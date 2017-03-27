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Екатеринбурженка - финалистка конкурса «Мисс Виртуальная Россия» рассказала, как есть тортики и оставаться стройной

Екатеринбурженка - финалистка конкурса «Мисс Виртуальная Россия» рассказала, как есть тортики и оставаться стройной
16+
Фото: личная страница героини материала в соцсетях
В 18 лет ее признали одной из самых красивых девушек страны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

Подведены итоги масштабной интернет-гонки красоты - конкурса «Мисс Виртуальная Россия-2017». В течение нескольких недель в Интернете можно было голосовать за самую симпатичную девушку. Екатеринбург представляла Екатерина Уфимцева, первокурсница Уральского института управления (РАНХиГС).

Екатеринбурженка - финалистка конкурса «Мисс Виртуальная Россия» Екатерина Уфимцева рассказала, как есть тортики и оставаться стройной- фото март 2017 год

Катя получила четвертое место - она обошла 19 конкурсанток в финале и 2 281 девушку - из тех, кто с самого начала вступил в борьбу за корону. Определяли победительницу голосованием интернет-аудитории. Аудитория сочла, что самая красивая девушка страны живет в Сургуте, вице-мисс - в Якутии, третье место получила участница из Хабаровска.

Екатеринбурженка - финалистка конкурса «Мисс Виртуальная Россия» Екатерина Уфимцева рассказала, как есть тортики и оставаться стройной- фото март 2017 год

С «Мисс Виртуальный Екатеринбург», 18-летней Екатериной Уфимцевой мы побеседовали после конкурса.

Екатеринбурженка - финалистка конкурса «Мисс Виртуальная Россия» Екатерина Уфимцева рассказала, как есть тортики и оставаться стройной- фото март 2017 год

- Катя, а много голосов за вас отдали зрители? Сколько конкретно?

- Всего в голосовании приняли участие более 60 тысяч человек по всей России. Судя по таблице, увидеть которую может любой желающий на официальном сайте «Мисс Виртуальная Россия-2017», у лидера - моей тезки Екатерины из Сургута - около 12 тысяч голосов, за второе место проголосовали 11,5 человек, за третье – 6 738, а за меня - 6 685. Разрыв, как несложно подсчитать, 53 голоса. Может, именно вашего голоса мне не хватило? (смеется)

Екатеринбурженка - финалистка конкурса «Мисс Виртуальная Россия» Екатерина Уфимцева рассказала, как есть тортики и оставаться стройной- фото март 2017 год

- Как вы узнали о результатах? Наверное, вам позвонили? Или прислали торжественное электронное письмо-открытку?

- Нет, все было не так. На сайте было выложено видео. Так что увидела итоги наравне со всеми зрителями и болельщиками.

- Хотелось победить, это понятно. Но кроме этого, скажем так, вздоха сожаления, какие еще были чувства?

- Думаю, некорректно обсуждать действия организаторов и оспаривать результаты. Лишь удивилась, что некоторым девушкам было 17 лет, тогда как, по условиям, к участию допускались только совершеннолетние участницы.

Екатеринбурженка - финалистка конкурса «Мисс Виртуальная Россия» Екатерина Уфимцева рассказала, как есть тортики и оставаться стройной- фото март 2017 год

- Родные, друзья, которые болели за вас, как отреагировали?

- Как и должны были отреагировать друзья: они не согласны с результатами, считают, что я самая красивая. Поддерживают и призывают не унывать - вся жизнь впереди!

- А вы унываете?

- Сказала себе, что это был интересный опыт. Я ни в коем случае не жалею, что приняла в участие в этом состязании, жду новых предложений и захватывающих проектов.

Екатеринбурженка - финалистка конкурса «Мисс Виртуальная Россия» Екатерина Уфимцева рассказала, как есть тортики и оставаться стройной- фото март 2017 год

- Уже куда-то пригласили?

- Нет. Предложений мне пока не поступало, но не отказалась бы поучаствовать в каких-нибудь конкурсах. Мне это интересно. Считаю, что это ключевое слово - «интересно». Если нет азарта, любопытства, вызова твоим силам и возможностям - это неинтересно. 

- Глядя на вашу видео-презентацию участницы, складывается впечатление, что вы девушка скорее домашняя, чем активная тусовщица.

Екатеринбурженка - финалистка конкурса «Мисс Виртуальная Россия» Екатерина Уфимцева рассказала, как есть тортики и оставаться стройной- фото март 2017 год

- Я не стремлюсь к «красивой жизни», если вы об этом. Не переживаю, что слава и популярность не смели меня волной. Да, определенная известность появилась. Но главное для меня в жизни - это семья, те люди и отношения, которые рядом. Все также хожу в институт, встречаюсь со своим молодым человеком, гуляю по городу, люблю рисовать...

Екатеринбурженка - финалистка конкурса «Мисс Виртуальная Россия» Екатерина Уфимцева рассказала, как есть тортики и оставаться стройной- фото март 2017 год

А еще обожаю помогать маме в ее кондитерской - вместе мы печем торты на заказ, такие, глядя на которые многие спрашивают, как мне удалось остаться стройной. Отвечаю, что просто надо знать меру. Хотя, поверьте, это очень трудно - устоять перед мамиными тортиками!

Тут тоже наше любимое слово - интересно. Маме интересно, она увлечена своим делом. И это чувствуется!Екатеринбурженка - финалистка конкурса «Мисс Виртуальная Россия» Екатерина Уфимцева рассказала, как есть тортики и оставаться стройной- фото март 2017 год

- За участие в конкурсе организаторы всем девушкам обещали подарочные сертификаты и специальные призы - эксклюзивные золотые кулоны с бриллиантами. Вы ездили на вручение кулонов?

- Нет, их доставят курьером в Екатеринбург, прямо в руки. Вообще не могу сказать, что организаторы нас баловали общением. Все, что касалось организационных вопросов - съемок, отправки документов - было четким, вежливым, без сбоев, но формальным. А вот на вопросы, которые иной раз возникали, они не отвечали. Сейчас-то мир Интернета, да и конкурс у нас назывался «Мисс Виртуальная Россия», подразумевается, что мы все дружим с соцсетями. Отправляю сообщение – вижу, что оно получено и прочитано, а ответа нет.

Екатеринбурженка - финалистка конкурса «Мисс Виртуальная Россия» Екатерина Уфимцева рассказала, как есть тортики и оставаться стройной- фото март 2017 год

- Возможно, на всех просто не хватало времени?

- Возможно. В отборочном этапе конкурса приняли участие почти 2 300 девушек со всей страны, из них 23 вышли в финал, я в том числе. В финальном голосовании приняли участие больше 60 тысяч человек. Конечно, трафик и ритм был бешеный. 

- И приятно, что люди увидели в этом списке Екатеринбург, и поняли, что в уральском холодном, сугубо промышленном городе, как думают многие, живут красивые девушки.

- Да. Несколько месяцев я была виртуальным лицом города. И современная, яркая, энергичная и амбициозная аудитория конкурса увидела: уральским девушкам есть, что показать!

Екатеринбурженка - финалистка конкурса «Мисс Виртуальная Россия» Екатерина Уфимцева рассказала, как есть тортики и оставаться стройной- фото март 2017 год

************************
Редакция «Нашей Газеты» задалась вопросом: а может, за виртуальными конкурсами красоты будущее? Опасаются ли традиционные парады идеальных тел и улыбок - вроде «Мисс России» или «Мисс Интернешнл» конкуренции со стороны виртуальных проектов?

Антон Парамонов, представитель международного конкурса красоты «Мисс Интернешнл»:

Екатеринбурженка - финалистка конкурса «Мисс Виртуальная Россия» Екатерина Уфимцева рассказала, как есть тортики и оставаться стройной- фото март 2017 год

- Извините, выражусь резко, но к конкурсам красоты виртуальные состязания не имеют никакого отношения. А потому конкуренции между ними нет. Разве мы  чувствуем вкус прохладного ягодного морса, рассматривая картинку в меню ресторана? Нет. Так и с виртуальными проектами, особенно в наше время, когда фотографии можно получить «в два клика» и любой портрет легко обработать и показать в наивыгоднейшем свете.

Кроме того, победительницы таких интернет-голосований определяются не экспертами, а количеством лайков под фотографией. Тут уж - кто из участниц устроит лучший пиар, тот и получит больше голосов, баллов. Давайте будем называть это не конкурсами красоты, а, скажем, проектами по узнаваемости какого-то бренда, раскруткой какой-либо марки, неплохим рекламным ходом, экономичной находкой организаторов. Поэтому к виртуальным конкурсам красоты отношусь отрицательно, что, конечно, не умаляет достоинств их девушек-участниц.

Читайте в материале НАШЕЙ: Девушки из Екатеринбурга поехали на «Мисс Россия» - представляем участниц. Конкурс пройдет в Москве уже в апреле этого года.

Галина Исакова, 28.03.2017, 08:19
Тэги: Шоу-бизнес, Интернет, Фото
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