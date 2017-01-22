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«Мы не хотим, чтобы его посадили!» Екатеринбуржец оказался прикован к кровати после ДТП с бизнесменом на «Субару»

«Мы не хотим, чтобы его посадили!» Екатеринбуржец оказался прикован к кровати после ДТП с бизнесменом на «Субару»
16+
Фото: из личного архива семьи
Семье в первую очередь требуется материальная помощь, а не уголовное наказание для виновника ДТП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.01.2017

В Екатеринбурге продолжается расследование ДТП, произошедшего 3 августа прошлого года на улице 2-й Новосибирской. Следователи не могут определить степень вины водителя «Субару», сбившего двух человек. Один из пострадавших, Александр Рахимов, вряд ли восстановится полностью после произошедшего. Если даже и получится, то на это уйдут годы и огромные денежные затраты.

Родной брат

У екатеринбурженки Анны Самогутиной на этой неделе должен появиться на свет первенец. Про это радостное событие она говорит: «Саша у меня первый ребенок, дочка будет второй». Говорит с грустной улыбкой на лице.

Александр Рахимов ДТП на 2-й новосибирской 03.08.2016 Екатеринбург

Дело в том, что Саша – ее 25-летний родной брат, который уже несколько месяцев прикован к кровати после страшных для семьи Ани событий в августе 2016 года.

Авария на 2-й Новосибирской

Ранним утром 3 августа, после проведенной у своей девушки ночи, Александр Рахимов ехал на встречу с другом Мишей: парни собирались поговорить о новой работе для Саши. Перед этим парень хотел забежать домой к маме.

На улице 2-й Новосибирской около девяти часов парень переходил дорогу по пешеходному переходу вместе с другими людьми. Тогда-то и случилось непоправимое. При выходе на вторую полосу движения резким ударом автомобиля молодого человека подбросило на несколько метров и перекинуло на тротуар. Помимо Саши, пострадала женщина, находившаяся рядом.

За несколько секунд до этого 31-летний водитель «Субару» Александр Шатров несся по 2-й Новосибирской от улицы Умельцев в сторону Летчиков на большой скорости, обгоняя машины. В последний момент перед пешеходным переходом, увидев людей, Шатров попытался затормозить, но было поздно… От удара машину развернуло поперек дороги.

Как вспоминали потом очевидцы, первым делом автолюбитель, выскочив из машины, побежал смотреть повреждения у своей «Субару».

Анна Самогутина: «Я утром мужа проводила на работу и легла спать, тогда я находилась в отпуске и на пятом месяце беременности. Вдруг раздается звонок от супруга, где-то в 9.30: «У тебя брат мертвый лежит на Умельцев, сбили двоих человек». Я спросонья, ничего не могу понять, и начала звонить знакомым Саши. Ребята находились уже на месте происшествия…»

Везунчик!

Саша явно родился под счастливой звездой: 25 лет назад его спасли врачи при рождении. Мама родила двойню, Сашу и Лешу. Брат Саши не выжил при родах, а самого Сашу пришлось выхаживать – мальчик был очень слабым.

И в это августовское солнечное утро молодой человек был снова на волоске от смерти: по пути в больницу в карете скорой помощи у него отказало сердце, но медикам удалось вернуть парня к жизни. Александр Рахимов оказался в 24-й городской больнице.

Александр Рахимов ДТП на 2-й новосибирской 03.08.2016 Екатеринбург

Из реанимации Сашу вывезли всего в трубках. Фото: Анна Самогутина

Анна Самогутина: «Врачи на меня смотрели как на больную. Я долбилась в реанимацию, кто-то из врачей схватил меня за руку, встряхнул, говорит: «Вы кто?» Затем рассказал: «Ситуация тяжелая, он в коме, я не Бог – делаем все, на что способны. Но вы сильно не надейтесь на хорошие новости». У Саши была гематома в голове. Вообще удивительно –у брата ни одной кости не сломано, и только голова! Видать, вторую жизнь переживает – за двоих живет».

Кома: «Динамики нет!»

Операция длилась 4,5 часа. В операционную постоянно носили кровь, заходили один за другим врачи и назад не выходили. «Не факт, что он выживет», – сказали беременной на пятом месяце Ане в больнице. Около двух часов его вывезли из реанимации.

Анна Самогутина: «Его не видно, кругом трубки, трубки, трубки, голова вся перемотана, какие-то аппараты, рядом несколько человек, двое везут кровать. Мне стало плохо от увиденного. Саша находился в коме. Потом начались звонки каждое утро в 11 утра в больницу: «Жив, не жив?» И каждый день один ответ: «Динамики нет».

Звонок от мамы

В коме Александр Рахимов находился 23 дня. Ему снова повезло – пришел в сознание. Но ни родных, ни друзей не узнавал и вообще не подавал никакой реакции, просто смотрел в одну точку. Пока Саше ни приложили к уху телефон, где на другом проводе находилась мама.

Анна Самогутина: «Саша слушал, слушал, и я смотрю – заулыбался. Ну все, хоть маму узнал, голос знакомый услышал. На нас вообще ноль эмоций. Мама потом приехала – сразу заулыбался. Затем и нас начал узнавать».

Настя

Когда Саша уже пришел в себя и начал узнавать лица, ему пришлось столкнуться с еще одной бедой: 17-летняя Настя, от которой Саша шел домой в день ДТП, ушла. Он узнал об этом, уже находясь дома. И заплакал. Аня не винит девочку, делая ей скидку на возраст.

Александр Рахимов ДТП на 2-й новосибирской 03.08.2016 Екатеринбург

17-летняя Настя ушла из жизни Саши, но его родные ее не винят. Фото: vk.com

Анна Самогутина: «Она еще ребенок, девочке 17 лет, у нее еще все впереди. Что тут поделаешь. Девчонка просто испугалась, и ее можно прекрасно понять. А Саша очень сильно расстроился, когда понял, что она не придет. Сейчас мы стараемся вообще не упоминать ее имени при нем».

Реабилитация: «Друг познается в беде!»

После комы Саша провел несколько недель в разных поликлиниках: сначала в 24-й, затем – «тройка», потом – 23-я горбольница. В конце сентября прошлого года его окончательно выписали. Если в больнице родным прямо говорили о плачевных прогнозах, то в Клиническом институте мозга в Березовском обнадежили. Но на это уйдет не один год и не один миллион рублей. С этого момента семья молодого человека бросила все свои силы, чтобы вернуть его к нормальной жизни.

Сегодня за Сашей по будням ухаживает сиделка Лена. Молодой парень хоть и пришел в сознание, но до сих пор остается парализованным. За это время он сильно похудел и сейчас весит каких-то 39 килограммов. Саша не может говорить и общается с родными только знаками при помощи правой руки. Его часто навещает тот самый друг Миша, к которому он спешил в день аварии. Он – один из немногих, кто остался вместе с другом.

Анна Самогутина: «Миша – настоящий друг. Как говорят, друг познается в беде. Глядя на него, я поняла, что такое истинная дружба. Саша – счастливый человек. Если у нас возникали какие-то трудности, то они сразу разрешались».

Трудный путь

Аня создала в социальной сети «ВКонтакте» группу помощи брату. Поскольку семье как никогда сегодня нужна материальная помощь. Только один двухнедельный курс реабилитации в березовском Институте мозга обходится семье в 180 тысяч рублей. В год нужно пройти четыре таких курса. И это только начало – нужны деньги на ежедневные лекарства, памперсы и питание.

Перед тем как лечь на очередной курс, Саше нужно прооперировать поврежденный в ДТП глаз – на 14 февраля он записан на прием в «Микрохирургию глаза». И пока не известна сумма предстоящей операции. После этого еще одна операция по восстановлению черепа. Возможно, эта операция будет бесплатной.

Лишь только одна перевозка парализованного парня обходится семье в 3 000 рублей в одну сторону.

Александр Рахимов ДТП на 2-й новосибирской 03.08.2016 Екатеринбург

Александру Рахимову предстоит операция на глаз в «Микрохирургии глаза». Фото: Анна Самогутина

Анна Самогутина: «На просьбу о помощи брату откликнулись многие, и мы продолжаем получать материальную поддержку. Если помогают не деньгами, так делом. Например, один из коллег с его бывшей работы собственноручно делает инвалидное кресло специально под параметры Саши, или в платной Клинике мозга совершенно бесплатно вызвался нам помогать ЛФК-инструктор. Несколько раз в неделю он занимается с Сашей.

Суммы приходят совершенно разные. Из последнего, что меня сильно тронуло. На счет пришло 26 рублей со словами «Завтра придется идти в школу пешком, но если вам это чем-то поможет». Прямо до слез тронуло».

Виновник ДТП

Виновник этого страшного ДТП поначалу помогал семье Александра Рахимова материально. В общей сложности им было выделено 47 тысяч рублей. Но потом сказал, что денег нет, а в конечном итоге не стал отвечать на звонки и пропал.

Сейчас по факту ДТП проводится третья экспертиза, которая выявит, виноват ли Шатров в ДТП. По его словам, у него отказали тормоза во время торможения. Дело в том, что если экспертиза покажет, что у «Субару» Александра Шатрова в действительности тормоза не отказывали, то скорее будет возбуждено уголовное дело.

Сама Анна не хочет, чтобы водителю «Субару» светила «уголовка». У ее семьи сегодня другая цель – поднять Сашу. Но на это нужны большие деньги.

Александр Рахимов ДТП на 2-й новосибирской 03.08.2016 Екатеринбург

Сегодня Саша весит всего 39 килограммов, в основном его кормят через специальный зонд. Фото: Анна Самогутина

Анна Самогутина: «Я согласна на то, чтобы он просто нам помог материально. Деньги нужны большие, и это не один и не два миллиона рублей. Уголовное дело в отношении него ничего нам не даст. Хотя со мной многие не соглашаются, говорят, что завтра он таким же образом возьмет и покалечит жизнь другому человеку. Я понимаю, почему он не стал поддерживать нас материально, сейчас он ждет суда и будет платить ту сумму, которую назначит суд».

Новый 2017-й год

Этот Новый год Саша отмечал в кругу своих близких и друзей семьи, которые пришли поздравить его и маму. Много фотографировались, общались и смеялись.

Анна Самогутина: «Мы не разговариваем при нем ни о деньгах, ни о врачах, ни о лечении. Наоборот, говорим, что это все временно, что без его помощи врачам не справиться, чтобы у него был стимул встать на ноги».

Александр Рахимов ДТП на 2-й новосибирской 03.08.2016 Екатеринбург

На Новый год Сашу пришли поздравить соседи и друзья. Фото: Анна Самогутина

После аварии Саша не может уснуть. Спит он исключительно после приема снотворного. Но в новогоднюю ночь отказался от него и всю ночь лежал и слушал фейерверки.

  • Виновник аварии Александр Шатров не идет на контакт с представителями средств массовой информации. После звонка корреспондента «Нашей Газеты» мужчина бросил трубку.
  • Сейчас в отношении Александра Шатрова возбуждено только дело об административном правонарушении.
  • Анна создала группу поддержки в социальной сети «ВКонтакте», где отчитывается о потраченных деньгах для восстановления Саши. Там же есть все реквизиты для помощи ее брату.

Видео: из личного архива семьи; YouTube.com

Дмитрий Шевалдин, 23.01.2017, 13:21
Тэги: ДТП, Медицина, Скорая помощь
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Ксения23 января 2017, 13:31
Это чё за нафиг?
Он и не будет им помогать, если уголовку не заведут. Он скроется и забудет о их существовании.
Как так то, Аня?!
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