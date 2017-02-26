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Когда мы будем оплачивать проезд банковской картой: что ожидает пользователей ЕКАРТЫ к ЧМ-2018

Когда мы будем оплачивать проезд банковской картой: что ожидает пользователей ЕКАРТЫ к ЧМ-2018
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
На вопросы НАШЕЙ ответил гендиректор ОАО «Информационная сеть» Павел Ведерников.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

С 1 февраля 2017 года в Екатеринбурге действуют новые тарифы на проезд в общественном транспорте, в том числе для льготников. Авторы внедрения тарифной сетки для ЕКАРТЫ рассказали «Нашей Газете» об изменениях в связи с увеличением стоимости проезда, а также раскрыли сроки внедрения новых технологий для электронного проездного.

На вопросы НАШЕЙ ответил гендиректор ОАО «Информационная сеть» (участвует в проекте «Транспортная карта города Екатеринбурга») Павел Ведерников.

«Мы просим не штурмовать пункты смены тарифов»

— Павел Юрьевич, как известно, с 1 февраля изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Как это повлияло на тарифную сетку ЕКАРТЫ?

— В первую очередь изменились тарифы для льготников. Раньше у них была возможность взять или 10 поездок или полный проездной. Теперь им предлагается тариф до 40 поездок в месяц за 443 рубля или безлимитный проездной за 1 тысячу рублей.

— Возможно ли сразу в феврале сменить тариф на льготной ЕКАРТЕ?

— Если пенсионер на февраль месяц использует пополненный проездной, то он на март месяц не сможет выбрать новый тариф до 40 поездок технически.

— Как поступить пассажиру-льготнику, для которого 40 поездок мало, а безлимитный проездной он покупать не хочет?

— Например, если 28 марта у пользователя закончились 40 поездок, то сохраняется возможность на льготную карту записать еще 10 поездок за 200 рублей. Если и они заканчиваются, то проще уже покупать сразу проездной.

Возможна также ситуация, когда пенсионер потратил 40 поездок, взял еще 10 поездок, а у него еще осталось 100 рублей. Эти деньги будут засчитаны при выборе новых поездок на апрель.

— То есть ему надо платить не 443 рубля, а 343?

— Да. Такая система по изменению тарифов, на наш взгляд, удобна с учетом сезона. Летом многие отправляются в сады и ЕКАРТОЙ почти не пользуются.

«Только 20% пенсионеров используют более 70 поездок»

— Есть ли какие-то данные, как часто льготники пользуются общественным транспортом?

— Согласно статистике, только 20 процентов пользователей ЕКАРТЫ из числа льготников совершают более 70 поездок. И на эти 20% приходится половина всех совершенных льготниками поездок.

Если убрать эти 20 процентов, то среднее количество поездок получается 25 поездок в месяц на одного льготника. А это подавляющее большинство пользователей транспортной карты.

— Сколько всего насчитывается льготников, которые используют электронные проездные?

— Порядка 210 тысяч. Это именно активные пользователи.

— До 1 февраля 2017 года, как распределялись тарифы?

—  Из 210 тысяч льготников у нас порядка 80 тысяч выбирали тариф 10 поездок. Остальные 130 тысяч человек записывали на карту проездной.

Пересадочные тарифы

— Павел Юрьевич, до недавнего времени горожан готовили к внедрению пересадочной системы с помощью ЕКАРТЫ. Это должно было произойти в рамках транспортной реформы. Реформу отложили на два года. По ЕКАРТЕ получается тоже отсрочка до 2019 года?

— Мы не исключаем, что пересадочную систему мы можем опробовать в четвертом квартале 2017 года. Об этом и замглавы Администрации города Сергей Тушин говорил.

Вопрос в следующем: мы смотрим опыт других городов и смотрим технологические возможности, но в Европе такой системы нет. Там пересадочные тарифы — это бумажный носитель. Исключением является Лондон, где вообще не принимают наличной оплаты. Такова позиция местных властей — полный отказ от наличностей.

Бумажный проездной в Лондоне

— А в нашей стране?

— В России пересадочные тарифы работают в Москве, но в столице они действуют только в метро и муниципальном транспорте, а также в Санкт-Петербурге. В Нижнем Новгороде в качестве эксперимента запущены пересадочные тарифы в трамвае и троллейбусе.

— В Екатеринбурге планировали запустить в метро…

— На мой взгляд, у нас было бы интересно это сделать на схеме трамвай — автобус.

Как иностранцы будут оплачивать проезд на ЧМ-2018

— Павел Юрьевич, Екатеринбург в настоящее время готовится принимать ЧМ-2018. В городе ожидается много гостей. Что-то для них готовится по оплате проезда?

— Первое направление — это карта на три дня. Но такой тариф, как показывает опыт и других городов, не пользуется популярностью.

Второе направление — использование бесконтактных банковских карт для оплаты проезда, как международных, так и отечественных систем.

Кроме того, сейчас 10 банков выпускают карты с транспортным приложением. Они выдаются работникам предприятий. Эти карты привязаны к зарплатным проектам или расчетным счетам. За одну поездку с них списывается 26 рублей.

Банковские карты с транспортным приложением

— Как работает такая система?

— Это когда прикладывается банковская карта или часы или стикер. Она не вставляется в терминал. Для этого не нужен отдельный носитель. Другой вопрос, что опыта использования бесконтактной системы оплаты проезда в России нет. Исключение — Москва и Санкт-Петербург, где эта система используется в метро.

— Все банковские карты подходят для оплаты?

— Нет. Только со специальным значком. Таких карт сейчас мало, но планируется увеличить их выпуск.

— Известно ли, когда эта система будет запущена?

— Конкретных сроков сказать не могу. Ориентировочно это может быть первый квартал 2018 года. Пока все упирается в сотрудничество с коммерческими перевозчиками. Вопрос в том, кто именно из частников будет обслуживать гостевые маршруты. Ведь не всех гостей, к примеру, будут возить с Садового или на Компрессорный.

— Сколько будет стоить проезд по банковским картам?

— В каждом городе будет по-своему. Где-то такая же как за наличность, где-то — по тарифам электронной карты.

  • Система электронного проезда была запущена в Екатеринбурге с 1 января 2010 года. На тот момент насчитывалось 10 тысяч пользователей ЕКАРТЫ.
  • К концу 2016 года обладателей электронного проездного насчитывается 360 тысяч человек. Из них 130-140 тысяч — обычные горожане, не обладающие льготами.
  • Более подробную информацию о смене тарифов и пунктах выдачи и пополнения ЕКАРТЫ можно узнать по телефону 222-000-9.
Сергей Беляев, 27.02.2017, 11:19
Тэги: Общественный транспорт, Деньги, ЧМ-2018
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