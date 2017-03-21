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«Метнись в подсобку и неси сюда хлеб!» Владелец магазина в Екатеринбурге – о реакции покупателей на благотворительность

«Метнись в подсобку и неси сюда хлеб!» Владелец магазина в Екатеринбурге – о реакции покупателей на благотворительность
16+
Фото: архив «Нашей Газеты»
Чем в Екатеринбурге закончился эксперимент по бесплатной раздаче хлеба в одном из магазинов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.03.2017

Публикация в федеральной прессе о парадоксальной реакции жителей Владимирской области на бесплатную раздачу хлеба пенсионерам и малоимущим («Хлеб в помощь!» Журнал «Огонек» №11 от 20.03.2017) вызвала волну обсуждений. Покупатели почему-то считают, что коммерсанты воруют у бедных то, что им «дает Путин». А потому таких вот «добреньких» владельцев магазинов надо обливать презрением. Хлеб при этом из их рук брать. 

В ноябре 2015 года «Наша Газета - Екатеринбург» написала о таком же магазине в Екатеринбурге.

«Подарок для бабушек и дедушек сделал один из продуктовых магазинов Екатеринбурга, расположенный в микрорайоне Академическом на улице Вильгельма де Геннина, 45. Теперь им каждое утро с 9.00 до 12.00 бесплатно раздают буханки хлеба», - писали наши журналисты, не скрывая понятного умиления и нормальной человеческой радости: всегда приятно написать о хорошем.

бесплатный хлеб

Тогда заведующая магазином Татьяна Корабельникова рассказала нашему журналисту, что все было задумано, в общем, неплохо. 

бесплатный хлеб

По утрам магазин выделял партию для бесплатной раздачи. На прилавках он лежал со специальными наклейками «Не для продажи». По одной булке на человека по одному разу в день. А если возникают сомнения, что пришел пенсионер, то просили  показать пенсионное удостоверение.
Разумеется, владелец магазина и его сотрудники не питали иллюзий, что могут накормить и осчастливить всех. Но счастье для всех - этим занимаются люди, сидящие повыше, - не Татьяна Корабельникова и не владелец магазина Артак Акопян.

- К нам приходит одна очень пожилая женщина. Как-то раз я услышала, что она просила нас не выбрасывать просроченные продукты, а оставлять их для нее. Посмотрев на это, я еще раз осознала, в каком тяжелом положении находятся пенсионеры. Если для нас 1 000 рублей в день, потраченная на этот хлеб, – мелочь, то для них – реальная помощь, - рассказывала в 2015 году Татьяна Корабельникова.

Продолжается ли еще эксперимент по раздаче бесплатного хлеба в Екатеринбурге? 

В эти мартовские дни 2017 года, мы снова связались с магазином Артака Акопяна «Три А» (так называется его сеть). Спросили у него как у владельца и директора, раздают ли еще хлеб?

Даже по телефону было слышно, что Артак поморщился, как от зубной боли. Нет, эксперимент с бесплатной раздачей прекратился. Нет, больше хлеб они не раздают. Двух-трех месяцев тогда хватило, чтобы понять: задумка провалилась. Более того, оставила в душе неприятный осадок.

бесплатный хлеб

- Вначале немного народу, все шло хорошо. Люди ходили, благодарили. А потом началось! Покупатели почему-то решили, что раздавать хлеб бесплатно - это наша обязанность. Я бы даже сказал так - ОБЯЗАННОСТЬ! Мы обязаны выдавать им бесплатный хлеб в любое время дня и ночи и столько, сколько им надо. По их мнению, магазин работал только с одной целью - обеспечить всех желающих бесплатным продуктом по первому требованию.

- А то, что в других магазинах нет ничего бесплатного, это их не смущало?

- Как ни странно, нет. Слово «бесплатно» действовало на людей непонятным образом, - продолжает рассказ Артак Акопян. - Наших девочек-продавцов матом крыли! На продавцов орали, повторяю, орали! «Ты мне что, такая-сякая, хлеб не оставила?! Я пришла позже указанного срока (хлеб раздавали до 12 часов дня), ну и что?! Могла бы и оставить! Все равно тут без дела стоишь!!!» Либо заходили в магазин и с порога так: «А ну-ка, сбегай, принеси положенный мне бесплатный хлеб!» - именно в такой формулировке, мол, метнись-ка в подсобку быстро, давай сюда хлеб! Обзывали наших продавщиц так, что уши в трубочку заворачивались.

Дошло до того, что у нас девочки поставили ультиматум: примите какие-то меры, а то мы не будем работать.

- Кто сильнее всего возмущался - бабушки или дедушки?

- Бабушки. Дедушек мало к нам ходило. Причем «бабушками» их можно с натяжкой назвать: бодрые и боевые, энергичные пожилые дамы, в расцвете сил. Никаких «божьих одуванчиков». Если бы приходили древние бабулечки, у которых видно, что нет лишней копейки! Смотришь потом по камерам видеонаблюдения торгового зала: залетает женщина в магазин - только пыль столбом стоит! Да и не в этом дело, дай бог им всем здоровья. Дело в отношении. Ну, попросила бы: «Доченька, нет денег, поздно пришла, извини! Дай мне хлеба, пожалуйста» - вопросов нет, выделим еще одну булку.

бесплатный хлеб

- А «бабулечкам» помогаете?

- У нас есть интернет-магазин и мы доставляем много продуктов именно таким бабулечкам. Они плохо ходят, не выходят из дома, болеют. Мы с большим удовольствием, честно вам говорю, какие-то продукты кладем им в заказы бесплатно либо по себестоимости. И эти бабушки - они искренне, от души благодарят, радуются. Мы не афишируем, мол, мы такие благотворители! Но поняли, что лучшая помощь - адресная. 

- То есть вы расцениваете итоги вашей инициативы, как отрицательные?

- Это был полезный опыт. Да, мы решили сделать доброе дело. Мы в магазине посмотрели на покупателей и подумали: «Блин, все мы будем взрослеть и стареть. Нужно быть добрее. Чем можем помочь пожилым людям?» И вот придумали такое дело. Да, у нас был порыв. Но не просто сиюминутное настроение. Тогда договорились с хлебокомбинатом, они нам опустили цену. Кто-то обвинял нас в некачественном продукте. Ерунда полная. Качественный белый хлеб высшего сорта, вкусный, свежий, пользующийся популярностью. Он шел в упаковке, 550 грамм. То есть никаких нищенских «червертушечек» или непонятных фасовок. 

- Жаловались на вас в «прокуратуру» или Путину?

- Мне об этом ничего не известно. Не думаю, что писали на нас куда-то, просто было неприятно слушать оскорбления. У нас с них день начинался и ими же заканчивался. Кому понравится слушать изо дня в день, что он негодяй, обещал всем раздавать вдоволь хлеба, а сам обманывает бедных людей. В жадности, да, обвиняли: «Вы, что, хотите мне тут сказать, что я пришла, а вы уже раздали 50 булок?! Куда вы их дели?» - требовали отчета.

- Вы - представитель армянской диаспоры. Были обвинения, что вы «понаехали», «наживаетесь на нищете русского народа», «Хитрые армяне, кормятся за наш счет!»

- Нет, нет и нет. Никаких национальных вопросов не возникало. Абсолютно. Живу в екатеринбурге давно, к счастью, в свой адрес никогда такого не слышал. Бизнес этот меня с 2000 года.

артак

- Все, больше никогда и никому? Не будете делать добрые дела?

- Почему же. Мы всего лишь изменили вид помощи пенсионерам, малоимущим и так далее. Снизили цену на один вид хлеба, продаем по цене хлебокомбината, с нулевой накруткой, по себестоимости  - около 16 рублей. Во всей сети «Три А» хлеб этот стоит фиксированную сумму, которая ниже стоимости булки белого хлеба в других магазинах. Просто мы не кричим об этом на всех углах.

Галина Исакова, 22.03.2017, 13:50
Тэги: Деньги, Фото, Отношения
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Горожанин22 марта 2017, 13:51
Не зря же говорят: -"Не делай добра - не получишь и зла". Вот и получили полезный опыт.
Вообще, лучше было бы сразу начать работать с волонтёрскими организациями, которые оказывают помощь малоимущим. К примеру, отдавать им часть товара в счёт благотворительности и т.п.
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