«За мной долго следили в соцсетях»: «бунтарь уральской кухни» снялся в кулинарном шоу «Битва шефов» на НТВ

Владимир Олькиницкий придумывал блюда на месте, используя секретные ингредиенты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

Шеф-повар ресторана 26/28 из Екатеринбурга Владимир Олькиницкий во вторник, 28 марта, вернулся из Москвы, где снялся в кулинарном шоу «Битва шефов». Эфир с участием екатеринбуржца зрители смогут увидеть через месяц.

Владимир Олькиницкий снялся в двух турах «Битвы шефов». В каждом у него был соперник, с которым наш шеф-повар боролся за звание лучшего. На приготовление трех блюд каждому повару отводилось 60 минут. Готовить нужно было из тех продуктов, которые предоставили организаторы, и секретного ингредиента.

- Все блюда я придумывал на месте, импровизировал. Основной ингредиент заранее не был известен. Делать фото я не успевал, поэтому сейчас даже сложно вспомнить, что готовил, - вспоминает Владимир.

В первом туре в качестве основного ингредиента ему достался сыр, а во втором свинина. Одним из блюд, которое Владимир Олькиницкий приготовил на шоу, была запеченная свиная шея с сельдереем, икрой из баклажана и мясным соусом.

По словам шеф-повара, сложнее всего ему было привыкнуть работать на камеру.

- Это совершенно новый для меня опыт. От моей привычной работы все кардинально отличалось, - добавляет Владимир.

Продюсеры «Битвы шефов» нашли екатеринбуржца в социальных сетях. Позже они признались, что долго следили за ним в виртуальном пространстве. А вот сам шеф-повар практически ничего не знал об этом проекте и успел посмотреть всего один выпуск. Участвовать согласился почти сразу. Времени на долгие обдумывания ему не дали.

Раскрывать имена соперников, оценки жюри и результаты соревнований Владимир отказался. По понятным причинам, делать это участникам запрещают до выхода программы в эфир. Известно, что в числе жюри есть гастрономические эксперты, рестораторы и звезды. Победитель битвы может выбрать себе соперника для следующего поединка. В конце сезона объявляют лучшего шеф-повара страны.