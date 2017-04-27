Наверх
«Дед с отцом воевали, а что мне говорить внукам?» Екатеринбуржец рассказал, как будет выживать в реалити-шоу в тайге
21:00, сегодня
В Екатеринбурге выступит экс-басист группы «Смысловые галлюцинации» Коля Ротов
20:40, сегодня
Мисс Весна, Мисс Грация и Мисс Привлекательность: конкурс красоты среди осужденных прошел в колонии Краснотурьинска
20:11, сегодня
100 рублей в день: с курортников в России будут взимать сбор
19:59, сегодня
Натяжной потолок: быстро, чисто и практично!
«Что наша жизнь – Дом-2»: Рецензия на фильм «Сфера»
19:43, сегодня
"С судьей мы разобрались": Мутко объяснил Медведеву три удаления в скандальном матче "Зенит" - "Урал"
19:27, сегодня
Банк России второй раз с начала 2017 года снизил ключевую ставку
19:25, сегодня
ТОП-10 самых высоких зарплат Екатеринбурга
«Пассажиры попадали как кегли»: на перекрестке Мира–Первомайская иномарка врезалась в автобус
19:25, сегодня
Сразу два серьезных ДТП произошли в Свердловской области: одна женщина погибла, семь человек пострадали
19:00, сегодня
В Екатеринбурге будет две Монстрации? У «парада абсурда» появилось несколько организаторов
18:35, сегодня
Названы самые популярные направления для туристов на майские праздники‍
18:27, сегодня
За ролик с девочками екатеринбургский рекламщик получил престижную премию
18:13, сегодня
В Ельцин Центре откроют апартаменты-гостиницу
17:50, сегодня
Разваливается на глазах: здание детской филармонии в Екатеринбурге признали непригодным для эксплуатации
17:36, сегодня
В Екатеринбурге врачи спасают голову первокласснику, которого сбила «Ока»
17:16, сегодня
Екатеринбургский «Урал» выпустил ограниченную серию футболок в честь выхода в финал Кубка России
16:45, сегодня
На обновление железнодорожного вокзала в Екатеринбурге потратят 14 миллионов рублей
16:41, сегодня
В Екатеринбурге воссоздают сцены с фотографий военных лет
15:58, сегодня
В Свердловской области просыпаются клещи: простой способ обезопасить себя от укусов
14:38, сегодня
Посетителей «Радуга-Парка» в Екатеринбурге эвакуировали из-за забытой сумки
13:13, сегодня
Прокуратура заявила, что видеоролики Руслана Соколовского запретят к просмотру
13:10, сегодня
Прокуратура запросила 3,5 года колонии для «ловца покемонов» Руслана Соколовского
12:40, сегодня
Прокуратура начала проверку из-за массовой гибели рыбы в свердловском водохранилище
12:22, сегодня
Глава Росздравнадзора прибыл в Екатеринбург, чтобы подвести итоги проверок свердловских больниц
12:00, сегодня
В Свердловской области мать требует три миллиона рублей от владельцев собак, убивших ее дочь
11:19, сегодня
Реальный или условный срок: в Екатеринбурге со второй попытки начинаются прения по делу Руслана Соколовского
10:58, сегодня3
Свердловчанин отправился в тюрьму за убийство, совершенное в Казахстане 14 лет назад
10:42, сегодня
В свердловской деревне школьница погибла от огнестрельного ранения
10:28, сегодня
В Екатеринбурге уничтожили 4,5 тонны запрещенных фруктов и почти 200 килограммов мяса
10:01, сегодня1
«Может, выйдет из тюрьмы – станет блогером»: избитый автохамом Новоселовым общественник признался, что не держит зла
09:33, сегодня
На трассе под Екатеринбургом ВАЗ насмерть сбил мужчину
09:18, сегодня
«Умная» дверь для дома
09:09, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 29 по 30 апреля: празднуем юбилей Павла Кашина, танцуем фламенко и утюжим Уральскую Грязь!
09:00, сегодня
Центр Екатеринбурга перекроют ради Первомая
08:59, сегодня
Крупный пожар в Нижнем Тагиле: три десятка спасателей тушат цех по обработке дерева
08:38, сегодня
Праздничные выходные в Екатеринбурге будут солнечными и теплыми
08:24, сегодня
Вымойте помидоры заранее: 7 советов от Роспотребнадзора, как безопасно отдохнуть на природе под Екатеринбургом в майские
08:21, сегодня
Борца за независимость Калифорнии в Екатеринбурге шокировало молоко в пакетах
21:15, 27.04.20172
«Досадным недоразумением» назвали в кафе при Ельцин Центре скандал с журналистами
21:12, 27.04.2017
По-братски: Глеб Самойлов через суд взыскал с Вадима 4 млн рублей
21:05, 27.04.2017
27 апреля в Екатеринбурге: скорое 9 мая
20:19, 27.04.2017
Воруют на входе в автобус: екатеринбуржцев предупредили о новой волне карманников
19:41, 27.04.2017
Неопытный водитель устроил смертельное ДТП под Невьянском
19:19, 27.04.2017
Центр Екатеринбурга встал в пробке: кроссовер протаранил трамвай на Малышева
18:55, 27.04.2017
Сухой закон введут в Екатеринбурге 1 мая
18:40, 27.04.2017
В субботу из-за легкоатлетической эстафеты перекроют центр Екатеринбурга
18:18, 27.04.2017
Больше асфальта и зелени: какие парки и дороги начнут строить в Екатеринбурге в 2017 году
17:41, 27.04.2017
В Свердловской области 6 июня стартует кампания по выборам губернатора
17:30, 27.04.2017
В Екатеринбурге спустя шесть лет работы закрывается ночной клуб «Подземка»
16:39, 27.04.2017
В Свердловской области трое пьяных подростков на автомобиле упали в реку
16:29, 27.04.2017
Куда девать ненужные батарейки, или Как бесплатно сходить на «Ночь музеев» в Екатеринбурге
16:21, 27.04.2017

«Дед с отцом воевали, а что мне говорить внукам?» Екатеринбуржец рассказал, как будет выживать в реалити-шоу в тайге

«Дед с отцом воевали, а что мне говорить внукам?» Екатеринбуржец рассказал, как будет выживать в реалити-шоу в тайге
16+
Фото: Юнна Зузенкова / НАША ГАЗЕТА
Проект «Game2: Winter» запустят летом 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

Одним из претендентов на участие в шоу на выживание «Game2: Winter», которое этим летом стартует в Новосибирской области, стал строитель из Екатеринбурга Виктор Кабанов. Интересно, что мужчина мечтает прожить девять месяцев в глухой тайге вовсе не за космический приз в 100 миллионов рублей, а из-за простого человеческого любопытства. В редакцию он зашел буквально перед отъездом в двухнедельный сплав по реке Сакмаре в Башкирии. Журналист НАШЕЙ пообщалась с Виктором Кабановым и узнала, как он собирается выживать на проекте «Game2: Winter».

О шоу на выживание мечтал несколько лет

- Если я попаду на проект, он станет самым интересным событием в моей жизни. Товарищ на одном из Грушинских фестивалей, куда я езжу каждый год, рассказывал, как в молодости участвовал в соревнованиях, организованных американцами. Его забросили в тайгу без компаса. Дали только нож, топор, спички и телефон, с которого нужно позвонить, когда он выйдет из леса. На то, чтобы выбраться дали месяц. Товарищ справился за 25 дней. Услышав это, я загорелся желанием попасть в подобный проект. Ради него я готов уволиться с работы. Остается только набрать нужное число голосов.

«Денег на проекте никто не получит»

- У меня нет денежного стимула. И я не верю, что участники что-то получат. Это понятно по правилам проекта, когда как следует их почитаешь. В игру заходят 30 человек. Делим 100 миллионов на это число. Выходит, что на каждого участника придется 3 миллиона 300 тысяч рублей. Это сумма, которая якобы причитается каждому. Из этого фонда можно покупать то, что не успел или забыл взять на складе. Покупать придется втридорога. К примеру, цена за банку тушенки может доходить до 10 тысяч рублей. К концу проекта так может не остаться никаких денег.

«У меня готов список, что взять со склада»

- Я составил подробный список, что в первую очередь нужно брать на складе и посчитал вес всего инвентаря. Люди, которые подали заявки, в основном не думаю, что брать, а ведь это самое главное. Считаю, что нужно сделать упор на орудия труда и одежду. В первую очередь возьму два топора, две пилы, минимум 5 килограммов гвоздей, ведра, снасти для рыбалки, орудия для охоты на животных, тару и бочки для запаса продуктов. Для дома нужны окна, шарниры для дверей, укрывной материал на крышу, фурнитуру для постройки печи (плиту, дверцы, верхушку). Возьму одежду на лето и зиму, сапоги, валенки и может лыжи.

«Питаться придется только рыбой»

- На ограниченной территории разбежится вся дичь. Но рядом, я смотрел, есть большая речка. Будем в основном заниматься рыбалкой и питаться уловом. На грибы надежды мало, ягодами не прокормишься. Кедровые орехи, увидев людей, все соберет птичка кедровка.

«Всех диких зверей там разгонят»

- Вы спрашиваете, боюсь ли я диких зверей? Да их там не будет. В правилах проекта пишут, что на территории в три квадратных метра развешают 2 000 видеокамер. Пока это будут делать, все звери разбегутся. Тот же медведь чувствует людей за несколько километров и не полезет к ним. Разве что проснется голодным посреди зимы. Как-то я собирал клюкву. Рядом ее собирал медведь. Летом он добрый как корова. Смотрит на меня и дальше ест. Я – на него и тоже ем. Мне кажется, единственный страх на проекте – комары. Вот они замучают так, что мало не покажется.

«В молодости строил избушки в глухом лесу»

- Я люблю лес, рыбалку, походы и особенно сплавы. В молодости мы с друзьями строили в лесу избушки, чтобы приезжать туда отдыхать от города на выходные. На строительство одной избушки уходило порядка двух месяцев. Таких избушек мне довелось построить несколько, поскольку периодически их кто-то сжигал. Много где побывал в походах и на сплавах. Особенно запомнились Байкал и Хорватии. В последней мы пешком проходили по побережью по 800 километров туда и обратно.

«Самое интересное произойдет с иностранцами»

- Наибольшее число голосов на сайте проекта сейчас набирают иностранцы. Евгений Пятковский не скрывает, что заинтересован в их участии. Но они приедут совершенно неподготовленными, неадаптированными к нашему климату. Они не знают, как прокормиться за счет ресурсов природы в чужой стране. Проблем в языковом барьере не вижу. Сможем общаться жестами.

«За новостями проекта слежу каждый день»

- В обсуждениях, где участвует, в том числе, автор проекта «Game2: Winter» Евгений Пятковский люди пишут, что по результатам голосования выберут 30 основных участников и 90 запасных. Когда они приедут к месту локации, то поделятся на пять групп по шесть человек. Участников запустят на склад, который будет похож на нечто среднее между строительным, рыболовным и охотничьим магазином. За 15 минут можно набрать «товаров» весом не более 100 килограммов. Далее участникам предстоит построить дома, чтобы создать условия для жизни. Конкуренции не будет. Уходит человек – с ним «сгорают» его деньги, поэтому нужно оберегать каждого.

«Женщины идут на проект за мужьями»

- Не считаю, что проект на выживание подходит только мужчинам. Женщины тоже нужны. Коллектив должен быть поделен 50 на 50. Без женщин человек становится черствым, атмосфера – напряженной. Судя по обсуждениям потенциальных участников, женщины идут туда по разным причинам: встретить мужа, покрасоваться, заработать денег.

«Хочу, чтобы внуки мною гордились»

- Мой дед прошел Первую мировую войну. У него родились три сына. Во Вторую мировую один из них дослужился до полковника, второй был майором, младший, мой отец, был старшим сержантом и дошел до Берлина. Был в концлагере около полугода. У них были интересные события в жизни, а у меня ничего такого не было. Я горжусь своими предками и хочу, чтобы мои внуки, а их у меня пять, мною гордились. 

  • На сегодняшний день екатеринбуржец Виктор Кабанов набрал чуть более 600 голосов. По этим результатам он попадает только в число запасных участников. Голосовать за участников можно каждый день при помощи разных социальных сетей. Голосование на сайте «Game2: Winter» продлится до 1 мая.
  • 1 мая организаторы проекта «Game2: Winter» запустят смс-голосование, тем самым запустив второй этап отбора участников. Данные для голосование будут известны позднее.
  • Подробнее о проекте «Game2: Winter» читайте по ссылке.
  • Интервью с другими уральцами, подавшими заявки на участие в проекте смотрите здесь.

 

Юнна Зузенкова, 28.04.2017, 21:00
Тэги: Интервью, Эксклюзив
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Туризм Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Ту 154 Расстрел на Депутатской Новый год Здоровье Баскетбол Криминал Дети Взрыв Еда Суд ДТП Дороги Голодовка в колонии История успеха Ошибки врачей Образование Корь ЧМ-2018 Политика Пусть говорят Музыка МЧС Опрос Хоккей Дорожные воины Мода Тест Кризис и санкции 9 мая Расстрел Жизнь в городе Культура Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Грипп в Екатеринбурге Ельцин-центр СМИ Мировые новости Катастрофа Эксклюзив История Екатеринбурга Транспортная реформа Знаменитости Горящие авто Скандал с Новиковым Новости Недвижимость Мотоциклы Истории 9 мая Слухи ВУЗ Футбол Пожар Гололед Афиша Скорая помощь Статистика Личное Медицина Конкурсы Путин Дело Пьянкова Рецензия Растения Ловец покемонов Секс Война ритуальных агентств ЗАГС Высокие технологии Транспорт Происшествия Общественный транспорт Животные Храм святой Екатерины Шоу-бизнес Коллекторы Взятки Приговор Лошагину Деньги Производство Экономика Семья ЖКХ Сибирская язва Необычное Видео Снос монастыря на Качканаре Грипп Убийство в Рахмангулово ГИБДД Женщины Екатеринбуржцы в разных странах Военный репортаж Искусство В Египте разбился самолет с российскими туристами Новости дня Отдых Горячее Хэллоуин-2015 Самолет Самолет Минобороны упал в Якутии Выставки Психология ИГИЛ Позитив Расписание Рейтинг Бизнес Строительство Школа Розыск Доска позора Отношения Спорт Фото Мужчины Погода Авто Экономия Крушение самолета под Ростовом Обрушение крыши на Калинина Смерть Новости России Интернет В Екатеринбурге -40 градусов Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Дом-2 Развлечения Интервью Мистика Репортаж Бэби-боксы Религия Лайфхак Приостановка полетов в Египет Скандалы Красота Отключение света Уралмаш, Эльмаш Волейбол Кто заработал Парковки Убийство Ирины Вахрушевой Биатлон Мультимедиа Студенты

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru