризм
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