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Зверье и куклы, домики и гномы: у екатеринбурженки в доме почти сотня колокольчиков

Зверье и куклы, домики и гномы: у екатеринбурженки в доме почти сотня колокольчиков
16+
Фото: Галина Исакова
Хозяйка коллекции считает, что у каждой вещи есть свой голос и свой характер.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.02.2017

Татьяна Макаева уже несколько лет собирает колокольчики. Коллекция, по меркам серьезных собирателей, может, и небольшая – около 70 штук, но с каждым этим звенящим маленьким чудом связана своя история.

коло

Например, оберег и воспоминание о доме, и пожелание здоровья, и один из талисманов на удачу - изящная вещица с Матроной Московской, покровительницей семьи и благополучия. 

колокольчики

Наш корреспондент приехала в гости к Татьяне и ее семье, поближе рассмотреть колокольчики. Гостеприимный дом, чай, угощение, разговоры. Коллекция стоит на нескольких полках в стенке.

колокольчики

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Татьяна скромничает, фотографироваться не хочет, домашний вид, мол, не тот парад. Не она-де тут центр статьи, а вот эти маленькие и большие, керамические, железные, хрустальные, шуточные и серьезные, национальные и сувенирные колокольчики.

Договариваемся на том, что Татьяну представим читателям в виде красивого и достойного портрета, который она сама выберет в своих закромах.

А пока идем знакомиться с коллекцией.

- Все не можем определить, как их устроить поудобнее, - говорит Татьяна, распахивая дверцы шкафа, показывая десятки своих «подопечных». - Прошу мужа сделать полки специальные или, может, развесить по дому, ведь колокольчики должны петь.

Глаза разбегаются: тут и ангелочки, и звери, и домики, и традиционные колокола – только в миниатюре. Есть и такие, о которых не догадаешься, что это колокольчик.  

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- Скоро уже отдельную комнату под коллекцию нужно будет, - шучу я.

- Ждем, пока девчонки замуж выйдут, - поддерживает шутку Татьяна, кивая на своих дочек, - комнату освободят, а там уж мы развернемся!

Впрочем, и сейчас колокольчики не стоят «мертвым грузом», поблескивая своими лакированными бочками в шкафу. Их любят, ими гордятся, их показывают гостям, их дают подержать в руки и позвенеть. 

- Иногда открываю шкаф, беру один, другой, начинаю «дзинькать», - рассказывает хозяйка, - у каждого из них голосок свой, каждый нравится по-своему. Стою в комнате и устраиваю домашний фестиваль колокольного звона. На душе приятно становится, спокойнее, радостнее. Удивительно: колокольчики приходят к нам разными путями, но среди нет ни одного, который неприятно бряцал бы, гремел, лязгал. Хотя есть и простенькие изделия, и ярмарочные. Можете мне не верить, но такое чувство, что каждый из них делали вручную, с теплом, с настроением!  

- Когда меня спрашивают, какими, мол, качествами должен обладать собиратель колокольчиков, отвечаю: главное – чтобы тебе самому нравилось. Только особо нервным людям, наверное, не нужно начинать коллекционировать: все-таки такие вещи стоят не пять рублей.

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- А сколько?

- В среднем, по 200-300 рублей. Самый дорогой – в денежном эквиваленте – мы привезли из Каменска-Уральского, с завода, где делают большие колокола на заказ. У нас – сувенирный вариант за полторы, что ли, тысячи рублей. Мои родные уже смирились, что в любой поездке обязательно буду искать и куплю, если увижу, колокольчик. Нет, не ворчат, что ты! Им самим уже интересно, это же азарт, охота, поиск, а потом такая радость от нового жильца в нашей колокольной компании!

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Дочки и муж сами ничего не коллекционируют. Муж в детстве, в 70-х годах, собирал наклейки на спичечные коробки, а я – фотографии артистов совесткого кино. До сих пор дома у мамы есть где-то коробка с фотографиями. Не выбрасывайте ни за что, говорю, - это ж скоро будет раритет! Но в СССР почти все дети что-то собирали, согласись?..

Киваю, вспоминая про свою коллекцию календариков.

- …А сейчас люди думают: да зачем, только пыль копить! – продолжает Татьяна. - Хотя некоторые мои знакомые все-таки коллекционируют: фигурки кошек, лягушек… Зато, знаешь, как удобно. Идешь на день рождения, что подарить? А тут всегда есть подарок – фигурка для коллекции. За стеклянными дверцами шкафа пыли особо и нет. Зато смотришь на эти колокольчики и знаешь про каждый.

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…Вот самый первый. Подарили на работе на Новый год (Татьяна работает замруководителя в детском саду № 389) Висюлька на елку, смешной – то ли Бычок, то ли Дед Мороз. Было это лет восемь назад, и какое-то время Бычок оставался единственным и неповторимым.

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Потом как-то делала уборку на работе, и нашла пару старых, медных колольчиков. Принесла домой, почистила, взяла в руку… А они запели! И такой голос у них чистый, звонкий! Я аж сидела, завороженная, на несколько минут. Хотелось снова взять их, почувствовать теплый приятный бочок, позвенеть.

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Так, один за другим, стали появляться колокольчики. Мы много ездим по Уралу, много сувениров привозим из поездок, с различных ярмарок народных промыслов, выставок – из Тюмени, из Верхотурья, из деревни Таволги. Самые певучие колокольчики – в деревне Быньки. Сейчас уже знакомые дарят, дарят сувенирные колокольчики из разных стран - из Греции, из Азербайджана...

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- Правда, что у каждой вещи есть свой характер?

- Конечно. Вот колокольчик-обезьяна, ее сделали к Году Обезьяны. Целая история! Я поехала в КОСК «Россия» на выставку, увидела эту забавную фигурку, купила. Завернули мне в мешочек, я расплатилась, сунула покупку в сумку… Прихожу домой – нет обезьяны. Все перерыла - нет! Вернулась в КОСК, так и так, я у вас свою покупку не оставляла? Те в отказ. Стоят похожие обезьянки, но в два раза дороже. Не стала покупать. Ну, что делать, погоревала и успокоилась. А через неделю в сумке потеряла ключи. Вроде брякают где-то, а найти не могу. Оказалось, острый угол обезьянки прорвал подкладку в сумке, фигурка провалилась внутрь и неделю преспокойно со мной в сумке каталась! А потом обезьянке стало скучно, стянула ключи. Вот такая она, игривая обезьянка. С такими фигурками надо ухо держать востро!

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В этом Новом году все ноги сбила, искала колокольчик с Петухом. Но птица с норовом, никак не удавалось поймать. Еле-еле нашла, купила последнего! Вон он стоит, посматривает на нас лукавым глазом, рядом с Обезьяной и Козой. Будем теперь все 12 фигурок собирать.

А вот, для сравнения, самый большой и самый маленький колокольчики. Большой - практически Царь-колокол домашнего масштаба мы привезли из Кунгура. 

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Последнее на данный момент приобретение - колокольный Дед, которому надо тереть пузико-кошелек, чтобы водились деньги. А если дед будет глуховат к просьбам, то можно позвонить в колокольчик.

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В год Козы купила аж четыре колокольчика – вся семья в сборе!

Татьяна признается, что покупать однотипные колокольчики ей неинтересно. Скажем, взять и скупить все десять вариантов колокольчиков с надписью «Екатеринбург». Купить-то можно, но зачем? Гораздо приятнее найти разные! 

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Дело ведь не в количестве, и не в том, «чтобы было»! Колокольчик – он же живой, ему нужна компания, внимание, интерес. Его надо слушать, и тогда он поведает тебе самую нежную и самую искреннюю историю о тебе и твоей душе.

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Галина Исакова, 26.02.2017, 16:00
Тэги: Необычное, Семья, Видео
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