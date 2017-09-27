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Участники шоу «Пусть говорят» о женщине без груди, у которой забрали детей: «Нас бог наградил сердцем, а не сиськами!»

Участники шоу "Пусть говорят" о женщине без груди, у которой забрали детей: "Нас бог наградил сердцем, а не сиськами!"
16+
Фото: скрин видео / "Первый канал"
Юлия Савиновских из Екатеринбурга обвиняет органы опеки в нарушении ее прав на частную жизнь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

В программе "Пусть говорят" на Первом канале обсуждали скандальную историю Юлии Савиновских, многодетной матери из Екатеринбурга, которая стала уральской "Анжелиной Джоли": по медицинским показаниям женщина удалила себе грудь. Кроме того, Юлию обвинили в том, что она хотела изменить пол. Основанием для таких выводов стал блог в Интернете, который вела Юлия от лица трансгендера. 

Ранее НАША писала, что 27 августа органы опеки отобрали у семьи двух приемных детей, мальчиков, страдающих ДЦП. Суд поддержал чиновников, сочтя, что для принятия такого решения были веские основания.

Сама Юлия считает, что действия чиновников были преступлением. 

В самом начале программы Юлия вышла на сцену одна, без групп поддержки, и рассказала свою версию событий. Было заметно, что волнуется, еле сдерживает слезы, но говорит четко, ясно и по делу. Выглядела Юлия тоже достойно: классическое короткое черное платье, черные туфли, хорошо подстрижена и накрашена. Позднее к ней вышел муж – и сразу обнял супругу. 

юлия савиновских

По словам героев передачи, первый усыновленный ребенок появился в семье три года назад. Семья взяла его под опеку, потому что так понимала свой человеческий долг: если ты хочешь и можешь, то должен помочь детям, у которых нет родителей. Потом появился второй усыновленный мальчик. Так у Юлии стало пятеро детей: взрослая дочь, которая живет со своим отцом, двое родных и двое усыновленных малышей. Финансовое положение позволяло обеспечить приемным детям достойное лечение и уход, вывозить семью летом на дачу с бассейном, а забота и любовь шли от чистого сердца. 

юлия савиновских

В мирное воскресное утро 27 августа, когда вся семья еще ходила в пижамах, дети досматривали мультики, а взрослые готовили семейный завтрак, раздался звонок в дверь. В квартиру буквально ворвались три женщины из опеки, вели себя по-хамски, сказали, что им поступил "сигнал" на плохую атмосферу в семье, поэтому они приказывают приемных детей одеть и отдать им немедленно. Никакие просьбы объяснить, что происходит, не подействовали. Детей увезли. 

Два дня Юлия провела в кабинетах чиновников, пытаясь понять, что происходит. Наконец, ей показали приказ министерства соцзащиты, почему-то от 28-го числа (а детей забрали 27-го), в котором было сказано, мол, лишить прав на опеку из-за нарушений. Каких нарушений, не пояснялось.

В рекордные сроки состоялся суд, в закрытом режиме, который согласился с мнением органов опеки. Хотя Юлия так до сих пор и не понимает, в чем ее обвиняют и какие именно нарушения она допустила. У нее на руках есть только решение суда. Будучи в теме, она знает, что детей не дают людям, например, с психическими отклонениями. Но отклонений за собой женщина не признает. 

Общественность поддержала многодетную мать, чиновники обещали разобраться. Следственный комитет организовал проверку. 

пусть говорят

В программе "Пусть говорят" пытались понять: почему женщину, которая отдает все силы семье, делает это с желанием и настроением, обвиняют в психических отклонениях? Имеет ли право человек изменять свою внешность по своему желанию (речь идет об удалении груди) или "мать" всегда должна выглядеть в определенном стандарте?

Органы опеки или их представители на программу не приехали. Ведущий и гости искали ответы на вопросы: что теперь будет с детьми, что говорят представители органов защиты детей, почему бюрократическая машина вдруг ополчилась против примерной матери, нет ли у нее "скелетов в шкафу", что за странная история с удалением груди и блогом от имени трансгендера. 

По словам Юлии, грудь после родов у нее стала 7-го размера, и женщине было просто физически тяжело. Перед тем как лечь в больницу, Юлия прошла комиссию, которая признала ее вменяемой, а желание удалить грудь – обоснованным. Однако органы опеки сочли, что операцию женщина сделала незаконно, и для того, чтобы сменить пол.

Ситуацию усугубила информация, что детей не только забрали, но и поместили их фото на сайте "Усыновление в России".

Сама Юлия говорит, что действительно вела блог от имени трансгендера, рассказывая, что чувствует человек, который меняет пол. Таким образом она пыталась психологически подготовиться к операции. Свой биологический пол она менять не собирается, будучи счастливой женой и матерью. Более того, хирургические операции по медпоказаниям - это ее личное дело, в которое, к сожалению, теперь посвящена вся страна. 

Юлия обратилась в суд, однако он встал на сторону органов опеки. Делом заинтересовалась детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова, а также уральские депутаты и представители органов власти. Они встали на сторону многодетной матери. 

Зрители в зале высказывали разные мнения. Однако факт, что оба ребенка имеют заболевания, а Юлия с мужем лечили их, проходили сложную терапию, массаж, водили в контактные зоопарки, бассейн, вызвал всеобщее одобрение и аплодисменты. 

Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, сказал, что ему документы из суда не показали, но это нормально и так принято законодательно. Однако он следит за ситуацией и навещает детей в том "учреждении", в которое их поместили до окончания разбирательства. 

Поддержать жену вышел ее муж. Всю программу он обнимал Юлию за плечи и держал за руку. 

Свое мнение озвучила депутат Госдумы Оксана Пушкина. Она сказала, что прекрасно понимает Юлию, которая сделала такую операцию, и поддерживает ее. А действия органов опеки определила как "зверство".  

Единственным голосом "против" была дама из зрительного зала, которая обвинила Юлию в насилии "над своей женской природой" и неуверенно добавила, что, наверное, у героини передачи есть какая-то материальная заинтересованность от "всей этой самодеятельности". Слова дамы утонули в возмущенных возгласах гостей и зрителей. 

Как рассказала Юлия, органы опеки, изъяв приемных детей, угрожают забрать и ее родных малышей: шестилетнюю дочь и четырехлетнего сына. В семью приходила инспектор по делам несовершеннолетних, которая заявила, что поступил сигнал о том, что семья неблагополучная. Это, по мнению главной героини и ее адвокатов, которые остались за кадром, прямое и вопиющие нарушение всех российских законов. 

По словам семьи, когда мальчиков, которые плакали и не понимали, что происходит, увезли, Юлия с мужем несколько раз навещали их, но потом супругов попросили этого не делать, чтобы "не нервировать детей". 

Юлия говорит, что дело, скорее всего, в том блоге, который она вела. Но опека ей ни разу не сделала замечание или просто не поговорила с ней по душам, мол, негоже примерной матери такое писать в Интернете. Она, конечно, прислушалась бы к такому совету. 

- Как вы думаете, почему все вокруг вас так закрутилось? - спросил эксперт программы. - Вы же понимаете, все, что размещено в соцсетях, может быть в любой момент использовано против вас. 

Помимо приемных сыновей, Юлия и ее супруг воспитывали двух родных детей. У екатеринбурженки есть еще один ребенок – старшая дочь, которая живет с отцом. У семьи много "счастливых" фотографий. 

Дамы в студии единогласно поддержали право Юлии, как и любого человека, на действия в отношении своей внешности, например, операции, тем более по медицинским показаниям. Такие действия, считают эксперты, ни в коем случае не говорят о психическом расстройстве или отклонениях. 

- Посмотрите на наших героев, - сказал ведущий, - разве похоже, что эта женщина хочет изменить пол? 

Юлия призналась, что не любила себя в своей дооперационной ипостаси, выбросила все фотографии "с грудью", найти сейчас такой снимок - редкость. Ей хотелось перестать носить громадные бюстгалтеры и начать одеваться в футболки "на голое тело", почувствовать легкость. Она ни минуты не жалела о сделанной операции. 

Вопрос об изменении пола и поведении женщины несколько раз все-таки поднимался, однако участники дискуссии быстро пришли к консенсусу: действует презумпция невиновности. Пока не сменила пол - не нужно человека в этом обвинять. И уподобляться авторам анонимок. 

Поддержать екатеринбурженку пришла Анна Семенович, обладательница шикарной груди. По ее словам, главное в женщине - нравиться себе. Когда на душе мир и гармония, тогда она сможет дарить радость и окружающим. Если женщина хочет иметь маленькую грудь или не иметь ее вовсе, это ее личное дело. 

- В истории много недосказанного, - ближе к финалу резюмировал ведущий. - О чем молчат чиновники и что скрывает сама мать? 

Но мать уверяла, что ничего не скрывает, да и как это возможно, когда ее историю трясут уже месяц, а все документы, которые, по идее, должны быть конфиденциальны (например, о проведенной медицинской операции), открыты широкой общественности. А вот чиновники скрывают что-то очень плохое. Возможно, что заказ на усыновление ее детей. 

Ева, няня семьи, рассказала, что в доме всегда была уютная и хорошая обстановка. И она видела, как к вечеру физически устает Юля, постоянно наклоняясь и разгибаясь, что с такой грудью - дело нелегкое. Однако никаких намеков или разговоров об операции или изменении пола, она не слышала. Ева ничего не сказала хозяйке после операции, сочтя, что это личное дело женщины и никак не отражается на ее отношениях с детьми. Юлия была и есть хорошая мать, а ее внешность - ее дело. 

Ведущий программы спрашивал у всех гостей - артистов, психологов, воспитателей, как они относятся к этой ситуации. И все единодушно отвечали: судить человека надо по его поступкам, а не по чьим-то наветам. Диагнозы ставит только специалист, а у Юлии есть справка, что она абсолютно психически здорова. 

"Бог нас наградил сердцем, а не сиськами!" - Эмоционально начала свое выступление в защиту героини Эвелина Бледанс. Она сказала, что Юля - сильная женщина, но даже сильным нужна иногда помощь, и надо всем миром помочь в этой чудовищной ситуации. 

- Да, я не девочка-принцесса, - ответила на это Юлия Савиновских, 40-летняя мать пятерых детей из Екатеринбурга. - Но если бы я была принцесса, я бы это не вывезла. А мы будем бороться до победного. 

Галина Исакова, 27.09.2017, 23:30
Тэги: Суд, Дети, Семья
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