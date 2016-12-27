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Хотелось проекта для души: как екатеринбургский предприниматель создал фазанью ферму

Хотелось проекта для души: как екатеринбургский предприниматель создал фазанью ферму
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Дмитрий Панов рассказывает, как фермеру приходится искать свои пути развития.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

Во вторник, 27 декабря 2016 года, НАША писала об особенностях уральской охоты на фазанов. Сегодня «Наша Газета» рассказывает о владельце фазаньей фермы, екатеринбургском предпринимателе Дмитрии Панове.

В своей бизнес-истории Дмитрий поведал, почему он решил заняться разведением фазанов и как соцсети прокормили птиц. Здесь и далее НАША приводит рассказ Панова.

Сначала вывели 600 птенцов в квартире

У меня есть хобби — охота. Впервые я побывал на ней в 25 лет, и сразу удалось добыть зайца и рябчика. Потом я загорелся охотой. Как мы начали с фермой? Хотелось проекта для души, чтобы прямо радовал.

Я начал смотреть ролики в сети и нашел видео про фазанов, в том числе как на них охотятся. Я решил попробовать заняться разведением этой птицы.

В 2015 году мы купили бытовые инкубаторы и вывели в квартире 600 птенцов. Они не все сразу появились — по 50-60 штук. Маленьких птенчиков мы потом через день-два увозили в деревню. В 2016 году мы купили хозяйство и собственно начали его постепенно развивать и к настоящему времени вывели пять тысяч птиц. Из них уже распродали две тысячи фазанов.

Вольеры для фазанов

Я мечтаю получить землю под строительство показательной фермой, но участок мне пока не дали. Куда я только не обращался. Мне газ необходим, но и его мне провести не могут. С поселком Серебрянка ведь сколько бегали, а что в итоге? (имеется в виду поселок под Нижнем Тагилом, о котором президенту Владимиру Путину рассказали 23 декабря на пресс-конференции. – Прим. ред.).

Даже опытному бизнесмену тяжело выводить ферму

Мне фермеров жалко, хотя и я непростой фермер — у меня есть опыт в предпринимательстве, но и мне вытаскивать это дело тяжело.

Государство с одной стороны говорит, что надо развивать фермерство, а другой рукой ставит барьеры. Например, мы пытались выйти на рынок и платили по 130 рублей с тушки в лабораторию. Еще 1,5 тысячи рублей стоит ветеринарное свидетельство.

Это не рынок такие цены ставит, а государство. А себестоимость тушки 750 рублей, при том, что продаем мы ее за 1 тысячу рублей.

Я думаю, что любой фермер заинтересован в качестве своей продукции. Я сам переживаю за санитарные нормы, и случись что, я сразу закрою ферму.

Кроме того, есть ведь и уголовная, и административная ответственность. Но сверх того, стоит много контрольных органов, и этот контроль идет за счет фермеров.

Инкубатор

Русские фермеры не могут работать в кооперации

Мы в итоге решили отказаться от продажи фазанов. Птица не дешевая, поэтому мы будем формировать этот рынок.

В 2015 году основными нашими покупателями были рестораны (около 70%). Сейчас треть проданных фазанов идет для охоты, треть — для ресторанов и треть — для частных лиц.

В настоящее время мы ищем единомышленников. Но работать в формате кооперации точно не будем.

Мы русские не можем работать в кооперации: мы сразу начинаем одним местом мериться. Вторая беда — когда померились, начинаются конфликты, кто больше заработает.

Как соцсети прокормили фазанов

Иногда на секундочку опускаются руки от этих барьеров, но меня жена вывозит и поддерживают друзья.

Был случай, когда деньги заканчивались и нечем было кормить птицу. Я решил, напишу в «Фейсбуке», хоть кто-то приедет, попробуют и начнем продавать.

26 августа мы устроили день открытых дверей на ферме, и у нас здесь выстроилось пять процентов «Тихвина» (элитный дом в Екатеринбурге) — такая очередь из «Мерседесов» представительского класса.

Меня в это время на ферме не было, я ожидал всего семь человек. Мне звонят и говорят: «Этот приехал и этот приехал, что делать?»

На следующий день на отзывы в «Фейсбуке» приехало еще 30 человек, а у нас одноразовых тарелок даже не было. Мы тогда «летали» по всей ферме, рассказывали, обслуживали.

Вообще, несмотря на все препоны и барьеры, за счет поддержки друзей позитивных моментов в этой фермерской истории больше.

  • Основная деятельность Дмитрия Панова связана с проектным бизнесом. В общей сложности в фазанью ферму он вложил 10 млн рублей. Дмитрий рассчитывает, что его дело окупит себя через три года.
  • Средой обитания фазанов является южная Европа — Италия, Франция. На Урале фазанов кормят дробленым зерном, ячменем, кукурузой, пшеницей. Летом птицу кормят фруктами и овощами. Так, в августе любимцам Дмитрия досталось более полтонны персиков.
Сергей Беляев, 28.12.2016, 14:48
Тэги: Бизнес, Животные, Эксклюзив
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