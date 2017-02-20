Больничный квест в Екатеринбурге: как пережить удаление аппендицита в российских условиях

Комичные и неприятные особенности нашей медицины.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

Журналист НАШЕЙ оказалась в больнице « с аппендицитом», в одном из хирургических отделений уральской столицы. Свои впечатления она описала в виде квеста – советов тем, кто может оказаться в больнице. К чему быть готовым, если вы становитесь пациентом?

1. Понять, когда пора вызывать скорую.

Врачи ругаются, что ты вызываешь скорую по пустякам, но еще сильнее они недовольны, когда затягиваешь с обращением в медучреждение. Иметь в виду: чем дольше терпишь боль и болезнь, тем больше в итоге будет разрез. Сейчас уровень хирургии позволяет вырезать аппендикс, не полосуя живот, а делая пару «проколов», от которых потом остаются не швы и рубцы, а почти незаметные точки. Но если стадия запущенная (ты терпел до последнего), будут делать полостную операцию. И вырастает риск послеоперационных осложнений.

2. Дождаться скорую.

Тут момент. Оказывается, есть экстренные случаи, а есть неотложные. Экстренные – это остановка дыхания, роды, потеря сознания и прочие ужасы. По правилам, на такие вызовы бригада обязана приехать в течение 20 минут. А жалобы из серии «сильно болит живот» оператором квалифицируются как неотложные. «Время явки» на них, по стандарту оказания помощи, до 2 часов. Ко мне скорая ехала час и десять минут.

А вот дальше мнения тех, с кем я обсуждала вопрос, разделились. Обязаны ли врачи скорой надевать бахилы? Приехавшие ко мне медики, протопали прямо в уличной грязной обуви в комнату на светлый ковер. Мы им предложили бахилы – один врач надел, другой нет.

3. Выжить во время переезда из дома до больницы.

Если едешь с сопровождающим, его нельзя посадить на кушетку, на нее можно лечь только больному. При этом внутри скорой по нашим дорогам-колдобинам трясет так, что лопнуть могут даже глаза, не то, что аппендикс.

К тому же скорая везет не в ближайшую к дому больницу, а в дежурную, и тебя могут отвезти на другой конец географии. С Вторчермета меня отвезли на Декабристов-Тверитина, что впоследствии создавало определенные трудности родным, которые меня навещали, и мне, когда вынуждена была ездить на перевязки из дома, каждый раз заказывая такси.

4. Попытаться не попасть в больницу ночью.

Персонал сонный, разбуженный только что прибывшим пациентами. И еще есть риск оказаться в окружении бомжей или пьяных маргинальных персонажей, которых доставляют в тот же приемный покой. Персонажи грязные, но веселые - поют песни, охают от боли и снова поют песни.

5. Не ждать вежливости и привыкнуть к тому, что тебя зовут «Паспорт, полис».

В больнице с тобой нигде и никогда не будут здороваться. Паспорт и полис – вот все, что от тебя будут спрашивать в первые полчаса твоего пребывания. Тебя будут щупать, трогать, один врач уйдет, другой придет. Главное, держи в руке паспорт и полис.

Через какое-то время ты станешь «Женщиной». Так к тебе будут обращаться.

Через неделю, когда примелькаешься в отделении, врачи и сестры могут выучить твою фамилию, - это уже практически нежность.

Полис очень важен. За все время пребывания в больнице у меня ни разу не попросили денег – ни на процедуры, ни на препараты, ни на материалы. Даже намека не было. Операция и лечение в стационаре и поликлинике обошлись мне бесплатно, - если забыть тот факт, что много лет исправно платила налоги, в том числе и на государственную медицину.

6. Подготовиться к операции.

В фильмах часто показывают красивое: больной лежит на кровати, на нем стандартная больничная рубашечка, к нему приходит врач, беседует, далее умиротворенного человека увозят на операцию или вкалывают наркоз и он блаженно засыпает.

В жизни все прозаичнее. Нужно очистить желудок. Побрить место операции. Вытащить, если имеются, зубные протезы, снять все, без исключения, серьги, кольца, украшения, крестики, браслеты. Их убирают в сейф, после операции отдают. А вот смывать тушь, если накрашены глаза, не заставляют.

Ты, стоя посреди комнаты (приемного покоя или палаты) и при свидетелях, раздеваешься догола, одежду складываешь стопочкой на стульчик, забираешься на каталку, ложишься и ждешь.

7. Доехать до операционной.

Тебя укрывают одноразовой простынкой и везут строго головой вперед по всем коридорам, лифтам…

Твою медкарту, данные для которой ты только что сам рассказал врачу, кладут на живот, но смотреть и читать ее пациенту нельзя. Не положено.

8. Пережить подготовительный период перед операцией.

В операционной с каталки ты сам перебираешься на операционный стол. Он довольно узкий, как кушетка. В помещении холодно. Тебя могут укрыть, а могут и забыть. Руки и ноги привязывают. Ты лежишь голый, беззащитный и ждешь неотвратимого, изучая снизу операционную лампу во всех ее подробностях. Тебе больно, страшно и холодно.

Врач, зашедший в операционную, вместо «здрасьте», спросил меня странное: «А где чулки?»

Оказалось, пациенту во время операции надо надевать специальные эластичные чулки - для профилактики варикоза. Но для меня никто чулок не нашел и искать их специально не стал.

9. Приготовиться к тому, что у вас может не быть ни веселых, ни грустных – никаких - галлюцинаций во время наркоза, о которых так много рассказывают.

Зато часа два после наркоза может быть дико больно. Возможно, сэкономили на обезболивающих или таковы особенности организма, - тебе этого никто никогда не скажет.

10. Пережить послеоперационные отходняки.

Если повезет с соседками по палате, они помогут. А если нет, придется справляться самостоятельно. Персонал за все время к тебе заглянет один раз – вколоть укол и снова исчезнуть в тумане.

11. Смириться с больничным укладом.

Когда уезжаешь на скорой, не всегда уверен на сто процентов, что тебя положат в больницу. Поэтому не берешь с собой кружку-ложку. В столовой их дадут, но будут сильно ругаться.

Особого ухода не ждите: на перевязку, в столовую, в туалет, на процедуры ходишь своими ногами. Через боль, по стенке, отдыхая после каждого шага. Но, наверное, это способствует скорейшему выздоровлению.

Если вдруг тебе или соседекам по палате понадобится валерьянка, нашатырь или еще какие-то простенькие вещи, то медсестра ответит: «Мы в хирургии, здесь этого нет!» В ассортименте только градусник, тонометр, шприцы и капельницы. И баночки для анализов.

12. Научиться обходиться без салфеток в столовой и туалетной бумаги – до тех пор, пока вам их не привезут с передачей.

И привыкнуть к тому, что в туалетах нет ни крючков, ни защелок, и в самый ответственный момент к тебе может присоединиться какая-нибудь бабушка, которой приспичило.

...В один прекрасный день мы в отделении решили сделать хотя бы таблички «занято» и «свободно» - пусть самодельные и повесить на дверь туалета. Под рукой не оказалось ничего, кроме блокнота, ручки, косметического карандаша и моего журналистского удостоверения в пластиковой обложке и на шнурке. В эту обложку мы и поместили бумажку с надписями.

Когда моя мама узнала о кружке Мастер Самоделкин, она уточнила лишь одно: теперь на мероприятия я буду ходить с удостоверением, на котором написано: «Занято»?

Через день дочь женщины из нашей палаты принесла таблички, сделанные уже в мастерской. Таблички сильно облегчили жизнь всего отделения.

13. Сесть на диету.

В столовой будет два блюда: каша вязкая и каша жидкая. Чай без сахара и ужин в 17 часов. О да, ты похудеешь. А после выписки начнешь есть, все что не приколочено.

Завтрак:

Ужин:

14. Научиться рассказывать врачу о своем состоянии за 30 секунд.

Своего лечащего врача ты видишь два раза в сутки: на утреннем обходе и во время перевязки. Обход врача занимает минуту-полторы на палату («Жалобы есть?»), а на перевязке врач копается в твоей ране и дает команды медсестре.

15. Забыть о тактичности.

Если тебе стало хуже, то об этом нужно настойчиво сообщать персоналу. Глядишь, на третий раз тебе поверят, осмотрят и окажут помощь.

16. Привыкнуть к скуке.

Подъем в 6 утра, в течение дня 2-3 процедуры, прием пищи. Больше никаких развлечений не будет. Нужно организовать себе досуг самостоятельно: взять с собой телефон, зарядку, планшет с фильмами и Интернетом, книжки. Можно ходить по отделению: от двери до окна 120 шагов.

Примерно через неделю наступает «кризис настроения»: тебе кажется, что из больницы ты не выйдешь никогда.

На 8-9 день приходит «второе дыхание».

17. Привыкнуть к историям о болезнях, о чужих семьях, к храпу, кашлю, стонам в палатах.

А также перестать быть стыдливым и брезгливым: у твоих переодеваний, процедур, перевязок, уколов, осмотров всегда есть свидетели. И ты тоже видишь подробности чужой жизни и медицинских вмешательств.

18. Освоить больничный сон в полглаза.

По ночам могут зайти в палату, включить общий свет, привезти нового пациента.

19. Разучиться сморкаться, чихать, кашлять, поворачиваться с боку на бок.

Простейшие движения и рефлексы будут приносить боль, но через несколько дней обретаешь специальную хирургическую походку: медленным полубоком.

Без помощников первое время невозможно вымыть голову, надеть носки, наклониться за какой-то вещью, сесть в кровати, поправить одеяло. Смеяться тоже больно, хотя в больнице, как ни странно, много смеются, - учишься смеяться грудью или просто трясти головой, в такт к хохоту.

20. Выписка и получение больничного листа.

Кого-то после «аппендицита» отправляют долеживать домой уже на третий день, кого-то через неделю, кто-то остается в больнице дольше, особенно в случае осложнений. В любом случае выписывают под наблюдение лечащего врача в поликлинике.

Там, чтобы получить больничный лист, нужно обойти несколько кабинетов на разных этажах и прождать в очередях не один час. И если в более или менее здоровом состоянии ты к этому относишься стоически, то с незажившим животом испытываешь сильные неудобства.

Какой из всего этого вывод?

После недели-двух пребывания в больнице отношение к боли и медицинским манипуляциям становится философским. Уже понимаешь: боль относительна. Ты уже умеешь терпеть скуку, тоску по бурлящей жизни за стенами больницы, равнодушие врачей - более того, ты начинаешь им сочувствовать.

Больничный мир – не самое приятное место на свете, и ты радуешься, что аппендицит у тебя один. Был. А остальные органы, обещаешь ты себе, надо усиленно проверять и лечить, не дожидаясь госпитализации.

Кстати, врачи суеверны. Когда уходишь из больницы, благодаришь и говоришь «до свидания», они машут на тебя рукой: «Какое до свидания, только Прощай!»

Ты соглашаешься, и хоть звучит грубовато, киваешь: «Прощайте!»