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Где парковаться: глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин рассказал о развитии территории

Где парковаться: глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин рассказал о развитии территории
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Фото: Администрация Железнодорожного района
Глава района рассказал о застройке площадок «Уралтрансмаша», создании велодорожек и сокращении парковок на улицах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

Корреспондент «Нашей Газеты» 19 мая 2017 года встретился с Андреем Курочкиным и поговорил о развитии района в преддверии к ЧМ-2018, застройке, парковках, а также передал самые популярные вопросы читателей НАШЕЙ.

На работу 19 мая Курочкин приехал на велосипеде вместе с подчиненными. В этот день в Екатеринбурге проводилась акция «На работу на велосипеде». С этой темы и начался разговор.

Андрей Курочкин (справа)

— Андрей Викторович, 19 мая прошла международная акция «На работу на велосипеде». Сколько человек приехало в районную администрацию на двухколесном транспорте?

— Порядка 20 человек. Сегодня был первый день, когда люди массово ездили на велосипеде. В основном сегодня с этим транспортным средством наши сотрудники и познакомились. А постоянно у нас на работу ездят на велосипеде порядка пяти человек. Я уже год как езжу круглогодично. Раньше ездил только в летний период.

— Насколько известно, акция направлена на то, чтобы разгрузить дороги. В том числе за счет велосипедов. Но для них нужна инфраструктура…

— Да, и она пока отсутствует. Но это не проблема отдельного района, ее надо решать в комплексе. Но и мы не сидим на месте, сложа руки. Например, мы с руководством города обсуждали проект строительства вело-пешеходной  дорожки.

По задумке, вело-пешеходный маршрут начнется от парка 70-летия Советской власти в Верх-Исетском районе, пройдет вдоль ЖК «Ольховский парк» у пруда и продолжится до лодочной станции на улице Гражданской, соединившись с Макаровским мостом. Протяженность прогулочной зоны составит более пяти километров. Проект одобрили, проекту быть.

Перестройка вокзала и ремонт улицы Свердлова

— Практически год остался до принятия в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу в 2018 году. Железнодорожный район будет одним из первых принимать гостей, все-таки здесь вокзал…

— Да, это железнодорожные ворота и лицо города.

— Как будут готовить главные улицы района? Какие планы по благоустройству?

— Администрация Железнодорожного района постоянно контролирует работы по благоустройству территории железнодорожного вокзала, улиц Свердлова, Челюскинцев и других, по которым будут проходить «гостевые» маршруты.

В этом году продолжатся работы по благоустройству здания вокзала и прилегающей территории: будет завершена реконструкция пешеходной части территории возле вокзала, обновлен фасад основного здания.

В ближайшие недели начнутся работы по ремонту штукатурного слоя, восстановлению частично поврежденных декоративных элементов фасадов главной части здания и участков облицовки на новом корпусе, а также замене ряда окон и витражей.

Улица Свердлова

Большое внимание уделяем мы и реализации государственной программы «Доступная среда» для инвалидов: проект модернизации предусматривает адаптацию железнодорожного вокзала для нужд маломобильных граждан. На каждой из платформ будут установлены лифты, а также ряд изменений для удобства людей с ограниченными возможностями строители проведут и внутри зданий. Все работы должны быть завершены до 1 октября этого года.

В этом году также будет заменено покрытие проезжей и пешеходной части улицы Свердлова: тротуарную плитку «бехатон», которая поизносилась, заменят на гранитную брусчатку. А возле железнодорожного вокзала заменят порядка 8 тысяч квадратных метров покрытия и вернут фасаду здания исторический цвет.

— А фасады домов на улице Свердлова? Те здания, что составляют архитектурный ансамбль?

— Эти здания являются памятниками архитектуры, они находятся в ведении другой структуры. Администрация района в этом процессе не участвуем. Мы со своей стороны ведем работу по паспортизации каждого многоэтажного здания. В паспорте согласован облик фасада, его цвет и видовое решение.

Будущее жилищного квартала «Екатерининский парк»

— С благоустройством района понятно. Но район ожидают и другие изменения. В феврале 2017 года жителям представляли проект застройки площадок «Уралтрансмаша». Жителям этот проект не понравился, а каково ваше мнение?

— Это общая тенденция выноса промышленных площадок с территории города, особенно из центра. Екатеринбург не стоит на месте, он движется вперед. Вместе с ним динамично развивается и Железнодорожный район.

Проект застройки кваратала Свердлова - Азина - Мамина-Сибиряка - Шевченко

В его центральной части сейчас 4 перспективы застройки: многофункциональный жилой комплекс в квартале улиц Свердлова – Азина - Мамина-Сибиряка – Шевченко (площадь застройки — 280 тыс. кв.м.), территория бывшего мукомольного завода (площадь застройки — 170 тыс. кв.м.), товарный двор (улица Челюскинцев – Стрелочников (площадь застройки – 200 тыс. кв.м.) и общественно-деловая застройка (площадь застройки – 2 000 тыс. кв.м.).

Проекты предполагают появление новых улиц и прогулочных зон. Конечно, люди ко всему новому обычно относятся настороженно, но когда всё будет построено, уверен, жители это оценят.

— А хлебокомбинат «Смак» должен остаться в районе?

— 15 мая мы приняли участие в торжественном мероприятии по случаю 90-летия выпечки хлебокомбинатом первой партии хлеба и поздравили коллектив предприятия с этим замечательным юбилеем.

Со «СМАКом» мы уже давно не просто соседи, а хорошие товарищи и партнеры, вместе решающие все поставленные задачи. Но время не стоит на месте. Сейчас продолжаются переговоры с руководством предприятия.

Понимание того, что рано или поздно предприятие уйдет с этой площадки, есть у всех. Но само здание должно быть сохранено, ведь это памятник архитектуры. В любом случае, уверен, что нам удастся договориться и результат будет достигнут, как говорится, «по обоюдному согласию сторон».

Благоустройство и ЖКХ

— Вопрос о работе квартальных. Как Вы оцениваете их работу? Какие самые распространенные нарушения, которые они фиксируют?

— Служба работает отлично, но деятельность квартальных осложняют поправки в Закон № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (с 2013 года полномочия квартальных стали ограничены).

Много нарушений по содержанию фасадов. Это касается предприятий и организаций, которые развешивают свои баннеры. Есть установленные виды размещения рекламы и вывесок. Когда фасад полностью завешен баннером, это выглядит как цветные простыни и портит впечатление от города. Но на первом месте — нарушения правил парковки, когда машины оставляют на газонах и потом вытаскивают грязь на проезжую часть.

— По парковкам горожане очень часто обращают внимание на нехватку пространства…

— Во-первых, в дворовых пространствах собственники сами решают, какую площадь отводить под парковку. И если жильцы решат, что им нужнее парковка, чем детская площадка, то так и будет.

Во-вторых, у нас при строительстве каждого нового объекта планируется паркинг, а собственник сам принимает решение, где оставлять автомобиль — на паркинге или на улице под знаками.

Согласен, что место в паркинге стоит немало. Но город не может каждому гражданину, купившему автомобиль, бесплатно выделять часть муниципальной земли, чтобы он ставил там своего железного коня.

Покупая автомобиль, люди должны заранее решить, где будут его парковать, а не откладывать вопрос до бесконечности и, в конце концов, ставить машину «на голову» соседа. К тому же мы всё больше и больше будем ограничивать парковку вдоль улиц, которая мешает движению остального транспорта.

— На каких именно улицах?

— У нас есть очень узкие улицы — Испанских рабочих, Братьев Быковых, Мельковская и им подобные. На них, когда с двух сторон паркуют машины, разъехаться практически невозможно. В первую очередь,  будем обращать внимание на такие аварийные участки.

— У читателей «Нашей Газеты» самые частые вопросы связаны со сферой ЖКХ. В районной администрации есть алгоритм по их решению?

— Если вы не смогли договориться с управляющей компанией по вопросам оказания услуг ЖКХ или в доме не устраняют коммунальную аварию, то следует в первую очередь обращаться в районную администрацию. У нас работают высококвалифицированные специалисты, которые обязательно помогут.

Если же вопрос окажется не в их компетенции, то грамотно проконсультируют, подскажут в какую структуру обратиться, как правильно оформить заявление и какие шаги предпринять в дальнейшем. Есть вопросы, которые относятся к тепловым и энергетическим сетям, к «Водоканалу», другим организациям. Но мы, в любом случае, ближе всего находимся к жителям.

  • В сентябре 2016 года в администрации Железнодорожного района Екатеринбурга сменился руководитель. Вместо Валентина Лаппо, ушедшего в Заксобрание Свердловской области, администрацию возглавил его заместитель Андрей Курочкин.
Сергей Беляев, 24.05.2017, 10:40
Тэги: Строительство, Жизнь в городе, Эксклюзив
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