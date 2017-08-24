Наверх
Спасал президента и раскрывал величайшие ограбления: как работал знаменитый сыщик Пинкертон
18:30, сегодня
Екатеринбуржцы, которые пошли наперекор диагнозам: 8 историй, после которых хочется жить
18:00, сегодня
"Это будет круто!" Музыковед рассказывает о самых невероятных точках фестиваля "Безумные дни"
17:30, сегодня
Куда податься в хорошую погоду на Урале: поход на один день
17:00, сегодня
ВТБ24 улучшил условия обмена валюты для состоятельных клиентов
"В городе мало хороших конкурсов": Никита Кружилин – о победе в "Голосах Екатеринбурга", шутках Нагиева и пении в душе
16:30, сегодня
Силовики легче "выкупают" слежку: частные детективы Екатеринбурга рассказали, как поймать неверного мужа
15:30, сегодня
Под ритмы музыки: рецензия на фильм "Малыш на драйве"
14:30, сегодня
4 совета, как уберечь семью от действий мошенников при использовании материнского капитала
Тайны сексуальной жизни СССР будут раскрыты
13:57, сегодня
Правительство разрешило УрФУ самостоятельно выдавать ученые степени
13:50, сегодня
"Уральские авиалинии" задерживают три рейса в Екатеринбурге
13:42, сегодня
Группа ВТБ обновила мобильный банк для бизнеса
Хозяйка автосервиса в Екатеринбурге хотела выкупить 14 китайцев у полиции
13:19, сегодня1
В аэропорту Екатеринбурга установили системы для слабослышащих пассажиров
13:15, сегодня
Козы, петухи и лемур: в Академическом контактный зоопарк открылся прямо в жилом доме
12:47, сегодня
Работы ведутся по графику: специалисты проверили ход выполнения капитального ремонта
Свердловская область попала в тройку регионов-лидеров по продажам "Мультикарт" ВТБ24
12:41, сегодня
Екатеринбурженка отсудила у дорожников более 250 000 рублей за торчавшую на дороге арматуру
12:30, сегодня
Из-за бегунов в субботу перекроют Ново-Московский тракт
12:13, сегодня
ВТБ обновил приложение «Мобильный банк» на iOS
В Екатеринбург привезли 80 тонн цветов к 1 сентября
12:11, сегодня
Под Екатеринбургом Mercedes сбил шестилетнего ребенка
12:07, сегодня
В лесу под Екатеринбургом задержали двух "закладчиков" наркотиков
11:47, сегодня
Группа ВТБ снижает ставки по ипотеке до 9,5%
Жительница ВИЗа держала весь дом без воды
11:10, сегодня2
Под Нижним Тагилом 20-летний водитель грузовика устроил массовое ДТП: двое погибли, трое пострадали
10:53, сегодня
В метрополитене Екатеринбурга от удара током погиб начальник службы электроснабжения
10:51, сегодня
Школа экономного туриста: как сэкономить на авиаперелетах по миру?
Судьбу недостроенной башни решат на двух градсоветах в Екатеринбурге
10:34, сегодня1
Свердловские синоптики предупредили о высокой степени пожарной опасности
10:24, сегодня
ХК "Авто" остался без медалей клубного чемпионата мира
10:21, сегодня
В Свердловской области заключено первое в России соглашение с региональными СРО о сотрудничестве в сфере капремонта
В центре Екатеринбурга загорелся гаражный кооператив
09:59, сегодня
В Нижнем Тагиле извращенец просит подростков за деньги снять штаны
09:58, сегодня2
"Из Уфы с любовью" отправляется в фестивальный тур
09:47, сегодня
В аэропорту Екатеринбурга появится регулярный рейс в Верону
09:27, сегодня
Под Екатеринбургом пройдет показ военной техники
09:24, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 26 по 27 августа: посетим праздник искусств, отметимся на Благомаркете, узнаем легенды улиц
09:00, сегодня
Под Нижним Тагилом во время поисков грибника нашли пенсионера, блуждавшего по лесу четверо суток
08:58, сегодня
Ремонт тротуаров на проспекте Ленина в Екатеринбурге завершен на 95 процентов
08:57, сегодня
В День города в Екатеринбурге прошла "Спортивная феерия"
08:55, сегодня
Санитарка екатеринбургского интерната, которая мыла ребенка-инвалида кипятком, избежала реального срока
08:32, сегодня
В Екатеринбурге двое рабочих упали с лесов на стройке отеля Hyatt Place
08:31, сегодня
"Автомобилист" не ищет замены главному тренеру Владимиру Крикунову
08:14, сегодня
Прогноз погоды в Екатеринбурге на выходные 26–27 августа
08:00, сегодня
«Намотайте ему еще 20-ку, чтобы он не вышел»: в Екатеринбурге судят застройщика, обманувшего более четырехсот человек
21:20, 24.08.2017
За лето в Екатеринбурге отремонтировали 17 дорог
18:59, 24.08.20171
Фанаты "Игры престолов" массово избавляются от купленных хаски
18:55, 24.08.2017
Владельцы "Райта" требуют 93 миллиона с застройщиков третьей очереди "Глобуса"
18:53, 24.08.2017
В Екатеринбурге в школу военного городка запретили набирать детей
18:35, 24.08.2017
В Свердловской области рецидивист зарезал пенсионерку
18:06, 24.08.2017
В МВД назвали места дежурства ДПС по новому регламенту
17:25, 24.08.20171
Стало известно, когда в Свердловской области начнется отопительный сезон
16:41, 24.08.2017
Много пили и развлекались: "Яндекс" составил список самых популярных мест этого лета у жителей Екатеринбурга
16:24, 24.08.2017
По центру Екатеринбурга летал Алладин с волшебной лампой
16:06, 24.08.2017
Россияне стали чаще есть сладости
15:33, 24.08.2017
Станислав Суханов: Подготовка систем теплоснабжения к зиме на объектах капремонта идет в соответствии с графиком
15:24, 24.08.2017
В больницу Екатеринбурга попала бабушка без памяти
14:57, 24.08.2017

Екатеринбуржцы, которые пошли наперекор диагнозам: 8 историй, после которых хочется жить

Екатеринбуржцы, которые пошли наперекор диагнозам: 8 историй, после которых хочется жить
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Наши земляки примут участие во Всемирном конгрессе людей с особенностями здоровья.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

В Екатеринбурге с 7 по 10 сентября пройдет первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья. В масштабном проекте примут участие 700 человек из 27 стран.

инвалиды

Уральский конгресс, по словам родоначальника движения конгрессов для инвалидов Томаса Крауса, будет одним из самых уникальных среди всех когда-либо проводимых конгрессов.

– Первое, чем отличается это мероприятие - его масштаб. Потому что это, пожалуй, самый первый конгресс, на котором соберется такое количество человек - более 700 участников из почти 30 стран. И второе, это то, что в рамках подготовки к конгрессу налажено очень хорошее сотрудничество между общественными организациями и структурами, которые помогают в его организации, – отметил Томас Краус.

Некоторые делегации активно учат русский язык и приедут в город не на 4 дня, а почти на две недели.
"Наша Газета" сделала подборку своих статей о екатеринбуржцах, которые пошли наперекор диагнозу и не опустили руки.

– Да, мы меняемся, но меняемся в лучшую сторону,  – девиз непокорившихся недугу уральцев.

Анастасия. Сотрудница МЧС в инвалидном кресле

В октябре 2016 года "Наша Газета" радовалась вместе со всем Екатеринбургом: наша Анастасия Немец, диспетчер МЧС из Екатеринбурга покорила всех на Неделе моды в Москве. Девушка участвовала в специальном модном показе "Я продолжаю идти. Сила любви" вместе с профессиональными моделями.

анастасия немец мчс на коляске

- В 2005 году у меня заболела спина – и в течение суток отказали ноги. И удивительно, что от меня не просто не отвернулись мои близкие – наоборот, появились новые друзья. Многие помогали и морально, и материально даже, чтобы я могла быстрее восстановиться. Мой любимый муж всегда рядом. 

Анастасия работает с едиными дежурно-диспетчерскими службами городов области, ведет мониторинг СМИ.

анастасия немецКоллеги отзываются о девушке как о приветливом, общительном и ответственном человеке. А недавно девушка исполнила свою мечту и… прыгнула с парашютом.

На своей страничке в соцсетях Анастасия не сдерживала эмоций, снабдив фото говорящими хэштегами: #gервый прыжок #мечтысбываются #воблаках #нетнисегоневозможно #люблюжизнь #новыеэмоции #счастье #непередаваемыеощущения!

анастасия немец прыгнула с парашютом на коляске

– Было здорово! Это был самый сумасшедший подарок в моей жизни,   сказала запыхавшаяся Анастасия сразу после приземления. Вместе с инструктором она выпрыгнула из самолета на высоте 2200 метров.

Александр. Слепой легкоатлет, который пишет книги

В апреле 2015 года "Наша Газета" написала об уникальном человеке, попавшим в непростую ситуацию и с честью из нее вышедшего. На перекрестке улиц Луначарского и Ленина грабитель пытался отнять телефон у слепого. Инвалид по зрению быстро настиг преступника и сдал его в полицию.

александр меньшиков слепой легкоатлет

Легкоатлет Александр Меньшиков не растерялся в чрезвычайной ситуации, но еще и накостылял нападавшему. Хотя позднее признался, что был в шоке от нападения: "Даже уголовники никогда не обижают слепых!", а тут попался совсем, видимо, отморозок. Полицейским налетчик оказался хорошо знаком – 46-летнего мужчину уже привлекали к уголовной ответственности. Позднее Александра наградили.

Спустя два года, в апреле этого, 2017 года, Меньшиков выпустил сборник смешных историй из собственной жизни. Это почти 100 баек, свидетелем которых спортсмен стал во время жизни в Омске, Новосибирске, Москве и Екатеринбурге.

Меньшиков имеет красный диплом медицинского колледжа, занимался журналистикой и благотворительностью, увлекается бегом. 

– Когда начал заниматься бегом, у меня было много противопоказаний, – с улыбкой вспоминает легкоатлет. – Нельзя поднимать больше трех кг, нельзя наклоняться, в принципе, нельзя жить… Пошел наперекор неутешительным диагнозам местных врачей и запретам госслужащих.

александр меньшиков

Александр стал первым участником «Марафона в темноте» - соревнований для незрячих бегунов, который организовала московский тренер Юлия Толкачева. Под ее чутким руководством проект набирает популярность в городах России. Сейчас Александр живет в Омске. 

Геворг. Слабослышащий олимпийский чемпион по борьбе

Совсем свежая новость – в конце июля 2017 года екатеринбургский спортсмен завоевал бронзу на Сурдлимпийских играх в Турции. Турецкий город Самсунг принимал Сурдолимпийские игры для людей с нарушением слуха. Наш Геворг Серобян, мастер спорта по греко-римской борьбе, неоднократный победитель и призер международных турниров и чемпионата Европы среди слабослышащих, выступил достойно.

геворг серобян получил бронзу на сурдолимпиаде в самсуне

– Я выиграл две схватки и, к сожалению, получил травму. Чувствовал себя не лучшим образом, но боролся до конца. В конце боли даже не чувствовал, хотя после финала меня отвезли в больницу – сразу под капельницу, - рассказывает Геворг.

Осенью у спортсмена начнутся тренировки к чемпионату Европы и мира 2018 года.

Илья. Сценарист и юморист с ДЦП

"Свои проблемы нужно просмеять и отпустить" – девиз екатеринбуржца Ильи Перцева, которому диагноз ДЦП не помешал получить второе высшее образование, обучаться в театральном институте на сценарном факультете, играть в театральной студии, участвовать в стендапах и юмористических шоу. В мае 2017 года "Наша Газета" с удовольствием поговорила с 28-летним юмористом.

илья перцев юморист с дцп

– Пьеса после редактуры Николая Коляды, который у нас в театральном преподает, обычно похожа на пожарную машину: в тексте много-много красного и несколько белых полосок, –  смеется Илья.  – Мой последний стендап посвящен поездке в Москву, рассказываю о комичных ситуациях, которые там возникали. Если увижу смешное – готов об этом говорить.

Талантливого парня поддерживают КВН-щики из "Уральских пельменей". А еще Илья прыгал с парашютом и поднимал штангу!

Коля. Обездвиженный первоуралец языком обыгрывает лучших шахматистов мира

Николай Грудинкин – старший из двойняшек. Его брат родился полностью здоровым, а Коле в 1,5 года поставили диагноз ДЦП. Сейчас парню 28 лет, он полностью лишен возможности двигаться. Но это не мешает ему обыгрывать сильнейших игроков в шахматы.

Обездвиженный первоуралец языком обыгрывает лучших шахматистов мира

Не имея возможности передвигать фигурки по доске, Коля играет через Интернет, уверенно стуча по клавишам языком. Еще одна страсть Коли - футбол!

В семье рассказывают, что в свое время Колю призвали в армию: он оказался в списке призывников. После слов мамы про инвалидность, в военкомате потребовали, чтобы Коля явился за воинским билетом.

– Я тогда сказала: надо – забирайте. Пусть послужит, – смеется Нина Михайловна.

Обездвиженный первоуралец языком обыгрывает лучших шахматистов мира

А в апреле 2017 года НАШ корреспондент присутствовал на судьбоносной игре талантливого самоучки Николая и гроссмейстера Сергея Карякина.

Обездвиженный первоуралец языком обыгрывает лучших шахматистов мира

Гроссмейстер уверял, что играл в полную силу. 

Лия. Живет в обители милосердия, делит комнату с соседкой и смотрит на жизнь с оптимизмом

Лия Арестова – еще одна героиня наших статей. Несмотря на ДЦП, она старается жить полноценной жизнью и сейчас получает высшее образование. Лия живет в интернате, но с ее лица не сходит доброжелательная улыбка.

Девушка с ДЦП живет в специнтернате и смотрит на жизнь с оптимизмом

- Однокурсники относятся более чем дружелюбно. Мужчины переносят вместе с коляской, а девушки – помогают советами в учебе. Преподаватели тоже отнеслись с пониманием: после третьего курса они договорились, чтобы все занятия ее группы проводили только на первом этаже, – рассказывает Лия.

Лие 22 года. Она делит небольшую комнатку в обители милосердия с соседкой. Из родственников - только старенькая бабушка. Мама девушки умерла, так как ей не сделали вовремя операцию: все деньги и силы уходили на лечение Лии.

лия арестова

Девушка хочет стать социальным работником и помогать другим. 

Владимир. Путешествующий в темноте

Незрячий екатеринбуржец Владимир Васкевич в июле 2017 года ездил на Байкал. Путешествия автостопом слепой человек называет главной страстью своей жизни.

Незрячий екатеринбуржец Владимир Васкевич в июле 2017 года ездил на Байкал

– Водители не всегда успевают увидеть, кто стоит на трассе, это выясняется уже в процессе общения. Красть у нас нечего – кому нужны мои носки? Но, конечно, из дома всегда берется то, что не жалко потерять. Телефон берегу, а остальное не жалко. А водители относятся доброжелательно, часто даже стараются накормить, угостить, - говорит Владимир.

Мы писали и о вояжах Владимира по стране, и о его программе "Путешествия в темноте".

Олег. Незрячий яхтсмен и его команда

Инвалид по зрению Олег Колпащиков, руководитель движения "Белая трость" в Екатеринбурге для инвалидов по зрению, ходит на яхте вокруг Европы.

Инвалид по зрению Олег Колпащиков, руководитель движения «Белая трость» в Екатеринбурге для инвалидов по зрению, ходит на яхте вокруг Европы.

– Это не экстрим, – поясняет Колпащиков. – Мы не ставим рекордов и не заставляем человека проявлять героизм. Каждый делает то, на что он способен. Другое дело, что люди своих способностей сами не знают. Вот вы, к примеру, знаете, что слепой может приготовить абсолютно любое блюдо? Инвалиды – люди чрезвычайно ответственные: быстро соображают, старательно учатся, с трепетом относятся к технике безопасности. 

"Людям нужно всего 20% зрения, чтобы видеть самое важное", – гласит баннер на сайте организации  "Белая трость". 

Но есть и печальные истории в НАШЕМ архиве:

  • В Екатеринбурге банк отказался выдать инвалиду-колясочнику карту для поездки в Крым
  • "На меня упал шкафчик": в Верхней Пышме мальчик ослеп после травмы в детском садике.
  • Первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Екатеринбурге в сентябре. В нем примут участие более 700 человек из 27 стран. 
  • 9 сентября с 15.00 в ЦПКиО делегаты конгресса примут участие в тестировании площадки "Инклюзивный город". Пройдут мастер-классы от участников конгресса (танцевальные, музыкальные, творческие, кулинарные), ярмарка, представление национальной культуры и ремесел, спортивные игры, полоса препятствий, свободный микрофон, где жители города смогут продемонстрировать свои таланты. 

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Галина Исакова, 25.08.2017, 18:00
Тэги: Медицина, МЧС, Фото
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Новый год Слухи Хэллоуин-2015 В Екатеринбурге -40 градусов Тест Военный репортаж Новости дня Происшествия СМИ ЖКХ Свердловской области Голодовка в колонии Недвижимость Мировые новости Путин Недвижимость Свердловской области Общественный транспорт Убийство в Рахмангулово Мистика Опрос Приостановка полетов в Египет Погода Бэби-боксы Дом-2 Лайфхак В Египте разбился самолет с российскими туристами Кто заработал Экономия Смерть Женщины Суд Мультимедиа Коллекторы Религия Образование Еда Война ритуальных агентств Скандал с Новиковым Грипп Кризис и санкции ГИБДД Скорая помощь Медицина Дело Пьянкова Знаменитости Конкурсы Животные Экономика Ельцин-центр Катастрофа Ошибки врачей Волейбол Высокие технологии Обрушение крыши на Калинина Дороги Видео Горящие авто Горячее Расстрел Дорожные воины ЗАГС Хоккей Пожар Розыск Ловец покемонов 9 мая Растения Семья Парковки Туризм Новости Скандалы Гололед Транспорт Убийство Ирины Вахрушевой Шоу-бизнес Репортаж Самолет Статистика Приговор Лошагину Рецензия Спорт Рейтинг Интервью Храм святой Екатерины Доска позора Екатеринбуржцы в разных странах История успеха Фото Сибирская язва Отношения Производство Политика Мотоциклы Выставки Позитив Самолет Минобороны упал в Якутии Искусство Снос монастыря на Качканаре Пусть говорят Афиша Личное Жизнь в городе Взрыв Необычное Расписание Взятки Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Здоровье Транспортная реформа ЖКХ Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Дети Студенты Развлечения Истории 9 мая ЧМ-2018 Мужчины Крушение самолета под Ростовом Деньги Интернет Мода Отключение света Уралмаш, Эльмаш Ту 154 История Екатеринбурга Красота Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Баскетбол Авто Отдых Школа ДТП МЧС Музыка Новости России ИГИЛ Финансы Корь Бизнес Биатлон Криминал Культура ВУЗ Секс Футбол Психология Грипп в Екатеринбурге Эксклюзив Строительство Расстрел на Депутатской

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru