Потерявшая память екатеринбурженка в Казахстане: новый поворот истории

Полиции удалось выяснить, что женщину очень похожей внешности в декабре 2016 года задержали в Челябинске...

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.03.2017

Напомним, в одной из больниц Казахстана находится пациентка, которая не помнит, кто она, но утверждает, что кто-то из родни живет на Урале.

Женщину нашли на улице

Женщину, которая представилась Мариной Миглер, полицейские нашли на улице в казахском городе Костанай. Она не помнит о себе ничего, как оказалась в Казахстане – тоже, и просит помочь ей вспомнить что-то о себе. По словам врачей и медсестер, ведет себя дружелюбно и общительно, говорит, что есть родственники в Екатеринбурге, но подтвердить правдивость этих слов врачи не берутся. Пациентке кажется, что она помнит свое имя, но уверенности в этом нет.

Ищет вся страна

По словам заведующего отделением нейрохирургии городской больницы Костаная Игоря Хвана, Марина находится у них почти месяц. Рассказы о себе у нее каждый день разные. Врачам она говорила, что, может быть, жила в Екатеринбурге.

– Спасибо екатеринбуржцам за небезразличие. К сожалению, пока Марина так же в больнице. Много людей откликнулось, звонили даже с Первого канала. Мы следим за ситуацией. Мне как автору материала приходят электронные письма. Люди рассказывают о своих пропавших родственниках, – рассказала НАШЕЙ Инна Педан, сотрудница газеты «Костанайские новости».

Челябинская «Марина»

Полиции удалось выяснить, что женщину очень похожей внешности в декабре 2016 года задержали в Челябинске. Там она представилась Мариной Арсентьевой.

Спустя месяц женщина уже пересекла границу и появилась в Казахстане.

Та женщина, что сейчас находится в больнице, не числится в базе данных полиции. Никто из ее родственников не откликался, забрать ее некому.

Полицейские говорят, что «больничные каникулы» Марины продлятся недолго. Как только к ним придут официальные данные из России, из больницы Марину отпустят... на все четыре стороны. Женщина рискует вновь оказаться на улице без документов. Она не сможет уехать в Россию: без паспорта это невозможно.

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