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Спасал президента и раскрывал величайшие ограбления: как работал знаменитый сыщик Пинкертон

Спасал президента и раскрывал величайшие ограбления: как работал знаменитый сыщик Пинкертон
16+
Фото: Википедия
Алан Пинкертон 25 августа отметил бы свой день рождения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

Алан Пинкертон, один из самых знаменитых сыщиков, существовавших на самом деле, отметил бы 25 августа свой день рождения. НАША уже выяснила, как работают частные детективы в Екатеринбурге, как следят за неверными мужьями и разыскивают людей, и теперь решила узнать, как же работал сам гуру частного сыска Алан Пинкертон. Вот его история:

Храбрый бондарь

Алан Пинкертон родился 25 августа 1819 года в Глазго, и до своего 23–х летия работал в бочарной мастерской. Жизнь сложилась так, что вместе с женой, он был вынужден покинуть Шотландию и переехать в США, в Чикаго, где Алан открыл свою мастерскую. Однако сильному и деятельному мужчине было скучно. Душа его искала приключений, тайн и загадок.

алан пинкертон

"Дело №1"

Мысль, как известно, материальна. Рано или поздно все, о чем вы грезите, исполняется. Как–то раз, бродя в поисках лучшей древесины для своих изделий по небольшому пустынному острову на озере Мичиган, Алан обнаружил подозрительные следы людей. Любопытство подтолкнуло его провести свое расследование. Оказалось, что остров облюбовала банда фальшивомонетчиков.

Алан привел на остров шерифа и помог ему задержать преступников. Однако "большой рыбе" удалось уйти. Впечатленные отвагой и честностью молодого человека несколько местных жителей наняли Пинкертона для того, чтобы он помог поймать главаря банды и его подельников. С радостью забросив наскучившие бочки, новоявленный сыщик принялся за работу. И добился-таки своего. Преступники были пойманы и отданы под суд. Так закончилась история Пинкертона-бондаря и началась история Пинкертона-детектива.

пинкертон

Как начинались "пинки"

Когда Алану исполнилось 27 лет, его назначили помощником шерифа. Работа быстро стала главной страстью его жизни. Но через какое-то время Алану стали тесны рамки полицейской службы. Амбиции требовали чего-то более значительного, интуиция шептала ему, что надо идти дальше.

В 1850 году Пинкертон открывает частное сыскное агентство The North – Western Police Agency, позднее переименованное в The Pinkerton National Detective Agency. Штат насчитывал 11 человек – молодых, сильных и смелых мужчин, не лишенных дедуктивных способностей. Самыми прибыльными клиентами агентства стали компании, кровно заинтересованные в безопасности своих грузов: почтовая служба, железнодорожные фирмы, банки.

"Пинкертоны" или "пинки", как их называли, славились неподкупностью и умением доводить начатое до конца. Своим девизом они выбрали фразу "Мы никогда не спим" (We Never Sleep), и логотип – всевидящее око.

пинкертон

Пинкертон и его детективы первыми начали работать "под прикрытием", нанимаясь горничными и садовниками к подозреваемым, становясь их соседями. Именно Пинкертон составил первую в истории американской криминалистики базу данных со снимками злоумышленников. Кроме того, агентство намного раньше стало принимать на работу женщин–детективов. Дамы не только не уступали мужчинам-сыщикам, но в некоторых вещах превосходили их: ведь женщины наделены природной наблюдательностью и вниманием к деталям, могут подружиться с женами и подругами подозреваемых и войти к ним в доверие...

"Неспящие" в Балтиморе

В начале 1861 года Пинкертон и несколько его агентов приехали в Балтимор, где работали над расследованием одного дела. Почти случайно к ним в руки попала информация: группа заговорщиков готовит покушение на президента Линкольна! Нападение должно было пройти по следующему плану: Линкольн едет на поезде в Вашингтон, следует через Балтимор, рядом со станцией на состав нападают "люди в масках" и убивают президента.

Когда Пинкертон узнал о плане, до времени "Ч" оставался один день. Сыщик совершил практически невозможное: добился встречи с Линкольном и организовал для него другой, более безопасный маршрут. Когда поезд благополучно прибыл в Вашингтон, телохранитель отправил телеграмму: "Сливы доставили в сохранности вместе с косточками". Заговор сорвался. История получила широкую огласку, закрепив за Пинкертоном славу блестящего детектива.

пинкертон

А после того как в 1866 году Пинкертону удалось раскрыть дерзкое ограбление поезда, его популярность стала поистине интерконтинентальной.

Ограбление поезда

Дело было так. Одним осенним вечером 1866 года банда братьев Рено приготовилась к необычной операции. Во всех поездах дальнего следования сразу за локомотивом имелся специальный вагон, в котором перевозилась не только почта, но и ценности: мешки с золотом, ящички с драгоценными камнями, монеты. Никому и в голову не приходило, что поезд может подвергнуться ограблению, поэтому вагон сопровождал единственный невооруженный почтальон.

Четыре брата Рено сели вечером в поезд, заняли деревянную лавку и стали смотреть на проплывающие за окном пейзажи. Они ничем не отличались от остальных пассажиров. Когда же совсем стемнело, и пассажиры улеглись спать, братья перелезли в соседний вагон и, направив кольты на почтальона, потребовали отпереть сейф. Сумма награбленного исчислялась тысячами долларов.

пинкертон

У Алана Пинкертона уже был договор с этой железнодорожной компанией, и сыщик взялся за расследование. Говоря современным языком, он сразу начал "копать" под братьев Рено, но для их ареста не хватало доказательств: единственный свидетель – тяжело раненый почтальон – умирал в больнице.

Через несколько дней в одном из салунов маленького городишки, где прятались бандиты, появился бармен–фотолюбитель, а на самом деле агент Пинкертона. Во время очередной пирушки он убедил братьев сфотографироваться – и отправил снимки Пинкертону, а тот – для опознания почтальону в больницу. Налетчики были опознаны и арестованы.

Пинкертон против красавицы–шпионки

Во время Гражданской войны в Америке операции северян проваливались одна за другой. И один из генералов обратился Пинкертону: "Помоги обнаружить шпиона!"

Пинкертоны работали день и ночь и, наконец, нашли виновников поражений. Это были служащие штаба, очарованные красавицей Розой Гринхау и передавашие ей детальные схемы с расположением войск. Привлекательная и образованная, амбициозная и неординарная женщина легко находила ключ к сердцам мужчин.

пинкертон

Пинкертон решил сыграть роль штабиста, околдованного Розой. Когда перед Гринхау предстал "майор Аллен", пожирающий ее глазами, она просто не могла не пригласить его к себе домой. Дело окончилось арестом шпионки. Тут же, в ее доме был проведен обыск. Самая ценная находка – записная книжка, где перечислялись курьеры и агенты южан. Так Пинкертон встал во главе разведки северян, в дальнейшем ставшей Федеральной секретной службой.

пинкертон

Пинкертон меняет национальность

В последние годы жизни великий сыщик стал писать книги – конечно же, детективы! После смерти основателя The Pinkerton National Detective Agency возглавили его сыновья – Роберт и Уильям. В марте 1999 года шведская компания Securitas AB приобрела агентство Пинкертона за 384 млн. долларов, сохранив прежнее имя компании.

пинкертон

Фамилия Пинкертон навечно вошла в историю как пример смелости и находчивости человека, ставшего легендой при жизни. Он верил в свою интуицию и знал, где искать то, что ему нужно. 

пинкертон

  • Дело "Мятежной Розы" стало одним из самых знаменитых во всемирной истории шпионажа.
  • Пинкертоны поймали знаменитую банду Буча Кессиди и Санденса Кида.
  • "Майор Ален" – имя Пинкертона в разведоперациях.

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Галина Исакова, 25.08.2017, 18:30
Тэги: Знаменитости, Психология, Эксклюзив
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