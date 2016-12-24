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Екатеринбуржцы за границей: похороны с петардами, современные проспекты и разбитые лачуги Филиппин

Екатеринбуржцы за границей: похороны с петардами, современные проспекты и разбитые лачуги Филиппин
16+
Фото: Евгений Лобанов
Страна контрастов и ее улыбчивые жители.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.12.2016

Евгений Лобанов из Екатеринбурга осуществил мечту многих уральцев - уехать на зиму в теплые края. Причем края в буквальном смысле - практически на край мира, в теплые и неведомые для многих из нас страны Юго-Восточной Азии. Первым пунктом в его туре значились Филиппины и их столица Манила.

лобанов

НАША справка:

Республика Филиппины - островное государство, расположено в западной части Тихого океана между Индонезией и Тайванем. Оно включает в себя около 7641 острова, из них обитаемы только около 2000, остальные даже не имеют официального названия.

филиппины

Население Филиппин - более 100 миллионов человек. Столица - Манила, население - около 1,7 миллиона человек. Плотность населения на Филиппинах - 225 человек на 1 квадратный километр.
Для сравнения: в России - 8 человек на 1 квадратный километр.

- Женя, почему Азия?

- Я отнюдь не олигарх, а Юго-Восточная Азия хороша во многом именно благодаря невысоким ценам. Ночь в хостеле - около 500 рублей на наши деньги. На дневное пропитание запросто хватает 300 рублей. И это я еще живу довольно широко. Да, все правильно: просто взял отпуск на три месяца и поехал кататься по Азии. Так, чтобы в разных странах немного пожить. Поехал один. Сдружились тут с чилийцем одним, дней десять вместе по островам гоняли. Но сейчас пути разошлись, он домой поехал.

лобанов

- Нет диссонанса, что должна быть зима, снег, мороз, а ты ходишь в футболке и фотографируешь новогодние елки?

- Был поначалу. Я же из зимы сюда прилетел. Успел уже померзнуть в этом году. Первые три дня адаптировался, потом привык. Только сгорел очень сильно, несмотря на защитный крем. На улице +31 градус. Действительно сильно «ломают шаблон» новогодние елки и рождественские атрибуты на улицах. Тут же к католическому рождеству готовятся. А снега нет. Рождество без снега - есть в этом что-то неправильное с традиционной точки зрения. Филиппины долго были испанской колонией, поэтому это единственная католическая страна в регионе.

лобанов

- Тяжелый перелет? Как летелось, как соседи по салону?

- Напрямую из Екатеринбурга самолеты до Манилы не летят. Сначала летел до Москвы, потом до Дохи (столица Катара), а уже оттуда в Манилу. В перелетах провел около суток. Интересное ощущение: вечером вылетаешь из Екатеринбурга, ночью в Москве. Несколько часов скитаешься по Домодедово, стараясь не заснуть. Утром взлетаешь и в седле весь световой день. Когда самолет садится в Катаре, то за окнами опять темно. И опять бродишь по аэропорту, чтобы не заснуть. Когда, наконец, садишься в Маниле, то уже плохо отражаешь, что вокруг: мысль только одна - добраться бы до отеля и поспать.

лобанов

- Как летелось, как соседи по салону?

- Пережить все можно, особенно, если повезет с соседями. Русские, по мнению стюардессы, очень культурные и неприхотливые пассажиры. Почти все хоть немного говорят по-английски, сразу выполняют все просьбы экипажа, алкоголь на борту почти не пьют, общаются очень вежливо и всегда готовы помочь - например, переложить тяжелые сумки, из-за которых не закрывается багажное отделение. И вообще, очень приятные люди - побольше бы таких летало. А настоящие злые гении пассажирских салонов до сих пор чтут коммунизм, путешествуют целыми колхозами и не говорят по-английски.

- Говорят по-китайски? Правильная догадка?

- Правильная. На самом деле эти товарищи говорят и на английском, но только когда им это выгодно. А так: «Донт андестенд» - и ведут себя по-хамски: курят в туалете, скидывают вещи в проход, не слушают указания экипажа…

- А у филиппинцев как с языками и поведением?

- О, нам есть чему поучиться у филиппинцев. Например, отношению к работе. Если русский говорит «нет работы», то в 90% случаев это означает «я не вижу предложений удовлетворяющих моим финансовым и карьерным чаяниям, а потому посижу пока на чьей-то шее или перебьюсь временными заработками». А для филиппинца это означает, что работы нет совсем и никакой, ему будет совсем негде жить и нечего есть, и спать он будет на улице на картонке. А есть рыбу, если сможет поймать ее в грязной прибрежной воде. Или ничего.

лобанов

Например, если им удалось устроиться водителем такси, на нем будет белая рубашка, строгие брюки, галстук, он выучит оксфордский английский, будет демонстрировать манеры британского гвардейца из королевского кортежа. И по улице он не едет - плывет. Рядом с таким вразвалочку даже сидеть стыдно.


Если охранник работает в торговом зале магазина, он будет помогать продавщицам упаковывать покупки, чтобы не создавалась очередь, или поможет старушке дотащить покупки до маршрутки (предварительно крикнув напарнику, чтобы тот прикрыл его пост). В гостинице охранник поможет вам дотащить сумку или рюкзак до номера. Просто так. И уйдет раньше, чем успеете предложить ему чаевые.

лобанов

- Улыбчивые они?

- Очень. Охранники и таксисты, продавщицы в магазинах, водители джипни и велорикши, нищие на картонках, оборванные дети. Кричат «Хеллоу!», поют, смеются. Не просят милостыню или еду - просто радуются. И это при том, что многие из здешних работяг живут бедней российских бомжей. Сравните это с суровыми российскими лицами - в метро, в пробках, в магазинах и офисах, а мы живем лучше филиппинцев. Просто они умеют радоваться жизни.

лобанов

- Наверное, это потому что климат хороший. В минус 30 трудно радоваться…

- Ну почему же. Вот картинка из жизни: приехал я в столицу - Манилу. Пасмурно, дождливо. Прогулку по здешней кромке моря-океана выдержит не каждый нос. Туристы здесь почти не бродят, зато местная беднота живет прямо на газонах. Тут же стирают, моются, ловят рыбу и продают ее здесь же. А еще там пасется огромное количество бродячих котов!

лобанов

Еще картинка: иду я такой весь белый и толстый по филлипинской тихой улице и тут слышу: «БААААБАХ!» Из-за поворота надвигается толпа, а впереди катит штук 20 вело и моторикш, байки, мопеды. Следом вышагивает ударный оркестр с барабанами, часть из которых в прошлой жизни была бочками. А следом на белоснежном минивэне везут… гроб.

Время от времени из толпы кто-то выбегает, чтобы установить на улице мощную петарду и следует очередной «БАБАХ!». Народ на улице веселится и приветственно машет руками, кто-то включается в процессию. Таким макаром до ворот кладбища дошло человек 300. И только за его воротами толпа стала понемногу успокаиваться, перестала взрывать петарды и стала чуть тише смеяться.

Я отстал от процессии и спросил у улыбчивого местного старичка, сидящего у входа на кладбище на картонке: «И часто у вас так в последний путь провожают?»

«Все время, - ответил он, - традиция такая. Да и усопший был веселым человеком, чего ж его грустью обижать...»

лобанов

Такая вот философия... А еще тут в кладбищенском храме реклама компьютерной игрушки про звездные войны висит. Наверняка, и покемоны водятся...

- То есть они бедные и веселые. Так?

- Они разные. И люди, и города, и улицы. Шикарные отели соревнуются во внешней отделке, от неоновых вывесок рябит в глазах. Огромные торговые центры, рестораны, салоны. Ухоженные парки наполнены веселой молодежью, по вечерам здесь запускают великолепное световое шоу с лазерными эффектами.

лобанов

А пройдешь, задумавшись, пару километров не в ту сторону, и вот они - трущобы Манилы. За поворотом современного проспекта может оказаться улочка разбитых лачуг или лежбище бедноты, которая выживает прямо под открытым небом. Бедняки смотрят в будущее с надеждой, что если не они, то их дети или внуки будут работать и жить в этих сияющих небоскребах.

лобанов

- Перенаселение чувствуется? Шумно?

- Пожив в дешевых отелях и хостелах на Филиппинах, я понял: то, что принимал за шум в своем многоквартирном доме в Екатеринбурге, это был вообще не шум, а так - дуновение ветра в деревьях. А вот сейчас за стенкой ругается французская парочка, через две комнаты моется в душе кто-то из ирландцев, остальные его поторапливают. Рядом рычит стиралка, местные хозяин и хозяйка готовят ужин и весело гомонят по-филиппински, за заборам проносятся машины и трициклы, которые ревут погромче трактора «Беларусь».

лобанов

- По чему-то екатеринбургскому скучаешь?

- Честно? Пожив для экономии бюджета в хостелах, страшно скучаю по ванной! В хостелах душа с горячей водой иногда не найти, а ванна это вообще что-то с другой планеты. А ещё в Азии все миниатюрное - места в маршрутках, тротуары, проходы между стеллажами в магазинах. Азиаты же небольшие обычно. А во мне 190 роста и веса 110 кг.

лобанов

- Не фотографируются с тобой местные?

- Фотографировались пару раз. Но они тут застенчивые: исподтишка стараются сфотографировать. И очень смущаются, когда ты их замечаешь.

- Жену-азиатку не захотелось? Они скромные, работящие...

- Мне национальность не важна, лишь бы человек был хороший! А если конкретно говорить про филиппинок, то они очень милые и миниатюрные. До 30 лет, как девочки-подростки смотрятся. Зато после 30 резко стареют внешне. А в остальном они разные - как и женщины других национальностей. Но надо еще понимать, что Филиппины - страна очень бедная. И многое в поведении местных дам обусловлено именно бедностью, а не азиатскими корнями.

лобанов

- Что-то экзотическое пробовал из еды?

- Конечно. Свиные уши на палочке, типа поджаренного сала, и куриные кишки на палке, почти как куриный шашлык.

лобанов

Что характерно: местные бомжи кошек и собак не едят, хотя их огромные стаи. Я спросил об этом, но бездомный посмотрел на меня, как на опасного дебила и ответил:

«Как можно есть друзей человека? Они же нам доверяют!»

лобанов

- А как тебе понравилась природа, климат?

- Филиппинская природа прекрасна. И опасна. Плохое сочетание - кораллы и острые подводные скалы на мелководье. В итоге имею разбитые ноги. Но вокруг очень красиво: масса островов, диких пляжей.

лобанов

Рыбы непуганые - ныряй и любуйся в паре метров от берега. Море ласковое, чистое. Правда, стоит отметить, что постепенно всю эту девственную красоту загаживают. Сами филиппинцы говорят, что поток туристов с каждым годом растет. Это и хорошо, потому что деньги. И плохо, потому что больше мусора - визитеры к островам относятся как колонизаторы. В смысле, нагадят и уплывают.

А еще Филиппины - отличное место для практики в английском: тут даже бедные люди неплохо говорят на инглише. А общаться с ними приятно и интересно - открытые и веселые люди. Я одному сказал, что у нас обычно люди мрачные, особенно если бедные. А он ответил: «Нам что, мы привыкли к бедности. А то, что денег нет, это не повод не улыбаться».

лобанов

- Следующий твой пункт в программе - Малайзия.

- Путь неблизкий: на пароме, на самолете, на автобусе... Самое сильное впечатление произвел паром (относительно небольшой кораблик). Плыли ночь, день, еще ночь. Три жилых палубы, из которых две фактически на улице. Двухъярусные кровати. Сотни человек в одном помещении, еще сотни прямо на палубе. Не то чтобы очень неуютно, но непривычно и шумно. Зато дешевле, чем самолет, да и веселее. Новый год встречу в Малайзии или в Таиланде.

лобанов

лобанов

- Все бросить и вернуться к родным осинам не хочется?

- Когда читаю про морозы в Екатеринбурге, то нет. Здесь столько вокруг всего удивительного и удивляющего, надо пробовать и смотреть, раз уж выпала такая возможность. Побывав на Филиппинах, понимаешь, что такое настоящая бедность. И осознаешь, как богато мы дома живем. С горячей водой, с бесплатной медициной, с крышей над головой почти у всех.

лобанов

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Галина Исакова, 25.12.2016, 09:00
Тэги: Туризм, Фото, Развлечения
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