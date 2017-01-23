«Я приехал победить, и сделаю это!» Первое интервью Сергея Карякина в Екатеринбурге после ралли «Дакар 2017»

Жизненные принципы екатеринбургского спортсмена.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

В Екатеринбурге сегодня, 24 января, вернулся квадроцклист Сергей Карякин, занявший первое место в своей классификации в ралли-марафоне «Дакар 2017», Сергей Карякин. О том, насколько был труден путь к победе и своих дальнейших планах – в материале «Нашей Газеты».

Прилет Сергея Карякина домой

Напомним, НАША писала ранее, как встречали сегодня прилетевшего из Москвы Сергея Карякина в аэропорту «Кольцово» его родные, близкие, друзья и поклонники.

Видео: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета»

Во время встречи победитель ралли «Дакар 2017» неоднократно продемонстрировал на публику выигранный приз (статуэтка «Золотой бедуин») и дал интервью для представителей СМИ.

Теплая встреча: «Не ощущал столько эмоций»

– На самом деле очень трудно сейчас подобрать какие-то слова – пока у меня только эмоции. Меня много раз спрашивали «что ты чувствуешь», когда я победил в «Дакаре». И я понял, что до этого момента еще не ощущал столько эмоций от такой теплой встречи, пока не увидел своих друзей и своих близких в своем родном городе. Победа далась нам очень нелегко. В нашей команде всего три человека. И тяжело было не только мне, но и всей команде – Саше Доросинскому (менеджер и тренер) и Сереге Говорухину (механик). Они не спали по несколько дней и выкладывались на все 200 процентов. Это все сошлось в одно целое и удалось показать хороший результат.

Трудности на «Дакаре»: «Да нафиг все это мне нужно!»

– Нас преследовала одна неприятность за другой: я прокалывал колеса, сгорела реле зажигания… В общем, сплошная череда неудач. Как-то я ехал и вдруг ударил такой сильный удар молнии. Я говорю: «Да что ж тебе нужно от меня! Хватит уже греметь! Я сюда приехал победить, и я это сделаю!» Это произошло в Боливии на высоте 5 000 метров, где лежал 30-сантиметровый слой снега. Там большая разница температур: когда внизу – +45°, то на высоте – «минус». Это достаточно неприятное ощущение, потому что все равно надеваешь одежду под какую-то определенную температуру. Ведь невозможно одеться и на +50°, и на -5°, какой бы высокотехнологичной эта одежда не была. И в действительности – меня преследовал постоянный холод, дожди, ливни и град… Именно в такие моменты все надоедало, поскольку было ужасно некомфортно. В какой-то момент ты думаешь: «Да нафиг все это мне нужно!» Но представьте – я приехал, все бросил и уехал. Я готовился к этому и знал к чему иду. Последние полгода перед «Дакаром» максимально уделял внимание и время, как к физической подготовке, так и к подготовке квадроцикла.

Болезнь: «Выздоровел к концу гонки»

– По пути на «Дакар» меня продуло. И в действительности дело подходило к воспалению легких. Я принимал антибиотики, чтобы стабилизировать состояние. Лучше мне не становилось (я редко пью таблетки, поскольку редко болею), но в тяжелых условиях с плохим сном и холодом антибиотики мне помогли не разболеться. В таком болезненном состоянии я протянул практически до конца гонки. Только в конце мне начало становиться лучше.

Квадроцикл для Ельцин Центра: «На нем я же выступать не буду»

– Квадроцикл хоть и пережил «Дакар», но он в хорошем состоянии. Поскольку мы часто меняли запчасти, чтобы они не сломались. Легче было поменять, чем рисковать, пусть это и дорого. Но на нем я уже выступать не буду. Не знаю, предложу может, чтобы в Ельцин Центре поставили, чтобы посетители смотрели на этот трофей. Сейчас он на корабле плывет во Францию. Он прибудет туда в конце февраля, и мне еще предстоит лететь за ним, а затем еще 7 000 километров на «техничке» добираться с ним до Екатеринбурга.

Спонсоры и деньги: «Это не укладывается в моем жизненном понимании»

– Реальный показатель профессионализма – постоянный результат, который из года в год повторяется. Как показала практика, в этом году нам очень сильно везло в некоторых ситуациях. Поэтому нам нужно менять подготовку, пересматривать варианты. Сейчас мы знаем, что нужно делать, но все упирается в деньги. Раньше для меня подготовка и участие в «Дакаре» было на одном энтузиазме. Сегодня мне бы хотелось перенести это в профессиональный спорт. Если взять первую 10-ку квадроциклистов на «Дакаре», они живут этим и получают за зарплату. Все дело в спонсорах – хочется показать другим компаниям, что это выгодно. Я хочу поблагодарить компанию Fores, благодаря которой мы оказались на ралли. По сути, она выступила единственным денежным спонсором, которая оплатила все. Мне много раз обещали поддержку от Свердловской области и даже говорили об этом на камеру. Но по факту на следующий день никто не брал трубку. А для меня это вдвойне – человек сказал и не стал делать – это не укладывается в моем жизненном понимании.

Сергей Карякин занял первое место по классификации «квадроциклы» в ралли-марафоне «Дакар 2017».

В ралли он выступает с 2014 года. В этом году победа стала первой в его карьере.

Фото: Criataino Barni, Edoardo Bauer, Roeland Heuff и Денис Бушковский