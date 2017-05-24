Транспортная реформа фактически запущена: урбанист Владимир Злоказов рассказал о запуске выделенной полосы на Малышева

Где ожидать появления выделенных полос и когда будут штрафовать за выезд на выделенку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В Екатеринбурге на улице Малышева запустили выделенную полосу для автобусов и троллейбусов. Большинство автомобилистов об этом даже не узнали — о наличии полосы на участке между улицами Восточной и Гагарина говорят только дорожные знаки.

Корреспондент «Нашей Газеты» вечером 24 мая 2017 года обошел выделенку вместе с одним из авторов транспортной реформы Владимиром Злоказовым. Урбанист рассказал, при каких условиях заработает полоса для автобусов, и где их будут размещать.

— Владимир, какие впечатления от обхода?

— Сейчас не очень загружено. Пока видно, что никто не обратил внимания на полосу, всем все равно. На знаки у нас редко смотрят, сама полоса не читается — нет разметки.

Когда ее нарисуют, думаю, будет больше автомобилистов соблюдать правила. А когда появятся камеры, которые будут фиксировать нарушения, тогда тем более начнут свои полосы занимать. Но здесь нужна не одна камера, а несколько.

— Когда появится разметка?

— В ближайшие дни. Обычно их наносят на стыке мая — июня.

— Для автомобилей нет никаких исключений для заезда на полосу? Вот, смотрите, на перекрестке все полосы заняты.

— Обычно выделенки идут до перекрестка, чтобы машины, которым нужно повернуть направо, могли бы перестроиться. Тут по знакам видно, где полоса начинается, и где заканчивается.

Но есть один момент. На Малышева полоса, которая идет до Гагарина, не прерывается до правого поворота. Здесь исключение сделали для того, чтобы автобусы и троллейбусы могли стартовать первыми. Это важно, поскольку троллейбусу на следующем перекрестке нужно поворачивать налево. Тут по определению выделенка не поможет.

Знак на подъезде к Гагарина

— Выделенную полосу на Малышева будут продлевать?

— Так выделенку запустили не только на этом участке. Она и на участке с Луначарского, и с Мамина-Сибиряка. Ключевой момент — на Малышева будут убирать много парковочных карманов. Потому что, если есть парковочные карманы и есть доступ на парковку, то нельзя наносить сплошную разметку.

— А парковки возле торговых центров?

— Их тоже уберут.

— В час-пик здесь, как правило, загруженный участок. Коллапса из-за отъема полосы не будет?

— Здесь всегда в час-пик транспортный коллапс. Эта полоса важна, потому что сюда перемещается много автобусов с проспекта Ленина. А Ленина станет трамвайной улицей. Там автобусов почти не будет.

Знак об окончании выделенной полосы

Транспортная реформа началась

— В смысле автобусов не будет?

— В том смысле, что после внедрения новой маршрутной сети.

— Вы же раньше говорили, что она может быть вовсе отменена (заявление от разработчиков прозвучало, после отсрочки транспортной реформы — прим. ред.)?

— Сейчас видно: все, что делает комитет по транспорту направлено на внедрение новой маршрутной сети. Этот процесс не затух. И выделенные полосы — часть этого процесса.

— Получается, что горожанам сказали об отсрочке транспортной реформы, а по факту ее продолжают?

— По факту да, внедрение перенесли, но процессы подготовки, к счастью, продолжаются. Кроме того, ведется работа, которая никому не видна. Это подготовка новых остановок под новую маршрутную сеть. Администрация делает то, в чем ее обвиняли зимой, что к транспортной реформе ничего не готово.

Знак выделенной полосы

Где ожидать появления новых полос

— Какие улицы на ваш взгляд нужно оборудовать выделенными полосами?

— Такие полосы нужны везде, где есть высокочасточные автобусные маршруты. Это значительная часть улиц в центре города. Это не всегда должны быть полосы в том виде, в котором мы здесь видим.

Вот у нас есть шесть полос, и мы две забираем под выделенку. Но есть хитрые методы. Скажем, есть у нас улицы, где всего по полторы полосы. Например, на улице шириной 10 метров как на Бардина или улица Шаумяна на Юго-Западе. Там нельзя делать выделенные полосы. Но есть метод — называется шлюз.

У нас есть перекресток, где образуется пробка, и мы не можем перед этим перекрестком сделать выделенную полосу, потому что там уже мало полос. Нам нужно сохранить все повороты для машин. Мы берем пересечение, которое находится перед этим перекрестком, и менее загруженное и выделяем полосу перед ним.

Например, у нас перекресток Серафимы Дерябиной — Бардина. Там регулярно скапливается пробка. И мы находим светофор возле Микрохирургии глаза и ставим светофор для автобусов перед ним, чтобы с этого перекрестка автобус смог проехать первым и оказаться впереди очереди на перекрестке Серафимы Дерябиной — Бардина.

Насколько реальны штрафы

— Что грозит водителям, если они займут полосу для общественного транспорта?

— Штраф. Я говорил ранее, что установят камеры. Они будут фиксировать нарушения, и водителям будут отправлять квитанции.

— А не выйдет как с паркоматами, когда штрафы есть, но непонятно, должен ли их оплачивать водитель?

— С парковками другая ситуация, там ГИБДД отказывалась предоставлять информацию о водителях. А выезд на выделенную полосу, это такое же нарушение как проезд на красный свет или превышение скорости.

Такая камера уже несколько лет работает на Белинского – Тверитина — там выделенка от Фрунзе до Малышева и штрафов выписывают очень много.

— Ранее в Минтрансе Свердловской области говорили, что денег на камеры нет…

— Ну это все отговорки. Деньги всегда можно найти. По словам специалистов, эти камеры окупают себя за несколько дней. То есть они выписывают столько штрафов, что установка этих камер достаточно выгодное дело. Уже некоторые частные компании проявляли свою заинтересованность.

Почему никого не предупредили

— Позицию ГИБДД по выделенной полосе на Малышева спрашивали? Их уведомляли о появлении полосы?

— Не знаю. Но у ГИБДД позиция такая, что полосы можно размещать там, где есть по три полосы в каждую сторону, чтобы осталось пространство. Здесь как раз такая ситуация.

— ГИБДД ранее помогала при запуске полос?

— Бывало. Они очень активно на выделенке борятся с парковкой. Здесь машины удобно вытаскивать.

— О запуске выделенной полосы стало известно из соцсетей. Почему Администрация города никого не предупредила?

— Есть такое. Не умеют работать с публичностью, с медиасредой. Есть пресс-служба Администрации, которая должна это делать, но на самом деле есть проблемы в пиаре со стороны комитета по транспорту. Будет здорово, когда разметку нанесут, чтобы ГИБДД присылало экипажи для разъяснений.