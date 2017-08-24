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Силовики легче «выкупают» слежку: частные детективы Екатеринбурга рассказали, как поймать неверного мужа

Силовики легче "выкупают" слежку: частные детективы Екатеринбурга рассказали, как поймать неверного мужа
16+
Фото: detective-bureau.com
В день рождения знаменитого сыщика Пинкертона НАША решила узнать, сколько стоят услуги современных частных детективов на Урале.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

По "легенде", журналист звонил от имени "женщины в растрепанных чувствах", которая пока хочет уточнить стоимость услуг. Женщину в чувствах интересует целый клубок вопросов ("Господи, сколько у вас проблем!" – посочувствовали в одной из контор): помогут ли найти угнанную машину, установят ли факт неверности мужа и еще, якобы по просьбе знакомой, надо бы найти одного человека…

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В телефонном справочнике Екатеринбурга значится 59 компаний, которые предлагают детективные и охранные услуги. Названия порадовали отдельно – начиная от простых "сфер", "щитов" и "партнеров" через ожидаемые "места встречи" и "моменты истины" до витиеватых "торнадо" и "кентавров". Кто-то решил не мелочиться и выбрал в качестве названия резиденцию римских пап. Среди названий также нашелся тюркский полководец, пресмыкающееся семейства аллигаторовых и бог-громовержец. 

Телефоны агентств мы выбрали методом случайного тыка.

В списке нашлись даже детективы-частники. Двое. Правда, один из телефонов повторялся в обоих адресах. В любом случае, эти два человека (или один?) трубки не брали и на связь не вышли.

И журналист под прикрытием стала звонить по агентствам.

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"Пропала машина, стоящая в нашем дворе…"

В первом же нам сообщили, что дела по телефону не обсуждаются и нужно встречаться. На робкое возражение, мол, пока хотелось бы обсудить не столько дела, сколько цену, кратко информировали, что розыск машины обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Во втором агентстве сразу ответили "нет, даже не возьмемся", но, чувствуя мою растерянность, стали более разговорчивыми: "Понимаете, само по себе дело не затратное, но процент вероятности, что машину найдем – один из миллиона". В третьем агентстве в розыске несчастной угнанной машины тоже отказали.

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 "Не инженер ты – хам, мерзавец, сволочь, ползучий гад и сутенер притом!"

Следующий вопрос – установление факта супружеской неверности. Две конторы следить за неверным мужем отказались: "Сейчас есть другие важные дела". В третьей цену называть не стали, сказав, что мне позвонит их сотрудница – девушка-детектив, и мы обсудим все детали. У женщин-де способность к перевоплощению лучше, чем у мужчин, поэтому успех предприятия практически у нас в кармане.

Отличная информативная беседа состоялась по четвертому номеру.

– У вас машину угнали, еще и муж изменяет? – даже с искрой какого–то человеческого сочувствия спросил детектив на том конце провода. – А еще, вы говорите, надо кого-то найти? Кто-то еще пропал? Ваш э-э… любовник?

Поняв, что "легенда" дает течь, начала как все женщины, что–то путанно объяснять. С общим смыслом "так вышло". Детектив сделал вид, что поверил, и согласился ответить на вопросы "теоретически".

– Следить требуется за мужем или за знакомым? Есть ли у него машина? Имел ли он отношение к силовым структурам?

– А какое это имеет значение?

– Силовики, полицейские, военные быстро "выкупают" слежку, поэтому к делу требуется особая подготовка. Нет, можно последить и за силовиком, но это надо знать на берегу.

Кстати, говорила ли я с "мужем" о своих подозрениях? Или он – ни сном ни духом? А сама я решила действовать, потому что "интуиция", или есть какие-то доказательства?

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Доказательств у меня не было, но интуиция нашептывала, что встречи "с друзьями" участились, как и пробки на дорогах, и срочная работа по вечерам.

Хорошо, согласился детектив, а что вы хотите получить? Просто разоблачительные фотографии или всю подноготную соперницы, ее странички в соцсетях и имя любимого котика? Нужны ли доказательства для суда, юридически выверенные, или это информация для личного знания и пользования? Есть ли у нас брачный контракт?

– Знаете, – неожиданно разоткровенничался детектив, – был у меня такой случай. Заказчица очень хотела доказать неверность мужа. Тот тоже зачастил "к друзьям". Денег не жалела, раскопайте, говорит, мне на ту девчонку все. Все и даже больше! Мы столько нарыли, что можно было бы выиграть любой суд, хоть в Гааге, хоть в Страсбурге. Рубашки уже погладили – в суд идти. А она не стала никуда подавать, даже мужу не сказала. Сидела ночами, читала странички той женщины. А та тоже хороша: смотри, Интернет, у меня новый телефон! Смотри, Интернет, я поехала на море! Смотрите, мне вот тут цветочки подарили! Одним словом, за такими и следить не надо, они сами все расскажут и сфотографируют. Чем закончилось, история умалчивает. 

Сколько же стоит такая радость знания?

Наблюдение за объектом с утра до вечера – 18-20 тысяч рублей в день. С раннего утра, как объект проснулся и вышел из дома, до момента, как лег спать. Если заказчица может конкретизировать время наблюдения – допустим, сегодня муж пойдет "к друзьям" после 19 часов, – тогда от 10 тысяч рублей в день.

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"Найдите матросика!"

Третий вопрос к детективам касался розыска человека. "Должник?" – сразу уточняли в четырех случаях из пяти. Нет, просто… ну, любовь… чувства. Хочу увидеться, а где живет – не знаю. Имя знаю, фамилию тоже, возраст. А куда пропал и почему не спешит слиться со мной в страстном союзе, – не знаю. Поматросил и...

Пыталась ли сама найти? Искала ли по соцсетям? Разыскиваемый – человек скрытный, не хочет, чтобы его находили, или просто я не представляю, как и куда кинуться? Самый простой результат – установить место его регистрации и владение собственностью, – будет стоит от 1,5 до 5 тысяч рублей в зависимости от агентства. А дальше уже по нарастающей: нужно ли установить, где живет на самом деле, где бывает, что скрывает…

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Выводы

Во-первых, такие конторы в Екатеринбурге есть, они работают. Во-вторых, детективы осторожничают, по телефону деталей не обсуждают, но в принципе ответы на общие вопросы дают. В-третьих, услуги их не дешевы. В-четвертых, производят впечатление серьезных, но понимающих людей, не машин по зарабатыванию денег.

Справка

• Работа частных детективов регулируется законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в РФ".

• Согласно приказу МВД РФ от 17 апреля 2013 года N 211, частные детективы и полиция могут на законной основе объединяться для борьбы с преступностью. Частники вправе рассчитывать на всестороннюю поддержку полиции. При этом частные детективы обязуются хранить в тайне закрытую информацию и секретные сведения, полученные от полиции.

• Распространенные услуги частных детективов в Екатеринбурге: сбор и проверка информации о гражданине РФ (адрес, телефон, местонахождение); негласная проверка образа жизни, установление факта супружеской измены, неверности, проверка и помощь в подборе няни, проверка детей (курение, алкоголь, наркотики, образ жизни), розыск людей, сбор информации о наличии имущества, проверка помещений и транспорта на наличие прослушки, содействие потерпевшим при расследовании уголовных дел, помощь в восстановлении паролей.

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• Прайс на услуги, как правило, скрыт из открытого доступа и обговаривается отдельно с клиентом в зависимости от деталей конкретного дела.

• В пятницу, 25 августа, исполняется 198 лет со дня рождения Алана Пинкертона, чье имя стало синонимом профессионального сыщика и разведчика.

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Галина Исакова, 25.08.2017, 15:30
Тэги: Необычное, Семья, Интервью
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