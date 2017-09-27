Участники шоу «Пусть говорят» о женщине без груди, у которой забрали детей: «Нас бог наградил сердцем, а не сиськами!»

Юлия Савиновских из Екатеринбурга обвиняет органы опеки в нарушении ее прав на частную жизнь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

В программе "Пусть говорят" на Первом канале обсуждали скандальную историю Юлии Савиновских, многодетной матери из Екатеринбурга, которая стала уральской "Анжелиной Джоли": по медицинским показаниям женщина удалила себе грудь. Кроме того, Юлию обвинили в том, что она хотела изменить пол. Основанием для таких выводов стал блог в Интернете, который вела Юлия от лица трансгендера.

Ранее НАША писала, что 27 августа органы опеки отобрали у семьи двух приемных детей, мальчиков, страдающих ДЦП. Суд поддержал чиновников, сочтя, что для принятия такого решения были веские основания.

Сама Юлия считает, что действия чиновников были преступлением.

В самом начале программы Юлия вышла на сцену одна, без групп поддержки, и рассказала свою версию событий. Было заметно, что волнуется, еле сдерживает слезы, но говорит четко, ясно и по делу. Выглядела Юлия тоже достойно: классическое короткое черное платье, черные туфли, хорошо подстрижена и накрашена. Позднее к ней вышел муж – и сразу обнял супругу.

По словам героев передачи, первый усыновленный ребенок появился в семье три года назад. Семья взяла его под опеку, потому что так понимала свой человеческий долг: если ты хочешь и можешь, то должен помочь детям, у которых нет родителей. Потом появился второй усыновленный мальчик. Так у Юлии стало пятеро детей: взрослая дочь, которая живет со своим отцом, двое родных и двое усыновленных малышей. Финансовое положение позволяло обеспечить приемным детям достойное лечение и уход, вывозить семью летом на дачу с бассейном, а забота и любовь шли от чистого сердца.

В мирное воскресное утро 27 августа, когда вся семья еще ходила в пижамах, дети досматривали мультики, а взрослые готовили семейный завтрак, раздался звонок в дверь. В квартиру буквально ворвались три женщины из опеки, вели себя по-хамски, сказали, что им поступил "сигнал" на плохую атмосферу в семье, поэтому они приказывают приемных детей одеть и отдать им немедленно. Никакие просьбы объяснить, что происходит, не подействовали. Детей увезли.

Два дня Юлия провела в кабинетах чиновников, пытаясь понять, что происходит. Наконец, ей показали приказ министерства соцзащиты, почему-то от 28-го числа (а детей забрали 27-го), в котором было сказано, мол, лишить прав на опеку из-за нарушений. Каких нарушений, не пояснялось.

В рекордные сроки состоялся суд, в закрытом режиме, который согласился с мнением органов опеки. Хотя Юлия так до сих пор и не понимает, в чем ее обвиняют и какие именно нарушения она допустила. У нее на руках есть только решение суда. Будучи в теме, она знает, что детей не дают людям, например, с психическими отклонениями. Но отклонений за собой женщина не признает.

Общественность поддержала многодетную мать, чиновники обещали разобраться. Следственный комитет организовал проверку.

В программе "Пусть говорят" пытались понять: почему женщину, которая отдает все силы семье, делает это с желанием и настроением, обвиняют в психических отклонениях? Имеет ли право человек изменять свою внешность по своему желанию (речь идет об удалении груди) или "мать" всегда должна выглядеть в определенном стандарте?

Органы опеки или их представители на программу не приехали. Ведущий и гости искали ответы на вопросы: что теперь будет с детьми, что говорят представители органов защиты детей, почему бюрократическая машина вдруг ополчилась против примерной матери, нет ли у нее "скелетов в шкафу", что за странная история с удалением груди и блогом от имени трансгендера.