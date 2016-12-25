«Мы – нетающие снежинки!» Команда серьезных девушек от 60 до 75 лет будет поздравлять горожан с Новым годом

А задорной Снегурочке у них 74 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

Мэр Евгений Ройзман на своей страничке в «Фейсбуке» написал о знакомстве с ведущей праздников Ириной Беловой и дал добро на проведение ее командой новогодних мероприятий.

Ирина Белова собрала коллектив энтузиастов

Сама Ирина Белова – профессиональная актриса и ведущая. Она создала уникальный для Екатеринбурга, да и России коллектив «снежинок». Неповторимость ансамбля в том, что средний возраст участниц коллектива - 70 лет.

«Мы – не хор бабушек!»

Однако дамы, несмотря на свой возраст, вовсе не предаются унынию и не склонны к драме. Они создали веселую и смешную Новогоднюю программу, с которой выступают на разных площадках – от Дворцов культуры до хосписов и домов престарелых.

Ранее НАША писала:

В чем встречать Новый год-2017?

Приметы встречи года Красного петуха: как правильно накрыть стол и что подавать на праздничный ужин.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!