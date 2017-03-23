Екатеринбурженка за границей: «В Польше заботятся о мышках и зайцах, а людям приходится крутиться»

Россия и Польша похожи между собой, но все-таки они очень разные.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Возможность поговорить с Ольгой Базоле, екатеринбурженкой, теперь живущей в польском городе Зелена Гура, очень обрадовала автора рубрики «Наши люди за границей». Про Польшу как ближайшего соседа обычный россиянин знает много… и фактически ничего.

Да, вместе с СССР Польша была в социалистическом лагере, да, своими славянскими привычками они чем-то напоминают нас; самолет с их высокопоставленными лицами разбился в России несколько лет назад; в их языке много шипящих и свистящих звуков, у них есть красавица Барбара Брыльска, на которую, кстати, чем-то похожа наша героиня.

Как Екатеринбург живет на границе Европы и Азии, так и Польша в своем роде тоже живет на границе – социалистического прошлого и европейского настоящего. Чего у нас больше – сходства или различий?

- Ольга, для начала несколько слов о том, как вы попали в Польшу, чем зарабатываете на жизнь?

- Я отношусь к категории людей, для которых их дом там, где они есть. После того, как в моей жизни появилось художественное стекло и возник бренд BasoLe, единственное место, которое стало иметь значение в жизни – это мастерская, где я могу воплощаться. Стекло – это моя страсть, моя работа, мое призвание и удовольствие, и, конечно, вечный двигатель моих стремлений и желаний.

В определенный период моей жизни внутри остро встал вопрос развития мастерской, появилось желание выходить на рынки, где прикладное искусство более востребовано.

Кроме того, азарт путешественника тоже сыграл свою роль. Поэтому, когда представилась возможность переехать в Европу, то приняла предложение, не задумываясь над последствиями.

Внутри меня живет оптимист, который повторяет вслед за классиком: «В конце концов все будет хорошо, а если не хорошо - то это еще не конец».

В Польше живу более 4 лет. Много или мало? Сложно сказать. Это просто другая эпоха в моей жизни.

Приехала я сюда со своей мастерской, потому вопрос профессиональной ориентации и поиска работы не стоял, просто стала делать дальше то, что уже научилась делать в России – витражи, светильники, необычную посуду и другие предметы интерьера из художественного стекла, проводить мастер-классы и курсы по обучению. Конечно, в Европе очень тесно на любом из рынков. Нужно найти идею, способ, чтобы выйти на рынок и застолбить себе место. Важно – уметь разговаривать на языке своих клиентов. Будь то польский, немецкий, французский или английский.

- Насколько, на ваш взгляд, похожи Польша и Россия - по организации инфраструктуры, медицины, дорогам?

- У России и Польши намного больше общего, чем это кажется на первый взгляд. С медициной все сложно, как и в России. Есть общее медицинское страхование, обязательное для всех, и взносы там немаленькие, но попасть к специалистам все равно граничит с чудом.

Есть варианты платной медицины, но и туда ждать очереди можно по несколько недель. Болеть здесь очень дорого и цены на лекарства высокие. Но, в отличие от российских больниц и поликлиник, в польских стоит современное оборудование.

Поляки стараются заботиться о своем здоровье: пьют витамины, регулярно посещают плановые осмотры у специалистов, все массово бегают, ездят на велосипедах (когда погода позволяет), увлекаются «скандинавской ходьбой» в парках. В прошлом году как грибы во многих дворах выросли площадки с тренажерами и снарядами. Никто не проявляет варварства, на лом не сдает и не спиливает. Стоят. Желающие тренируют разные группы мышц. Конечно, это не профессиональные студии и спортзалы, но сам факт их наличия медленно, но верно меняет сознание на «спортивное».

Приведу пример. Звезды спортивного небосвода популярнее шоуменов и певцов. Проигравшую на чемпионате Европы по футболу национальную сборную в аэропорту встречали как героев. Всех поддерживали. Ведь они бились и не сдавалась! А то, что проиграли, так соперник был достойный. Никогда не услышишь по радио, что сборная или спортсмены «облажались». Это особенность менталитета: поляки уверены, что, унижая героев, других героев не вырастить.

Дороги здесь разные. Федеральные трассы отличные, мелкие дороги между деревнями похуже. Однако даже у деревень в 50 человек есть своя, пусть неширокая, но асфальтированная дорожка, за которой худо-бедно следят. Все дело в том, что в Польше существует система самоуправления на местах и именно на местах, в районах, решается что отремонтировать, что нет, куда вложить появившиеся деньги.

Дорога на Зелену Гуру. Фото: Википедия.

Одна деталь меня долго приводила в изумление. Все автострады (где скоростной режим от 110 км/час) обнесены специальными ограждениями для крупных животных и сетками для птиц. Если дорога идет мимо населенного пункта, то стоят плотные высокие заграждения от шума. Бесконечно умиляют переходы для зверушек над и под скоростными двухполосными магистралями. Есть надземные – широкие и плавные – это для крупных зверей, и подземные – для всякого рода мышек, зайцев и т.п. Рядом с таким переходом часто можно увидеть сидящего на сетке сокола или другую хищную птицу – они ждут, когда мелкому зверью понадобится перейти на другую сторону. Вот такая охота. Природа приспосабливается к рамкам, которые задает человек.

- Какие в Польше цены?

- «Прожиточная корзина» перераспределена совершенно иным образом, чем у меня было в Екатеринбурге. Львиную долю ежемесячных расходов составляют именно коммунальные платежи. Если взять две одинаковые по площади квартиры в Польше и в Екатеринбурге, то поляки платят в три раза больше.

По мнению поляков, вполне хорошая квартира, если в ней есть три комнаты, не меньше. Но площадь квартир довольно скромная, метров 60. Жилье за 100 кв. метров не покупают и практически не строят – это катастрофически дорого в обслуживании. Семейные люди предпочитают купить собственный дом, там считается нормальной площадь около 200 «квадратов». Здесь не строятся высокие дома, небоскребы. Наоборот, популярно малоэтажное строительство.

Зелена Гура. Фото: Википедия.

Зато еда дешевая, и, да, зимние шубы-сапоги покупать не надо. Климат в западной Польше совсем не такой, как на Урале. Ну вот, например, 1 кг яблок стоит как 1 булка хлеба и столько же примерно стоит 1 л молока.

Сама я вегетарианка, а поляки в массе своей завидные мясоеды. И многообразие мясных продуктов здесь поражает воображение. Стоимость 500 граммов «домашнего фарша» - около 150 рублей на российские деньги.

Проезд в городском транспорте сравним с ценой на 1,5 булки хлеба. Пенсионеры – бесплатно, дети и студенты – со скидкой 50%. Поездом до Варшавы (около 450 км от Зеленой Гуры) доехать в 3 раза дешевле, чем на автомобиле. Поезда – это удобный и бюджетный вид транспорта, одна незадача, они имеют обыкновение опаздывать! Это очень удивляет россиян: если хочешь приехать вовремя, то в России лучше ехать поездом, а здесь – собственной машиной.

- Польские пани следят за модой? Или одеваются по-европейски раскованно и небрежно?

- Вещам, которые носят, особого внимания не уделяют, но, тем не менее, одеваться любят. Все очень зависит от класса женщины. Есть те, кто ходит в трико и непонятных курточках (очень популярны леггинсы и длинные майки), а есть женщины, которые тщательно следят за гардеробом. Придешь на какое-нибудь мероприятие и диву даешься: видишь и платья, и дорогие ткани, и женственные силуэты. Каждая женщина должна иметь летом хотя бы одно платье. И хотя бы раз его надеть. Это факт.

Интересно, что польки усердно следят за собой и своей внешностью. Выйти из дому без макияжа – дурной тон, как и дурной тон иметь неухоженные вылосы. Парикмахерских и косметических салонов на единицу территории больше, чем булочных.

- Зелена Гура находится почти на границе с Германией. В вашем городе больше немецкого или польского?

- Да, вы правы, Зелена Гура – это столица Любушского воеводства, а всего в стране 11 воеводств – аналог наших областей. Явная близость Германии (до границы всего 80 км, до Берлина – 180) чувствуется.

Здесь «Ordnung muss sein!», что в переводе означает «Порядок должен быть!» Порядок в домах и личных садиках, на газонах, в парках. Зимой тоже бывает снег и тоже посыпают дороги песком и смесью против обледенения, но все это потом заботливо собирают в контейнеры и отвозят на сортировку, чтобы использовать в следующем году.

Уборщица у нас в подъезде пользуется жидкостью для мытья с запахами, и по утрам, когда открываешь дверь, чувствуешь аромат цветов или моря. Мелочь, но очень приятная. Цветы с газонов не рвут, домой букеты не приносят.

С другой стороны, это же веселая Польша! На этой земле издавна возделывали виноград. Да, это одна из самых северных территорий на планете, где растет виноград и делают вино. И в городе есть памятник Бахусу, богу виноделия. Можно встретить небольшие статуэтки Бахусиков, как их называют поляки. Бахусики сидят с компьютерами, печатными машинками, играют на баянах, просто сидят, развалившись, на лавочке. Праздник вина – Винобране в сентябре длится 9 дней!

- Кроме фестиваля вина, что еще можно посмотреть в Зелена Гуре?

- Местные жители уважительно относятся к своей истории. Например, сюда приезжал Юрий Гагарин. В музее есть множество фотографий с тех встреч.

Для любителей Средневековья собрана коллекция пыточных приспособлений. Зрелище не очень приятное, но с точки зрения истории и воображения – впечатляющее. Музей так и называется Muzeum Tortur (в переводе с английского - пытки, агония, муки. Прим. ред.).

Во времена СССР в городке проводился Фестиваль русской песни. Три года назад фестиваль отменили (в связи с событиями на Украине), но в 2016 снова возродили. В начале августа «Груп-ппа крови на рукаве!» разносится на много кварталов от амфитеатра, где проводится фестиваль.

- «Гура» - это гора. Природа похожа на уральскую?

- Чем-то похожа, этим Зелена Гура меня и купила. Березки тоже растут, но климат для них здесь теплый и они вырастают не такие высокие и не такие белые. Скучаю по красоте и широте больших озер. Поэтому, когда приезжаю на Урал, обязательно провожу дни на берегу озера, где у родителей есть дом.

- Как часто бываете в Екатеринбурге, что привозите в качестве сувениров?

- В Екатеринбурге бываю раз в году, приезжаю навестить родителей. Дочь приезжает на каникулы к бабушке с дедушкой регулярно. В качестве сувениров из Польши везу конфеты и какие-нибудь национальные напитки или небольшие вещицы с юмором. Поляки любят шутить, поэтому тапочки и футболки со смешными надписями очень популярны.

Обратно везу тоже сладости – шоколад «Аленка» (он самый вкусный по мнению дочери) и фабрики «Россия», конфеты «Мишка на Севере» и «Курортные». Старшее поколение поляков помнит наши конфеты, которые когда-то нужно было доставать в военных частях, и наши шоколадные конфеты для них остались самыми вкусными. Молодежь тоже находит наш шоколад более «шоколадным». Подружки у дочери в школе ждут сладостей в красочных фантиках и коллекционируют их.

- Вы много общаетесь с поляками. Их манера общения, привычки отличаются от русских?

- Здесь слово, обещание могут дать, а могут и забрать обратно. А для уральцев очень важны данное ими слово и ответственность за принятые решения. На Урале люди держат его даже в тех ситуациях, когда это абсолютно не выгодно, но ведь «слово дано».

В России люди щедры на идеи, на совместные проекты, открыты к сотрудничеству гораздо больше, чем в Европе. Я это чувствую и замечаю, поэтому для меня было сложно адаптироваться именно в этом плане.

- Чему еще поляки могли бы у нас поучиться?

- Наверное, полякам не помешало бы стать менее эмоциональными и порывистыми в принятии решений.

Тому пример – события 2014 года вокруг Крыма. Сначала все дружно кинулись осуждать действия русских. Прошло какое-то время, и ситуация в корне изменилась. Обычные поляки стали писать на своих форумах, что Польша напрасно «вляпалась в эту авантюру», что теперь испортились хорошие отношения с русскими, а ведь «мы – славяне, и должны поддерживать друг друга, а теперь сами будем есть свои яблоки, а русские покупать невкусное и нездоровое». Так что логика и здравый смысл побеждают, но выглядит это как «бег с препятствиями».

И дело не в том, что они упустили выгоду (Польшу трудно причислить к странам-лидерам в сельском хозяйстве, скорее оно тут развито наравне с промышленностью), а что внутри поляки чувствуют гораздо большую симпатию к русским, чем к немцам и чехам, с кем имеют непосредственные границы. На последних они обижены: Чехия так и не вступила в войну с гитлеровской Германией, сохранив своих людей и здания, а Польша потеряла около 6 000 000 человек в войне. Поляки - народ гордый.

- Когда говорят «гордый», обычно еще добавляют трудолюбивый. Поляки трудоголики?

- Судите сами. В 7 утра народ уже на ногах, офисы открыты с 8 часов. Я все-таки себе поблажку сделала, и мы открыты с 9. Зато в 16 часов все, кроме магазинов и баров, - по домам!

- Такому раннему окончанию рабочего дня можно позавидовать!

- Россия – страна трудовых подвигов и вообще подвигов. А если серьезно, то Польша могла бы поучиться у России такому качеству, как умение идти за большой и великой целью. Если мечта, то большая, и неважно, что для ее реализации бог знает сколько всего нужно прожить и сделать, главное – захотеть. Упорство в воплощении мечты – вот та черта, которая отличает россиян.

- Для баланса тогда перечислим черты, которые мы, с присущим нам упорством, могли бы перенять у братьев-поляков.

- Польша находится между двумя великими державами - Германией и Россией. И это наложило свой отпечаток на поведение, стиль жизни. Поляки умеют строить отношения и «с теми», и «с этими». Потому дипломатичность, лояльность, желание ни с кем не ссорится, и улыбки – это не дань моде, а способ жизни нации.

Количество приветствий, пожеланий хорошего дня, учтивых выражений здесь огромно. Даже в разговоре с не очень близкими людьми, они говорят «Кланяюсь», «Милого дня!», в конце каждого письма - пожелание здоровья и заверения в уважении.

Поэтому нам стоит поучиться у поляков умению не портить отношения, терпимости в ежедневном общении. И вежливости. Можно встретить такой жест уважения к женщине – целование ручки. Иногда серьезное, иногда будто бы в шутку. Я ведь говорила, что у поляков отличное чувство юмора!

Обратила внимание, что поляки очень любят свою землю. Это не ностальгия над стихами поэтов про «белые березы». Они умеют именно любить, заботиться, возделывать – большое поле и маленькую клумбу. О, они украшают свои дома и участки с неистовой страстью! Страна летом утопает в цветах, которые гирляндами свисают почти с каждого балкона даже в многоэтажках!

Здесь нет неухоженных полей, улиц, домов, бездомных животных. Собак и кошек лечат и ищут им даже не новых хозяев - им ищут Дом.

Характерный пример любви к своей природе и земле – это отношение к аистам.

Дело в том, что в Польшу прилетает огромное их количество, тут самая большая популяция аистов в Европе. И в прошлом году одна энергетическая корпорация профинансировала строительство более 70 искусственных гнезд для аистов. Взрослым, серьезным, очень занятым бизнесменам стало «жалко птичек», которые вили гнезда на высоковольтных линиях электропередач и погибали, конечно. Поэтому на полях были возведены и обустроены целые башни специально для аистов.

Увидеть летящего аиста до сих пор считается добрым знаком и символом счастья.

Пожалуй, еще одна вещь, которая меня восхищает в поляках – их гражданская солидарность. Так, например, в стране хотели принять закон о тотальном запрете абортов, даже по медицинским показаниям. На улицу вышли тысячи женщин с лозунгами и призывами к правительству, что это ИХ, женщин, право решать свою судьбу. Демонстрации прокатились по всей Польше, в результате проект отложили на дополнительное рассмотрение.

- Какие еще новости обсуждают сегодня в Польше?

- Самая горячая тема - реформа образования. Суть – возврат к старой системе 8-летного начального образования и отказ от гимназий. Спорят до хрипоты!

Всегда охотно обсуждают политику. Есть даже присказка, мол, каждый поляк в душе политик.

Громко обсуждалась автомобильная авария с участием премьера, все живы, но повод для острых шуток и призывов к всеобщему равенству получился отличный. Любой поляк считает, что имеет равные права с премьер-министром.

Характерная деталь: практически каждый день можно услышать новости о России. Информация подается без оценок, просто «там-то и там-то что-то произошло». Много новостей связано с Путиным, что он сделал и сказал, как оценил какую-либо ситуацию. С чем это связано – понятия не имею. Скорее всего, причина в том, что у Польши с Россией намного больше общего, чем принято думать. К тому же иметь большого друга всегда выгоднее, чем иметь большого врага, да еще и буквально «за своим забором».

Возвращаясь от большой политики к жизни обычных людей, расскажу эпизод, который запомнился. Посетила открытие выставки дипломных работ студентов Зеленогурского университета, факультета искусств (художники, графики, архитекторы и пр.). Студенты поднимали тосты.

«За карьеру и миллионы!» - вещали они громко и уверенно, хором и поодиночке.

И совсем не робкие надежды питали умы этих юношей и девушек. Желали себе вполне осязаемые деньги, демонстрируя здоровые амбиции. Плохо ли это? Ничуть. Потому что каждый из них знает, чего хочет. А раз знает, значит, идет так, как считает нужным, а не разглагольствует о тяготах этого мира.

Взяла этот тост и для себя. За карьеру и миллионы, дорогие художники, скульпторы, врачи, водители, продавцы, учителя, читатели и писатели, от рук которых мир становится интереснее и чуточку добрее, и красивее!

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