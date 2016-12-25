Среди погибших на самолете Ту-154 было двое уральцев

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016
Среди разбившихся пассажиров в Сочи были двое пермяков, которые служили в ансамбле им. Александрова, пишет сегодня «АиФ-Прикамье».
Выпускники Пермского музыкального колледжа
Двое пермяков погибли вместе с остальными пассажирами Ту-154 Минобороны России 25 декабря. Это Андрей Кочемасов и Алексей Кривцов, выпускники Пермского музыкального колледжа.
Алексей Кривцов после окончания колледжа пел в Пермском оперном театре, затем уехал в Москву, пел в хоре Большого театра. А затем перешел в ансамбль им. Александрова, где у него было больше возможностей проявить себя.
У него жена из Екатеринбурга
Андрей Кочемасов учился сначала на отделении народных инструментов по классу баяна, а потом занялся вокалом, поскольку у него очень красивый тенор и абсолютный слух.
По словам его преподавателей, Андрей после окончания учебы сначала уехал в Екатеринбург к жене. Но потом карьерная лестница привела его в Москву, в ансамбль имени Александрова.
– Хорошие, интеллигентные юноши, – говорят о своих воспитанниках преподаватели. Талантливые и перспективные. Огромная потеря.
- В воскресенье, 25 декабря, в Черном море потерпел крушение самолет Министерства обороны России после взлета из аэропорта в Адлере, совершавший рейс в Сирию. В результате происшествия погибло 92 человека, находившиеся на борту, в том числе и экипаж.
- Среди пассажиров рейса были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты «Первого канала» и НТВ, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.
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Губернатор Свердловской области сегодня, 26 декабря, отменил все праздничные мероприятия и корпоративы из-за крушения самолета Министерства обороны России в Черном море.