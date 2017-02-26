Екатеринбурженка рассказала, как китайцы устраивают из своих городов рынки, отбеливают лица и прячутся от смога

Чему в Китае можно удивляться, даже прожив там несколько лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

Ирина Зылёва работала в коммерческом отделе «Нашей Газеты», а теперь живет в самой населенной стране мира – Китае.

С Китаем у Ирины получился «роман с продолжением»: в 19 лет поехала по студенческому обмену в Харбин, отучилась семестр и вернулась в Екатеринбург. Но Китай, что называется, не отпускал. И позже, уже сознательно, девушка решила поучаствовать в конкурсе на стипендию Китайского правительства. Обучение предлагалось серьезное: сначала студентам целый год преподают китайский язык, а потом 2 года обучают в магистратуре. Ирина подала документы, выиграла грант и снова оказалась в Харбине.

Учебная языковая группа. Ирина - в верхнем ряду в ценре.

- Ирина, ты теперь магистр со знанием китайского?

- Не совсем. Через год учебы поняла, что хочу начать работать и строить карьеру. Так я попала в одну крупную компанию, стала бренд-менеджером в отделе разработок. Большую часть рабочего времени проводила в командировке в городе Иу. А теперь работаю на себя. Я - частный консультант и агент по закупкам в крупной зарубежной компании.

- Переехала в Иу, а в общей сложности живу в Китае уже четыре года. И если твой адрес звучит как «Иу, Цзиньхуа, Чжэцзян, Китай», то с языком придется дружить! - продолжает Ирина.

По работе на фабрике. Традиция - фото на память, так китайцы делают с каждым важным иностранным покупателем.

- То есть ты снова работаешь в «коммерческом отделе», как и в Екатеринбурге, только другого масштаба. Ведь город Иу знаменит тем, что там работает самый крупный в мире рынок.

- Да, самый огромный в мире оптовый рынок Футьен (Futien). Длина его – около 7 километров, а количество павильонов – около 60 тысяч! Говорят, чтобы обойти весь рынок, заглянув в каждую лавку, потребуется около месяца.

- А кроме рынка, чем интересен Иу?

- Все крутится вокруг торговли. Один пример: население города Иу составляет 2 миллиона человек, из них 1,5 миллиона - бизнесмены со всех стран мира, а остальные 500 тысяч - местное население и работники, обслуживающие город-рынок.

Один из корпусов рынка. Фото: Википедия

А если много бизнесменов, то открываются магазины, отели, рестораны, кафе, развивается транспорт, сфера услуг. К слову, даже ночью можно пойти на рынок и купить вещи, продукты, все, что угодно. По ночам на рынке «Бинван» открывается самая настоящая ярмарка! Продавцы завлекают посетителей различными лозунгами и выкриками.

- Сами китайцы носят китайские вещи и заказывают ли товары на порталах типа али-экспресс?

- «Али-экспресс» - это ведь тоже изначально китайский сайт. Товары для повседневной жизни китайцы заказывают на сайте taobao.com. Это очень удобный сервис, цены там на порядок ниже, чем в магазинах, и доставка очень удобно и оперативно работает на территории всего Китая. В реальных магазинах, торговых центрах и на уличных рынках также активно покупают, но с оборотами Таобао это не сравнится.

Иу. Фото: Википедия

- Итак, в Уи идет круглосуточная торговля. А для отдыха город приспособлен? Приятный ли климат?

- Город расположен на юго-востоке Китая, от столицы-Пекина лететь на самолете 2 часа. Со всех сторон – горы, где выращивают, кстати, самые дорогие сорта китайского чая. Есть и озера, и места для отдыха. Летом здесь довольно жарко, пекло до + 40 градусов. При этом часто идут дожди. Зимой температура держится от нуля до + 10 градусов. Парадоксально, но тем, кто собирается в эти края, советуют взять обязательный набор: зонтик, крем от солнца, дождевики, непромокаемую обувь и панамку.

- Правда ли, что китайские женщины стараются избегать загара?

- Китаянки действительно помешаны на отбеливании и сохранении белизны своей кожи. В косметических салонах отбеливающие процедуры - одни из самых популярных. Косметика для лица и тела тоже часто идет «с отбеливающим эффектом». На пляжах можно увидеть девушек и женщин, которые плавают в «фэйскини» - то есть «купальнике для лица» (в России такие маски называют «балаклавы»), а также в перчатках и в полном обмундировании. Где-то в Интернете даже пошутили: не банда ли налетчиков отдыхает на теплом песочке?

А это всего лишь китаянки, которые не хотят подставлять лицо под солнце и выглядеть смуглянками, ведь белая кожа - признак аристократизма. Есть и мужские варианты «фэйскини».

Но в большинстве своем китаянки просто прячутся от солнца в тени и используют большое количество защитного крема. И выглядят на пляжах вполне нормально, привычно для нашего глаза.

- К слову о масках для лица. Говорят, что в Китае ужасный смог и люди ходят в респираторах? Как это сказывается на повседневной жизни людей?

- Смог - большая проблема Китая, особенно в крупных или промышленных городах. Без защитных масок (по типу медицинских) в это время находиться на улице тяжеловато. Соответственно, это сильно отражается на здоровье людей, на движении транспорта: образуются пробки, сбивается расписание движения автобусов, переносятся или отменяются рейсы. Также это портит отдых туристам, поскольку они не могут полноценно насладиться видами городов.

Когда в сентябре 2016 в китайском городе Ханчжоу (час езды на машине от города, где я живу) проходил саммит «Большой двадцатки», то за несколько недель до события была приостановлена работа всех фабрик и самом городе, и за несколько километров от него – чтобы не было смога.

- Китай – перенаселенная страна. Ощущаешь ли это на себе? Нет ли вторжений в твое личное пространство?

- Толпа в Китае везде, это суровая правда! В повседневной жизни ты к этому быстро привыкаешь. Но масштабы перенаселения ощущаются в октябрьские и майские праздники, когда китайцы, живущие в городах, отправляются в турпоездки, а китайцы из провинции возвращаются с мест работы в больших городах в родные места, чтобы провести время с родными и близкими. В октябре отмечается День образования КНР - один из главных праздников в Китае, почти неделя нерабочих дней! В мае – такой же, как в России, День труда, и несколько выходных. Ближе к июню отмечается Праздник драконьих лодок, связанный с китайской легендой о поэте-бунтаре, которого забрал дракон. Устраивают речные гонки на лодках-драконах и едят клейкий рис, завернутый в тростниковый лист.

Так вот, в эти дни пробки из людей и огромные очереди обеспечены. А вообще люди очень добродушные, но иногда навязчивые. Особенно в небольших городах и деревеньках. Там от тебя либо шарахаются как от иностранца, либо начинают с тобой активно общаться, порой переходя грани приличия в своих темах и вопросах.

Вот, к примеру, у меня есть фотография, где на заднем плане - очередь из людей в Ханчжоу в октябрьские праздники.

- Что в Китае скрывают от туристов?

- Государственные тайны и доходы чиновников.

- Чему, на твой взгляд, Китай мог бы поучиться у России или россиян, и чему россияне – у китайцев?

- У китайцев можно поучиться дисциплине и трудолюбию. А также отношению к своему здоровью. Они уделяют много внимания профилактике заболеваний, активно делают зарядку, упражнения, применяют дыхательные практики. В то же время им иногда не хватает российской находчивости и эрудированности, потому что русский человек умеет находить нестандартные решения и выкручиваться из любой ситуации. Русские умеют создавать и креативить, а китайцы преуспели в методиках копирования и усовершенствования уже созданного.

- Наверное, это вытекает из системы образования?

- Несомненно. Учеба в Китае и учеба России отличается кардинально! В российских вузах считается так: студент должен понять суть, рассказать «своими словами», усвоить смысл. В Китае такое не пройдет: для них важно, чтобы студент хорошо запомнил, вызубрил, если надо, материал и термины. На некоторых экзаменах даже разрешается пользоваться учебником, но ты должен безупречно в нем ориентироваться и четко знать, где находится та или иная информация. Для китайского преподавателя важно сделать из тебя узко квалифицированного специалиста. Поэтому набор предметов идет только тот, который нужен непосредственно по специальности (никакой философии или языкознания на техническом факультете и т.д.)

- А в конце обучения принято сбрасываться всем курсом или классом на «подарок учителю»?

- В Китае дарят деньги в конверте, причем конверте красного, праздничного, цвета. Но сейчас правительство активно с этим борется и в сфере образования, и в сфере медицины, приравнивая такой конверт к разновидности взятки. Борьба с коррупцией в Китае ведется очень активно. Хотя, например, обильные и вкуные обеды с партнерами по бизнесу, - в порядке вещей.

Шашлыки с партнерами по бизнесу.

- Дух законопослушания и дисциплины во всем, начиная от учебы и заканчивая государственными структурами, так?

- Да. Вот пример. В общежитиях китайцы живут по 6-8 человек в комнате(3-4 двухъярусные кровати), туалет на этаже, душ один на 2 корпуса (в данном случае я говорю только о своем университете). В душе бесплатная только холодная вода, горячая же подается только после того, как закинешь монетки в специальный автомат.

Так что условия у них, мягко говоря, спартанские! Теоретически можно снять квартиру, но в Китае за аренду принято платить за год вперед, сумма получается значительная. Иностранные студенты живут не в пример лучше: в блоках по 4 человека, есть кухня, душ, туалет.

Посиделки с одногруппниками из Южной Кореи и Индонезии.

Вообще Китай – это совершенно другой мир, удивительный, порой непостижимый, где многовековые традиции соседствую с бешеным ритмом, постоянным движением, развитием. В Екатеринбург прилетаю раз в год увидеться с родителями, как правило, на время китайского нового года. В Россию приезжаю отдыхать, отдышаться. Здесь так мало людей и так просторно!

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