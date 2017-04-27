«Дед с отцом воевали, а что мне говорить внукам?» Екатеринбуржец рассказал, как будет выживать в реалити-шоу в тайге

Проект «Game2: Winter» запустят летом 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

Одним из претендентов на участие в шоу на выживание «Game2: Winter», которое этим летом стартует в Новосибирской области, стал строитель из Екатеринбурга Виктор Кабанов. Интересно, что мужчина мечтает прожить девять месяцев в глухой тайге вовсе не за космический приз в 100 миллионов рублей, а из-за простого человеческого любопытства. В редакцию он зашел буквально перед отъездом в двухнедельный сплав по реке Сакмаре в Башкирии. Журналист НАШЕЙ пообщалась с Виктором Кабановым и узнала, как он собирается выживать на проекте «Game2: Winter».

О шоу на выживание мечтал несколько лет

- Если я попаду на проект, он станет самым интересным событием в моей жизни. Товарищ на одном из Грушинских фестивалей, куда я езжу каждый год, рассказывал, как в молодости участвовал в соревнованиях, организованных американцами. Его забросили в тайгу без компаса. Дали только нож, топор, спички и телефон, с которого нужно позвонить, когда он выйдет из леса. На то, чтобы выбраться дали месяц. Товарищ справился за 25 дней. Услышав это, я загорелся желанием попасть в подобный проект. Ради него я готов уволиться с работы. Остается только набрать нужное число голосов.

«Денег на проекте никто не получит»

- У меня нет денежного стимула. И я не верю, что участники что-то получат. Это понятно по правилам проекта, когда как следует их почитаешь. В игру заходят 30 человек. Делим 100 миллионов на это число. Выходит, что на каждого участника придется 3 миллиона 300 тысяч рублей. Это сумма, которая якобы причитается каждому. Из этого фонда можно покупать то, что не успел или забыл взять на складе. Покупать придется втридорога. К примеру, цена за банку тушенки может доходить до 10 тысяч рублей. К концу проекта так может не остаться никаких денег.

«У меня готов список, что взять со склада»

- Я составил подробный список, что в первую очередь нужно брать на складе и посчитал вес всего инвентаря. Люди, которые подали заявки, в основном не думаю, что брать, а ведь это самое главное. Считаю, что нужно сделать упор на орудия труда и одежду. В первую очередь возьму два топора, две пилы, минимум 5 килограммов гвоздей, ведра, снасти для рыбалки, орудия для охоты на животных, тару и бочки для запаса продуктов. Для дома нужны окна, шарниры для дверей, укрывной материал на крышу, фурнитуру для постройки печи (плиту, дверцы, верхушку). Возьму одежду на лето и зиму, сапоги, валенки и может лыжи.

«Питаться придется только рыбой»

- На ограниченной территории разбежится вся дичь. Но рядом, я смотрел, есть большая речка. Будем в основном заниматься рыбалкой и питаться уловом. На грибы надежды мало, ягодами не прокормишься. Кедровые орехи, увидев людей, все соберет птичка кедровка.

«Всех диких зверей там разгонят»

- Вы спрашиваете, боюсь ли я диких зверей? Да их там не будет. В правилах проекта пишут, что на территории в три квадратных метра развешают 2 000 видеокамер. Пока это будут делать, все звери разбегутся. Тот же медведь чувствует людей за несколько километров и не полезет к ним. Разве что проснется голодным посреди зимы. Как-то я собирал клюкву. Рядом ее собирал медведь. Летом он добрый как корова. Смотрит на меня и дальше ест. Я – на него и тоже ем. Мне кажется, единственный страх на проекте – комары. Вот они замучают так, что мало не покажется.

«В молодости строил избушки в глухом лесу»

- Я люблю лес, рыбалку, походы и особенно сплавы. В молодости мы с друзьями строили в лесу избушки, чтобы приезжать туда отдыхать от города на выходные. На строительство одной избушки уходило порядка двух месяцев. Таких избушек мне довелось построить несколько, поскольку периодически их кто-то сжигал. Много где побывал в походах и на сплавах. Особенно запомнились Байкал и Хорватии. В последней мы пешком проходили по побережью по 800 километров туда и обратно.

«Самое интересное произойдет с иностранцами»

- Наибольшее число голосов на сайте проекта сейчас набирают иностранцы. Евгений Пятковский не скрывает, что заинтересован в их участии. Но они приедут совершенно неподготовленными, неадаптированными к нашему климату. Они не знают, как прокормиться за счет ресурсов природы в чужой стране. Проблем в языковом барьере не вижу. Сможем общаться жестами.

«За новостями проекта слежу каждый день»

- В обсуждениях, где участвует, в том числе, автор проекта «Game2: Winter» Евгений Пятковский люди пишут, что по результатам голосования выберут 30 основных участников и 90 запасных. Когда они приедут к месту локации, то поделятся на пять групп по шесть человек. Участников запустят на склад, который будет похож на нечто среднее между строительным, рыболовным и охотничьим магазином. За 15 минут можно набрать «товаров» весом не более 100 килограммов. Далее участникам предстоит построить дома, чтобы создать условия для жизни. Конкуренции не будет. Уходит человек – с ним «сгорают» его деньги, поэтому нужно оберегать каждого.

«Женщины идут на проект за мужьями»

- Не считаю, что проект на выживание подходит только мужчинам. Женщины тоже нужны. Коллектив должен быть поделен 50 на 50. Без женщин человек становится черствым, атмосфера – напряженной. Судя по обсуждениям потенциальных участников, женщины идут туда по разным причинам: встретить мужа, покрасоваться, заработать денег.

«Хочу, чтобы внуки мною гордились»

- Мой дед прошел Первую мировую войну. У него родились три сына. Во Вторую мировую один из них дослужился до полковника, второй был майором, младший, мой отец, был старшим сержантом и дошел до Берлина. Был в концлагере около полугода. У них были интересные события в жизни, а у меня ничего такого не было. Я горжусь своими предками и хочу, чтобы мои внуки, а их у меня пять, мною гордились.