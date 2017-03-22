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Синий бархат в Екатеринбурге: высокая эротика или трэш?

Синий бархат в Екатеринбурге: высокая эротика или трэш?
16+
Фото: @lynch_club
Репортаж с главной эротической вечеринки города, которая состоялась в «Салюте».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.03.2017

Полуголые люди в масках и более десятка комнат с различными чувственными аттракционами – это Blue Velvet или главная закрытая эротическая вечеринка Екатеринбурга. Она названа в честь культовой ленты мастера странного кино Дэвида Линча. Попасть сюда можно только после собеседования. Билеты  – от 1000 и выше. Наш журналист Андрей Кон побывал  там, заглянул за кулисы и даже опробовал на себе некоторые «местные» БДСМ-развлечения.
 

Вечер пятницы. За день до вечеринки

Клуб Lynch, который организует party, кишит разными людьми. Они что-то шьют, вырезают, клеят, носят, репетируют. Все это напоминает подготовку к большому концерту в пионерлагере. Только детки тут постарше. А вместо галстуков у них – балаклавы. 
 
Тут есть свои «школьные хулиганы» с дредами, тату и разноцветными волосами. Есть и свои «серые мышки» и  ботаники, которых ну никак нельзя себе представить на таком разгульном мероприятии. Есть свои главные «школьные» красавцы и красавицы. Они на празднике будут моделями и уже примеряют «платье» для грядущего бала – трусики.

– Вы думали, Москва не придет? – с легким вызовом спрашивает девочка, явно завсегдатай. 

Она живет сейчас в столице, но специально ради вечеринки вернулась ненадолго. Москвичка мгновенно скидывает себя одежды и остается в одном исподнем. Такое чувство, что с прошлой вечеринки она мечтала именно об этом. 

– Нет, завтра я буду в красных трусиках, – делится она со своими «коллегами» самым важным. 

 
Всего по ту сторону игры около 100 человек – художники, музыканты, секьюрити, фотографы, модели, мастера игры. А организаторов вечеринки всего трое. Они носятся по комнатам в угаре, пытаясь решить миллионы задач, получая от всех миллионы вопросов, забывая одни и переключаясь на другие.

– А в конце вечеринки будет оргия? – в шутку интересуюсь у пойманного организатора.

– Ну…обычно на самом мероприятии нет секса! – на секунду задумавшись, отвечает он и вновь растворяется...

Суббота. День вечеринки. 22.00. Час до начала

Хаос за кулисами нарастает. Скорости, с которыми бегают организаторы, увеличиваются.

– Девочки в панике! Им сиси нечем заклевать! – хватает кто-то организатора. 

Тут как в Instagram: никаких обнаженных сосков. Примерно 15 девочек-моделей будут в одних трусиках и с сосками, заклеенными изолентой.
 

– Так! Кто в пыточную? – организатор инструктирует фотографов. 

Их на вечеринке аккредитовано 19. За каждой комнатой закреплен кто-то один. Никому, кроме них снимать, на вечеринке нельзя. Даже на телефон.
 
У входа уже собирается толпа. Их встречает музыка скрипичного квартета в ажурных масках, будто бы придавая происходящему лоск светского закрытого мероприятия. Только обшарпанность обстановки и полный организационный сумбур никак не дают себя ощутить богемой и представителем порочного высшего света.
 
 
Толпа у входа одета в основном в черное. Хотя некоторые, пожалуй, не совсем одеты. Вот стоит девочка  с силиконовой грудью в коротюсеньком платье-сеточке на голое тело. На другой барышне – шикарное атласное платье с пышной юбкой и декольте с полностью открытым бюстом.
 
Кто-то одет просто, в выданные балаклавы. На других  – собственные оригинальные кожаные маски кошечек и кроликов, платья из латекса, хлыстики – видно, какой-то сексшоп пережил  жестокий налет. Есть тут и влюбленные парочки: один в ошейнике, а другая – романтично и нежно держит его за цепь-поводок.

Вечеринка начинается

Начинается лекция поэта Сергея Данилова. Он рассказывает что-то про Бахтина и про то, что мы кричим не только во время секса, но и у стоматолога. Не вся публика понимает, про какие он экзистенциальные глубины и рвется быстрей перейти от теории к практике. Но без лекций нельзя, так как тема этой вечеринки – Education.
 
Наконец-то лекция завершается и публика спешит исследовать комнаты. Никто не знает, где что находится. Нигде нет ни программы, ни карты. Только у девочек на ресепшен есть список комнат, написанный от руки (!!!). И это единственный экземпляр на все 500 человек гостей. Сами девочки с респешена понятия не имеют, что будет происходить в тактильной комнате или в комнате «вкусы/запахи». Мол, познавай все сам! Это твоя игра.

– Ааааа! Ужас! Ужааас! – раздаются брутальные крики из Шлепательной. 

Там Госпожа от души «наказывает» парня в цветастых панталонах до колена.
 

– А ты маме как будешь объяснять вид своей спины? – глумится она над ним.

– А это что? Клетка для члена? – любопытствуют молодые люди в комнате Секс-музея. – А что можно прямо сейчас примерить? 

– Это типа пояса верности для мужчин? Вау! Прекрасно подошло бы для моего бывшего! – комментирует этот же экспонат девушка.

– Я люблю смотреть порно с двойным проникновением. Мы иногда практикуем подобное с моим Хозяином! – делится девочка в комнатке-исповедальне. 

Правда, тайна ее исповеди хорошо слышна всей очереди. А в очереди в тактильную комнату другая девушка томно шепчет своему парню.

– Пусть эта ночь не кончается. Не хочу потерять ощущение этой эйфории! 

 
Попадаю в ту самую тактильную комнату. Там мне завязывают глаза и водят по лабиринту, где я нащупываю мех, старые счеты с костяшками, некий большой ящик, который моя проводница мило называет «гроб». А кульминацией путешествия становится коробка, где лежат огромные морковки в презервативах.

– Это я сама придумала! – не без гордости сообщает моя провожатая.

Мои БДСМ-приключения

Оббежав все, решаюсь на порку в Шлепательной. Снимаю рубашку и предоставляю свою спину госпоже. Оказывается, это довольно приятно. По ощущениям очень похоже на массаж. Только плеткой. Правда, когда госпожа начинает входить с раж, я быстро ретируюсь.
 
В другой комнате рискую испытать себя горящей свечой. Мне капают на живот воском, я вздрагиваю. Потом меня остужают кубиками льда. Эффект примерно как в бане, когда хорошенько попарили, а потом обдали холодной водой. Но главный садизм начинается, когда воск, прилипший к волосам моего живота, соскребают ножом. Жуткие ощущения! А чтобы добавить ужасу госпожа приговаривает:

– Сейчас отрежу тебе сосок. Там такое нежное мясо. И зачем вы мужчины такие волосатые?

Ее коллега, опытный Господин, смотрит на эту экзекуцию и наставляет ее:

– Надо обязательно пластырь принести. Все тут заклеить.

Я начинаю дергаться, при мысли о своем изрезанном-исполосанном пузе.

– Лежи, – командует Госпожа, видя мои конвульсии.

 
И наконец, когда я вырываюсь из ее рук и смотрю на свой живот: все чисто – ни одного даже малюсенького пореза. Вот развели. Рубрика «Садисты тоже шутят…»

–  Может, еще воткнуть в тебя иголочки? – мило интересуются мои мучители.

– Ой, нет, благодарю. Я, пожалуй, пойду…

Главное шоу

Постепенно комнаты пустеют, вся публика стекается в большой зал на главное шоу. На сцене – рок-группа с большими головами кроликов поет живьем странноватые переделки классических песен, например, Nina Simone. И вместе с красноватым мигающим светом это нагнетает атмосферу психоделии и саспенса.
 
На сцене возникают 15 полуголых девочек-моделей. Следом – 10 юношей. Они пытаются танцевать и трогать друга друга. Выглядит это порой неуклюже и мало отрепетировано. Но тела красивые и все равно завораживает. 
 
Это полуголая толпа освобождает некую героиню из клетки в середине сцены, тем самым, видимо, символизируя сексуальное освобождение личности. Затем прямо через зал на сцену въезжает мотоцикл. Страшно пахнет бензином. Латексная дива слезает с железного коня и мочит со всей силы по сцене плеткой. Над зрителями начинают летать голые тела на тросах. Модели бросаются в зал, перелезая через кресла гостей. Весь зал застилает сверху полиэтиленовое полотно, как большой презерватив.
 
На этом шоу заканчивается.
 
 

Кожа, рожа..все дела!

Публикация от @meze_alesha

– На прошлой вечеринке было примерно тоже самое! – разочарованно делится моя соседка.

В конце вечеринки

Многие возвращаются к познанию граней порока. И я.
 
 
Мое внимание привлекает бассейн, наполненный нарезанным поролоном. Девочки-модели кувыркаются  и обнимаются там с парнями-гостями, ныряют в глубину, бьют друг друга по ягодицам поролоновыми дубинками. Старый добрый разнузданный петтинг! Стою и глазею на этот рай вуайериста. 
 
Но объявляют лекцию по минету. Иду посмотреть. Там вокруг слегка нетрезвой оральной леди-гуру собралось человек 10. Им она уверенно показывает на розовом резиновом фаллосе, что с фаллосом живым можно сделать.

– Смотрите! Вот так здесь можно погладить.

Немного подальше от них стоит дама средних лет и смотрит на это все неодобрительно. Ее взгляд встречается с мужчиной примерно ее же возраста, который к происходящему абсолютно безучастен.

– Все это детский сад! – говорит она ему, стараясь найти поддержку. – То ли дело были вечеринки в «Атлантиде». Ну вы-то там же были? – Он молчит. 

А я-то знаю, что на вечеринках начала 2000-х в клубе «Атлантида» на Тургенева пьяная молодежь вполне могла заняться на сцене реальным минетом. Без всяких розовых фаллосов, скрипок, поэтов и психоделических кроликов.
 
 

Когда на вечеринке ты проходишь по дресс коду. #bluevelvet

Публикация от Igor Gerashenko (@igorgerashenko)

Фото и видео: пользователи Instagram
 
Ищу, какие еще комнатки «живы». Нахожу вдруг одну, в которой еще не был. Там уже пусто. Вижу только мужчину, который с чем-то возится.

– Что тут было? – любопытствую.

– Вакханалия…,– с грустью отвечает он.

Мужчина начинает устало собирать световое оборудование. Понимаю: близится конец.
 
Выхожу на улицу. Там уже светло. Свет немного режет глаза после полумрака Blue Velvet. Уже 7 утра. Я будто проснулся после большого причудливого эротического сновидения. И все вокруг какое-то пресное и до боли реальное. Еду домой досыпать…

 

Андрей Кон, 23.03.2017, 19:05
Тэги: Шоу-бизнес, Видео, Фото
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