Как молодые ученые из Нигерии, Индии и Пакистана создают в лаборатории Екатеринбурга йогурт и пиво будущего

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

В сравнительно молодой биотехнологической лаборатории УрФУ студенты-магистранты работают над усовершенствованием существующих продуктов. Сейчас совместная группа начинающих ученых, наполовину состоящая из русскоязычных ребят и на другую половину из иностранцев, заканчивает обучение и готовится выйти в большой мир, где будет создавать инновационные безалкогольные напитки, пиво, молочную продукцию и соусы. Журналист НАШЕЙ побывала в лаборатории, где разрабатывают еду будущего и узнала, что нового готовят для нас ученые, приехавшие в уральскую столицу из разных уголков мира.

Базой для всех разработок наших ученых в сфере питания являются микроорганизмы. С их помощью создают пиво, йогурты, соусы и сыры. Микроорганизмы покупают из специальных коллекций. Если говорить простым языком, понятным неподготовленному обывателю, задача экспериментаторов – разведение и сохранение этих самых микроорганизмов. Путем очень деликатных и тонких манипуляций с ними ученые превращают простую еду в полезную. У каждого из студентов-магистрантов есть своя ниша, которую он тщательно изучает и осваивает.

На видео: шейкер-термостат. Перемешивает ингредиенты с заданной скоростью.

30-летний Кингсли Дуру приехал учиться в Екатеринбург из Нигерии. Заниматься микробиологией он начал на родине. Парень мечтал научиться создавать новые вакцины, которые помогут излечить нигерийцев от серьезных болезней. А потом вдруг осознал, что для этого не обязательно пить пилюли. Теперь он создает биологически активные вещества из микроорганизмов, которые можно вводить продукты. В будущем Кингсли хочет продолжить изучать влияние продуктов на профилактику онкологии и сделать все возможное, чтобы продлить жизни людей.

Монике Ибрахим сейчас 25 лет. Она приехала к нам из Египта, где работала в молочной промышленности. Здесь, в России, девушка разрабатывает бето-глюкановые добавки для добавления в йогурты. Это компоненты клетчатки овса или ячменя, которые очень полезны для иммунитета. Бето-глюкан помогает снизить уровень холестерина, бороться с раком, ВИЧ и СПИДом. Приехав в Россию, Моника всей душой полюбила эту страну. Она неплохо выучила русский язык и планирует остаться здесь жить.

Задача 25-летней Айши Итезы, приехавшей из Пакистана, - повысить качество продуктов и снизить их стоимость. Исследуя микроорганизмы, девушка создает оптимальные условия для производства еды. В УрФУ она оптимизирует получение астаксантина. Это натуральный краситель ярко-оранжевого цвета. Его получают из отходов пивного производства. В своей стране она хочет работать на молочном предприятии, либо в сфере переработки растительного сырья.

24-летний Мухаммед Арслан Гори из Пакистана нашел себя в создании безалкогольных напитков, таких как Кока-Кола и Пепси. Алкоголь на его родине находится под запретом. После магистратуры УрФУ он планирует устроиться работать специалистом по контролю качества в одной из арабских стран: Саудовской Аравии, ОАЭ или Катаре. С его навыками там можно зарабатывать от 2 000 евро в месяц.

Гиему Оре из Западной Африки 48 лет. На пару с 26-летним Пэрисе Адедином из Гайаны он варят нетрадиционные сорта пива. Напарники успели поучаствовать в фестивале крафтового пива, который проходил в Екатеринбурге в прошлом году. Они готовят пиво с облепихой и кукурузой. Пэрисе также занимается безалкогольным пивом.

На фото: Гием Оре

На фото: Пэрисе Адедин

25-летняя Анедита Мукерджи из Индии поступила в УрФУ, чтобы быть поближе к мужу. Тот работает на кафедре органической химии. Девушка изучает клеточную структуру организма. Она учится закладывать лекарства и БАДы в клетки человеческого тела.

Разработки магистрантов УрФУ вызвали интерес у небольших частных пивоварен. В будущем ученые хотят выйти на федеральный уровень.