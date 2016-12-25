Среди погибших на самолете Ту-154 было двое уральцев

Они пели в ансамбле имени Александрова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

Среди разбившихся пассажиров в Сочи были двое пермяков, которые служили в ансамбле им. Александрова, пишет сегодня «АиФ-Прикамье».

Выпускники Пермского музыкального колледжа

Двое пермяков погибли вместе с остальными пассажирами Ту-154 Минобороны России 25 декабря. Это Андрей Кочемасов и Алексей Кривцов, выпускники Пермского музыкального колледжа.

Алексей Кривцов после окончания колледжа пел в Пермском оперном театре, затем уехал в Москву, пел в хоре Большого театра. А затем перешел в ансамбль им. Александрова, где у него было больше возможностей проявить себя.

У него жена из Екатеринбурга

Андрей Кочемасов учился сначала на отделении народных инструментов по классу баяна, а потом занялся вокалом, поскольку у него очень красивый тенор и абсолютный слух.

По словам его преподавателей, Андрей после окончания учебы сначала уехал в Екатеринбург к жене. Но потом карьерная лестница привела его в Москву, в ансамбль имени Александрова.

– Хорошие, интеллигентные юноши, – говорят о своих воспитанниках преподаватели. Талантливые и перспективные. Огромная потеря.