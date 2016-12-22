Переночевать в сугробе за 22 тысячи рублей: скульптор из Екатеринбурга создал из снега целый дом при итальянском отеле

О своей работе художник рассказал «Нашей Газете».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.12.2016

Домик-люкс и лаунж-бар из снега появился в северном городке Италии при отеле Lac Salin – Ливиньо благодаря работе скульптора из Екатеринбурга Константина Евдокимова. Вчера, 21 декабря, он вернулся в столицу Урала и поделился с НАШЕЙ подробностями своей новой работы.

Снежный отель в Италии

Мы общались с Константином ровно год назад, когда он участвовал в строительстве ледового городка. Вчера он вернулся в столицу Урала и рассказал, как продвигался проект в Европе.

Фото: Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort/Facebook.com

– Костя, расскажи подробней об этом проекте и что он из себя представляет?

– Это проект, специально созданный к юбилею итальянского отеля Lac Salin на севере страны в городке Ливиньо. Скорее, это промо-проект, чем бизнес, и представляет из себя два объекта – Snow Luxury Experience (айс-отель) и Snow Lounge Bar (лаунж-бар) из искусственного снега.

Люкс за две недели

– Как создавался проект и сколько времени на это ушло?

– Он построен по принципу иглу (зимнее жилище эскимосов. – Прим. ред.). Сначала был надут большой воздушный объем, засыпан искусственным снегом. Затем шар сдули, и мы приступили к работе – создали из снега кровать, камин с кошкой, дрова, книжные полки и даже книги.

Фото: Константин Евдокимов/Facebook.com

– Сколько ушло времени на их создание?

– Около двух недель. Без меня были проведены подготовительные работы по созданию объемов и насыпке снега. Я прилетел в Италию 11 декабря, на следующий день мы приступили к работе, и 19-го числа все было закончено.

Мастер-класс по скульптуре

– Ты говоришь, что это промо-проект, но он действующий?

– Конечно, там можно поселиться, провести ночь, воспользоваться услугами отеля. Айс-отель рассчитан на двух человек. Бронирование уже открыто. Но ночь в таком домике обойдется недешево.

Фото: Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort/Facebook.com

– Но ты же не один работал над этим?

– Конечно, в ноябре-декабре я находился в Германии. Мне позвонила итальянская художница-скульптор Вания Казини и пригласила поучаствовать в этом проекте. У меня была группа людей, и по сути, я выступил руководителем в проекте – провел таким образом мастер-класс по работе со снежной скульптурой.

Возвращение в Екатеринбург и проекты

– Вчера ты вернулся домой. Что будешь делать дальше? Поучаствуешь ли в создании нынешнего ледового городка?

– В этом году в ледовом городке я точно не буду участвовать – работы уже подходят к концу. Есть небольшие заказы в Екатеринбурге по ледовой скульптуре, а после Нового года еду во Францию в Альпы на фестиваль ледяных и снежных скульптур, где я прошлом году занял первое место. Только буду там участвовать уже не в качестве участника, а в качестве оформителя декораций.

Фото: Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort/Facebook.com

– Твои поездки, участие в конкурсах – это работа? Она приносит тебе заработок?

– Конечно. Но участие в конкурсах – это, скорее, хобби и получение опыта. При том, что за призовые места платят деньги, а также оплачивают дорогу, проживание, питание и есть стипендия. Если говорить о проекте в Италии и моем пребывании в Германии, – это уже работа.

В начале этого года Константин Евдокимов занял первое место на фестивале ледовой и снежной скульптуры во Франции в обеих номинациях.

На сегодня уже открыто бронирование на снежный люкс в итальянском отеле. Стоимость одной ночи здесь составит 350 евро. В эту сумму входит: романтический ужин на двоих, ночь в снежном люксе в термальных мешках на снежной кровати, горячий чай с утра, спа-процедуры при отеле и две вязаные фирменные шапочки.