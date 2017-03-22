Ксения Корнева из «Уральских пельменей»: «Я — «кухонный Гитлер» и перфекционист!»

Участница шоу рассказала о своих сильных и слабых сторонах, а также поделилась личными секретами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

В шоу «Уральских Пельменей», кроме Юлии Михалковой и Иланы Юрьевой, есть еще одна девушка. Ее зовут Ксения Корнева, она из Новосибирска. НАШЕЙ удалось пообщаться с Ксюшей во время ее приезда в Екатеринбург перед концертом.

Все «пельмени» перед выступлением живут и готовятся на турбазе в черте Екатеринбурга, вот туда мы и пробрались, благодаря телеканалу СТС. По дороге на интервью с Ксюшей, мы встретили здесь Максима Ярицу, Илану Юрьеву и Андрея Рожкова. А на обратном пути, столкнулись еще и с Александром Поповым.

Ксения ждет нас в баре базы, одетая в домашнюю одежду, но тут же приглашает пройти к себе в номер, чтобы было удобнее разговаривать.

В процессе интервью оказалось, что девушка она очень общительная, позитивная, с большими то серыми, то зелеными глазами. Она много говорит, смеется, артистично и взволнованно размахивает руками. В команду к «Уральским Пельменям» попала около полутора лет назад через общих знакомых, когда автор из команды предложил ее на небольшую роль жены Рожкова. И тут все и закрутилось.

Родители приучили к КВН

— Ксения, расскажите, чем-то еще, кроме шоу, занимаетесь?

— Я играю в команде КВН Иркутска «Раисы», в Москве работаю шеф-редактором канала «КВН-ТВ». Там работа посерьезнее: с Останкино, с людьми, являюсь мостиком между Останкино и компанией Маслякова.

— Ваша семья живет в Новосибирске. Часто удается к ним выбираться?

— Редко, но стараюсь, в основном, мы созваниваемся по Скайпу. Там у меня мама, папа и младший брат. Люблю делать сюрпризы, недавно ездила к маме на День Рождения. Она ждала звонка, а я приехала сама к ней на работу, с цветами, столько и слез, и радости было!

— Вы «на сцене» с детства, всегда выступали, активно участвовали в сценках, потом в университете попали в КВН. Родители вас всегда поддерживают. А что они говорят про будущее? Не советуют найти что-то посерьезнее?

— Именно родители привили мне любовь к КВНу. «Уральские Пельмени» всегда для нашей семьи было любимой командой. Когда пошла в университет учиться, с нашей мужской новосибирской командой стали попадать в телевизионные лиги, потом к Маслякову прошли. Родители поняли, что девочка может и учиться, и деньги зарабатывать, не пропадет. Мама всегда мне очень правильные вопросы задает: «А что будет, если вот так..?» Я начинаю раздумывать, какие-то важные решения принимать, но мама никогда на меня не давит, говорит, чтобы я думала сама.

Ребята в шоу приняли хорошо, даже опекали

— Родители гордятся вами, что попали к «Уральским Пельменям»?

— Конечно же. Дочь орет на Брекоткина — это круто! Я сама не всегда верю себе, хоть и полтора года тут, какие-то роли дают, я играю. Это же звезды! Мы вроде как на равных, но все равно я где-то пониже нахожусь. Все ребята для меня невероятные авторитеты во всем, я могу за любым советом обращаться, они очень умные, начитанные.

— А как вас приняли в команде?

— Очень хорошо, мы нашли общий язык сразу же. Какими бы взрослыми ни были — это же КВНщики! Конечно, оберегали первое время, ведь девочка так переживала. Вроде бы тот же КВН, но тут все-таки шоу, это другое. Здесь очень хорошая организация, каждый занимается своим делом. Над шоу работает около 130 человек, все на хорошем уровне. «Уральские Пельмени» — это команда КВН, какой в России больше нет. Как они уживаются и за столько лет не поубивали друг друга — это нонсенс! Споры, конечно, бывают, но люди больше 20 лет вместе.

— С кем-то из команды у вас более теплые отношения?

— Не могу никого выделить из ребят. Я могу подойти и к Славе, и к Рожкову, и к Исаеву. Они все разные, но с любым могу поговорить. С Исаевым и Брекоткиным часто болтаем о хоккее, они за «Автомобилист», я за «Сибирь», но «Автомобилист» становится уже родным, когда они играют не с «Сибирью», я, несомненно, за них. С Димой Соколовым вообще сто лет знакомы.

— Есть ли кто-то более строгий, кто ответственен за дисциплину?

— В каждой команде есть лидер, но здесь все решается голосованиями. Видно, что они друзья, знают друг друга кучу лет. Приезжают все жены, дети, огромная семья, это очень круто. Но и наше шоу ведь очень семейное, на таком семейном канале, перед детьми никогда не стыдно. Можно включить и смотреть в любой момент, это классно, что не важно, сколько тебе лет — будет смешно. И в зале всем весело, даже детям. Мясников кривляется, это прикольно, Рожков-«бабушка» — очень узнаваемый образ.

— Вы в Екатеринбург только на несколько дней приезжаете?

— В Москве живу, к вам на два дня до концерта, да два дня выступлений. Прилетаем с Иланой до обеда, нам выдают сценарий, начинаем учить. Все для нас уже придумано, но номера в процессе репетиции дорабатываются.

О любимых ролях

— А номера пишутся под конкретного человека или просто придумывается роль?

— Сначала же ребята не знали, на что я способна. У меня был тогда один номер в концерте из 22, было очень страшно. Попала-то случайно: мои друзья с работали с Рожковым в команде. По сценарию нужна была такая «тетка». Посоветовали меня Рожкову, посмотрели видео со мной, непонятно. И Рожков сказал – я хочу попробовать, он прямо настоял. Приехала, сыграла. На следующий концерт у меня уже 2 номера было, потом больше, в этом уже 11. Ребята доверяют – подводить нельзя. Даже песни добавлять начали, написали две песни – значит, будем петь.

— Хорошо поете?

— Говорят, хорошо. Один раз спела Пугачеву – оказалось, похоже. Теперь всегда дают ее петь, вот Вернику очень нравится. Как-то в КВНе сделала «ого-го» пугачевское, и прям услышала его смех в общем гуле. Было приятно!

— Какие роли еще предлагают?

— Теперь примерно понятно, кого могу сыграть, какие-то номера и конкретно под меня пишут. Если тетка, орать надо – то это к Ксюше. Какие-то новые вещи пытаются делать. Например, в новогоднем концерте был номер с Рожковым, играем в игру «Крокодил». Я там не в своей тарелке, такая очень скромная женщина. Он кричит, баба боится – как-то вроде и грустно, но очень жизненно. Мне в том номере всегда очень смешно, еле сдерживаюсь, а Рожков орет с таким удовольствием! (номер «Крокодильчики»

— Ксюша, а есть ли у вас какие-то особо любимые или просто запомнившиеся роли?

Вообще у меня похожее все: жена, давно вместе живем, на Рожкова кричала, на Соколова кричала. Очень понравилась та роль, когда Соколов просится уйти в гараж, а я не пускаю, классно же (номер Вообще у меня похожее все: жена, давно вместе живем, на Рожкова кричала, на Соколова кричала. Очень понравилась та роль, когда Соколов просится уйти в гараж, а я не пускаю, классно же (номер «В гараж» ). Был как-то в концерте номер, где мы читали рэп про женщину, мальчики в образе теток были. Темная сцена, луч света и мой монолог в стихах. В зале прямо мурашки были, через себя все пропустила, не смешно вышло, но очень мощно (песня группы «Тетушки» ).

Как оказалось, шоу «Уральские Пельмени» — это немножечко театр. Можно и вот так — творить на сцене все. В КВН я же такая девочка, творю дурь, пою песенки. А здесь — что угодно: могу сыграть и ребенка двухлетнего, и женщину взрослую, и животное.

— Есть ли у вас роль мечты?

— Мне столько всего дают, что нет пока даже мысли подумать – а я бы хотела вот так. Мне все нравится, что предлагают, что на сцене делаю. Как и у Юли с Иланой – у каждой своя работа, разные образы, все мы на своих местах.

— Ребята из «Уральских Пельменей» недавно снялись в полноценном кино, сыграли в «Везучем случае». Есть ли у вас в планах сыграть в кино, в сериалах, попробовать себя как актриса?

Да, мне было бы интересно. Предложения поступали, на кастинги ходила, но пока, увы, не снималась. В «Везучем случае» Да, мне было бы интересно. Предложения поступали, на кастинги ходила, но пока, увы, не снималась. В «Везучем случае» тоже пробовалась , но там взяли очень крутых актрис на роли жен. Первые разы расстраивалась, когда не брали, а потом поняла, что моя роль никуда от меня не уйдет. Мне пока работы хватает. Но главное – не сидеть на одном месте, иначе жить скучно, надо двигаться.

Как Ксения переехала в Москву

— А бывает, что вы скучаете?

— В Новосибирске сидела какое-то время, вела мероприятия и свадьбы несколько раз в неделю, все остальное время ничего не делала, развития никакого не было, ничем не занималась, не было желания. В какой-то момент я поняла, что все, хватит, собрала вещи и в мае 2015 уехала в Москву. Я ведь вообще не собиралась, говорила, что пока на работу не позовут – не поеду. За две недели все продала, переехала в Москву, а еще через две недели позвали на работу.

— Как мама отнеслась к вашему переезду?

— Она сказала: «Надо ехать – поезжай. А кресло вот это я заберу». Через секунду начали думать, что можно продать, а что маме отдать. Было очень грустно последние несколько дней, когда вокруг как в кино исчезали вещи, я стою в комнате, а повсюду пустота. И вот осталась с одним чемоданом, поехала на поезде, раз боюсь самолетов. Логично вышло, что эти два дня я провела в дороге, привыкла к расстоянию, к тому, что не дома. Вышла на вокзале, у меня только чемодан, пакет с подушкой (ее никому не отдам!), ноутбук и все.

— В Москве быстро работу нашли?

— Почти сразу. Я отправила письмо на КВН редактору, оказалась нужна. Сказали: надо сделать 50 выпусков на «Канал Че», собери программу. Я тогда не умела, но научилась. Проект продолжился, потом Сан Саныч Масляков сказал – занимайся созданием канала, ведь знаешь весь КВН наизусть.

— Изменила ли вас Москва?

— Надеюсь, что нет, но какие-то моменты поменялись, мама также отметила это. В Новосибирске почти всегда езжу на такси, в Москве на метро быстрее и удобнее. Но я же сибирская девчонка, очень простая, как и прежде. Мне иногда говорят – ты же звезда. Ой, ну какая я звезда. Да, по телику иногда показывают, в метро иногда узнают. Иногда ловишь очень смешные взгляды. Периодически подходят: «Ой, а это вы?» Люди удивляются, как это вы – и в «Икее» полотенца покупаете. Считают, что она же из ТВ, всегда лежит в джакузи, рабы вокруг с опахалами приносят коктейли. А я не такая. Я максимально обычная девчонка, вот скоро переезд в новую съемную квартиру. Очень все по-житейски, простые проблемы. Если подходят на улице – не отказываю сделать селфи, дать автограф, мне же не жалко.

«Очень боюсь самолетов, но борюсь с собой»

— Вы часто ездите к нам, в Екатеринбург. Где-то удалось побывать, что понравилось?

— К сожалению, не хватает времени. Вижу город только из окошка машины, когда едем на концерт или в студию на интервью. У вас классно! Много красивых и старинных зданий сохранилось. Наш Новосибирск моложе, его отстраивали в советское время. У вас едешь – старинная мостовая, все, как надо. Центр ваш очень нравится. Я вообще городской житель, люблю города. Не могу отдых с палатками, на природе прямо трясет. Люблю ходить, смотреть: здания, как люди живут.

— Вы путешествуете все-таки на самолете или на поезде?

— Много перелетов, надо быстро перемещаться. Я по-прежнему боюсь, у меня жуткая аэрофобия, но борюсь с собой, работаю. Взлет – для меня что-то вообще. При посадке не страшно, знаю, что земля близко, скоро сядем. Уже изучила кучу лекций, книжки прочитала, думала на курсы пойти, но слишком дорого. Понимаю, что это дурацкий страх. Голова-то все понимает. Но страшно, когда не понимаю, где самолет в пространстве. Есть даже приложение, которое показывает наклон самолета. Сижу возле окошка всегда, заранее регистрируюсь на рейс, ряд F – любимый.

— А в чем причина такого страха?

— Видимо, это все мой контроль, жизненный перфекционизм. Он мне и помогает, и мешает. Контроль везде, я же настоящий «кухонный Гитлер». У меня все должно быть четко. Чистота в квартире должна быть всегда. Идеальная. Чтобы посуда грязная стояла – да никогда! С детства так в меня заложили. Все стремлюсь контролировать. Таксиста – как едет, куда, в самолете – пилота. Очень по-дурацки, но мне спокойнее, когда знаю, что будет дальше и как это будет происходить.

Подвести людей – самое страшное для меня. Самобичевание внутреннее – это просто кошмар.

Если есть конкретная цель, то иду до конца, если намечу, как идти. Если не понимаю, за что взяться, – не буду начинать. Не люблю торопиться, мне важно запланировать и сделать. Терпеть не могу опаздывать. При этом я сова дичайшая, с утра сонная муха, а вечером бодряк приходит.

Какой он, идеальный мужчина Ксюши?

— Вы работали и в мужской, и в женской команде. Что ближе к душе?

— Мальчик всегда главный, в любом коллективе, даже в женской команде, без мальчика никак. Девочек нельзя оставлять одних. Девочки может быть и могут сами, но без мужского мозга не получится ничего и никогда. Мы мыслим совсем по-другому, юмор – это мужское, КВН – мужская игра.

— А каким должен быть ваш настоящий мужчина?

— На самом деле ухоженный, симпатичный и так далее – это обычно. Я Водолей. Для меня важно, чтобы не было рамок, мою внутреннюю свободу не ограничивали, нельзя меня контролировать – начинаю отстраняться. Я, конечно, контролирую всех, но больше себя и то, что вокруг. При этом не люблю контролировать людей, если это не касается работы. Если человек захочет – он сам скажет, где он и что он, а любящий уж точно сообщит (улыбается). Доверие в первую очередь должно быть и чувство юмора хорошее. С теми, кто не может меня рассмешить, у меня обычно не складывается.

Свобода должна быть у людей. Он должен понимать, чем занимаюсь, что я на работе постоянно. Домой прихожу часов в 9 вечера и тогда меня лучше не трогать. Я превращаюсь в социофоба, хочется спрятаться, отдохнуть в тишине. С удовольствием возвращаюсь в социум. Ведь общение мне тоже нужно. Мозг должен в тишине отдыхать, слишком много общения, сейчас еще соцсети везде.

— А вы сами свои аккаунты ведете?

— Да, я же могу сама сформулировать какие-то мысли, выложить фотографию, написать пару строчек, отвечаю на вопросы, письма. Раньше заметки, мысли писала, но сейчас не занимаюсь этим. Активное общение иногда идет, комментарии разные есть, бывают и не очень приятные.

— Не обижаетесь?

— Я привыкла, еще со времен игры в «Раисах» так пошло, что у нас были либо обожатели, либо наоборот. Когда пришла в «Пельмени», тоже разное бывало. Люди плохо к новому привыкают, кто бы ни пришел – все равно бы писали неприятное. Но есть и позитивные комментарии, и это знак, что то, что мы делаем, – кому-то нравится, свой зритель будет всегда. Читать каждый комментарий и менять что-то в себе – вряд ли. Буду делать то, что мне самой нужно в данный момент, как я чувствую. На мое мнение может повлиять только мама, и то – вывести на правильное решение. Самостоятельность с детства, уроки и прочее. Мы с братом вообще очень самостоятельные и активные, куда ни запихай – приживемся. Но никогда не будем делать то, что нам не нравится.

— У вас же брат младше вас, опекаете его?

— Да, конечно. Он у меня актер, закончил театральный. Играет так, что я прямо горжусь им, прихожу на спектакль и хочется кричать: «Смотрите, этой мой брат, Лешка Корнев!» С детства опекала его, как без этого. В Москву он подумывает переехать, но пока без конкретики, время придет – решит. Очень талантливый, и поет, и на нескольких инструментах играет. Брат отучился в техникуме, а потом пошел и поступил в театральный, любил всегда кино, знает про кино все. Сейчас ему интересна режиссура.

— У вас, выходит, творческая семья?

— Родители у нас инженеры, но они всегда с творчеством подходили ко всему. Папа играет на гитаре, мама пляшет, петь может, но слуха музыкального нет у нее, и нам от этого очень весело. Концерты дома постоянно проходили, мы стихи переделывали, спектакли ставили, самодеятельность везде.

«Праздник — когда удается поспать!»

— Светская жизнь московская – это про вас?

— Совершенно нет! Со своими девочками-мальчиками посидеть могу, но чтобы куда-то на приемы, показы мод и прочее – нет. В кафешечке, винца выпить там. Для меня важен отдых со «своими» людьми. Понимаешь, что их остается все меньше и меньше. Сижу вот как в коконе, хотя кажется, что я «хэхэй, такой человек с душой нараспашку». Мало людей пускаю внутрь, тяжеловато в наше время понять, то ли дружат, что ты ему просто полезен. Друзья из института остались некоторые, а вообще все друзья из КВНа, за что огромное спасибо. В КВНе нет случайных людей, все очень классные, что-то помочь – в любом городе есть КВН-щики, помогут как настоящая семья!

— Как относитесь к праздникам 23-го февраля и 8 Марта?

— Для меня это просто выходные, и это самое главное. Очень их ждала, чтобы лежать и не делать ничего. День вникуда – и я так рада. Очень редко такое бывает, но это идеальный день – есть и спать. А так, конечно, девушкам нужно этот день, 8 марта, для себя провести. Мы всегда маме помогали, устраивали для нее праздник. Но она тоже не может просто так сидеть, все что-то делала. Она рукастая и работящая, у меня вот так не выходит, не умею рукодельничать. Сломала машинку, когда фартук сшить хотела, не мое. А готовить вот люблю.

— Что для вас отдушина, релаксация?

— Уборка для меня в кайф: музычка орет, никого нет, никто не напрягает. Могу начать одно, протирать на кухне, бросить, помыть ванну, вернуться, все доделаю, но хаотично. Сяду и буду довольна работой: ах, как хорошо, усталость тут не усталость. Причем в детстве дико не любила, заставляли меня. Я очень плохо мыла посуду. А позже превратилась в чистюлю, не могу быть в грязи. Гости приходят и говорят: «Ты это убиралась к нашему приходу?». А я 10 минут назад проснулась.

— А как еще отдыхаете?

— Кино очень люблю, российское, про плохую русскую жизнь, которое оставляет внутреннее очень неприятное впечатление. Когда ком в горле, русская драма, мать бросила сына, а потом нашла его, вот как «Левиафан» или «Жить».

Раньше сериалы смотрела. Сейчас не могу, если зацепило – до конца не оторвусь, всю ночь могу сидеть. Вот люблю « Игру престолов», вместе с мамой ждем 7-й сезон, такой это кошмар!

— А животных дома нет?

— Я кошатница страшная! Очень хочу, но сейчас нет возможности с моим графиком работы. Как я могу маленького котеночка одного оставить?! В детстве, когда мне было 6 лет, а брату 4,5, нам взяли кота. Кот вырос, а мы все остались маленькими, он 18 лет прожил с нами. К собакам отношусь нормально, могу просто погладить и пойти дальше. А с кысонькой могу долго обниматься. Кот нужен в дом: он мужик, главный, хозяин здесь. Обязательно когда-нибудь заведу себе кота!

Фото: Валерия Индюк, Павел Бондарев, Александр Осипов, Денис Саенков, Виктория Фролова, из личного архива героини

Новый концерт «Уральских пельменей» пройдет 17-18 мая во Дворце молодежи: в Екатеринбурге будет показана программа «50 оттенков загорелого».

Все остальные выпуски шоу «Уральских пельменей» показывают на телеканале СТС.