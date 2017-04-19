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Самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи

Самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи
16+
Фото: предоставлено героем публикации
Екатеринбурженка в Дании рассказала, почему жители этой страны довольны высокими налогами и зачем ездят за продуктами в Швецию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.04.2017

Елене Эгелунд 33 года, в Дании, в пригороде столицы - Копенгагена она живет 10 лет.

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

За это время она приобрела истинно скандинавские качества: улыбчивость, сдержанность, педантичность.

- Маленький юбилей, 10 лет в стране, я отмечала 27 марта, - говорит Елена, - приехала в Данию по обмену, работала няней в нескольких семьях, вышла замуж, осталась в стране.

дания

Сейчас Елена в разводе. Оформить в Дании его оказалось очень просто: расстались с мужем быстро и без скандалов, развелись онлайн, подписав документ о разводе по Интернету.

- Каждый третий датчанин живет один, ищет свою судьбу или наслаждается самостоятельностью. В любом случае, поиск гибких партнерских отношений говорит о кризисе традиционного института семьи. Здесь много однополых пар, им сейчас даже разрешено вступать в брак в церкви. Популярны такие формы отношений как «брак на выходные», «открытый брак», когда разрешены флирт и свидания на стороне, а круг партнеров может уменьшаться или расти. Форм и видов отношений множество.

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

В парке около Rosenborg slot.

Например, сейчас по телевизору очень популярна программа Gift med første blik (дословно - «Женаты с первого взгляда»): эксперты сводят 4 пары, которые видят друг друга первый раз. В этот же день они женятся. Эксперимент продолжается 5 недель, где муж и жена узнают друг друга и потом принимают решение - оставаться ли им в браке или разводиться.

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

Умение принимать решения, быть самостоятельными, нести ответственность за свой выбор и безусловное признание твоего выбора обществом прививается датчанам с детства. Расскажу о своих «няньских» наблюдениях.

Я была няней в нескольких семьях и во всех этих семьях дети были «маленькими королями и королевами». У 5-летнего ребенка спрашивают о его мнении: что он хочет сегодня надеть, что он хочет есть, что ему нравится, что не нравится. И родители действительно интересуются, прислушиваются к выбору маленького человека. Я родилась в маленьком поселке Троицкий Свердловской области, жизнь была регламентирована, поэтому такой подход к воспитанию поначалу меня очень удивлял. Но со временем оценила его дальновидность: детей учат осознанности, пониманию того, что хочешь именно ты, а не родители, школа, общество. Отчасти родителям приходится вести диалоги с ребенком, а не давить на него: здесь физические наказания запрещены законом.

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

Парк развлечений Tivoli в центре города.

И когда дети вырастают, они ведут себя свободно. Вы же слышали, что в Копенгагене люди не вешают на окна шторы? Нам, мол, скрывать нечего. У них нет внутренней потребности защищаться, они чувствуют себя уверенно в любой ситуации. Я, кстати, так и не могу перенять эту привычку. У меня есть шторы и активно ими пользуюсь. Но, опять же, датчане относятся к этому так: это твой выбор.

Хорошая иллюстрация к этой внутренней свободе и спокойствию - отношения внутри коллектива. Немного осмотревшись в стране, выучив язык, я получила второе высшее образование экономиста в Copenhagen Business School (по первому, я историк). Сейчас работаю в компании с мировым именем Хемпель, которая занимается декоративными, промышленными, корабельными, лакокрасочными покрытиями, занимаюсь оптимизацией бизнес-процессов. Так вот, в компании с годовым доходом в 1,4 миллиона евро, имеющей филиалы в 80 странах мира, все обращаются друг к другу просто по имени. Можно легко подойти и поговорить о прошедших выходных, например, с главным директором компании. Здесь нет этого преувеличенно почтительного отношения к руководству, конструктивная критика приветствуется.

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

В 2015 участвовала в марафоне в Оденсе, родине Андерсена. Вместе с коллегами бежала эстафету.

По пятницам у нас в компании проводится совместный завтрак, это датская традиция во многих компаниях. За столом коллеги делятся новостями из частной жизни, кто как собирается провести выходные и т.д. Все предельно просто, демократично. На праздники покупаются тортики на всех, поводы любые - дни рождения, кто-то пошел в отпуск, кто-то вернулся из отпуска, кто-то выиграл в лотерее. Я приносила торт на свое 10-летие в стране.

Справедливости ради, заинтересованность в жизни коллег может быть и формальной. На мой взгляд, искренняя заинтересованность в жизни коллег - это сугубо русская особенность менталитета. Европейцы все-таки проводят черту между работой и частной жизнью, в душу тебя не пустят.

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

Пляж в маленьком, но очаровательном городке Клампенборг (Klampenborg) на севере  Копенгагена. 

- Датчане трудоголики?

- Рабочий день обычно с 9-17, обед только 30 минут. Трудоголики есть везде, но большинство моих коллег ценят баланс между работой и домом. Я разделяю офис с моей шефиней, которая сейчас в декретном отпуске. Помимо меня в нашем отделе работает на удаленке грек Апостолис (живет и работает в Афинах), поляк Кшиштоф (Гданьск, Польша). Мне тут комфортно: ребята работают профессионально, лояльны к компании и приятные отзывчивые люди.

- А что офисные работники едят на обед? Приносят с собой «в контейнерах» или ходят в кафе?

- В кафе, конечно. Мне повезло, у нас своя столовая, свои повара, которые готовят каждый день что-нибудь новенькое. Недавно проводилась неделя тайской кухни. Помимо горячего, датчане берут салаты, витаминные шоты, сыры, хлеб и булочки.

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

Типичное датское блюдо на обед.

Все без исключения пьют кофе и в больших количествах, популярное место встречи в офисе - у кофе-машины. Датчане - сладкоежки и обожают выпечку.

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

- Вы сказали, что сотрудники лояльно относятся к компаниям, в которых работают. А это отношение как-то подкреплено материально?

- Уровень зарплат в Дании в среднем около 30 000 - 40.000 датских крон (240 - 320 тысяч рублей - прим. ред.), сумма зависит от образования и опыта работы. Для сравнения: литр молока стоит на российские деньги от 70 рублей, булка черного хлеба, без которого невообразима датская национальная кухня, - 160 рублей, банка растворимого кофе Нескафе - 320 рублей. В кафе чашка кофе обойдется от 240 рублей, кружка пива - от 400 рублей, поход в средний ресторан на двоих - от 5 до 8 тысяч рублей. Цены здесь одни из самых высоких в Европе, выше только в Норвегии.

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

Центральная улица в Копенгагене, называется Strøget, типа московского Арбата или екатеринбургской Вайнера.

Тем не менее, датский служащий со средним образованием и минимальной зарплатой может себе позволить съездить в отпуск пару раз в год и жить достойно. Пенсионеры ведут активный образ жизни, путешествуют и часто проводят 2-3 месяца в год в теплых странах.

Датчане вообще ездят очень много. Наверное, это наследие «мореплавательного прошлого», когда маленькая страна была одной из самых влиятельных в мире. Кстати, вы в курсе, что огромный остров Гренландия считается датской территорией? Точнее, политкорректнее говорить так: Гренландия - член содружества Королевство Дании. А остров больше территории Дании в 50 раз!

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

Найдите на карте Данию!

Между Шотландией и Исландией есть Фареры, Фарерские острова, - они тоже живут под датской короной.

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

Так что неудивительно, что датчане много ездят, путешествуют. В среднем житель страны имеет 6 недель отпуска в год, зимой гоняет на лыжах в Швеции, Норвегии, Австрии, летом греется в Италии, Греции, Испании, США.

- А если не тянет в путешествия?

- Надо себя заставлять! (смеется) Вот королева Маргрете является формальной главой Гренладии и посещает эту часть королевства каждый год. А если серьезно, то домоседы отдыхают внутри страны. Здесь обожают бадминтон и гандбол - эти виды спорта очень популярны, и Дания занимает призовые места на соревнованиях, вся страна следит за национальными командами. Многие выходят на лодках в море и рыбачат.

Кто-то проводит время с семьей или друзьями. Я люблю ходить в кино, гулять в парке, встречаться с друзьями, вязать, читать или смотреть детективные истории. Криминальный жанр в Дании (да и в Скандинавии целом) очень развит, каждую осень государственный канал DR устраивает премьеру нового детектива. Вы смотрели сериал «Мост» (Broen)? А «Преступление» (Fobrydelse)? Он жутко популярен в Англии. В прошлом году вышел второй сезон сериала Афера (Bedrag).

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

Вывеска с меню из датского ресторана, классика датской кухни - бутерброды smørrebrød (смёрребред). Это многоярусный открытый бутерброд, одно из немногих датских блюд, известных за пределами Дании. Его классические составляющие: черный хлеб, поджаренный бекон, помидоры, пластинка говяжьего заливного, печеночный паштет, тертый хрен, петрушка. Однако вариаций smørrebrød множество. Фото: Momondo.

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

Согласно отчету ООН, Дания - страна самых счастливых людей в мире. Как и всякое обобщение оно ошибочно, но действительно есть такой термин «hygge». Это означает осознание момента счастья здесь и сейчас, удовольствие от жизни в ее больших и маленьких проявлениях. Вечер с семьей, романтика при свечах, езда на велосипеде, вкусная еда, прогулка в парке, расслабленное валяние на диване… Главное, наслаждение процессом.

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

Датское hygge, только выглянуло солнце и все наслаждаются хорошей погодой в парке.

- У вас есть велосипед?

- Велосипед у меня, конечно, есть (куда ж в Дании без велосипеда!), я им пользуюсь летом, до работы полчаса езды. Признаюсь, что машина - мой основной транспорт. А некоторые коллеги ездят на работу на великах аж по 20-30 км в одну сторону.

- Кроме огромного количества велосипедов, что еще удивляло в Дании?

- Доброжелательность по отношению к незнакомым людям при этом вежливая внутренняя закрытость. А основной культурный шок был от датской речи. Это даже не с чем сравнить. Русское ухо заворачивалось в трубочку!

Помните, как у Хмелевской в «Лесе»: «В горле чужестранца забулькало, словно он чем-то давился, заикал, заскрежетал - словом, датский парень Бьорн выражал полное одобрение».

Не думала, что удастся выучить датский язык с его грамматикой и сложнейшим произношением. Например, слово Selvfølgelig - это по-русски означает «конечно», а произносится как «сельфелли». Половина букв в датском просто не произносится. Или знаменитая сеть пекарен Lagkagehuset («Лаукехусет»). Попробуйте сказать: «Ла ос мелес по Лаукехусет!» («Давай встретимся в кондитерской Лаукехусет»).

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

А если сказать не сможешь, то никогда не попробуешь местное лакомство – jorbærkage, клубничный пирог с сливочным кремом. 

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

Или рогалики с шоколадом.

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

- А какие самые обсуждаемые новости в Дании? Чем сейчас живет королевство?

- В обычных разговорах самая любимая темя обсуждения - погода. Прогноз погоды занимает по времени столько же, секция новостей о спорте. По сравнению с Уралом, зимы в Дании теплые, до 10 градусов мороза. В основном, температура держится около 0. Летом иногда бывает жарко, до + 35, обычное «хорошее» датское лето - это около 20-25 градусов тепла.

Датчане любят королевскую семью, часто можно услышать новости про королеву, про кронпринца и его семью. В Дании традиция, что в 18:00 31-го декабря королева произносит речь. Большинство датчан прилипают к экранам в этот момент с бокалом шампанского и слушают послание королевы Маргариты, затаив дыхание.

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

Fredensborg slot - летняя резиденция королевы.

дания

Полный мундир гвардейца датской королевской лейб-гвардии очень похож на мундир полков гвардии британской армии: красный или синий китель; синие брюки; медвежья шапка.

Датчане жалуются на высокие налоги, но в глубине души они довольны тем, что они получают взамен: бесплатное медицинское обслуживание, бесплатная система образования (включая высшее), налаженная система ухода за детьми дошкольного возраста.

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

Одна из площадей Копенгагена.

Новости в газетах и на интернет-порталах касаются терактов в Европе, проблем с беженцами из Сирии, событий американской политики (в этой связи Россия часто упоминается).

Так что главный вопрос, который обсуждается ежедневно, - эмигранты и их интеграция в европейское общество. По последним статистическим данным, эмигранты обходятся Дании 33 миллиарда крон в год, эти деньги идут на выплату социальных пособий, пенсий и обустройство вновь прибывших иностранцев.

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

Урна в центре столицы. Надпись - «Чистая любовь к Копенгагену». Забавная аббревиатура КВН - это не Клуб Веселых и Находчивых, а символическое сокращение слова «Копенгаген».

Эмигрантов действительно много. Русские тоже есть, встречаю, но их не так много. Общее число «понаприехавших» - 10% по отношению к коренному населению.  Большинство приезжих - арабского происхождения. На улицах часто вижу женщин в специфических арабских нарядах. В связи с возникающими эмигрантскими вопросами на Эресуннском мосту через море, по которому за 20 минут можно доехать до Швеции, где цены на 10-20% ниже датских, ввели паспортный контроль. А ведь расслабленные европейцы уже привыкли к тому, что границ между странами и проверок документов нет. 

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

Эресуннский мост - совмещенный мост-тоннель, включающий железную дорогу и автомагистраль через пролив Эресунн. Это самая длинная совмещенная дорога и железнодорожный мост в Европе, соединяющие столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальмё.

- Дания чувствует вину за свою колониальную политику?

- Мне трудно сказать. Но недавно было в новостях что премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен посетил один из бывших колониальных островов и донировал 100 000 крон на развитие инфраструктуры. В целом, эта небольшая нация (здесь живет 5 миллионов человек, почти как в Свердловской области) гордится своей историей, традициями и достижениями. Во всем мире известны датские компании Lego, Ecco, Vestas, Maersk, Tuborg.

- Tuborg? Наверное, и продукция у них внутри страны дешевая?

- Да, это можно купить действительно за небольшие деньги. А потому здесь существует проблема алкоголизма, особенно среди молодежи. Чтобы купить пиво, подростку должно быть 16 лет, а более крепкие напитки - 18, но и это препятствие легко обходится молодежью. Или возьмите знаменитую на весь мир Христианию, район Копенгагена, колыбель равенства-братства.

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

В Христиании живут хиппи, торговцы наркотиками, творческие личности. Недавно полиция устроила погромы точек, где продавали наркотики. На следующий же день эти точки действовали снова. Что делает полиция? Она установила видеонаблюдение. И наблюдает.

- Как часто бываете в Екатеринбурге, что привозите в качестве сувениров из России?

- Примерно раз в 2 года, по работе бываю в Москве - туда летаю несколько раз в год. Из России привожу обычно книги, журналы, таблетки, зефир в шоколаде и гречку. В Екатеринбурге всегда стараюсь пройти около здания родного университета на Ленина. 

- А из Дании в Россию что везете? Сувениры с Русалочкой, Гамлетом и Андерсеном?

- К Андерсену здесь относятся очень спокойно, он явно более знаменит и почитаем за границей, нежели в самой Дании. Русалочка настолько знаменита в Китае, что ее «одолжили» как-то для выставки в Шанхае. В «замок Гамлета» возят туристов, а датчане об этом факте упоминают без фанатизма.

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

Памятник Андерсену.

Если можно было бы привезти из Дании что-то нематериальное, я бы привезла фирменную датскую честность. Здесь воруют, в основном, эмигранты, а если вы забыли что-то в кафе или в транспорте, то можно не переживать, все сохранят и вернут в целости и сохранности. У меня подруга забыла шарф в баре, на следующий день она его забрала без проблем.

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

Еще привезла бы умение датчан быть счастливыми и уметь делиться этим счастьем, богатством, благополучием. Недавно ходили с подругой, тоже русской, в оперу Копенгагена. Это современное здание построила транспортная корпорация Maersk («Мэрск») - и подарила городу. 

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

И теперь мы все пользуемся этими благами - и получаем hygge.

Датчане - самая счастливая нация на земле: получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи - фото

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Галина Исакова, 20.04.2017, 08:19
Тэги: Необычное, Деньги, Туризм
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