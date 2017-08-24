Екатеринбуржцы, которые пошли наперекор диагнозам: 8 историй, после которых хочется жить

Наши земляки примут участие во Всемирном конгрессе людей с особенностями здоровья.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

В Екатеринбурге с 7 по 10 сентября пройдет первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья. В масштабном проекте примут участие 700 человек из 27 стран.

Уральский конгресс, по словам родоначальника движения конгрессов для инвалидов Томаса Крауса, будет одним из самых уникальных среди всех когда-либо проводимых конгрессов.

– Первое, чем отличается это мероприятие - его масштаб. Потому что это, пожалуй, самый первый конгресс, на котором соберется такое количество человек - более 700 участников из почти 30 стран. И второе, это то, что в рамках подготовки к конгрессу налажено очень хорошее сотрудничество между общественными организациями и структурами, которые помогают в его организации, – отметил Томас Краус.

Некоторые делегации активно учат русский язык и приедут в город не на 4 дня, а почти на две недели.

"Наша Газета" сделала подборку своих статей о екатеринбуржцах, которые пошли наперекор диагнозу и не опустили руки.

– Да, мы меняемся, но меняемся в лучшую сторону, – девиз непокорившихся недугу уральцев.

Анастасия. Сотрудница МЧС в инвалидном кресле

В октябре 2016 года "Наша Газета" радовалась вместе со всем Екатеринбургом: наша Анастасия Немец, диспетчер МЧС из Екатеринбурга покорила всех на Неделе моды в Москве. Девушка участвовала в специальном модном показе "Я продолжаю идти. Сила любви" вместе с профессиональными моделями.

- В 2005 году у меня заболела спина – и в течение суток отказали ноги. И удивительно, что от меня не просто не отвернулись мои близкие – наоборот, появились новые друзья. Многие помогали и морально, и материально даже, чтобы я могла быстрее восстановиться. Мой любимый муж всегда рядом.

Анастасия работает с едиными дежурно-диспетчерскими службами городов области, ведет мониторинг СМИ.

Коллеги отзываются о девушке как о приветливом, общительном и ответственном человеке. А недавно девушка исполнила свою мечту и… прыгнула с парашютом.

На своей страничке в соцсетях Анастасия не сдерживала эмоций, снабдив фото говорящими хэштегами: #gервый прыжок #мечтысбываются #воблаках #нетнисегоневозможно #люблюжизнь #новыеэмоции #счастье #непередаваемыеощущения!

– Было здорово! Это был самый сумасшедший подарок в моей жизни, сказала запыхавшаяся Анастасия сразу после приземления. Вместе с инструктором она выпрыгнула из самолета на высоте 2200 метров.

Александр. Слепой легкоатлет, который пишет книги

В апреле 2015 года "Наша Газета" написала об уникальном человеке, попавшим в непростую ситуацию и с честью из нее вышедшего. На перекрестке улиц Луначарского и Ленина грабитель пытался отнять телефон у слепого. Инвалид по зрению быстро настиг преступника и сдал его в полицию.

Легкоатлет Александр Меньшиков не растерялся в чрезвычайной ситуации, но еще и накостылял нападавшему. Хотя позднее признался, что был в шоке от нападения: "Даже уголовники никогда не обижают слепых!", а тут попался совсем, видимо, отморозок. Полицейским налетчик оказался хорошо знаком – 46-летнего мужчину уже привлекали к уголовной ответственности. Позднее Александра наградили.

Спустя два года, в апреле этого, 2017 года, Меньшиков выпустил сборник смешных историй из собственной жизни. Это почти 100 баек, свидетелем которых спортсмен стал во время жизни в Омске, Новосибирске, Москве и Екатеринбурге.

Меньшиков имеет красный диплом медицинского колледжа, занимался журналистикой и благотворительностью, увлекается бегом.

– Когда начал заниматься бегом, у меня было много противопоказаний, – с улыбкой вспоминает легкоатлет. – Нельзя поднимать больше трех кг, нельзя наклоняться, в принципе, нельзя жить… Пошел наперекор неутешительным диагнозам местных врачей и запретам госслужащих.

Александр стал первым участником «Марафона в темноте» - соревнований для незрячих бегунов, который организовала московский тренер Юлия Толкачева. Под ее чутким руководством проект набирает популярность в городах России. Сейчас Александр живет в Омске.

Геворг. Слабослышащий олимпийский чемпион по борьбе

Совсем свежая новость – в конце июля 2017 года екатеринбургский спортсмен завоевал бронзу на Сурдлимпийских играх в Турции. Турецкий город Самсунг принимал Сурдолимпийские игры для людей с нарушением слуха. Наш Геворг Серобян, мастер спорта по греко-римской борьбе, неоднократный победитель и призер международных турниров и чемпионата Европы среди слабослышащих, выступил достойно.

– Я выиграл две схватки и, к сожалению, получил травму. Чувствовал себя не лучшим образом, но боролся до конца. В конце боли даже не чувствовал, хотя после финала меня отвезли в больницу – сразу под капельницу, - рассказывает Геворг.

Осенью у спортсмена начнутся тренировки к чемпионату Европы и мира 2018 года.

Илья. Сценарист и юморист с ДЦП

"Свои проблемы нужно просмеять и отпустить" – девиз екатеринбуржца Ильи Перцева, которому диагноз ДЦП не помешал получить второе высшее образование, обучаться в театральном институте на сценарном факультете, играть в театральной студии, участвовать в стендапах и юмористических шоу. В мае 2017 года "Наша Газета" с удовольствием поговорила с 28-летним юмористом.

– Пьеса после редактуры Николая Коляды, который у нас в театральном преподает, обычно похожа на пожарную машину: в тексте много-много красного и несколько белых полосок, – смеется Илья. – Мой последний стендап посвящен поездке в Москву, рассказываю о комичных ситуациях, которые там возникали. Если увижу смешное – готов об этом говорить.

Талантливого парня поддерживают КВН-щики из "Уральских пельменей". А еще Илья прыгал с парашютом и поднимал штангу!

Коля. Обездвиженный первоуралец языком обыгрывает лучших шахматистов мира

Николай Грудинкин – старший из двойняшек. Его брат родился полностью здоровым, а Коле в 1,5 года поставили диагноз ДЦП. Сейчас парню 28 лет, он полностью лишен возможности двигаться. Но это не мешает ему обыгрывать сильнейших игроков в шахматы.

Не имея возможности передвигать фигурки по доске, Коля играет через Интернет, уверенно стуча по клавишам языком. Еще одна страсть Коли - футбол!

В семье рассказывают, что в свое время Колю призвали в армию: он оказался в списке призывников. После слов мамы про инвалидность, в военкомате потребовали, чтобы Коля явился за воинским билетом.

– Я тогда сказала: надо – забирайте. Пусть послужит, – смеется Нина Михайловна.

А в апреле 2017 года НАШ корреспондент присутствовал на судьбоносной игре талантливого самоучки Николая и гроссмейстера Сергея Карякина.

Гроссмейстер уверял, что играл в полную силу.

Лия. Живет в обители милосердия, делит комнату с соседкой и смотрит на жизнь с оптимизмом

Лия Арестова – еще одна героиня наших статей. Несмотря на ДЦП, она старается жить полноценной жизнью и сейчас получает высшее образование. Лия живет в интернате, но с ее лица не сходит доброжелательная улыбка.

- Однокурсники относятся более чем дружелюбно. Мужчины переносят вместе с коляской, а девушки – помогают советами в учебе. Преподаватели тоже отнеслись с пониманием: после третьего курса они договорились, чтобы все занятия ее группы проводили только на первом этаже, – рассказывает Лия.

Лие 22 года. Она делит небольшую комнатку в обители милосердия с соседкой. Из родственников - только старенькая бабушка. Мама девушки умерла, так как ей не сделали вовремя операцию: все деньги и силы уходили на лечение Лии.

Девушка хочет стать социальным работником и помогать другим.

Владимир. Путешествующий в темноте

Незрячий екатеринбуржец Владимир Васкевич в июле 2017 года ездил на Байкал. Путешествия автостопом слепой человек называет главной страстью своей жизни.

– Водители не всегда успевают увидеть, кто стоит на трассе, это выясняется уже в процессе общения. Красть у нас нечего – кому нужны мои носки? Но, конечно, из дома всегда берется то, что не жалко потерять. Телефон берегу, а остальное не жалко. А водители относятся доброжелательно, часто даже стараются накормить, угостить, - говорит Владимир.

Мы писали и о вояжах Владимира по стране, и о его программе "Путешествия в темноте".

Олег. Незрячий яхтсмен и его команда

Инвалид по зрению Олег Колпащиков, руководитель движения "Белая трость" в Екатеринбурге для инвалидов по зрению, ходит на яхте вокруг Европы.

– Это не экстрим, – поясняет Колпащиков. – Мы не ставим рекордов и не заставляем человека проявлять героизм. Каждый делает то, на что он способен. Другое дело, что люди своих способностей сами не знают. Вот вы, к примеру, знаете, что слепой может приготовить абсолютно любое блюдо? Инвалиды – люди чрезвычайно ответственные: быстро соображают, старательно учатся, с трепетом относятся к технике безопасности.

"Людям нужно всего 20% зрения, чтобы видеть самое важное", – гласит баннер на сайте организации "Белая трость".

Но есть и печальные истории в НАШЕМ архиве:

В Екатеринбурге банк отказался выдать инвалиду-колясочнику карту для поездки в Крым

"На меня упал шкафчик": в Верхней Пышме мальчик ослеп после травмы в детском садике.

Первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Екатеринбурге в сентябре. В нем примут участие более 700 человек из 27 стран.

9 сентября с 15.00 в ЦПКиО делегаты конгресса примут участие в тестировании площадки "Инклюзивный город". Пройдут мастер-классы от участников конгресса (танцевальные, музыкальные, творческие, кулинарные), ярмарка, представление национальной культуры и ремесел, спортивные игры, полоса препятствий, свободный микрофон, где жители города смогут продемонстрировать свои таланты.

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