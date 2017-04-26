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Борца за независимость Калифорнии в Екатеринбурге шокировало молоко в пакетах

Борца за независимость Калифорнии в Екатеринбурге шокировало молоко в пакетах
16+
Фото: с личной страницы Луиса Маринелли
Активист и политик Луис Маринелли признается, что в России много удивительного. Несмотря на это, он решил тут остаться навсегда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

Американцу Луису Маринелли 31 год. Он живет в Екатеринбурге с лета прошлого года и преподает английский язык в одном из языковых центров Екатеринбурга. На своей родине, в США, в Калифорнии, Луис был известной фигурой. Три года назад он создал организацию по выводу Калифорнии из состава США и превращению штата в независимую страну. Движение получило название «Калэкзит» (Calexit) и получило официальное разрешение от властей на сбор подпи­сей. Чтобы провести референдум о независимости Калифорнии, нужно было собрать шестьсот тысяч подписей.

Борца за независимость Калифорнии в Екатеринбурге шокировало молоко в пакетах

Фото: аккаунт Луиса Маринелли в Facebook. Все фото публикуются с согласия героя публикации.

Однако в это время Луис получает приглашение из российского Екатеринбурга. Спустя какое-то время американец заявил, что ему так понравилось в России, что он хочет «сделать ее своим новым домом». Петиция о проведении референдума по «Калэкзиту» была отозвана, а Луис Маринелли отвечает на многочисленные вопросы журналистов и становится известной фигурой в городе. 

Борца за независимость Калифорнии в Екатеринбурге шокировало молоко в пакетах

Мы тоже задали ему несколько вопросов - о том, что ему нравится в России, что удивляет, как складывается построение той «новой жизни», о которой он мечтал, переехав в другое полушарие.

Судя по всему, изучение русского языка у американского гостя проходит довольно успешно: все вопросы мы ему задавали по-русски и по-русски же Луис на них отвечал. Авторский стиль сохранен.

- Луис, спасибо за согласие ответить на наши вопросы. У вас необычное имя для русского уха. Придумали ли ваши российские друзья и коллеги русскоязычный вариант имени или какое-то ласковое сокращение?

- Меня зовут Луис, и у меня пока нет русского варианта имени.

- В английском языке нет различий между формами обращения «на ты» и «на вы». Как к вам обращаются студенты, какая форма обращения вам комфортнее?

- Студенты ко мне обращаются «на вы» - во время урока. Все они интересные люди, мы с ними не только учимся, но и дружим. Ко мне можно обращаться так, как вам удобнее. Сам же предпочитаю говорить «на ты».  

Борца за независимость Калифорнии в Екатеринбурге шокировало молоко в пакетах

- Правда, что ты хотел бы остаться в России и на Урале навсегда? Понравилось здесь?

- Да, хочу остаться в России. Хочу устроить мою жизнь здесь. Мне продлили визу, и я согласился на новый рабочий контракт на 2017-2018 год. Когда виза истечет, то еще подумаю, возвращаться ли в США.

- А в России интересуешься политикой? Что бы ты посоветовал уральским политикам?

- Нет, политикой не интересуюсь. Я гость в России и не могу советовать правительству, как править. Хочу жить как обычный человек. 

луис маринелли

Одна из первых вещей, которая удивила обычного человека Луиса Маринелли в Екатеринбурге (свои впечатления гость описывал на портале itsmycity.ru), - молоко в пакетах. Он тогда рассказывал: «Зачем ваше местное молоко продают в таких пакетах? Я подумал: «Ладно, попробую!» Потом дома, после того, как я его открыл и отлил немножко из пакета, чтобы позавтракать, я подумал: «А как теперь поставлю его обратно в холодильник?» Ну, аккуратно положил молоко горизонтально и пошел по своим делам. Вечером вернулся домой, и молоко капало в холодильнике, как вода в Кунгурской ледяной пещере, куда я ездил на экскурсию…»

Спрашиваем у Луиса - он уже привык в молоку в пакетах, научился с ним обращаться?

- После того случая покупаю молоко в коробках. Тем более что мне нужно молоко без лактозы и оно продается не везде.

луис маринелли

В свое время потряс американского гостя и первый визит в российскую аптеку. «Я очень сильно порезал ножом палец, вскрывая упаковку с консервным ножом. Пошел в ближайшую аптеку и попросил совета - что мне купить и что делать. И незнакомая мне женщина, работник из аптеки, взяла хлоргексидин, какой-то стрептоцид-порошок, еще какой-то клей, а затем забинтовала мой палец прямо там в аптеке и потом отказалась оплаты».

- Как думаешь, Луис, если бы ты не был иностранцем, к тебе отнеслись бы также? Вообще русские добры друг к другу?

- Я не знаю, что было бы, если я не был иностранцем. Русские люди действительно очень добры к иностранцами. Я это знаю. А друг к другу, думаю, не настолько.

- Русские хмурые?

- Думаю, русские люди смотрят на мир более реально. Наш мир не совсем доброе место, а еще и серость влияет на настроение. И быть реалистом правильнее. Так что могу сказать, что русские, да, хмурые. Но не вокруг меня! Рядом со мной добрые хорошие люди с чувством юмора и позитивным взглядом на жизнь. 

луис маринелли

- Ты говорил, что мерзнуть начал уже в сентябре. А уральцы тебя подбадривали, мол, морозы еще не начались. Как прошла твоя зима? Научился согреваться, как русские, водкой? 

- Согреваться водкой? Некоторые русские шутки и анекдоты я пока не понимаю. А в сентябре, да, уже было холодно, а отопление еще не включали. Мои коллеги отдали мне маленький обогреватель, чтобы можно было нормально жить до середины октября. Я тогда подумал: какие хорошие люди, как здорово будет с ними работать! В конце декабре переехал с той квартиры, где не было сушилки, где мучился со сломанным душем, где было три шкафа и при этом только один стул, так же не было телевизора, и где у меня была всего одна комната, и из-за этого мне неудобно было приглашать друзей в гости.

Новый год я отмечал в новым доме и в первый раз в жизни у меня была настоящая елка. Мы ее поставили рядом с телевизором в гостиной и потом пригласили знакомых в гости. Еще у меня появилась сушилка и две ванные комнаты, где душ работает без проблем. Вот так я не только нашел перемены в жизни, из-за которых переехал в Россию, но и так же нашел, с кем мог бы устроить новую жизнь. Я сделал девушке предложение на Красной Площади в Москве, куда мы специально прилетели ради такого случая. 

Борца за независимость Калифорнии в Екатеринбурге шокировало молоко в пакетах

К большому сожалению, это все было кратковременно. О причинах не стану рассказывать, - продолжает Луис. 

- Сочувствуем. То есть поиск спутницы жизни откладывается на неопределенный срок?

- Можно сказать, что я продолжаю искать жену. Это один из моих мечт... Я хочу жениться и любить, и быть любимым. Мое сердце было разбит... но я перестроил его. Я не думаю о прошлом.

- А какой должна быть твоя жена?

- Люди все разные, и нет списка качеств, которые должны быть у моей девушки. Ищу ту, которая может мотивировать меня быть самым лучшим вариантом себя. Быть вместе с кем-то безраздельно - то, чего я хочу. 

Борца за независимость Калифорнии в Екатеринбурге шокировало молоко в пакетах

Луис умеет объяснять, чего он хочет. В начале его пребывания в Екатеринбурге он жаловался, что водители такси, несмотря на четко прописанный адрес и даже поставленную отметку на карте, звонили ему и уточняли, как проехать. Естественно, на русском. Иностранцу было сложновато вести такие разговоры, да еще и объяснять водителям, какими именно козьими тропами подъезжать к дому. «Однажды получилось, что мне 3-4 раза за день надо было вести один и тот же разговор, и я начал раздражаться, - говорит Луис. - Решил эту проблему, изменив свое имя в приложении. Теперь там я являюсь «Луис Прошу не Звонить Маринелли». И таксисты звонить перестали. 

Борца за независимость Калифорнии в Екатеринбурге шокировало молоко в пакетах

Русскую осень и зиму Луис уже пережил. Он говорит - «кажется, пережил». Весна хоть и подарила много солнечного света, но преподнесла свои сюрпризы - грязь, ветер, лужи. Скоро Луис познакомится с уральским летом, хотя оно и для уральцев-то каждый раз сюрприз и каким будет лето, никто не знает. Но нашего собеседника все это не пугает. Он говорит, что в Америке «каждый считает себя самым главным», а тут все очень отзывчивые и добрые люди.

- Да, мне нравится здесь. Мне кажется, что тут все, чего я ожидал. У меня другая жизнь, я похудел, я знакомлюсь с новыми людьми и у меня новый, более здоровый образ жизни, - говорит возможный будущий россиянин Луис Маринелли. 

Борца за независимость Калифорнии в Екатеринбурге шокировало молоко в пакетах

Другие личные истории людей, которые живут в Екатеринбурге, или екатеринбуржцев, живущих в других городах и странах, - читайте здесь. 

Галина Исакова, 27.04.2017, 21:15
Тэги: Необычное, Политика, Туризм
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