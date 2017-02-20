«Репетиции начинаем с минуты молчания»: интервью с музыкантом из Екатеринбурга, ставшим частью Ансамбля Александрова

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.02.2017

Артист уральского Театра эстрады Николай Тимаков вошел в состав обновленного Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова. Совсем недавно 29-летний екатеринбуржец переехал в Москву и 16 февраля принял участие в первом концерте легендарного хора. Журналист НАШЕЙ пообщалась с Николаем Тимаковым и узнала о первых впечатлениях певца от работы в знаменитом ансамбле.

На видео: первый концерт Ансамбля Александрова в новом составе

В Москву пригласили очень быстро

- После трагедии над Черным морем, где погибли артисты ансамбля, я понимал, что его будут возрождать. Во многом мое творчество связано патриотической музыкой и военные песни мне близки по духу. Но о том, чтобы пойти на прослушивание сразу не думал. После Нового года я зашел на сайт Ансамбля Александрова и увидел баннер о конкурсе в новый состав. Решил поучаствовать в отборе и отправил записи моих выступлений в приемную комиссию. В ответ мне пришло письмо с вызовом в Москву на живое прослушивание.

«Комиссия не дослушала выступление до конца»

- Меня слушали в первый конкурсный день самым последним. В комиссии было человек 15. Я исполнил песню «Мелодия» на музыку Александры Пахнутовой, а дальше меня не стали слушать. Сказали: «Все понятно итак». Вернулся в Екатеринбург. А в 20-х числах января мне позвонили и сказали, что я прошел. Вскоре я приехал в Москву, и начались репетиции. Впереди была большая работа: нужно было успеть спеться и подготовиться к концерту.

На концерте 16 февраля замминистра обороны РФ Николай Панков сказал: «Спасибо»

- Перед первым концертом мы очень плотно работали. За одну репетицию разучивали с нуля много новых партий. Пели буквально с «листа на память». На концерте зал был полон. Были родные погибших музыкантов хора. Был заместитель министра обороны РФ Николай Панков. После выступления он поблагодарил нас.

«Минута молчания стала негласной традицией»

- Каждая репетиция у нас начинается с минуты молчания. Это стало негласной традицией. Коллектив ансамбля – очень сильный. Все голосистые и талантливые, все схватывают на лету. Несмотря на то, что мы съехались из разных уголков страны, музыка нас сплотила. Коллектив не конфликтный и мы легко находим общий язык. Наш хор набрали из профессиональных солистов. У каждого хорошая музыкальная школа. Все давно в профессии. Репертуар у ансамбля огромный, это более 2 000 произведений.

В хоре никак нельзя выделяться

- Работа в ансамбле стала кардинальной переменой в моей жизни. В Театре эстрады я выступал сольно. Но здесь все совершенно по-другому: выделяться нельзя, нужно прислушиваться к партнерам и быть «единым организмом». При этом Ансамбль Александрова всегда славился тем, что любой певец из хора в любой момент может выйти и спеть как солист. Такая перспектива у нас есть всегда. Я тоже планирую брать сольные произведения.

В планах – исполнить с ансамблем «Священную войну»

- «Священная война» - это великое хоровое произведение, которое я очень хочу исполнить. Именно с ним у меня ассоциируется Ансамбль Александрова. Сейчас у меня появилась такая возможность и это очень воодушевляет. Сольно его не поют. Текст написал основатель ансамбля Александр Александров. Впервые песню исполнили на московском Белорусском вокзале, когда наши бойцы уходили на фронт. Сейчас я испытываю чувство гордости и ответственности. Конечно, очень льстит, что причастен к великому ансамблю, который является «поющим оружием нашей страны».

На видео: «Священная война» в исполнении Ансамбля Александрова

На сцене певцов расставляют по голосу и росту

- Группы в хоре разделены по голосам исполнителей: тенора (высокие), баритоны (средние) и басы (самые низкие). На сцене распределяют, в том числе, по росту. Я баритон (средний голос).

Руководство и коллеги Театра эстрады не обиделись, а поддержали

- Переезжать нужно было очень быстро. Все было бегом. Даже не удалось толком попрощаться с коллективом Театра эстрады, где я проработал 6,5 лет. Там меня отпустили, благословили и порадовались за меня.

По словам Николая Тимакова, к моменту окончания школы, когда нужно определиться с профессией, он не планировал профессионально заниматься музыкой. Но музыка была в его жизни параллельно с другими занятиями. Для души играл на гитаре и баяне.

Николай Тимаков 7 лет проучился в музыкальной школе, куда родители привели его в 6 лет. После окончания школы пошел учиться в РГППУ на факультет машиностроения (специальность техническое обслуживание подъемно-транспортного оборудования).

В вузе его заметили в вокальной студии и посоветовали пойти учиться в консерваторию. В итоге он окончил музыкальное училище, а потом и консерваторию, получив специальность «Оперный певец. Концертно-камерный певец».

В 2009 году Николай Тимаков победил в телевизионном конкурсе эстрадной песни «Песня не знает границ», где председательствовала народная артистка Валентина Толкунова. После этого его пригласили работать солистом в Театр эстрады.

Кроме музыки, Николай Тимаков в свободное время занимается спортом и изучает итальянский язык.