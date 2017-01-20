Наверх
«Я никогда этим званием не козырял»: сегодня одному из миллионных жителей Свердловска исполнилось 50 лет
09:00, сегодня1
В РФС разрешили спор между ФК «Урал» и экс-тренером Вадимом Скрипченко
20:45, 20.01.2017
В центре Екатеринбурга ограбили салон сотовой связи
20:10, 20.01.2017
Первая победа в карьере: биатлонист Антон Шипулин выиграл гонку на Кубке мира в Антерсельве
19:50, 20.01.2017
В Свердловскую область возвращаются 30-градусные морозы
19:40, 20.01.20171
«Его мечта должна сбыться» Пользователи соцсетей собирают деньги на девайс для парализованного жителя Первоуральска
19:15, 20.01.2017
Погибшие при падении люльки в Екатеринбурге не имели трудовых отношений с застройщиком
19:10, 20.01.2017
Как сэкономить на коммуналке: снижаем расходы на ЖКХ перед повышением тарифов в Екатеринбурге
18:42, 20.01.20173
На трассе Пермь – Екатеринбург полицейские обогрели замерзшего водителя грузовика
18:40, 20.01.2017
Свердловчанин умер от малярии после отпуска на Гоа
18:24, 20.01.2017
«Егор Крид на стероидах»: рецензия на фильм «Три Икса: Мировое господство»
18:02, 20.01.2017
В Екатеринбурге сотрудник МЧС пытался покончить с собой на рабочем месте после разговора с беременной женой
17:04, 20.01.20173
Два человека погибли во время пожара в екатеринбургской пятиэтажке
16:52, 20.01.2017
«Это нормальный нарциссизм»: екатеринбургский психолог объяснила, почему подростки фотографируются голыми
16:30, 20.01.20172
Екатеринбургская интернет-звезда Лиза Монеточка выпустила клип об уходе к реалистам
16:27, 20.01.2017
Ажиотаж возле штаба ЦВО: в Екатеринбург приехал министр обороны Шойгу
16:12, 20.01.2017
Цех ЗиКа, у которого рухнула крыша, будут перестраивать и запускать летом 2017
15:50, 20.01.2017
Екатеринбург попал в схему межконтинентального метро Илона Маска
15:41, 20.01.2017
В феврале екатеринбуржцы смогут бесплатно провериться на онкологию
15:10, 20.01.2017
Сыновей убитой тагильчанки Дарьи Зембицкой отвезли в городской реабилитационный центр
15:00, 20.01.2017
Свердловские чиновники регулярно таскают посуду из столовой
13:50, 20.01.20171
В Свердловской области поймали мошенницу, торговавшую дипломами и водительскими правами
13:30, 20.01.2017
На Первый канал съездила, а к сыну – нет: малыша екатеринбурженки, которая жила под теплотрассой, отдадут в дом ребенка
13:26, 20.01.2017
Екатеринбургский депутат рассказал о состоянии 15-летней дочери, чьи фото нашли на сайте секс-услуг
13:10, 20.01.20171
В Свердловской области уменьшилось число тяжких преступлений
13:00, 20.01.2017
В Екатеринбурге таксист сбежал после ДТП и бросил машину с пассажирами на дороге
12:34, 20.01.2017
Следователи возбудили дело из-за взрыва на стройке «Ленты» в Екатеринбурге
12:30, 20.01.2017
На екатеринбургском заводе, где обрушилась крыша, нашли десятки нарушений
12:27, 20.01.2017
«Лада» врезалась в трактор на свердловской трассе: пассажир легковушки погиб
11:34, 20.01.2017
В Тавде прокуратура нашла причину смога над городом
11:26, 20.01.2017
Погода в Екатеринбурге продолжает радовать: на выходные обещают потепление
10:54, 20.01.2017
В Заречном елка, выброшенная с седьмого этажа, разбила окно
10:50, 20.01.2017
В Екатеринбурге везунчик выиграл в лотерею 9 миллионов рублей
10:30, 20.01.2017
Интимные фото 15-летней дочери депутата из Екатеринбурга на сайт секс-услуг выложил ее бывший парень
10:00, 20.01.20172
В Екатеринбурге троллейбусы и машины попали в ледяной плен из-за прорыва трубы на Уралмаше
09:30, 20.01.2017
В Екатеринбурге на перекрестке сбили ребенка-нарушителя
09:13, 20.01.2017
Дошли до ручки: в Екатеринбурге против блогера и ловца покемонов возбудили новое уголовное дело
09:10, 20.01.2017
Выходные в Екатеринбурге с 21 по 22 января: изобретения Леонардо да Винчи, туристическая эстафета и трюки на велосипедах
09:00, 20.01.2017
Мест хватит не всем, или Как записать ребенка в школу в Екатеринбурге
08:47, 20.01.2017
Атмосфера 90-х, высокие цены, маленькие зарплаты: экс-уральцы рассказали о том, как теперь живет Крым
08:30, 20.01.20173
«Боже, что я делаю?» Журналист «Нашей Газеты» поделилась ощущениями после посещения одной из екатеринбургских купелей
23:38, 19.01.2017
Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Руслану Соколовскому
20:36, 19.01.2017
В Екатеринбурге пайщики «Бухты Квинс» выступили против участия экс-депутата Владимира Конькова в строительстве
20:12, 19.01.2017
Прокуратура требует закрыть свалку в Верхней Пышме
19:05, 19.01.2017
Полицейские начальники сдавали нормативы по стрельбе и проходили фейс-контроль
19:05, 19.01.2017
В Екатеринбурге 15-летняя дочь депутата попала на сайт секс-услуг
19:00, 19.01.20172
19 января в Екатеринбурге: Новиков и Соколовский
18:59, 19.01.2017
В Серове восьмилетний мальчик бросился под колеса «четырнадцатой»
18:31, 19.01.2017
Свердловчане спустятся с горы Долгой в Нижнем Тагиле с фонариками ради рекорда
18:10, 19.01.2017
Соколовский в СИЗО: грустит от православной литературы и размышляет о даосизме
18:00, 19.01.2017
В парках Екатеринбурга запретят выгуливать верблюдов и пони
18:00, 19.01.2017

«Я никогда этим званием не козырял»: сегодня одному из миллионных жителей Свердловска исполнилось 50 лет

«Я никогда этим званием не козырял»: сегодня одному из миллионных жителей Свердловска исполнилось 50 лет
16+
Фото: Дмитрий Шевалдин
НАША встретилась с семьей Кузнецовых - одной из семей Свердловска, где в 1967 году родились уникальные дети.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.01.2017

Миллионный житель Свердловска 

Малыш появился на свет 21 января 1967 года в роддоме № 23 Эльмаша. Зовут его Игорь Кузнецов, и он по сей день живет в Екатеринбурге. Так написано во многих исторических документах и энциклопедиях. На самом деле было все немного иначе.

На фото - Игорь Кузнецов и его дочь Полина. 

игорь

...К январю 1967 года город Свердловск готовился перешагнуть миллионный рубеж - по количеству населения. Власти подошли к делу со всей социалистической сознательностью: подсчитали, что это должно произойти в 20-х числах января 1967 года, присмотрелись к будущим родителям… А чтобы никому не было никому обидно, «назначили» в каждом из районов города по одному «миллионному» новорожденному - из рабочих, из интеллигенции и т.д. Поэтому «миллионных» у нас было семь ребят. Одна девочка не дожила до года, их осталось шестеро - детей, чья судьба отныне проходила под знаком «миллионный житель Свердловска».

игорь

«Последний раз власти о нас вспоминали в 1974 году»

- Последний раз власти о нас вспоминали в 1974 году, нам было по семь лет, - рассказывает Игорь, самый известный из «миллионных» детей. Именно про него чаще всего пишет пресса. Он действительно живет в Екатеринбурге и в январе ему исполнится 50 лет.

игорь

игорь

- А с ребятами мы потом виделись еще в 2001 году. Встреча прошла в издательстве «Уральский Рабочий» и потом напечатали материал. Близко не дружим, но о судьбе друг друга знаем, так, по верхам. Одна наша девочка стала большим начальником в налоговой службе, другой уехал в Москву и тоже пошел в гору, третий работал на заводе «Химмаш». Наше «звание» никак не повлияло на жизнь, на судьбу, на мировозрение. Мы никакие не особенные. Я отношусь к этому так: мы - часть истории нашего города, наше рождение - дата в вехах Свердловска-Екатеринбурга. Да, я родился в другом городе - в Свердловске. 

В семье Кузнецовых хранится официальный документ, красная корочка, - Свидетельство миллионному жителю города Свердловска. «Дорогой Игорь! С радостью принимаем тебя в большую трудолюбивую семью свердловчан. Желаем тебе крепкого здоровья, большого счастья. Расти достойным сыном нашей Родины», написано в нем типографским курсивом. 

игорь

Как это было

Семьям достойных сынов Родины вручили по квартире и памятной медали. Тут надо сделать ремарку: квартиры в те времена и так давали. Особенно тем, кто был на хорошем счету, а семья Кузнецовых, где муж и жена работали на заводе, была на хорошем счету. Но положенную от завода квартиру пришлось бы ждать какое-то время («Может, год-два, может, лет пять», - говорят Кузнецовы), а тут дали вне очереди. Это было важно и ценно. 

Из больших подарков еще была дефицитная по тем временам детская коляска.

«Красивая, - вспоминает Александра Николаевна, мама Игоря, ей сейчас 76 лет, - коляска была салатового цвета... В СССР была проблема с колясками, так что подарок был очень нужный. Трудно поверить, но не могли ж тогда коляски купить...»

Подарили еще книгу о Свердловске - иллюстрированное издание с посвящением Игорю. 

игорь

Остальные награды оказались нематериальными: разрешение маме продлить декретный отпуск с официального полугодового срока до года, помощь в том, что быстро провели телефон, в устройстве в ясли, садик. 

- На шикарной машине отвезли из роддома прямо в новую квартиру. А там уже - съемки, начальство... И банкеты были, конечно, чего уж греха таить, - подмигивает нам глава семьи Александр Яковлевич Кузнецов. Сейчас ему 86 лет, он ветеран войны.

игорьВсю нашу беседу Александр Яковлевич сидит в кресле, в ход разговора не вмешивается, только иногда вставляет точное замечание.

Мы с фотокорреспондентом приехали в гости к Кузнецовым. 25-этажная новостройка у «Таганского ряда». Понятное дело, не та, что подарили - та была на Старых Большевиков. «Хорошая квартира была, двухкомнатная. Без мебели, правда. Мы уж потом сами все покупали, а после поменяли квартиру на другую...»

Квартира, в которую мы пришли, уже не «свердловская», не того времени. Эта уже из нового Екатеринбурга, не на самой верхотуре, но высоко и «с видами из окон».

игорь

Здесь живут старшие Кузнецовы - Александра Николаевна и Александр Яковлевич («Два Шуры», - улыбается Игорь, представляя родителей).

игорь

Сам Игорь с супругой живут отдельно. Извинился, что не пригласил туда: в квартире идет ремонт, поэтому встретились у родителей. 

Присоединилась к нам Полина, дочь Игоря. Полина учится в Москве, в МИФИ, на физика-ядерщика. А старшему сыну Игоря - Максиму, уже 25. Перед нами три поколения Кузнецовых. 

игорь

Нам предлагают чай-кофе, фрукты, тортик. Основная рассказчица - Александра Николаевна. Видно, что немного волнуется. Хотя корреспондентов на своем веку повидала немало.

- Иной раз мешало: только Игоря накормишь, спать уложишь, звонок в дверь - корреспонденты из газеты пришли. А что делать, поднимаю Игоря, начинаем фотографироваться. Отказать? Даже не приходило в голову. Это же важное событие было для города, так что нужно было рассказывать, как же иначе? 

игорь

В приемном покое уже дежурили фотографы

Мы спрашиваем: когда сама молодая мама узнала о том, что родила миллионного жителя. 

- Да чуть ли не последняя, наверное, - Александра Николаевна улыбается. Она вообще очень улыбчивая, светлая. - Привезли меня рожать... А до этого мы в бараке жили. Самое счастливое время! Вы не верите? Но люди какие были! Все дружили. Сейчас-то даже соседей не знаем. Мне к тому времени 27 лет исполнилось, старшую дочку - Лену - родила, и очень хотелось второго, мальчика. 

Работала Александра сверлильщицей на заводе Калинина, а муж Александр - сварщиком на том же заводе.

- Привезли меня в роддом, заметила в фойе фотокорреспондентов. Сидели, ждали чего-то. Меня сначала в отдельную палату определили. Какой телевизор, что вы! Просто отдельная палата. Невиданное дело. И вот все позади… - Александра Николаевна деликатно опускает детали. - Мальчик родился здоровый, большой - почти 4 килограмма. Лежу, отдыхаю… Ночь… В пять утра открывается дверь, включается свет, заходит заведующая и с порога: «Какая вы счастливая!!!»

Я немного растерялась, но потом киваю - да, мол, счастливая, сын долгожданный родился. «Не только! - продолжает радоваться заведующая. - У вас миллионный житель города!» И протягивает свежую газету. Там было написано про то, что произошло вот такое событие.

- А почему в пять утра-то?

- Не знаю, - пожимает плечами Александра Николаевна. - Наверное, газета как раз вышла.

Газета «Уральский рабочий» в январе 1967 года сообщала: «Не так-то много таких городов на Земле! Теперь Свердловск, наш работящий уральский город, встал в ряд исполинов... А наш город как добрый, щедрый отец готовит будущее своим маленьким гражданам. Юбилярам-миллионерам будут вручены памятные медали».

Порвала фотографию

Жалко, что в семье не сохранилось газетных вырезок тех времен.

- Помнишь, был снимок, где ты новорожденного Игоря кормишь грудью? - с иронией обращается к жене глава семьи. - А ты потом снимок порвала и сказала, мол, как-то неудобно, стыдно перед людьми - такое хранить… 

Игорем назвала мальчика сестра. Горисполком ни в имена, ни в воспитание не вмешивался.

игорь

Дочка узнала случайно

- Я историю про миллионного жителя узнала случайно, - рассказывает дочь Игоря - Полина. - Как-то в школе просили написать сочинение про семью. И папа мне рассказал, что он «миллионный». Моя реакция? Громадное удивление. Почему мне раньше не рассказали? Но папа как-то не придавал этому значение.

- Да, - говорит Игорь. - Я никогда этим «не козырял». И хулиганить по-детски это мне не мешало. Обычный был пацан. Даже мои одноклассники узнали про мой статус только в выпускной год. Такая же реакция была - удивление.

- Никто не завидовал? 

- Всякое бывало, - это уже Александра Николаевна вспоминает. - Иной раз гуляешь с коляской, а во дворе все же знают про нас. Подойдет какая-нибудь женщина, губки подожмет и смотрит в коляску. Потом цедит сквозь зубы: «Повезло вам…», но я всегда молчала, старалась побыстрее уйти от таких. Но в основном все по-хорошему удивлялись - это же такое событие для страны, для города было! Свердловск стал городом-миллиоником среди первых. 

Игорь закончил школу, сходил в армию, и в торговле покрутился, и в метрострое. Сейчас работает в сфере грузовых перевозок.

игорь

- Торговля - это было так: работал в Верх-Исетском райпищеторге приемщиком стеклотары. Бутылки принимал. Через какое-то время понял: чтобы зарабатывать деньги не обязательно работать физически.

игорь

Был у меня и коммерческий опыт в 90-е, отрицательный опыт. Сейчас микробизнес, работаю сам на себя. Я - не командный игрок. Хотя, знаете, скажу так: я - счастливый человек. Вокруг всегда были хорошие люди, начиная от первой учительницы. На хороших людей, что называется, мне везло. 

Раз в пять лет про нас, «миллионников», вспоминают журналисты, а так живем обычной жизнью. И это правильно. Дело не в нас, а в городе, который растет, хорошеет. Увеличивается количество его жителей. Напишите: я - счастливый человек, живущий в перспективном городе.

  • Около 150 тысяч человек проживали в январе 1917 года в Екатеринбурге и его окрестностях, более трети составляли рабочие и солдаты. Таковы данные переписи, проведенной сто лет назад. 
  • На1 января 2017 года население Екатеринбурга составило 1 миллион 502 тысячи 319 человек. Отметку в полтора миллиона Екатеринбург преодолел в октябре минувшего года. Согласно данным автоматизированной информационной системы «Муниципальный регистр населения», в 2016 году в столице Урала родилось около 23 тысяч детей.

В 2012 году «Вести - Урал» снимали передачу про детей-миллиоников, которым в тот год исполнилось 45 лет. Коллегам удалось найти уникальные кадры хроники и газетные публикации 1967 года, а также встретиться с некоторыми из «миллионеров». 

Галина Исакова, 21.01.2017, 09:00
Тэги: ЗАГС, Дети, Видео
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Горожанин23 августа 2016, 19:40
Хорошие вы статьи пишите, Галина. А люди эти скромные советского времени. Нам надо гордиться таким народам= Не выпячиваются , не зазнаются- просто живут и делают свое дело без пафоса ....
1
6
Согласны с автором?

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Голодовка в колонии Криминал Интервью Рецензия Военный репортаж Обрушение крыши на Калинина Позитив Убийство в Рахмангулово Шоу-бизнес Взрыв Конкурсы Экономика Выставки Хоккей Розыск Образование МЧС Сибирская язва Медицина Храм святой Екатерины Мультимедиа ИГИЛ Футбол В Екатеринбурге -40 градусов Животные Политика Студенты Грипп Суд ЗАГС В Египте разбился самолет с российскими туристами Школа Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Недвижимость Культура Смерть Самолет Минобороны упал в Якутии Доска позора Высокие технологии Парковки Корь История успеха ДТП Коллекторы Ошибки врачей Рейтинг Опрос Погода Скандалы ЧМ-2018 Слухи Тест Транспорт Деньги Растения Афиша Волейбол Мода Мировые новости Репортаж Биатлон Эксклюзив Секс Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Ловец покемонов Мотоциклы Путин Самолет Фото Туризм Дети Кризис и санкции Крушение самолета под Ростовом Красота Гололед Строительство Бэби-боксы Баскетбол Семья Новости Личное Кто заработал Взятки Здоровье Горящие авто Жизнь в городе Женщины Мистика Дело Пьянкова Знаменитости Еда Расстрел Отношения Отключение света Уралмаш, Эльмаш Хэллоуин-2015 ГИБДД СМИ Новости дня Приговор Лошагину Статистика Пусть говорят Авто Новый год ВУЗ Горячее Отдых Скорая помощь Психология Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Искусство Транспортная реформа Ту 154 Снос монастыря на Качканаре Бизнес Интернет Новости России Дорожные воины Лайфхак Видео Расписание Катастрофа Дом-2 Пожар История Екатеринбурга Производство Приостановка полетов в Египет Мужчины Развлечения ЖКХ Религия Музыка Общественный транспорт Ельцин-центр Необычное Экономия Война ритуальных агентств Скандал с Новиковым Грипп в Екатеринбурге Происшествия Расстрел на Депутатской Дороги Спорт

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru