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Туберкулез не любит сытых и веселых: как в Екатеринбурге обезопасить себя от «белой чумы»

Туберкулез не любит сытых и веселых: как в Екатеринбурге обезопасить себя от «белой чумы»
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
НАША вместе со фтизиатром Игорем Черняевым развенчивает мифы, связанные с туберкулезом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

24 марта планета отмечает Всемирный день борьбы с туберкулезом. На этой неделе в ряде медицинских учреждений города увеличены часы работы кабинетов флюорографии, а по уральской столице будут курсировать передвижные рентгеновские установки.

Только за последний год заболеваемость туберкулезом в Свердловской области снизилась на 11% смертность от туберкулеза почти на 20 %. Снижается распространенность заболевания, реже стали болеть туберкулезом дети. Благодаря медицинским технологиям туберкулез уже перестал быть «белой чумой», убивающей человечество. Однако в сознании людей по-прежнему сохраняются опасные мифы об этой болезни. Остается ли у нас с вами риск заболеть туберкулезом?

В поисках ответа на этот вопрос 22 марта 2017 года корреспондент «Нашей Газеты» поговорил с врачом-фтизиатром, заместителем главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» Игорем Черняевым. Специалист рассказал о заболевании, устойчивых заблуждениях относительно туберкулеза и о методах предосторожности.

Группы риска

— Туберкулез — это инфекционное заболевание, которое вызывается микобактериями туберкулеза или туберкулезными палочками известными также как бациллы Коха, – начинает свой рассказ Игорь Анатольевич. — Чаще всего человек заражается от человека.

Туберкулезные палочки чрезвычайно устойчивы к воздействию окружающей среды и могут долго сохраняться, например, в пыли и в воздухе помещений с плохой вентиляцией, в офисах, общественном транспорте и других помещениях, где побывал зараженный человек.

Он может длительное время болеть, иногда не подозревая об этом, не обращая внимания на ухудшение самочувствия и кашель, особенно если это курильщик или «вейпер».

— Любой человек может заразиться?

— Скажем так — риск заразиться туберкулезом есть практически у всех. Наибольшая вероятность заражения у людей, которые находятся в тесном контакте с больным человеком — вместе проживают или работают.

Особенно рискуют дети, больные сахарным диабетом, лица злоупотребляющие  алкоголем, наркотиками, больные ВИЧ, люди с хроническими заболеваниями легких, желудка, печени.

Туберкулез еще не побежден

— Игорь Анатольевич, с какими мифами о туберкулезе вам приходилось сталкиваться?

— Приходится слышать, что туберкулез победили давно, еще при Советской власти. Ничего подобного — это миф…

Сейчас любого человека спроси на улице, может ли он заболеть туберкулезом? Человек ответит, что никто не заболеет. Мы почти победили туберкулез к 1989 году, точнее снизили его уровень до исторического минимума.

— А потом что?

— А потом случился 91 год. У нас исчез Советский Союз, и последовало ухудшение социально экономического положение — нечего есть, нечем платить, хронический стресс. В результате уровень заболеваемости туберкулезом к середине 90-х вырос в 7 или в 10 раз в некоторых областях. Это научный факт. Туберкулез всегда реагирует на такую смену обстановки.

— Если был такой развал, как удалось получать данные?

— Система диагностики и эпидемиологического надзора никогда не останавливалась. Всегда работала противотуберкулезная служба. В первые годы после конца Советского союза было страшно.

Но, начиная с 2001, года начали применяться госпрограммы по борьбе с туберкулезом и ситуация начала улучшаться. Свердловская область с советского времени была и остается лидером по борьбе с туберкулезом.

— Сейчас какая картина наблюдается с заболеваемостью в Екатеринбурге?

— Традиционно используются показатели на 100 тысяч населения. Например, в Екатеринбурге по этому показателю можно увидеть, что заболеваемость с 2015 по 2016 год значительно снизилась.

— Как удается препятствовать распространению болезни?

— У нас очень хорошо работает система выявления туберкулеза и профилактика. Выявленные в ранней стадии случаи позволяют не распространяться туберкулезу, мы быстро подбираем форму и подбираем.

Важно вовремя выявить туберкулез на ранней стадии и изолировать больного. Мы охватываем 86,6% населения Свердловской области и свыше 95% детского.

На сегодняшний день мы можем однозначно сказать, что туберкулез излечим. Своевременно выявили, эффективно вылечили — вернули в общество и в экономику.

Кто может заболеть туберкулезом?

— Игорь Анатольевич, считается, что туберкулез — болезнь бомжей и заключенных…

— Это заблуждение. К сожалению, все категории населения подвержены заболеванию: учителя, врачи, банкиры, водители трамваев, БОМЖи, актеры, поэты и инженеры.

Туберкулез — это отражение общества. У нас богатых людей мало, но и они болеют туберкулезом. Заключенные в местах лишения свободы составляют не более 10% от всех заболевших. Лица БОМЖ — от 2 до 7%, их очень мало.

Основную долю группы риска составляют социально неадаптированные граждане, потерявшие работу, низким уровнем дохода, плохим питанием и лица находящиеся в условиях действующего хронического стресса.

— Так все-таки болеют ли туберкулезом маргинальные группы?

— Да конечно, среди представителей данных групп туберкулез встречается чаще, чем в других. Из общего числа заболевших до 80% — это одинокие, неработающие мужчины трудоспособного возраста. Злоупотребляющие психоактивными веществами, бытовые пьяницы.

— Почему такое распределение заболевших?

— Эволюция не прощает. Почему туберкулез называют социально обусловленным заболеванием? Кого выбирает болезнь — ослабленных, грустных, голодных и… ненужных себе и окружающим.

Отказ от вакцины — игра в лотерею

— Какие есть способы обезопасить себя от туберкулеза?

— В первую очередь — это вакцинация и раннее выявление. Необходимо следить за своим здоровьем и здоровьем своих близких. Для безопасности детей применяется вакцинация БЦЖ и ежегодные кожные пробы (реакция Манту до 8 лет и с 8 лет Диаскинтест).

В родильном доме на третий-пятый день жизни ребенку сделают прививку БЦЖ (в области левого плеча, посмотрите — у вас точно есть). В течение двух месяцев после БЦЖ формируется иммунитет против возбудителей туберкулезных микобактерий.

— Недавно по Екатеринбургу прошла волна заболевания корью из-за отсутствия прививок. Есть ли по туберкулезу семьи, которые отказываются от вакцинации и чем они это мотивируют?

— Тем, что якобы это ненадежно. Хотя эффективность вакцинации БСЖ давно установлена зарубежными коллегами.

Страны, которые отказались от вакцинации БЦЖ, сначала победили туберкулез, а не наоборот. На сегодняшний день БЦЖ – вакцинация проводится в 65 странах мира, включая Россию, Португалию и Великобританию.

Отказываются не только от прививок, но и от ежегодного обследования — реакции Манту и Диаскинтеста, которые позволяют выявить туберкулез у детей на ранних стадиях, а значит вылечить его быстро и без последствий. Поэтому проводить пробы детям надо обязательно.

— А кто отказывается от прививок, что это за семьи?

— Разные семьи, но как ни странно, встречаются обеспеченные и очень обеспеченные родители, где мамы с одним или с двумя высшими образованиями. Запущенные формы туберкулеза выявляются у детей из таких семей.

— Чем грозит отказ от вакцинации?

— Если родители отказываются от вакцинации, мы имеем потенциальную потерю здоровья либо в детстве, либо во взрослой жизни. Отказ от вакцинации и профилактики — это вручение своего ребенка провидению. Это как лотерея.

Есть запрограммированный эффект от вакцины, мы его знаем. Когда человек отказывается от вакцинации, он начинает играть в лотерею. Сколько проигрывают? Так и тут.

Пусть люди себя спросят, какая вероятность, что они выиграют? В детском возрасте вероятность заразиться туберкулезом составляет от 0,4 до 20% в год. Я думаю, к 30 годам 80% населения уже инфицированы туберкулезом. У всех есть палочки Коха и у одних развивается болезнь, у других нет. Я бы не стал играть в такую игру и отказываться от прививки. Шансов выиграть — 1% против 99.

Не курить, не грустить, не голодать

— Кроме вакцинации, каких еще правил следует придерживаться?

— Как известно, туберкулез не любит сытых и веселых людей. Люди, которые хорошо питаются, имеют работу, ведут более-менее активный образ жизни, то есть, социально адаптированные, семейные меньше болеют. И нужно следить за питанием. Следить не только за тем, что есть, но и как есть.

— Я так понимаю, нужна диета какая-то специальная?

— Конечно же, нет. Первое правило нельзя выходить из дома голодным. Когда человек ест, он активирует не только пищеварительный тракт, но и всю иммунную систему. Организм активируется, у него есть энергия для жизни, есть белки для производства антител, энергия для того чтобы двигаться, работать и творить.

— К самому питанию какие требования?

— Нужно, чтобы обязательно присутствовали белковые продукты, особенно у детей, также фрукты, овощи, животные жиры, растительные жиры, полиненасыщенных жирные кислоты, обязательна клетчатка. Детей и подростков нельзя лишать белковой пищи.

— А что значит: «Туберкулез не любит веселых»?

— Необходимо, если не избегать, то хотя бы научиться правильно преодолевать стрессы, которые неизбежны в нашей жизни. Хронический стресс может вызвать заболевание. Поэтому пусть с вами будут близкие вам люди, которые подержат в трудную минуту.

Больше общайтесь и любите друг друга. Если человек сыт, занят, нужен, любим и доволен жизнью — с чего ему грустить?

Ну и конечно, не нужно курить. Курение в 26 раз повышает риск заболевания туберкулезом, и кроме того взрослый человек с соской — сигаретой или соской-вейпом выглядит как минимум нелепо.

Самолечение и народные средства эффективнее препаратов 

— А с самолечением туберкулеза вам не приходилось сталкиваться?

— Такие случаи были, к сожалению, но они единичны и приводили к печальным последствиям. Не обращались за медицинской помощью вовремя, лечились различными псевдонародными средствами.

— Чем люди пытались лечиться?

— Медведкой… Забейте в поисковик — лечение туберкулеза. Сразу выскочат медведка, барсучий жир… Никакого отношения к лечению туберкулеза это не имеет.

Лечение заключается в применении противотуберкулезных препаратов, режиме, особой диете, насыщенной белковой пищей. Можно есть телятину, говядину, свинину, курицу… Белок должен активно в организм поступать. Нет белка – нет излечения от туберкулеза.

— То есть питание — одно из ключевых составляющих лечения?

— Да. Противотуберкулезные препараты плюс высокобелковая диета, более 3 тысяч килокалорий в сутки. Почему болеют алкоголики — они просто не едят, у них белковое голодание, им нечем бороться. Почему болеют студенты? Контакт с больными, несчастная любовь, стресс, нагрузки ну и плохое питание.

  • Туберкулез развивается медленно и к тому моменту, когда заболевание становится очевидным окружающим: постоянный кашель с мокротой, повышенная температура, снижение массы тела, общее плохое самочувствие заболевание прогрессирует до запущенной стадии и за то время пока человек считает себя здоровым, он успевает заразить близких ему людей, особенно тех, чей иммунитет ослаблен.
  • Для лиц старше 15 лет применяется рентгенологическое или флюорографическое обследование. Благодаря своевременно установленному во время профосмотра диагнозу, удается захватить заболевание на ранней стадии и благополучно излечить его.
  • Игорь Черняев подчеркивает, что обследование должен проходить каждый человек ежегодно.
  • В эти дни 23-24 марта 2017 года в на улицах Екатеринбурга, возле торговых центров, работают передвижные флюорографические установки. С 10 до 14.00 обследование можно пройти на улице Вайнера, 19.
Сергей Беляев, 22.03.2017, 21:04
Тэги: Медицина, Видео, Здоровье
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