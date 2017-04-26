Райский остров Бали глазами экс-уральца: любовь к русским, катание на слонах и Интернет 4G на каждом пляже

Островитяне не читают газет и безмятежно живут на 10 тысяч в месяц.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

Екатеринбуржец Олег Ладога живет на Бали - небольшом острове в составе Индонезийского архипелага. Бали омывается с юга Индийским океаном, с севера - морем Бали Тихого океана.

Олегу 40 лет, в данный момент холост, на Бали он уехал два года назад, заключив контракт с Turkish Airlines: блогер путешествует по региону Юго-Восточная Азия, пишет о местных обычаях и интересных наблюдениях, не забывая упомянуть и авиакомпанию.

Также Олег занимается сопровождением интернет-проектов и производством самого дорогого кофе в мире - Kopi Luwak, которое поставляет по всему миру. Сам Олег говорит, что «морозы и серость по шесть месяцев в году» тоже повлияли на решение переехать в теплый регион.

- Остров действительно райский?

- Конечно. Но он не приторно райский, он умеет удивлять и делает это каждый день. Например, сразу пришлось переучиваться говорить Бали - с ударением на «а». Про Бали многие думают, что это вроде деревни на океане, одни пальмы и пляжи. Да, тут есть и дикие джунгли, и водопады, и кофейные, клубничные, мандариновые плантации, и вулканы. Однако население острова - около 4 миллионов человек, а в городах, которые здесь плавно перетекают один в другой, развитая инфраструктура, отличный общественный транспорт, современные здания, компании, бренды и т.д.

В общем Бали - это более чем современный и по-настоящему райский остров, где Интернет 4G LTE есть на каждом пляже…

- Много ли на Бали наших соотечественников?

- Русских экспатов (иностранных специалистов. - Прим. ред.) на Бали много. До кризиса 2014 года было ещe больше, но возросший курс доллара заставил самых отъявленных халявщиков и дауншифтеров, которые жили только на деньги от сдачи квартиры или на средства от мошеннических операций в Интернете, вернуться на Родину. И это хорошо. Русское комьюнити на Бали стало более «здоровым», хотя перекосы некоторых русских «локал-буле» («локал» означает местный житель, «буле» - белокожий или турист) иногда превосходят все возможные ожидания.

- Мы по утрам спешим на остановку или на стоянку, едем на работу. А как проходит день у блогера-путешественника?

- Встаю довольно рано. Можно позавтракать в «европейском кафе», выпить кофе, прочитать новости в интернете, написать некоторые тексты. Если хочется плотного завтрака, то заказать местную еду, которая называется «Наси Чампур» - это когда на тарелку кладется рис, к нему выбираешь наполнители - спаржу, шпинат, пророщенную пшеницу, тушеные баклажаны, тофу, темпе (ферментированную сою). Невероятно вкусная местная рыба, которая подается на хрустящем тосте, свинина с яичницей и овощами.

Кофе на Бали - это вообще отдельная история. Он очень вкусный, даже тот, который самый недорогой. Вкус же Kopi Luwak вообще можно описать, как мягкий, нежный и в то же время - терпкий и бодрящий. Так как климат на Бали жаркий, то здесь очень популярен «Эс Джерук» - это сок из местного фрукта - смесь апельсина и мандарина, а подают его обязательно со льдом. Это невероятно вкусно!

После завтрака и дневной работы - деловые встречи, поездки. Вечером - ужин. Иногда ужинаю в одном из любимых рыбных ресторанов, столики которого стоят прямо на пляже. Если кто-то думает, что я весь день тут лежу на пляже и потягиваю коктейли, а потом быстро что-то отписываю в свой блог, не приходя в сознание, то этот кто-то немного ошибается. Море, пляж и солнце позволяю себе только в субботу и воскресенье. Хотя даже в выходные иногда приходится работать.

- А как проходит свободное время?

- Можно поехать и посмотреть знаменитый «Храм Улувату» - храм бога морей и один из девяти основных храмов, защищающих остров. Кроме самого храма, на территории можно встретить очень много забавных обезьян, а по вечерам, в специальном амфитеатре, показывают национальный балийский Kecak Dance, созданный по мотивам эпоса Рамаяна.

Отличная идея - поехать и встретить рассвет в горах с видом гору Agung, встать под струю одного из самых больших в Юго-Восточной Азии водопадов, который расположен в горах (поэтому дорога к нему достаточно сложная) и называется Sekumpul. А еще здесь можно часами гулять по рисовым террасам…

Фото: Beji Tour.

Наверняка запомнится посещение балийского зоопарка. Если сравнивать его с пражским или московским, то местный проиграет им по масштабам, зато гарантированно выиграет по атмосфере и экзотичности. Хотя бы потому, что мне лично удалось покормить огромного и злого тигра (ну и что, что через прутья клетки и со специальной палочки).

А еще каждое утро здесь показывают «Птичье шоу» с участием хищных птиц, которые летают прямо у вас над головами... Здесь есть такие пункты программы, как «Завтрак с орангутангом», катание на слонах и многое другое.

- А чем интересно местечко, в котором живете?

- Я живу в доме в Южной Куте или, если посмотреть на карту Бали, – на южном аппендиксовидном полуострове.

Карта острова Бали. Графика: Flominator.

С точки зрения локации, это идеальное место. Вокруг не так много туристов и по вечерам можно расслабиться в удобном кресле на веранде, наслаждаясь тишиной и звуками природы; поесть очумительно-вкусную местную еду в Варунге (местное кафе, в котором питаются местные жители и в которое никогда не заходят туристы) или просто посмотреть на звeзды, валяясь на траве на мысе, с которого люблю смотреть фантастические балийские закаты.

А когда хочется суеты (в хорошем смысле этого слова), европейской еды, ночной жизни, тусовки... то до Куты (то самое место на Бали, где всего перечисленного выше в избытке) от моего дома я добираюсь всего за 15-20 минут на байке.

Если же по каким-то причинам байк недоступен, то пользуюсь общественным транспортом. Это обычные автобусы, на которых можно добраться до любой точки острова. Правда, этот способ передвижения достаточно долог, ибо - пробки...

- Дорогая жизнь на Бали? Сколько надо иметь денег, чтобы жить в таком приятном месте?

- Ответа на этот вопрос нет! Ибо на Бали есть всe. Даже больше, чем в Греции (смеется). И значит, что позавтракать можно за 50 рублей на российские деньги, а можно и за 10 тысяч рублей. Всe зависит от того, где и что вы будете есть. В целом, для более или менее сносного существования на Бали, включая аренду жилья и байка, а также 3-разового питания (не в ресторанах), хватит 10 - 15 тысяч рублей в месяц на российские деньги.

Интересная ситуация тут с коммунальными платежами. Здесь есть счeтчики с авансовой системой платежей. Сначала деньги - потом стулья. Нет денег - нет света. Все предельно просто, но эффективнее всей российской системы ЖКХ.

- Но продукты, наверное, специфические?

- Продукты такие же и стоят так же, как в российских супермаркетах. Найти можно практически все, к чему мы привыкли, за исключением, пожалуй, молочки. Ну не понимают индонезы всю прелесть молока, кефира или сметаны. Отличительная особенность местной продукции - она вся натуральная. То есть курица никогда не будет «накачана» чем-либо для увеличения веса и получения большей прибыли с килограмма живого веса, а рис будет гарантированно настоящий, а не поддельный китайский из бумаги и клейстера.

Традиционная еда на Бали. Фото: hochunabali.ru.

- Рыбные рестораны популярны?

- Очень. Я уже упоминал, что в одном из моих любимых рыбных ресторанов я люблю отужинать. Кстати, знаете, как я его нашел?..

Иду как-то по пляжу. А у входа в рыбный ресторанчик зазывают гостей. «Заходи к нам, Босс!.. У нас есть коктейль МАТАХАРИEШКА!» - так ко мне обратился Мас (Mas, Bahasa – стандартное обращение на острове к лицам мужского пола). Я сначала не понял, что к чему, а потом присмотрелся: ресторан назывался «Нью Матахари Кафе»! И их фирменный коктейль - «Матахариешка». «В местечке, где даже обычный бармен работает с фантазией, приготовленная еда всегда вкусная», - подумал я. И оказался прав: заказанные мною морепродукты, приготовленных на гриле, были просто великолепны!

Представьте тарелку размером с поднос. На ней: устрицы, запеченные с острым соусом; королевские креветки, шпажки с нежной мякотью кальмаров; рыба Garupa - морской окунь; лобстер и краб. Всe это подается с рисом, четырьмя видами соуса - самбал, самбал мата, чесночным и сладким, и салатом Cang-Cung. Салат этот в Индонезии очень распространен, как в России «Оливье».

Наслаждался я всем этим, сидя за столиком прямо на пляже и наблюдая на закат солнца. Когда стемнело, на всех столиках появились специальные стаканчики со свечками, на сцене начались национальные балийские танцы. В итоге, за такой прекрасный вечер я заплатил всего 350 тысяч рупий (1 400 рублей). Вернулся же я в этот ресторанчик на следующий день, чтобы поваляться на шезлонге и искупаться в океане днем, а также выпить коктейльчик (ту самую «Матахариeшку») и снова поесть наисвежайшие морепродукты на закате.

Закат на Бали. Фото: amanda9.

- Вы описываете сценки из жизни другой Вселенной. Хочется, конечно, чтобы и у нас так было, но ведь не будет? Небо и земля - Урал и Бали…

- Вы удивитесь, но русские и индонезы очень похожи! И с точки зрения традиций и поведения, и с точки зрения кухни, и стиля питания. Есть даже такая теория, что часть древних племен пошла от Уральских гор на Восток и каким-то сказочным образом добралась до острова Бали... И не исключено, что у нас общие пра-родители. Только современные россияне хорошие, но усталые и нервные, а балийцы без всяких «но» - терпимые и дружелюбные люди.

Фото: NewsBusters.

- То есть типичный балиец - он вроде Будды: улыбчивый и невозмутимый?

- Они люди сильно верующие. Верят искренне, от души, не пафосно, не «для положительного имиджа в соцсетях». Нарушить какие-то законы мироздания и жизнепротекания для них смерти подобно. Хотя здесь говорят так: «Самое страшное для балийца - это быть уличeнным во лжи, но... ещe до завтрака он обманет тебя три раза!»

Сейчас поясню. Средняя зарплата на Бали – 2 миллиона рупий (около 10 тысяч рублей. - Прим. ред). При этом туристы, особенно русские, направо и налево «раскидываются» деньгами. Не буду их осуждать: люди в отпуске, отдыхают. Но местные делают такой вывод: у туриста много денег, а значит, надо ему что-то продать подороже. Заметьте!.. Не ограбить или отобрать, а продать, то есть совершить некие действия, стоимость которых будет несколько выше, чем для местных. Русских туристов здесь любят - они денежные. За это же их и «объегоривают».

Сказать про всю нацию, что она излучает святость и покой, - глупо. Плохиши есть везде. Но в целом местные ребята, балийцы, яванцы, суматранцы, - очень хорошие, добрые и отзывчивые, готовые всегда прийти на помощь.

- Какие сейчас самые обсуждаемые новости на Бали? Что пишут на первых полосах газет?

- На Бали газет не читают! Ни до обеда, ни после! Повторюсь: некоторые ошибочно думают, что Бали – это большая деревня... Так вот, на Острове Богов, как еще называют Бали, больше любят либо живое общение, либо Интернет. Популярные соцсети - ФБ, Твиттер, Лайн и БиБиЭм (последние два названия - местные мессенджеры).

Знаете, как выглядит традиционная балийская молодeжная дискотека? На улицу (тепло же!) выносится хороший «уселок»; включается музыка в стиле «полный треш»; вокруг «уселка» расставляются стулья, на которые рассаживается местная молодeжь и… «утыкается» в телефоны. Пишут другу в мессенджерах, даже если находятся рядом.

Фото: Bounty Discotheque.

Те, кто постарше, собираются по вечерам в Бунгало (специальная конструкция без стен, но с крышей, под которой можно укрыться от солнца или дождя) и обсуждают последние городские новости или проблемы. При этом, на защиту чего-либо индонезы встают, как говорится, «всем миром». Один из последних примеров – демонстрации, манифестации и перекрытия дорог в знак протеста против строительства вблизи берегов Бали искусственного курортного острова, который может нарушить водоснабжение залива Беноа, по периметру которого растут исчезающие по всему миру мангровые деревья.

- Газет совсем нет?

- Есть, конечно. В «Варунгах» (кафешки, в которых питаются местные и куда практически не заходят туристы) газеты и журналы лежат на столах. Но, честно говоря, за два года жизни здесь ни разу не видел, чтобы прессу «изучали» так, как в России читают газеты или модный глянцевый журнал.

Варунг. Фото: travel-to-parks.ru.

Кстати, так и не могу понять, почему многие туристы избегают «Варунгов». Нет, конечно, снаружи они не выглядят как что-то безумно-красиво-интерьерное, но внутри – это самый настоящий «Мишленовский ресторан». Ибо все блюда готовятся местными для местных, и это обалденно вкусно и очень аутентично!

- Итак, про некоторые традиции мы узнали. А праздники как проходят?

- Однажды попал на свадьбу богатых индонезийских китайцев, на которую на Остров только из столицы - Джакарты, прилетело около 100 гостей.

Сначала - приветственно-коктейльная церемония - она проходила в клубе, расположенном на высоком мысе над пляжем. Встречали же молодых фейерверком из бенгальских огней, а бабушка с дедушкой жениха устроили шоу: исполнили традиционную китайскую песню, но в стиле рэп. В качестве комплимента от вновь образовавшейся крепкой индонезийской семьи, всех гостей разместили в отеле 5*****.

- Как часто бываете в Екатеринбурге, что привозите в качестве сувениров туда и обратно?

- В Екатеринбурге за два года был один раз, прилетал в прошлом сентябре. Оценил городские перемены, повидался с друзьями и деловыми партнeрами и улетел назад – в регион вечного лета и ярких красок. Из России в качестве сувениров привез водку (индонезы любят пригубить русской водки: причeм пригубить буквально, ибо на большее их балийских сил не хватает), шпроты, халву, тагильскую роспись, уральский камень. А на Урал друзьям в подарок с Бали привез кофе Kopi Luwak, изделия из кожи питона, обычную балийскую сувенирку с чумовой энергетикой и неимоверно вкусную еду.

Фото: Tanah Lot, Bali, Википедия.

- О каких местах в Екатеринбурге вспоминаете с ностальгией?

- Ни о каких. У меня нет таких сакральных мест в Екатеринбурге, о которых вспоминал бы со слезой или тосковал бы, не находя себе места. Опять же, вот вы тоже попали в плен стереотипов, мол, живет человек на далеком острове в океане, как Робинзон Крузо с бородой и каменным топором. Скука и воспоминания – это, по-моему, термины из прошлого. Благодаря соцсетям и Интернету нахожусь на прямой и оперативной связи и с екатеринбуржцами, и с москвичами, и с моими европейскими друзьями, и коллегами. Разница лишь во временных поясах.

Вы знаете, только очутившись здесь, на Бали, осознал, насколько мал наш с вами мир, насколько он компактен, как быстро можно со всеми связаться. Находясь почти за 12 тысяч километров от столицы Урала, я в курсе всех основных городских событий.Так что предаваться скуке и воспоминаниям мне просто некогда... Или ещe не время.

- Наверное, многие, узнав о вашей жизни на Бали, позавидуют: райское место, интересная работа, интересная жизнь. Что вы отвечаете в таких случаях?

- Отвечаю, что все в ваших руках. Просто надо каждый день идти к своей мечте: в праздники, выходные, летом, зимой, когда идет дождь, когда рядом океан, когда настроение так себе, и даже когда что-то зовет в полет. Будьте дисциплинированы, позитивны, любознательны, создайте продукт, который будет востребован и… переезжайте на Бали! Как говорится, наслаждаться будем вместе!

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